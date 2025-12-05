Licitații cu strigare: 9 încăperi municipale au adus anual 500 000 de lei la buget

17:00

Halterofilul moldovean Nicolai Frangu a devenit eroul Campionatului European, care se desfășoară la Chișinău în perioada 4-7 noiembrie.La proba 2×32 kg, sportivul a obținut un rezultat de 51 de ridicări, ceea ce i-a adus medalia de aur la categoria de greutate pînă la 74 kg.La competiție participă 257 de sportivi din 16 țări, ceea ce face ca acest turneu să fie unul dintre cele mai repreze