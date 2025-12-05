Delegația ucraineană se va întîlni din nou cu Whitcoff și Kushner

12:00

Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” marchează astăzi 34 de ani de activitate, iar întreaga echipă a Poliției Naționale le adresează felicitări și mesaje de apreciere.Potrivit mesajului transmis de instituție, de peste trei decenii, BPDS „Fulger” reprezintă una dintre cele mai respectate structuri de intervenție ale statului — „temută de infractori și apreciată de profesioniști”,