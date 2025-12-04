(video) „Eu ziceam că-i un sac de „удобрений””. Primele declarații ale bărbatului din Pepeni, care a găsit o dronă lângă localitate: Singur am tras-o și am încărcat-o pe motobloc
UNIMEDIA, 4 decembrie 2025 13:40
Bărbatul care a descoperit drona în satul Pepeni, raionul Sîngerei, a oferit primele declarații despre întreaga întâmplare. El spune că inițial a crezut că este vorba despre un sac cu îngrășăminte, apoi i s-a părut că ar fi un avion. „Eu singur am tras-o și am încărcat-o în motobloc”, a povestit acesta într-un interviu pentru „Primul în Moldova”.
• • •
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl copiilor ei într-un interviu # UNIMEDIA
Au trecut mai bine de trei ani de când Shakira și Gerard Piqué au anunțat că s-au despărțit, într-o declarație scurtă, calmă și politicoasă, prin care au cerut respectarea intimității. Deși discretă, vestea a stârnit rapid un val de atenție media și a generat numeroase discuții, inspirând totodată muzica artistei, scrie profm.ro.
(video) „Nu munciți, dar primiți 3000 lei”: Huiduieli la ușa PAS din CMC, după ce consilierii nu s-au prezentat la o nouă ședință. Răspunsul Zinaidei Popa # UNIMEDIA
Scandal la Primăria Chișinău, unde mai mulți angajați au venit la ușa fracțiunii PAS, cerând consilierilor municipali să participe la ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și să voteze proiectul bugetului pentru anul viitor.
(video) Bugetul de stat pentru 2026, aprobat cu un deficit de circa 21 miliarde lei. Gavriliță: Recunosc, nu e mic, dar jumătate va merge în investiții # UNIMEDIA
Guvernul Munteanu a aprobat, astăzi, proiectul Legii Bugetului de stat pentru anul 2026, cu un deficit record de 21 de miliarde de lei. „Trebuie să recunosc, deficitul nu e mic, dar circa jumătate din acesta va merge în investiții”, a precizat ministruș Finanțelor, Andrian Gavrilița. Totodată, proiectul prevede un PIB nominal de 377 miliarde lei, o inflație anuală de 4,3% la sfârșit de an și un salariu mediu lunar de 17.400 lei. Pentru cheltuieli capitale aferente dezvoltării economice se preconizează alocarea sumei de circa 5,6 miliarde lei.
Kadîrov îi cântă în strună lui Putin și spune că așteaptă „ordinul” pentru a începe războiul cu Europa: „Totul se va termina repede” # UNIMEDIA
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, s-a arătat disponibil să înceapă un război cu țările europene, care „se va termina repede” și nu „în favoarea lor”, relatează publicația ucraineană Focus, scrie digi24.ro.
Scandal pe fuziunea USM–UTM. Șarov denunță „capturarea universității”: 44 de ani la conducere? Nu suntem Coreea de Nord # UNIMEDIA
Scandal pe fuziunea USM și UTM, după ce rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, ar putea obține un al treilea mandat consecutiv, după modificarea propusă la Codul Educației. Rectorul USM, Igor Șarov, critică această inițiativă. „Orice intenție de reorganizare care ar putea duce la menținerea aceleiași familii la conducerea unei universități pentru un total de aproximativ 44 de ani, contravine flagrant principiilor de transparență, alternanță și democrație. Nu suntem Coreea de Nord”, a scris Șarov.
(video) Un jurnalist ucrainean a confruntat-o pe fiica lui Vladimir Putin, la Paris: „Acum 3 săptămâni, tatăl tău mi-a ucis fratele”. Reacția tinerei # UNIMEDIA
Jurnalistul ucrainean, Dmitro Sviatnenko, a întâlnit-o neașteptat pe Elizaveta Krivonogih, de 23 de ani, fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin, la Paris, după un vernisaj la galeria de artă unde aceasta lucrează, scrie libertatea.ro.
(video) Salariile șefilor unor agenții de stat vor fi micșorate. Munteanu: Sunt exagerate # UNIMEDIA
Salariile mari ale unor șefi de instituții și agenții vor fi reduse. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului, la care s-a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026. „Sunt câteva poziții de funcționari publici, care în opinia noastră au niște pachete exagerate - salarizări unele agenții, care nu ne par juste”, a precizat șeful Executivului.
Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifră de afaceri până la 3,2 milioane de lei - peste 5.000 de contribuabili vor fi eliberați de povara TVA # UNIMEDIA
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul din obiectivele asumate de Partidul Nostru în cadrul campaniei electorale pentru parlamentare, pe care astăzi formațiunea politică îl transformă în fapte.
Teatrul Național „Eugène Ionesco" vă invită joi, 4 decembrie, ora 18:30, la monospectacolul „ADI", o creație semnată de Constantin Cheianu, în regia Diandra Gherghel, cu Anatol Guzic în rol principal.
(stop cadru) „Mi s-a spus că m-am apropiat prea tare de Ion Ceban”. Consilier: Cine-i personajul? Moțpan: O să găsiți pe FB # UNIMEDIA
Ironii în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău pe subiectul relației dintre consilierul Chiril Moțpan și primarul capitalei Ion Ceban. „Mi-au spus că m-am apropiat prea tare de el”, a menționat Moțpan.
(foto/video) „Bine ai venit pe lume, VP”. Sărbătoare mare în familia primarului de Negureni: Ion Popa şi soţia sa au devenit, din nou, părinţi # UNIMEDIA
Bucurie mare în familia primarului din Negureni. Ion Popa şi soţia sa au devenit, din nou, părinţi de băiat. „Bine ai venit pe lume, VP” a scris edilul.
Ultima oră! Procurorul Ion Buliga, acuzat că a hărțuit sexual o studentă, a fost dat afară din sistem # UNIMEDIA
Procurorul Ion Buliga a fost dat afară din sistem, după ce a hărțuit sexual o studentă. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor.
Motorina se ieftinește simțitor. Și prețul benzinei scade: Cât vor costa mâine carburanții # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile la carburanți pentru data de 5 decembrie 2025, iar acestea indică o nouă ieftinire atât la benzină, cât și la motorină.
(stop cadru) Gavriliță, la criticile sindicatelor pe buget: Cerem iertare și rugăm înțelegere # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, se justifică în fața Sindicatelor, pentru că a prezentat în ultimul moment proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026, dar și explică lipsa majorărilor la salariile bugetarilor. „Înțeleg și sunt de acord și accept critica. Ne cerem iertare și o să rugăm înțelegere”, a spus ministrul, la ședința de astăzi a Guvernului.
(video) Lucruri neștiute despre Petr Vlah: Au fost momente în viață mea când mi-a fost extrem de greu, dar am reușit să mă ridic, grație familiei # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, locuitor al Găgăuziei, a vorbit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA despre ceea ce nu cunoaște publicul larg despre el. Politicianul a spus că, în viața de zi cu zi, este pasionat și practică sport.
(video) Ședința CSP: Procurorul sancționat anterior pentru o „presupusă hărțuire sexuală”, dat afară din sistem # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 6 subiecte.
(video) Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat pentru 2026 cu critici de la sindicate. Gavriliță: Am majorat salariile unde situația e dramatică # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu s-a întrunit în ședință, astăzi, pentru a apoba proiectul bugetului de stat pentru 2026 și alte trei proiecte de legi. Guvernul a primit mai multe obiecții din partea sindicatelor.
(video) „Можете предоставить переводчика?” Ex-șeful SIS în Găgăuzia, Victor Topal, într-o dispută lingvistică cu un polițist de patrulare, la Comrat: „- Vorbiți în rusă! - Limba de stat e cea română” # UNIMEDIA
Victor Topal, fostul șef al Direcției Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în Găgăuzia și reprezentantul partidului INIMA MOLDOVEI, a publicat un video în care îi cere unui polițist de patrulare să comunice cu el în limba rusă. Conform înregistrării, politicianul se afla în calitate de pasager într-o mașină oprită de oamenii legii. „Puteți să-mi spuneți toate acestea în limba rusă? Nu înțelegem ce spuneți”, a declarat politicianul, iar agentul de patrulare i-a amintit că „limba de stat a Republicii Moldova este limba română”.
(video) Ședința CMC, eșuată, după ce consilierii patidului de guvernare au refuzat să se prezinte în sală: „Jos PAS” # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință.
(video) Sindicatele critică Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern: Inflația 7,6%, iar indexarea salariilor bugetarilor va fi zero. Legea prevede altceva # UNIMEDIA
Sindicatele critică modul în care le-a fost prezentat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, cu doar o zi înainte de a fi aprobat de Guvern, dar și unele prevederi din acesta, care se referă la lefurile bugetarilor. „Spre regret nu s-a făcut nicio modificare la valoarea de referință de 2500 lei, la care se referă majoritatea angajaților din sectorul bugetar - ceea ce ține de învățământ, autorități, Ministerul Afacerilor Interne. Legea 270 privind sistemul de salarizare prevede că valoarea de referință trebuie să fie modificată anual, în dependență de situația economică, dar nu mai puțin decât rata inflației, rata inflației pentru anul curent e 7,6%, deci, ar trebui să fi fost măcar o indexare de 7,6% a acestei valori de referință”, a menționat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a venit cu o replică.
Șeful Direcției Locativ-Comunale, reținut după perchezițiile de dimineață. Mormane de lei și euro, găsite de ofițerii CNA în instituție # UNIMEDIA
Șapte persoane, printre care patru funcționari publici cu statut de conducători, inclusiv șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei reprezentanți ai unor agenți economici, au fost reținute în această dimineață de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție.
(live/update) CSP, în ședință: Sesizarea pe „pretinse acțiuni ilegale” ale ex-procurorului general interimar, Dumitru Robu, în examinare # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
Accident teribil la Rîșcani: Un angajat IGSU, spulberat de un șofer beat, în timp ce stătea lângă automobilul său, parcat pe acostament # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 3 decembrie în localitatea Petrușeni din raionul Rîșcani. Potrivit informațiilor, un angajat IGSU care stătea lângă mașina sa, parcată pe acostament, a fost spulberat de o mașină condusă de un șofer beat.
(video) Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat pentru 2026 cu critici de la sindicate. Gavriliță: Ne cerem iertare și rugăm înțelegere # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu s-a întrunit în ședință, astăzi, pentru a apoba proiectul bugetului de stat pentru 2026 și alte trei proiecte de legi. Guvernul a primit mai multe obiecții din partea sindicatelor.
(live) Ședina CMC, cu jumătate de sală goală. Consilier: Poate mergem să-i invităm cu o ceașcă de cafea # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință.
(video) Nagacevschi: Miza dosarului Plahotniuc nu este elucidarea furtului miliardului. Acest lucru o confirmă chiar și procurorii # UNIMEDIA
Procurorii de caz în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi confirmat că miza cauzei penale „nu este elucidarea furtului miliardului”. Această afirmație a fost făcută de observatorul independent Fadei Nagacevschi, care se referă la o declarație făcută de acuzatori în timpul unei ședințe de judecată.
(video) „Mi-a părut comică situația.” Munteanu, despre drona transportată cu motoblocul la Pepeni: Puțin ciudat # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei depistate în apropierea localității Pepeni din raionul Sîngerei, de către doi bărbați, care au decis să o transporte acasă. „Mi se pare puțin ciudat, trebuie de investigat ce s-a întâmplat și de unde s-a luat drona ceea în satul cela, mi-a părut puțin comică situația, dar trebuie investigat”, a menționat șeful Guvernului.
(live) După scandalul de ieri, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință: Ce proiecte urmează să fie aprobate # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință.
(live/update) CSP, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare în privința procuroarei Irina Catan, aprobat # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
(video) Premierul Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului: Am vrea să mărim salariile și pensiile, dar o vom face foarte prudent # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a făcut declarații de presă, înainte de ședința Guvernului, în care urmează a fi apobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026.
(live) Guvernul, în ședință cu proiectul bugetului de stat pentru 2026 și cu critici de la sindicate: Ne cerem iertare și rugăm înțelegere # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează doar 4 subiecte, printre care și proiectul bugetului de stat pentru 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(live/update) CSP, în ședință: O sesizare pe „pretinse acțiuni ilegale” ale fostului PG interimar, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
(live) Premierul Alexandru Munteanu, declarații înainte de ședința Guvernului: Am vrea să mărim salariile și pensiile, dar o vom face foarte prudent # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu face declarații de presă, înainte de ședința Guvernului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) „Show-uri”. Ceban, după perchezițiile de la Direcția Locativ-Comunală: După ce am zis că vom vorbi despre creșterea ingrijoratoare a datoriei de stat, ne-am trezit cu noi descinderi # UNIMEDIA
„După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea ingrijoratoare a datoriei de stat, astăzi ne-am trezit cu noi percheziții la Direcția Locativ-Comunală”, susține primarul capitalei Ion Ceban, după ce mascații au dat buzna în această dimineață la Primărie.
(live) Premierul Alexandru Munteanu face declarații de presă, înainte de ședința Guvernului # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu face declarații de presă, înainte de ședința Guvernului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Achiziția unei locuințe nu este doar o decizie imobiliară, ci un pas important în viață. Iar compartimentarea potrivită îți definește confortul zilnic.
După discuțiile din Rusia, negociatorii din Ucraina și SUA se întâlnesc la Miami. Donald Trump: Este nevoie de doi pentru a dansa tango # UNIMEDIA
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se va întâlni joi, la Miami, cu șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru discuții, a confirmat Casa Albă, relatează BBC, citat de digi24.ro.
Țara „sub asediul” perchezițiilor: Procurorii și mascații, cu peste 50 de descinderi în dosarul planurilor de destabilizare a R. Moldova # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției anunță că, la această oră, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiştii din BPDS “Fulger”, desfășoară peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul țării, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în Republica Moldova.
Pe 4 decembrie, istoria a fost marcată de promulgarea Codului Penal de către Cuza în 1864 și de semnarea protocolului economic româno-german în 1940.
(live) CSP, în ședință: O sesizare pe „pretinse acțiuni ilegale” ale fostului PG interimar, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
Alertă medicală globală: Milioane de senzori de glicemie sunt retrași după semnalarea a șapte decese # UNIMEDIA
Compania farmaceutică Abbott a început o amplă retragere de pe piață a unor senzori de monitorizare a glicemiei utilizați de pacienții cu diabet, după ce a identificat o defecțiune care ar putea fi legată de șapte decese și peste 700 de incidente grave. Operațiunea vizează 17 țări, inclusiv Statele Unite și Franța, scrie adevarul.ro.
(video) Deputată PSRM: Onorariul pentru șeful TRM, votat de membri care nu au știut pentru ce votează. Gherasim: Premiul directorului nu e un secret de stat. Pardon, salariul # UNIMEDIA
Un nou schimb tensionat de replici a avut loc în cadrul audierilor privind situația de la Teleradio-Moldova, după ce deputata PSRM, Adela Răileanu l-a acuzat pe președintele Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD), Arcadie Gherasim, că ar fi supus votului acordarea unui premiu pentru directorul general al TRM fără ca membrii consiliului să cunoască valoarea acestuia. „Dumneavoastră ați pus la vot un premiu. Membrii CSD-ului au votat, însă nu au știut pentru ce votează”, a declarat parlametara. „Premiul directorului general nu e un secret de stat. Pardon, salariul...”, a răspuns Gherasim.
Ultima oră! Dimineață tensionată la Primărie: Ofițerii CNA descind cu percheziții la Direcția Locativ-Comunală „pe acte de corupție în achiziții publice” # UNIMEDIA
Ofițerii CNA ar fi descins în această dimineață, 4 decembrie, cu percheziții la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de către ofițera de presă a Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi.
Leii se întâlnesc cu sufletele pereche. iar Taurii pot începe ziua învăluiți în confuzie: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor energii cosmice într-un mod unic. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii și întâlniri karmice.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: Ce să nu faci astăzi # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 4 decembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Sărbătoarea mai este cunoscută în popor ca Ovidenia și anticipează nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.
Leul moldovenesc a înregistrat astăzi o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Pe 4 decembrie 2025, cerul nopții se pregătește să ofere un spectacol memorabil, ultima Lună Plină a anului. Cunoscută popular drept „Luna Rece” aceasta va străluci cu putere, marcând încheierea ciclului lunar, transmite observatornews.ro.
Campionii curajului: Echipa Chișinău-1 ridică trofeul în primul campionat de mini-fotbal pentru nevăzători # UNIMEDIA
Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău, scrie FMF.
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant noroasă, cu șanse de precipitații ușoare, iar cerul va rămâne în mare parte acoperit pe parcursul zilei, fără schimbări semnificative ale condițiilor atmosferice.
