(stop cadru) Gavriliță, la criticile sindicatelor pe buget: Cerem iertare și rugăm înțelegere
UNIMEDIA, 4 decembrie 2025 12:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, se justifică în fața Sindicatelor, pentru că a prezentat în ultimul moment proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026, dar și explică lipsa majorărilor la salariile bugetarilor. „Înțeleg și sunt de acord și accept critica. Ne cerem iertare și o să rugăm înțelegere”, a spus ministrul, la ședința de astăzi a Guvernului.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
12:20
Ultima oră! Procurorul Ion Buliga, acuzat că a hărțuit sexual o studentă, a fost dat afară din sistem # UNIMEDIA
Procurorul Ion Buliga a fost dat afară din sistem, după ce a hărțuit sexual o studentă. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor.
12:20
Motorina se ieftinește simțitor. Și prețul benzinei scade: Cât vor costa mâine carburanții # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile la carburanți pentru data de 5 decembrie 2025, iar acestea indică o nouă ieftinire atât la benzină, cât și la motorină.
Acum 30 minute
12:10
12:10
(video) Lucruri neștiute despre Petr Vlah: Au fost momente în viață mea când mi-a fost extrem de greu, dar am reușit să mă ridic, grație familiei # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, locuitor al Găgăuziei, a vorbit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA despre ceea ce nu cunoaște publicul larg despre el. Politicianul a spus că, în viața de zi cu zi, este pasionat și practică sport.
12:00
(video) Ședința CSP: Procurorul sancționat anterior pentru o „presupusă hărțuire sexuală”, dat afară din sistem # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 6 subiecte.
12:00
(video) Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat pentru 2026 cu critici de la sindicate. Gavriliță: Am majorat salariile unde situația e dramatică # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu s-a întrunit în ședință, astăzi, pentru a apoba proiectul bugetului de stat pentru 2026 și alte trei proiecte de legi. Guvernul a primit mai multe obiecții din partea sindicatelor.
12:00
(video) „Можете предоставить переводчика?” Ex-șeful SIS în Găgăuzia, Victor Topal, într-o dispută lingvistică cu un polițist de patrulare, la Comrat: „- Vorbiți în rusă! - Limba de stat e cea română” # UNIMEDIA
Victor Topal, fostul șef al Direcției Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în Găgăuzia și reprezentantul partidului INIMA MOLDOVEI, a publicat un video în care îi cere unui polițist de patrulare să comunice cu el în limba rusă. Conform înregistrării, politicianul se afla în calitate de pasager într-o mașină oprită de oamenii legii. „Puteți să-mi spuneți toate acestea în limba rusă? Nu înțelegem ce spuneți”, a declarat politicianul, iar agentul de patrulare i-a amintit că „limba de stat a Republicii Moldova este limba română”.
Acum o oră
11:40
(video) Ședința CMC, eșuată, după ce consilierii patidului de guvernare au refuzat să se prezinte în sală: „Jos PAS” # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință.
11:40
(video) Sindicatele critică Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern: Inflația 7,6%, iar indexarea salariilor bugetarilor va fi zero. Legea prevede altceva # UNIMEDIA
Sindicatele critică modul în care le-a fost prezentat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, cu doar o zi înainte de a fi aprobat de Guvern, dar și unele prevederi din acesta, care se referă la lefurile bugetarilor. „Spre regret nu s-a făcut nicio modificare la valoarea de referință de 2500 lei, la care se referă majoritatea angajaților din sectorul bugetar - ceea ce ține de învățământ, autorități, Ministerul Afacerilor Interne. Legea 270 privind sistemul de salarizare prevede că valoarea de referință trebuie să fie modificată anual, în dependență de situația economică, dar nu mai puțin decât rata inflației, rata inflației pentru anul curent e 7,6%, deci, ar trebui să fi fost măcar o indexare de 7,6% a acestei valori de referință”, a menționat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a venit cu o replică.
11:30
Șeful Direcției Locativ-Comunale, reținut după perchezițiile de dimineață. Mormane de lei și euro, găsite de ofițerii CNA în instituție # UNIMEDIA
Șapte persoane, printre care patru funcționari publici cu statut de conducători, inclusiv șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei reprezentanți ai unor agenți economici, au fost reținute în această dimineață de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție.
Acum 2 ore
11:20
(live/update) CSP, în ședință: Sesizarea pe „pretinse acțiuni ilegale” ale ex-procurorului general interimar, Dumitru Robu, în examinare # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
11:20
Accident teribil la Rîșcani: Un angajat IGSU, spulberat de un șofer beat, în timp ce stătea lângă automobilul său, parcat pe acostament # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 3 decembrie în localitatea Petrușeni din raionul Rîșcani. Potrivit informațiilor, un angajat IGSU care stătea lângă mașina sa, parcată pe acostament, a fost spulberat de o mașină condusă de un șofer beat.
11:00
(video) Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat pentru 2026 cu critici de la sindicate. Gavriliță: Ne cerem iertare și rugăm înțelegere # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu s-a întrunit în ședință, astăzi, pentru a apoba proiectul bugetului de stat pentru 2026 și alte trei proiecte de legi. Guvernul a primit mai multe obiecții din partea sindicatelor.
10:50
(live) Ședina CMC, cu jumătate de sală goală. Consilier: Poate mergem să-i invităm cu o ceașcă de cafea # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință.
10:50
(video) Nagacevschi: Miza dosarului Plahotniuc nu este elucidarea furtului miliardului. Acest lucru o confirmă chiar și procurorii # UNIMEDIA
Procurorii de caz în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi confirmat că miza cauzei penale „nu este elucidarea furtului miliardului”. Această afirmație a fost făcută de observatorul independent Fadei Nagacevschi, care se referă la o declarație făcută de acuzatori în timpul unei ședințe de judecată.
10:50
(video) „Mi-a părut comică situația.” Munteanu, despre drona transportată cu motoblocul la Pepeni: Puțin ciudat # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei depistate în apropierea localității Pepeni din raionul Sîngerei, de către doi bărbați, care au decis să o transporte acasă. „Mi se pare puțin ciudat, trebuie de investigat ce s-a întâmplat și de unde s-a luat drona ceea în satul cela, mi-a părut puțin comică situația, dar trebuie investigat”, a menționat șeful Guvernului.
10:40
(live) După scandalul de ieri, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință: Ce proiecte urmează să fie aprobate # UNIMEDIA
După scandalul de ieri și niciun proiect aprobat, consilierii municipali se întrunesc astăzi într-o nouă ședință.
Acum 4 ore
10:20
(live/update) CSP, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare în privința procuroarei Irina Catan, aprobat # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
10:20
(video) Premierul Alexandru Munteanu, înainte de ședința Guvernului: Am vrea să mărim salariile și pensiile, dar o vom face foarte prudent # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a făcut declarații de presă, înainte de ședința Guvernului, în care urmează a fi apobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026.
10:20
(live) Guvernul, în ședință cu proiectul bugetului de stat pentru 2026 și cu critici de la sindicate: Ne cerem iertare și rugăm înțelegere # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu se întrunește în ședință, la această oră. Pe ordinea de zi figurează doar 4 subiecte, printre care și proiectul bugetului de stat pentru 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
(live/update) CSP, în ședință: O sesizare pe „pretinse acțiuni ilegale” ale fostului PG interimar, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
10:10
(live) Premierul Alexandru Munteanu, declarații înainte de ședința Guvernului: Am vrea să mărim salariile și pensiile, dar o vom face foarte prudent # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu face declarații de presă, înainte de ședința Guvernului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
(video) „Show-uri”. Ceban, după perchezițiile de la Direcția Locativ-Comunală: După ce am zis că vom vorbi despre creșterea ingrijoratoare a datoriei de stat, ne-am trezit cu noi descinderi # UNIMEDIA
„După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea ingrijoratoare a datoriei de stat, astăzi ne-am trezit cu noi percheziții la Direcția Locativ-Comunală”, susține primarul capitalei Ion Ceban, după ce mascații au dat buzna în această dimineață la Primărie.
10:00
(live) Premierul Alexandru Munteanu face declarații de presă, înainte de ședința Guvernului # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu face declarații de presă, înainte de ședința Guvernului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
Achiziția unei locuințe nu este doar o decizie imobiliară, ci un pas important în viață. Iar compartimentarea potrivită îți definește confortul zilnic.
09:40
După discuțiile din Rusia, negociatorii din Ucraina și SUA se întâlnesc la Miami. Donald Trump: Este nevoie de doi pentru a dansa tango # UNIMEDIA
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se va întâlni joi, la Miami, cu șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru discuții, a confirmat Casa Albă, relatează BBC, citat de digi24.ro.
09:30
Țara „sub asediul” perchezițiilor: Procurorii și mascații, cu peste 50 de descinderi în dosarul planurilor de destabilizare a R. Moldova # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției anunță că, la această oră, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiştii din BPDS “Fulger”, desfășoară peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul țării, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în Republica Moldova.
09:10
Pe 4 decembrie, istoria a fost marcată de promulgarea Codului Penal de către Cuza în 1864 și de semnarea protocolului economic româno-german în 1940.
09:10
(live) CSP, în ședință: O sesizare pe „pretinse acțiuni ilegale” ale fostului PG interimar, pe agendă # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte.
09:10
Alertă medicală globală: Milioane de senzori de glicemie sunt retrași după semnalarea a șapte decese # UNIMEDIA
Compania farmaceutică Abbott a început o amplă retragere de pe piață a unor senzori de monitorizare a glicemiei utilizați de pacienții cu diabet, după ce a identificat o defecțiune care ar putea fi legată de șapte decese și peste 700 de incidente grave. Operațiunea vizează 17 țări, inclusiv Statele Unite și Franța, scrie adevarul.ro.
08:50
(video) Deputată PSRM: Onorariul pentru șeful TRM, votat de membri care nu au știut pentru ce votează. Gherasim: Premiul directorului nu e un secret de stat. Pardon, salariul # UNIMEDIA
Un nou schimb tensionat de replici a avut loc în cadrul audierilor privind situația de la Teleradio-Moldova, după ce deputata PSRM, Adela Răileanu l-a acuzat pe președintele Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD), Arcadie Gherasim, că ar fi supus votului acordarea unui premiu pentru directorul general al TRM fără ca membrii consiliului să cunoască valoarea acestuia. „Dumneavoastră ați pus la vot un premiu. Membrii CSD-ului au votat, însă nu au știut pentru ce votează”, a declarat parlametara. „Premiul directorului general nu e un secret de stat. Pardon, salariul...”, a răspuns Gherasim.
08:40
Ultima oră! Dimineață tensionată la Primărie: Ofițerii CNA descind cu percheziții la Direcția Locativ-Comunală „pe acte de corupție în achiziții publice” # UNIMEDIA
Ofițerii CNA ar fi descins în această dimineață, 4 decembrie, cu percheziții la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de către ofițera de presă a Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi.
08:30
Leii se întâlnesc cu sufletele pereche. iar Taurii pot începe ziua învăluiți în confuzie: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor energii cosmice într-un mod unic. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii și întâlniri karmice.
Acum 6 ore
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: Ce să nu faci astăzi # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 4 decembrie, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Sărbătoarea mai este cunoscută în popor ca Ovidenia și anticipează nașterea Mântuitorului Iisus Hristos.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat astăzi o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Pe 4 decembrie 2025, cerul nopții se pregătește să ofere un spectacol memorabil, ultima Lună Plină a anului. Cunoscută popular drept „Luna Rece” aceasta va străluci cu putere, marcând încheierea ciclului lunar, transmite observatornews.ro.
07:30
Campionii curajului: Echipa Chișinău-1 ridică trofeul în primul campionat de mini-fotbal pentru nevăzători # UNIMEDIA
Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău, scrie FMF.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant noroasă, cu șanse de precipitații ușoare, iar cerul va rămâne în mare parte acoperit pe parcursul zilei, fără schimbări semnificative ale condițiilor atmosferice.
07:10
(video) Un ciclon polar „mătură” Statele Unite. Furtuna a adus temperaturi de -26 grade Celsius # UNIMEDIA
Un ciclon polar mătură Statele Unite. Furtuna de zăpadă a adus temperaturi record, în unele oraşe, de minus 26 de grade Celsius şi un strat de omăt de aproape 30 de centimetri. Traficul a fost paralizat, iar sute de incidente au avut loc, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Dodon, despre vizita lui Grosu în SUA: „Am aflat din presă că nu vor avea loc ședințele. S-a dus să caute bani, ei sunt într-un impas foarte mare” # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, susține că vizita președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în Statele Unite ale Americii ar avea legătură cu problemele financiare ale țării. Oficialul menționează că a aflat din presă că ședințele Legislativului nu vor avea loc în această perioadă. „S-a dus să caute bani. Ei sunt într-un impas foarte mare”, a declarat liderul PSRM la o emisiune de la Realitatea.
21:40
(foto) Descoperire „strălucitoare” la Aeroport: O nerezidentă a încercat să zboare la Londra cu două lingouri și 10 monede de aur, dar a rămas fără ele # UNIMEDIA
O femeie nerezidentă a fost depistată de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali, încercând să transporte ilicit lingouri și monede presupuse a fi din aur prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.
21:10
(video) Un curier de droguri, reținut în capitală, cu „marfa” la el: Ce au descoperit polițiștii în timpul perchezițiilor de la domiciliu # UNIMEDIA
Un curier de droguri a fost reținut de oamenii legii. Tânărul de 24 de ani a fost surprins în momentul în care amplasa substanțe narcotice în ascunzișuri, anunță Poliția.
21:10
A fost ales succesorul Laurei Codruța Kövesi la Parchetul European. Cine este Andrés Ritter # UNIMEDIA
Comisia LIBE din Parlamentul European a votat miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026, scrie adevărul.ro.
20:50
Un bărbat de 47 de ani din Florești, dispărut de mai bine de o lună: Unde a fost văzult ultima dată # UNIMEDIA
Un bărbat de 47 de ani din satul Bezeni, raionul Florești, este căutat de mai bine de o lună. Acesta ar fi dispărut pe data de 26 octombrie a anului curent.
20:40
(foto) Bronz pentru Moldova: Sportivii Igor Beșleagă și Liviu Maluda au urcat pe podium la Campionatul Mondial de lupte la brâu # UNIMEDIA
Sportivii moldoveni Igor Beșleagă și Liviu Maluda au cucerit două medalii de bronz la Campionatul Mondial de lupte la brâu. Competiția a avut loc în orașul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
20:40
Un fost deputat din Croaţia şi fiul său sunt acuzaţi că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute # UNIMEDIA
Doi bărbați au fost puși sub acuzare în Croația, suspectați că au vândut peste un milion de teste COVID-19 contrafăcute în mai multe țări europene, a anunțat miercuri procuratura, relatează AFP, citată de hotnews.ro.
20:20
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor # UNIMEDIA
Germania a devenit miercuri prima ţară din Europa care a desfăşurat sistemul israelian de apărare antiaeriană Arrow, conceput pentru a intercepta rachete balistice cu rază medie de acţiune, precum Oreşnikul rusesc (rachetă balistică cu raza intermediară de acţiune /IRBM/), în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi ameninţarea în creştere din partea Moscovei, informează Reuters, citată de digi24.ro.
20:20
Din secretar de stat, în consilierul lui Emil Ceban: Corneliu Ciorici de la Ministerul Sănătății s-a ales cu o funcție nouă # UNIMEDIA
Corneliu Ciorici a fost eliberat din funcția de secretar de stat în domeniul digitalizării în baza cererii de demisie. În continuare, acesta va ocupa funcția de consilier al ministrului Sănătății, Emil Ceban, în domeniul digitalizării.
20:10
„Tăt normal, dar sunt probleme!” Stamate critică deciziile Guvernului: Vin facturi mai mari, datorii mai adânci și radare care nu văd ce trebuie # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, critică deciziile aprobate astăzi de Guvernul Munteanu. „Totul e sub control… doar că acest control vine cu facturi mai mari, datorii mai adânci și radare care nu văd ce trebuie”, a scris politiciana.
19:50
(video) Nosatîi a anunțat că Moldova va procura sisteme noi de apărare, cu puțin timp înainte să se afle despre drona de la Pepeni: Trebuie să fie produse întâi # UNIMEDIA
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, anunță când va ajunge în Republica Moldova un nou radar pentru detectarea dronelor, unul „mult mai performant” decât precedentul. Acesta urmează să fie livrat la începutul anului viitor. Totodată, autoritățile planifică să achiziționeze și sisteme noi de apărare, lucru care, însă, nu se va întâmpla în perioada imediat următoare.
