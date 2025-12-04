De ce rectorul USM îl acuză pe rectorul UTM de lipsă de transparență. Explicăm cum o posibilă modificare în Codul educației a provocat reacții publice
#diez, 4 decembrie 2025 18:30
Recent, ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat inițierea unor modificări la Codul educației. Proiectul de lege care propune aceste schimbări a fost pus în consultări publice, iar printre modificări se numără reorganizarea mai multor instituții de învățământ, reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV-a și posibilitatea ca rectorii să obțină un nou mandat dacă universitatea lor fuzionează prin absorbție cu alte instituții. Acest ultim punct a stârnit însă controverse și reacții publice.
• • •
Sărbătorește cinci ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5 % # #diez
Emoții, atmosferă de sărbătoare și multe cadouri, așa arată luna decembrie în fiecare an. Doar că în acest an maib îți aduce mai multă bucurie ție și mai mult cashback cardului tău.
Copiii reveniți din diaspora și copiii cetățenilor străini stabiliți în Republica Moldova vor avea posibilitatea să urmeze un program de studiere a limbii române. Cursurile vor fi gratuite și vor avea scopul de a sprijini copiii să se integreze în procesul educațional.
Pentru 2026, culoarea anului de la Pantone a fost desemnată PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – un alb pur care simbolizează calmul. Potrivit Pantone, într-o lume în care culoarea a devenit sinonimă cu expresia personală, această nuanță se poate adapta, armoniza și crea contrast, aducând o senzație aerisită tuturor aplicațiilor și mediilor produsului, fie folosită singură, fie combinată cu alte nuanțe.
Farmaciștii din întreaga țară s-au întrunit la Chișinău la prima conferință științifică cu genericul „Farmacie clinică – provocări și perspective", un eveniment cu participare internațională organizat de Catedra de farmacologie și farmacie clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. Forumul științific a fost dedicat profesorului Sava Nicolai – fondator al subdiviziunii didactice menționate mai sus și promotor al farmaciei clinice naționale.
Instruirea medicală la USMF, centrată pe drepturile omului în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a desfășurat Conferința științifico-practică cu genericul „Formăm profesioniști în sănătate pentru o practică centrată pe drepturile omului", pe data de 1 decembrie 2025. Evenimentul a fost organizat în contextul consemnării Zilei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate" – implementat de USMF „Nicolae Testemițanu" în comun cu agențiile ONU.
Costul poliței de asigurare medicală obligatorie ar urma să crească anul viitor la 12.636 de lei, conform proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026. Chiar dacă prețul standard se majorează, anumite categorii profesionale și persoane fizice vor putea beneficia de tarife preferențiale, cu condiția achitării anticipate.
Conferință științifică internațională în domeniul chirurgiei pediatrice în memoria academicianei Natalia Gheorghiu # #diez
„Probleme actuale de diagnostic și tratament în pediatrie" a fost genericul Conferinței naționale cu participare internațională, ce s-a desfășurat pe data de 28 noiembrie 2025 la Academia de Științe a Moldovei (AȘM). Evenimentul a fost consacrat Nataliei Gheorghiu – fondatoarea școlii de chirurgie pediatrică din țară.
Studenții de la Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" vor aplica tehnologii inovatoare în educația și cercetarea medicală modernă grație unei donații de echipament performant. Donația a fost oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației", ediția II-a, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.
USMF „Nicolae Testemițanu” consemnează Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA printr-o amplă acțiune de informare # #diez
Catedra de boli infecțioase a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă" au organizat o acțiune de informare în contextul consemnării Zilei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA (World AIDS Day), pe data de 1 decembrie 2025. Tema din anul curent este „Depășind barierele, transformăm răspunsul la SIDA" („Overcoming disruption, transforming the AIDS response"), fiind un apel pentru depășirea perturbărilor și transformarea răspunsului la SIDA.
Cursul „Etica și integritatea academică” a fost predat la peste 2.600 de studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” # #diez
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova au fost desfășurate prelegeri în cadrul cursului „Etica și integritatea academică" pentru toți studenții de la programele de studii de licență și integrate din anii I-III, în contextul Campaniei de informare și conștientizare „Integritatea e alegerea ta".
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Veniturile bugetului de stat vor fi de 79,674 miliarde de lei, iar cheltuielile – de 100,574 miliarde de lei. Diferența dintre cele două sume formează un deficit de 20,9 miliarde de lei.
USMF „Nicolae Testemițanu” va participa la implementarea Programului Național „Transplantul de cord în Republica Moldova” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" a semnat un Memorandum de colaborare în domeniul ocrotirii sănătății, educației și științelor medicale cu Institutul Inimii din cadrul Ministerului Sănătății al Ucrainei. Un document similar de cooperare cu instituția din țara vecină a semnat și Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga".
Maib a fost desemnată Banca Anului în Moldova de către The Banker, marcând al șaptelea an consecutiv în care banca a obținut această distincție. Recunoașterea din acest an reflectă evoluția maib într-o instituție care modelează sectorul bancar, prin stimularea inovației, consolidarea infrastructurii financiare și oferind valoare clienților, acționarilor și economiei locale.
Cum este organizat învățământul profesional tehnic în Danemarca și prin ce se aseamănă cu cel din Moldova # #diez
Aksel Munk-Hansen este delegat la Organizația Națiunilor Unite (ONU) pentru educație profesională și crearea locurilor de muncă din partea Danemarcei. Cu alte cuvinte, este „vocea" tinerilor danezi din mediul profesional la nivel mondial și reprezintă interesele lor la fiecare reuniune ONU. Aksel ne-a povestit cum este organizat învățământul profesional tehnic în Danemarca, dar și cum țara încearcă să treacă de la industria „neagră" la industria verde.
Sprijinul financiar oferit direct în facturile la electricitate va fi acordat pentru ultima dată în luna decembrie, pentru consumul din noiembrie. Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a declarat că, începând cu anul viitor, schema actuală nu va mai fi aplicată, iar atenția autorităților se va orienta spre ajutoarele pentru încălzire, direcționate către familiile vulnerabile.
MoldoxLab 2025: patru ateliere intensive, peste 25 de tineri creatori și premii europene pentru documentarele sociale moldovenești # #diez
Între 24-30 noiembrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o nouă ediție a Moldox Lab, programul educațional al Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială Moldox. La ediția din acest an au participat peste 25 de persoane din toată țara și din diaspora.
Trei filme din 2025 și trei filme clasice vor fi proiectate pentru prima dată la Chișinău. Unul dintre ele a fost premiat la Cannes # #diez
Luna Filmului European, acum sub o nouă denumire – European Award Season –, revine la Chișinău. În acest an, festivalul a ajuns la cea de-a treia ediție și propune publicului o selecție din trei filme din 2025 și trei filme clasice. Proiecțiile vor avea loc în perioada 5-14 decembrie, la Cineplex Loteanu.
Sportivii din Moldova vor avea premii mai mari și alocații zilnice pentru alimentație din partea statului # #diez
Sportivii care vor obține locuri la campionate internaționale și antrenorii acestora vor fi remunerați cu premii financiare mai mari. De asemenea, sportivii vor primi alocații zilnice pentru alimentație, iar cheltuielile pentru transport și pentru cazare vor fi acoperite din bugetul statului. Cabinetul de miniștri au votat o hotărâre de guvern cu aceste prevederi în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie.
Ce s-a întâmplat în industria IT în 2025 și ce ne așteaptă în 2026? Hai la un eveniment despre direcțiile și piața IT din Moldova # #diez
În ultimii ani, industria IT a trecut prin schimbări rapide, uneori imprevizibile, care au generat atât provocări, cât și oportunități reale. Anul 2025 nu a făcut excepție: de la restructurări și ajustări strategice, până la ascensiunea unor noi tehnologii cu potențial uriaș. Pentru mulți profesioniști, întrebarea rămâne aceeași: „Layoff sau oportunitate?"
30 de elevi din Moldova au fost premiați la un concurs despre incluziunea în școli. Cine sunt tinerii câștigători # #diez
30 de elevi din Moldova au devenit câștigătorii concursului național „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?" din acest an. Elevii au pregătit desene (clasele a întâia – a XII-a) și pliante educative (clasele a X-a – a XII-a). Aceștia au avut posibilitatea să își exprime prin artă propria viziune despre o școală în care fiecare copil este respectat și sprijinit.
Care vor fi valorile minime și maxime ale compensațiilor la energie pe care le vor putea primi moldovenii în acest sezon rece # #diez
În sezonul rece 2025/2026, moldovenii vor beneficia de compensații la energie cuprinse între 500 și 1.000 de lei în formă monetară. Compensațiile sunt oferite în perioada noiembrie 2025 – martie 2026. O hotărâre în acest sens a fost luată de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie.
Indemnizații de 200.000 de lei pentru tinerii care aleg să activeze în universități, școli profesionale sau colegii # #diez
Indemnizațiile de repartizare pentru tinerii specialiști ar putea fi extinse și pentru învățământul universitar și cel profesional tehnic. Anunțul a fost făcut de ministrul educației, Dan Perciun, într-o conferință de presă în care a prezentat mai multe inițiative.
Ce spune Dan Perciun despre fuziunea Universității din Cahul cu UTM: „Vom păstra centrul universitar în oraș” # #diez
Potențiala fuziune dintre Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) rămâne „în proces de discuție". Ministrul educației, Dan Perciun, a declarat pentru #diez că autoritățile vor să consolideze centrul universitar din sudul țării, pentru a crește numărul său de studenți.
Din 1 ianuarie 2027, instituțiile de învățământ în care învață peste 400 de elevi își vor putea gestiona singure bugetul. Este o modificare pe care o propune Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Codul educației. Potrivit datelor de la MEC, în prezent, 939 de școli își planifică și cheltuiesc singure resursele financiare. Alte 172 de școli sunt gestionate financiar de contabilitatea organelor locale.
Pe 14 decembrie, Chișinău Arena devine scena rock-operei „VOIEVOD", semnată de compozitorul și producătorul Alex Calancea. Spectacolul aduce împreună peste 150 de artiști. Pe scenă vor urca Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc", Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Capela corală „Moldova".
ASEM a organizat Târgul stagiilor de practică. Studenții au avut parte de oportunități și acces la specialiști din economie # #diez
Pe 1 decembrie 2025, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a dat startul Zilelor Carierei prin organizarea Târgului stagiilor de practică, un eveniment dedicat orientării profesionale a
Chișinău a găzduit cea de-a doua ediție a conferinței „SHIFT HAPPENS”, dedicată marketingului și inteligenței artificiale # #diez
Cea de-a doua ediție a conferinței SHIFT HAPPENS by Kooperativa a avut loc la Chișinău și a reunit aproximativ 300 de participanți: profesioniști din marketing și comunicare, antreprenori, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor asociative. Сообщение Chișinău a găzduit cea de-a doua ediție a conferinței „SHIFT HAPPENS”, dedicată marketingului și inteligenței artificiale появились сначала на #diez.
Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat inițierea unor modificări la Codul educației. Acestea vizează reorganizarea mai multor instituții de învățământ, măsuri de susținere a tinerilor specialiști sau reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV-a. Сообщение 10 modificări noi în Codul educației. Cum vor afecta acestea sistemul de învățământ появились сначала на #diez.
ASEM și Stockholm School of Economics din Riga semnat un memorandum pentru dezvoltarea educației executive de business # #diez
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Stockholm School of Economics din Riga (SSE Riga) au semnat un Memorandum de Înțelegere care stabilește cadrul unui parteneriat academic pe termen lung, orientat spre a crea și dezvolta educația executivă de business în cadrul Chișinău Business School. Сообщение ASEM și Stockholm School of Economics din Riga semnat un memorandum pentru dezvoltarea educației executive de business появились сначала на #diez.
În următorul an de studii, 73 de instituții de învățământ mici vor fi reorganizate. Unele vor deveni școli primare, altele școli-grădiniță primare sau doar grădinițe. Schimbările vor afecta 1.328 de elevi, adică 0,5% dintre elevii din țară. Сообщение (doc) Lista celor 73 de instituții care vor fi reorganizate în următorul an de studii появились сначала на #diez.
(video) Creează filme ca în Hollywood. Înregistrează-te la programul MILAP 2025, unde tinerii învață să creeze filme cu AI # #diez
Cameră, lumină, sunet, acțiune! Ești tânăr(ă) și ai o poveste pe care vrei s-o vadă o lume întreagă sau poate activezi deja în domeniu și vrei să treci la un nou nivel? MILAP 2025 este locul unde pasiunea întâlnește tehnologia, iar ideile devin film. Înscrie-te la cea de-a VII-a ediție a MILAP 2025, unde vei învăța să creezi filme folosind inteligența artificială. Сообщение (video) Creează filme ca în Hollywood. Înregistrează-te la programul MILAP 2025, unde tinerii învață să creeze filme cu AI появились сначала на #diez.
Cine va face parte din juriul internațional al Concursul Național „Vinul Moldovei”. 12 experți mondiali vor evalua vinurile naționale # #diez
Republica Moldova intră în linie dreaptă pentru desemnarea celor mai reprezentative vinuri ale sale, odată cu ediția 2025 a Concursului Național „Vinul Moldovei”, programată pentru începutul lunii decembrie. Într-un an în care vinul Moldovei s-a bucurat de vizibilitate pe scena vinicolă internațională, componența unui juriu format din experți de talie globală confirmă nivelul înalt de calitate și ambiția sectorului vitivinicol. Сообщение Cine va face parte din juriul internațional al Concursul Național „Vinul Moldovei”. 12 experți mondiali vor evalua vinurile naționale появились сначала на #diez.
Pe 30 noiembrie 2025 s-a desfășurat Cupa Republicii Moldova la volei feminin, competiție care a reunit cele mai valoroase echipe din țară: ASEM, Speranța 1, Speranța 2, XMSK 1, XMSK 2, Cahul și UTM. Сообщение Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit Cupa Moldovei la volei feminin появились сначала на #diez.
Până la 300.000 de lei pentru profesorii care vor merge în alte raioane. Care vor fi condițiile # #diez
În următoarea perioadă vor fi reorganizate 73 de instituții de învățământ. Profesorii acestor instituții, dacă vor accepta să predea în alte raioane, vor putea primi până la 300.000 de lei. Сообщение Până la 300.000 de lei pentru profesorii care vor merge în alte raioane. Care vor fi condițiile появились сначала на #diez.
Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail. O discuție caldă, deschisă și constructivă # #diez
Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, creată special pentru a asculta vocea clienților, pentru a răspunde la întrebări și pentru a privi procesele bancare prin ochii celor care le folosesc zi de zi, maib a desfășurat o nouă ediție a brunch-urilor dedicate experienței clienților. Evenimentul a reunit clienți din diverse segmente, care au împărtășit experiențe personale și au oferit feedback direct despre interacțiunea cu produsele și serviciile maib. Сообщение Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail. O discuție caldă, deschisă și constructivă появились сначала на #diez.
Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat mai multe modificări la Codul Educației, care vor duce la reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi. Astfel, gimnaziile cu mai puțin de 35 de elevi în clasele a V-a – a IX-a vor fi transformate în școli primare. Școlile primare cu mai puțin de 30 de elevi vor deveni școli-grădiniță primare, iar școlile-grădiniță primare cu mai puțin de 10 elevi vor fi transformate în grădinițe. Сообщение 73 de școli mici vor fi reorganizate. Ce se va întâmpla cu elevii și profesorii появились сначала на #diez.
Magia iernii la UTM. Cum s-a desfășurat inaugurarea celui mai inovativ brad creat de studenții Facultății de Design # #diez
Pe 1 decembrie, în campusul Râșcani al Universității Tehnice a Moldovei, luminițele celui mai inovativ și creativ brad de sărbători au fost aprinse în aplauzele comunității UTM. Evenimentul a transformat seara într-o adevărată sărbătoare a imaginației, a spiritului de echipă și a talentului studenților de la Facultatea de Design, care au demonstrat încă o dată că inovația poate lua cele mai surprinzătoare forme. Сообщение Magia iernii la UTM. Cum s-a desfășurat inaugurarea celui mai inovativ brad creat de studenții Facultății de Design появились сначала на #diez.
Revin notele în clasa a IV-a la matematică și limba română. La ce discipline ar putea să fie reintroduse # #diez
Dan Perciun a anunțat într-o conferință de presă că vor reveni notele în clasa a IV-a la matematică și limba română. Сообщение Revin notele în clasa a IV-a la matematică și limba română. La ce discipline ar putea să fie reintroduse появились сначала на #diez.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Ulterior, șefa statului va susține o conferință de presă începând cu ora 16:30. Сообщение Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate. Ce subiecte vor fi discutate появились сначала на #diez.
Yayando lansează primul Advent Calendar pentru familii din Moldova și invită partenerii locali să se alăture # #diez
Yayando, platforma care îi ajută pe părinți să descopere locuri și activități pentru copii, lansează primul Advent Calendar pentru familiile din Moldova. Campania se desfășoară în perioada 1–24 decembrie și aduce zilnic câte un cadou oferit de afaceri locale dedicate copiilor și familiilor. Сообщение Yayando lansează primul Advent Calendar pentru familii din Moldova și invită partenerii locali să se alăture появились сначала на #diez.
Avocații Poporului cer interzicerea utilizării produselor pirotehnice în timpul sărbătorilor de iarnă # #diez
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au cerut interzicerea vânzării și folosirii articolelor pirotehnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. Ei avertizează că artificiile poluează aerul și afectează animalele și oamenii, în special copiii. Сообщение Avocații Poporului cer interzicerea utilizării produselor pirotehnice în timpul sărbătorilor de iarnă появились сначала на #diez.
În premieră, profesorii au rezolvat examenele în locul elevilor. De ce a fost organizat acest exercițiu # #diez
Pentru prima dată în sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile au rezolvat un test de examen național – fie de gimnaziu, fie de bacalaureat – și au evaluat trei lucrări diferite. Exercițiul a fost voluntar și are scopul de a îmbunătăți instrumentele de evaluare pentru examenele naționale din sesiunea 2026. Сообщение În premieră, profesorii au rezolvat examenele în locul elevilor. De ce a fost organizat acest exercițiu появились сначала на #diez.
Aeroportul din Iași ar urma să aibă o parcare destinată transportului din Moldova. Când va fi gata proiectul # #diez
Conducerea Aeroportului Iași a început procedurile pentru proiectarea unei parcări speciale pentru transportul public din Republica Moldova, transmite Radio România Iași. Сообщение Aeroportul din Iași ar urma să aibă o parcare destinată transportului din Moldova. Când va fi gata proiectul появились сначала на #diez.
Deja e decembrie, iar asta înseamnă că putem începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Primul pas – îmbodobirea bradului. Dacă încă nu ai reușit să procuri unul, acum e momentul. Îți lăsăm mai jos lista locațiilor din Chișinău unde se vând. Сообщение Locații din Chișinău de unde poți cumpăra un brad natural появились сначала на #diez.
Orange Moldova aduce o veste importantă pentru toți clienții, de acum Roaming-ul în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European se va putea face conform principiului RLAH („Roam-like-at-home” sau „în Roaming, ca acasă”), grație noilor Abonamente One. Сообщение Din 1 decembrie, Orange Moldova oferă Roaming în UE, ca acasă, cunoile Abonamente One появились сначала на #diez.
„Seri de film la înălțime”. La Muzeul de Istorie a orașului Chișinău vor fi proiectate șase documentare autohtone # #diez
Ce faci pe 2, 3 și 5 decembrie? TeleFilm Chișinău și Muzeul de Istorie a orașului Chișinău te invită la „Seri de film la înălțime”, o serie de proiecții de documentare realizate în Moldova. Filmele vor fi prezentate începând cu ora 18:00, la muzeu. Intrarea e gratuită pentru toți doritorii. Сообщение „Seri de film la înălțime”. La Muzeul de Istorie a orașului Chișinău vor fi proiectate șase documentare autohtone появились сначала на #diez.
20 de medalii și trei locuri în top 10 din lume. Spumantele moldovenești s-au remarcat la Effervescents du Monde # #diez
Spumantele produse în Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la competiția Effervescents du Monde 2025, desfășurată în regiunea Burgundy din Franța. Acestora le-au revenit 20 de medalii – 10 de aur și 10 de argint –, dar și câteva locuri în top 10 din lume. Anunțul a fost făcut astăzi, 1 decembrie, de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Сообщение 20 de medalii și trei locuri în top 10 din lume. Spumantele moldovenești s-au remarcat la Effervescents du Monde появились сначала на #diez.
USMF „Nicolae Testemițanu” este solidară în campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” cu sloganul unificator „Moldova fără violență”. Campania se înscrie în Calendarul evenimentelor din perioada Președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CM CoE), Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie potriva femeilor și fetelor (ANPCV), în colaborare cu Familia ONU Moldova (UN Women Moldova, UNFPA Moldova, UNICEF Moldova), Grupul Banca Mondială Moldova și Oficiul Consiliului Europei. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” este solidară în campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” появились сначала на #diez.
Nouă tare ne plac advent calendarele. Anume din acest motiv, în premieră, l-am creat pe al nostru. Este format din 24 de materiale publicate în perioada ianuarie-noiembrie 2025, pe care merită să le (re)vezi. Promitem că sunt subiecte interesante, povești inspiraționale și informații utile, iar tu promite că vei deschide câte unul pe zi. Сообщение Advent calendar. Materiale #diez care merită deschise până în 25 decembrie 2025 появились сначала на #diez.
