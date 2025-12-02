Ce spune Dan Perciun despre fuziunea Universității din Cahul cu UTM: „Vom păstra centrul universitar în oraș”
#diez, 2 decembrie 2025 16:30
Potențiala fuziune dintre Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) rămâne „în proces de discuție". Ministrul educației, Dan Perciun, a declarat pentru #diez că autoritățile vor să consolideze centrul universitar din sudul țării, pentru a crește numărul său de studenți.
Potențiala fuziune dintre Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) rămâne „în proces de discuție". Ministrul educației, Dan Perciun, a declarat pentru #diez că autoritățile vor să consolideze centrul universitar din sudul țării, pentru a crește numărul său de studenți.
Din 1 ianuarie 2027, instituțiile de învățământ în care învață peste 400 de elevi își vor putea gestiona singure bugetul. Este o modificare pe care o propune Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Codul educației. Potrivit datelor de la MEC, în prezent, 939 de școli își planifică și cheltuiesc singure resursele financiare. Alte 172 de școli sunt gestionate financiar de contabilitatea organelor locale.
Pe 14 decembrie, Chișinău Arena devine scena rock-operei „VOIEVOD", semnată de compozitorul și producătorul Alex Calancea. Spectacolul aduce împreună peste 150 de artiști. Pe scenă vor urca Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc", Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Capela corală „Moldova".
ASEM a organizat Târgul stagiilor de practică. Studenții au avut parte de oportunități și acces la specialiști din economie # #diez
Pe 1 decembrie 2025, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a dat startul Zilelor Carierei prin organizarea Târgului stagiilor de practică, un eveniment dedicat orientării profesionale a studenților și masteranzilor din cadrul instituției. Activitatea s-a desfășurat la Glia Impact Hub și a reunit un număr mare de participanți, devenind o platformă valoroasă de interacțiune dintre studenți și angajatorii din Republica Moldova.
Chișinău a găzduit cea de-a doua ediție a conferinței „SHIFT HAPPENS”, dedicată marketingului și inteligenței artificiale # #diez
Cea de-a doua ediție a conferinței SHIFT HAPPENS by Kooperativa a avut loc la Chișinău și a reunit aproximativ 300 de participanți: profesioniști din marketing și comunicare, antreprenori, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor asociative.
Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat inițierea unor modificări la Codul educației. Acestea vizează reorganizarea mai multor instituții de învățământ, măsuri de susținere a tinerilor specialiști sau reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV-a.
ASEM și Stockholm School of Economics din Riga semnat un memorandum pentru dezvoltarea educației executive de business # #diez
Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și Stockholm School of Economics din Riga (SSE Riga) au semnat un Memorandum de Înțelegere care stabilește cadrul unui parteneriat academic pe termen lung, orientat spre a crea și dezvolta educația executivă de business în cadrul Chișinău Business School.
În următorul an de studii, 73 de instituții de învățământ mici vor fi reorganizate. Unele vor deveni școli primare, altele școli-grădiniță primare sau doar grădinițe. Schimbările vor afecta 1.328 de elevi, adică 0,5% dintre elevii din țară.
(video) Creează filme ca în Hollywood. Înregistrează-te la programul MILAP 2025, unde tinerii învață să creeze filme cu AI # #diez
Cameră, lumină, sunet, acțiune! Ești tânăr(ă) și ai o poveste pe care vrei s-o vadă o lume întreagă sau poate activezi deja în domeniu și vrei să treci la un nou nivel? MILAP 2025 este locul unde pasiunea întâlnește tehnologia, iar ideile devin film. Înscrie-te la cea de-a VII-a ediție a MILAP 2025, unde vei învăța să creezi filme folosind inteligența artificială.
Cine va face parte din juriul internațional al Concursul Național „Vinul Moldovei”. 12 experți mondiali vor evalua vinurile naționale # #diez
Republica Moldova intră în linie dreaptă pentru desemnarea celor mai reprezentative vinuri ale sale, odată cu ediția 2025 a Concursului Național „Vinul Moldovei", programată pentru începutul lunii decembrie. Într-un an în care vinul Moldovei s-a bucurat de vizibilitate pe scena vinicolă internațională, componența unui juriu format din experți de talie globală confirmă nivelul înalt de calitate și ambiția sectorului vitivinicol.
Pe 30 noiembrie 2025 s-a desfășurat Cupa Republicii Moldova la volei feminin, competiție care a reunit cele mai valoroase echipe din țară: ASEM, Speranța 1, Speranța 2, XMSK 1, XMSK 2, Cahul și UTM.
Până la 300.000 de lei pentru profesorii care vor merge în alte raioane. Care vor fi condițiile # #diez
În următoarea perioadă vor fi reorganizate 73 de instituții de învățământ. Profesorii acestor instituții, dacă vor accepta să predea în alte raioane, vor putea primi până la 300.000 de lei.
Un nou brunch maib dedicat experienței clienților retail. O discuție caldă, deschisă și constructivă # #diez
Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, creată special pentru a asculta vocea clienților, pentru a răspunde la întrebări și pentru a privi procesele bancare prin ochii celor care le folosesc zi de zi, maib a desfășurat o nouă ediție a brunch-urilor dedicate experienței clienților. Evenimentul a reunit clienți din diverse segmente, care au împărtășit experiențe personale și au oferit feedback direct despre interacțiunea cu produsele și serviciile maib.
Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat mai multe modificări la Codul Educației, care vor duce la reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi. Astfel, gimnaziile cu mai puțin de 35 de elevi în clasele a V-a – a IX-a vor fi transformate în școli primare. Școlile primare cu mai puțin de 30 de elevi vor deveni școli-grădiniță primare, iar școlile-grădiniță primare cu mai puțin de 10 elevi vor fi transformate în grădinițe.
Magia iernii la UTM. Cum s-a desfășurat inaugurarea celui mai inovativ brad creat de studenții Facultății de Design # #diez
Pe 1 decembrie, în campusul Râșcani al Universității Tehnice a Moldovei, luminițele celui mai inovativ și creativ brad de sărbători au fost aprinse în aplauzele comunității UTM. Evenimentul a transformat seara într-o adevărată sărbătoare a imaginației, a spiritului de echipă și a talentului studenților de la Facultatea de Design, care au demonstrat încă o dată că inovația poate lua cele mai surprinzătoare forme.
Revin notele în clasa a IV-a la matematică și limba română. La ce discipline ar putea să fie reintroduse # #diez
Dan Perciun a anunțat într-o conferință de presă că vor reveni notele în clasa a IV-a la matematică și limba română.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Ulterior, șefa statului va susține o conferință de presă începând cu ora 16:30.
Yayando lansează primul Advent Calendar pentru familii din Moldova și invită partenerii locali să se alăture # #diez
Yayando, platforma care îi ajută pe părinți să descopere locuri și activități pentru copii, lansează primul Advent Calendar pentru familiile din Moldova. Campania se desfășoară în perioada 1–24 decembrie și aduce zilnic câte un cadou oferit de afaceri locale dedicate copiilor și familiilor.
Avocații Poporului cer interzicerea utilizării produselor pirotehnice în timpul sărbătorilor de iarnă # #diez
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au cerut interzicerea vânzării și folosirii articolelor pirotehnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în perioada sărbătorilor de iarnă. Ei avertizează că artificiile poluează aerul și afectează animalele și oamenii, în special copiii.
În premieră, profesorii au rezolvat examenele în locul elevilor. De ce a fost organizat acest exercițiu # #diez
Pentru prima dată în sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile au rezolvat un test de examen național – fie de gimnaziu, fie de bacalaureat – și au evaluat trei lucrări diferite. Exercițiul a fost voluntar și are scopul de a îmbunătăți instrumentele de evaluare pentru examenele naționale din sesiunea 2026.
Aeroportul din Iași ar urma să aibă o parcare destinată transportului din Moldova. Când va fi gata proiectul # #diez
Conducerea Aeroportului Iași a început procedurile pentru proiectarea unei parcări speciale pentru transportul public din Republica Moldova, transmite Radio România Iași.
Deja e decembrie, iar asta înseamnă că putem începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Primul pas – îmbodobirea bradului. Dacă încă nu ai reușit să procuri unul, acum e momentul. Îți lăsăm mai jos lista locațiilor din Chișinău unde se vând.
Orange Moldova aduce o veste importantă pentru toți clienții, de acum Roaming-ul în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European se va putea face conform principiului RLAH („Roam-like-at-home" sau „în Roaming, ca acasă"), grație noilor Abonamente One.
„Seri de film la înălțime”. La Muzeul de Istorie a orașului Chișinău vor fi proiectate șase documentare autohtone # #diez
Ce faci pe 2, 3 și 5 decembrie? TeleFilm Chișinău și Muzeul de Istorie a orașului Chișinău te invită la „Seri de film la înălțime", o serie de proiecții de documentare realizate în Moldova. Filmele vor fi prezentate începând cu ora 18:00, la muzeu. Intrarea e gratuită pentru toți doritorii.
20 de medalii și trei locuri în top 10 din lume. Spumantele moldovenești s-au remarcat la Effervescents du Monde # #diez
Spumantele produse în Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la competiția Effervescents du Monde 2025, desfășurată în regiunea Burgundy din Franța. Acestora le-au revenit 20 de medalii – 10 de aur și 10 de argint –, dar și câteva locuri în top 10 din lume. Anunțul a fost făcut astăzi, 1 decembrie, de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
USMF „Nicolae Testemițanu” este solidară în campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen" cu sloganul unificator „Moldova fără violență". Campania se înscrie în Calendarul evenimentelor din perioada Președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CM CoE), Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie potriva femeilor și fetelor (ANPCV), în colaborare cu Familia ONU Moldova (UN Women Moldova, UNFPA Moldova, UNICEF Moldova), Grupul Banca Mondială Moldova și Oficiul Consiliului Europei.
Nouă tare ne plac advent calendarele. Anume din acest motiv, în premieră, l-am creat pe al nostru. Este format din 24 de materiale publicate în perioada ianuarie-noiembrie 2025, pe care merită să le (re)vezi. Promitem că sunt subiecte interesante, povești inspiraționale și informații utile, iar tu promite că vei deschide câte unul pe zi.
La 5 noiembrie 2025, Centrul Francofon de Angajabilitate (CEF) al ASEM a găzduit atelierul „Brand Yourself/Marque-toi!", dedicat studenților care vor să-și în
În universitățile din țară va fi implementat cursul național „Etica și integritatea academică” # #diez
Cel puțin 13.500 de studenți de la toate instituțiile de învățământ superior din țară vor fi instruiți, până la finele acestui an, în cadrul unui curs nou „Etica și integritatea academică”. Cursul a fost elaborat recent sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC), la recomandarea Comisiei Uniunii Europene, în contextul procesului de aderare a țării noastre la comunitatea europeană. Сообщение În universitățile din țară va fi implementat cursul național „Etica și integritatea academică” появились сначала на #diez.
Studenții de la Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor aplica tehnologii inovatoare în educația și cercetarea medicală modernă grație unei donații de echipament performant. Donația a fost oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția II-a, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Сообщение Două săli de medicină virtuală au fost deschise la USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
Zilele trecute ți-am povestit cum ar putea arăta un advent calendar moldovenesc, iar astăzi îți prezint variantele lansate de cinci producători autohtoni. Trei includ dulciuri, unul include bere artizanală, iar altul include povești. Pentru că iarna deja a început, dar și pentru că fiecare ediție are stoc limitat, te îndemn să te grăbești să-l procuri pe cel care ți-a stârnit curiozitatea. Сообщение Cinci advent calendare made în Moldova. Ce produse includ și cât costă появились сначала на #diez.
Deși decembrie este perioada în care reflectăm asupra anului care a trecut și facem totalurile rezultatelor obținute timp de 12 luni, tot în această perioadă ne setăm obiectivele pentru următorul an. Programele internaționale, concursurile sau bursele de studiu, de asemenea, s-ar putea regăsi în lista ta de aspirații pentru 2026. De exemplu, pe final de an, te poți înscrie pentru o bursă de studii în SUA, poți participa la o simulare a Modelului Organizației Națiunilor Unite sau ai ocazia să mergi într-o vizită la sediul NATO din Bruxelles. Îți sugerăm să completezi formularul de înregistrare cât mai curând! Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna decembrie появились сначала на #diez.
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 1-7 decembrie dacă îți dorești să savurezi din plin prima săptămână de iarnă. Сообщение Opt evenimente la care să mergi în prima săptămână de iarnă появились сначала на #diez.
Săptămâna începe cu cer noros și ploi, inclusiv în centrul țării. Totuși, conform prognozelor meteorologilor, nordul țării va fi cel mai afectat de precipitații. Spre weekend, norii se vor risipi treptat și va apărea soarele. Detalii despre temperaturile care ne așteaptă vedeți mai jos. Сообщение Iarna începe cu ploi. Ce temperaturi ne așteaptă în prima săptămână din decembrie появились сначала на #diez.
Forumul European de Tineret i-a acordat titlul de „Capitală Europeană a Tineretului 2028” orașului Podgorica – capitala Muntenegrului. Podgorica este una dintre cele mai tinere capitale din Europa. A devenit capitală după ce Muntenegru și-a obținut independența în 2006. Сообщение Orașul Podgorica a fost desemnat Capitala Europeană a Tineretului pentru anul 2028 появились сначала на #diez.
„ONG-urile sunt forța motrice a societății civile.” Vasile Cocîrla, despre drepturile femeilor, ale tinerilor și ale comunității LGBTQI+ # #diez
Vasile Cocîrla are 19 ani și este un tânăr apărător al drepturilor omului. Vasile a înțeles importanța implicării active încă de la 14 ani, când a reușit, cu ajutorul mentorilor, să instaleze semnele corespunzătoare trecerilor pentru pietoni lângă școala în care învăța. Ulterior, alte oportunități de implicare au apărut în mod natural. În prezent, la o distanță de cinci ani de la prima reușită, Vasile face parte din patru organizații neguvernamentale. Сообщение „ONG-urile sunt forța motrice a societății civile.” Vasile Cocîrla, despre drepturile femeilor, ale tinerilor și ale comunității LGBTQI+ появились сначала на #diez.
(video) Cum arată o zi din viața unui pompier din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență # #diez
Maxim Chiriac este șef de gardă în cadrul Detașamentului Salvatori și Pompieri Centru al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Chiar dacă nu a visat de mic să devină pompier, de opt ani își împarte timpul între 24 de ore de intervenții și 72 de ore de odihnă. Conform atribuțiilor sale de serviciu, tânărul răspunde de pregătirea fizică și profesională a colegilor săi. Altfel zis, coordonează exerciții practice, precum simulări de incendii sau accidente rutiere, urmărește reacțiile echipei și se asigură că fiecare membru al acesteia este gata de acțiune în orice situație. Сообщение (video) Cum arată o zi din viața unui pompier din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență появились сначала на #diez.
BAC 2026: cele 24 de subiecte de eseuri pe care le-au scris elevii în ultimii patru ani la limba română # #diez
O cincime din punctajul testului de bacalaureat la limba română, atât la profil real, cât și la profil umanist, este acordată pentru rezolvarea corectă a itemului 15 – eseul argumentativ. În ultimii patru ani, subiectele propuse au acoperit teme diverse, de la educație și cunoaștere până la iubire sau chiar muncă. Сообщение BAC 2026: cele 24 de subiecte de eseuri pe care le-au scris elevii în ultimii patru ani la limba română появились сначала на #diez.
Ce sunt măririle de note și creditele transferabile? MEC România a publicat patru ghiduri pentru studenți # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a lansat patru ghiduri dedicate elevilor interesați de continuarea studiilor la nivel universitar în țara vecină. Broșurile sunt concepute pentru a facilita tranziția de la liceu la universitate și se adresează nu doar elevilor, ci și părinților și consilierilor școlari. Documentele prezintă regulile generale stabilite de MEC, valabile în toate instituțiile de învățământ superior, chiar dacă fiecare universitate își poate stabili propriile proceduri de admitere. Сообщение Ce sunt măririle de note și creditele transferabile? MEC România a publicat patru ghiduri pentru studenți появились сначала на #diez.
Dacă ești antreprenor IMM și simți că sarcinile repetitive îți consumă tot timpul, atunci participă la un workshop practic și descoperă metode simple de automatizare cu Inteligența Artificială pentru a reduce munca manuală, a elimina erorile și a-ți eficientiza procesele zilnice. Workshopul va avea loc în două zile, pe 6 și 13 decembrie 2025. Сообщение Participă la un workshop și automatizează-ți afacerea cu AI появились сначала на #diez.
Ți-ai imaginat vreodată cum ar putea arăta un advent calendar moldovenesc? Noi am decis să o facem. Am selectat produse locale, obiecte hand-made create aici și experiențe culturale pe care le putem trăi în Moldova. Fiecare propunere pe care o vei găsi mai jos arată o parte din viața noastră cotidiană și evidențiază producători, artiști și branduri care ne formează identitatea. Сообщение Cum ar putea arăta un advent calendar moldovenesc появились сначала на #diez.
Asia își consolidează poziția ca una dintre cele mai puternice regiuni pentru dezvoltarea start-upurilor din domeniul fintech, adăugând trei orașe noi în clasament și ajungând la 51 de centre inovative recunoscute la nivel global. Care sunt top cinci orașe din Asia după dezvoltarea ecosistemelor start-upurilor, vă spunem în articolul de mai jos. Сообщение Orașele din Asia cu cele mai bune ecosisteme pentru dezvoltarea start-upurilor появились сначала на #diez.
Burse pentru studii de licență, masterat și doctorat în China. Ce acte trebuie să conțină dosarul și unde îl poți depune # #diez
Vrei să cunoști sistemul educațional din China și să înveți într-un stat asiatic? Republica Populară Chineză oferă studenților din Republica Moldova trei burse de studii superioare (licență, masterat și doctorat) pentru anul academic 2026/2027. Сообщение Burse pentru studii de licență, masterat și doctorat în China. Ce acte trebuie să conțină dosarul și unde îl poți depune появились сначала на #diez.
Salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova # #diez
A fost publicat topul celor mai bine plătite 100 de locuri de muncă vacante din Republica Moldova în luna noiembrie 2025. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe primul loc se află poziția de responsabil tehnic. Persoana care va ocupa acest post va ridica un salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Сообщение Salariu de până la 40.000 de lei pe lună. Top 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante din Moldova появились сначала на #diez.
Începând cu clasa a X-a, elevii din Republica Moldova trebuie să susțină în fiecare semestru (excepție semestrul II din clasa a XII-a) câte o teză la trei discipline. Este un test final, nota căreia este importantă pentru calcularea mediei la cele trei materii. În fiecare an, sesiunile de teze se organizează în ultimele două săptămâni ale fiecărui semestru. Сообщение Când încep tezele de iarnă pentru liceeni появились сначала на #diez.
Pe 27 noiembrie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a organizat Gala Performanțelor 2025. În cadrul evenimentului au fost anunțați și premiați cei mai buni studenți ai anului academic 2024/2025. Pentru obținerea titlului „Studentul Anului 2025” au concurat 43 de candidați. Сообщение Lista celor mai buni studenți ai UPSC. Cine a luat titlul „Studentul Anului 2025” появились сначала на #diez.
263 de milioane de lei vor ajunge din bugetul de stat în bugetul Chișinăului pentru salarii și primele anuale ale profesorilor # #diez
Bugetul Chișinăului va primi adițional din partea statului 263,1 milioane de lei pentru salariile destinate profesorilor în luna noiembrie și primele anuale care sunt achitate în decembrie. Decizia a fost luată de consilieri la ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie și prevede ca banii vor fi alocați prin rectificări la Legea bugetului de stat 2025. Сообщение 263 de milioane de lei vor ajunge din bugetul de stat în bugetul Chișinăului pentru salarii și primele anuale ale profesorilor появились сначала на #diez.
Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, anunță că în anul 2026 bursele studenților vor fi ajustate la nivelul inflației, iar pentru specialitățile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) vor fi majorări semnificative. Сообщение Se vor mări bursele studenților în 2026? Răspunsul ministrului educației și cercetării появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat din Cahul ar putea fuziona cu (să fie absorbită de) Universitatea Tehnică a Moldovei. Despre aceasta a anunțat pe 27 noiembrie 2025 ministrul educației, Dan Perciun, în cadrul unei ședințe cu cadrele didactice din Cahul. Сообщение Universitatea de Stat din Cahul ar putea fuziona cu Universitatea Tehnică a Moldovei появились сначала на #diez.
Două drone au survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei. Toate zborurile de pe Aeroportul Chișinău au fost suspendate timp de o oră # #diez
În noapte de 28-29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43-23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică. Сообщение Două drone au survolat ilegal spațiul aerian al Moldovei. Toate zborurile de pe Aeroportul Chișinău au fost suspendate timp de o oră появились сначала на #diez.
