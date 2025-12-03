Compensațiile pentru energia electrică vor fi sistate din 2026

12:45

Maxim Chiriac este șef de gardă în cadrul Detașamentului Salvatori și Pompieri Centru al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Chiar dacă nu a visat de mic să devină pompier, de opt ani își împarte timpul între 24 de ore de intervenții și 72 de ore de odihnă. Conform atribuțiilor sale de serviciu, tânărul răspunde de pregătirea fizică și profesională a colegilor săi. Altfel zis, coordonează exerciții practice, precum simulări de incendii sau accidente rutiere, urmărește reacțiile echipei și se asigură că fiecare membru al acesteia este gata de acțiune în orice situație.