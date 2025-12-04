Președintele Judecătoriei Chișinău în perioada guvernării lui Plahotniuc și o judecatoare au picat evaluarea externă. Raport pozitiv în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ

17:20

UPDATE 17:00 Trupele rusești au atacat orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk cu drone și artilerie încă de dimineață. Două persoane au fost rănite, inclusiv un copil, relatează Ukrinform. „Încă de dimineață, au existat deja două victime la Nikopol. O fetiță de 10 ani a suferit răni din cauza unui atac de artilerie. Iar un bărbat...