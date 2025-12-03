LIVE TEXT/ Forțele ruse atacă Nikopolul, rănind două persoane. Război în Ucraina, ziua 1378
Ziarul de Garda, 3 decembrie 2025 17:20
UPDATE 17:00 Trupele rusești au atacat orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk cu drone și artilerie încă de dimineață. Două persoane au fost rănite, inclusiv un copil, relatează Ukrinform. „Încă de dimineață, au existat deja două victime la Nikopol. O fetiță de 10 ani a suferit răni din cauza unui atac de artilerie. Iar un bărbat...
• • •
Acum 10 minute
17:30
Cum au economisit șoferii din Moldova peste 2 000 000 de lei la asigurările RCA și Carte Verde # Ziarul de Garda
Pe 25 noiembrie, au intrat în vigoare noile prime de calcul pentru asigurările obligatorii RCA și Carte Verde, ceea ce a dus la majorări pentru o mare parte dintre șoferi. În așteptarea acestor modificări, omnis a încurajat utilizatorii să compare prețurile prin intermediul funcționalității special elaborate și să procure polițele cu până la șase luni...
Acum 30 minute
17:20
LIVE TEXT/ Forțele ruse atacă Nikopolul, rănind două persoane. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
17:20
Primele informații de la Poliție despre cazul dronei plimbate prin sat într-o remorcă: „Bărbatul a decis să transporte obiectul acasă, fără a anunța autoritățile” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) afirmă că bărbatul din Pepeni, care transporta drona într-o remorcă, a găsit aparatul de zbor sâmbătă, 29 noiembrie, iar miercuri, 3 decembrie, a hotărât să-l transporte acasă fără să anunțe autoritățile. „Specialiștii Secției Tehnico-Explozivǎ a Poliției urmează să o examineze în condiții speciale pentru a stabili caracteristicile și eventualele...
17:20
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii. „Este nevoie să găsim o formă de reglementare” # Ziarul de Garda
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii, petardelor și altor produse pirotehnice, în contextul îngrijorărilor legate de impactul lor asupra sănătății, animalelor și mediului, scrie Radio Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, înaintea ședinței din 3 decembrie a Guvernului, după ce Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și...
Acum o oră
17:00
Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, care a fost achitat de prima instanță în 2023, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Un ex-judecător implicat în dosarul „Laundromat”, achitat pe 24 octombrie 2023 de prima instanță, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru marți, 2 decembrie, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, conform PA, instanța a constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, „însă l-a liberat...
16:50
Comisia Națională Antidrog a propus urgentarea promovării proiectului de lege privind prevenirea și combaterea circuitului ilegal a drogurilor. „Evidențiem un trend crescător în ceea ce privește numărul contravențiilor și cel al dosarelor penale” # Ziarul de Garda
Comisia Națională Antidrog a propus urgentarea promovării proiectului de lege privind prevenirea și combaterea circuitului ilegal a drogurilor, precursorilor și a substanțelor psihoactive noi. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Inspectoratul General al Poliției, și presupune pedepse mai dure pentru comercializarea și răspândirea substanțelor narcotice, în special în cazurile ce...
16:40
Conceptul JUSTAT, o platformă care va arăta în cifre și grafice cum funcționează instanțele de judecată, aprobat de Guvern # Ziarul de Garda
Pe 3 decembrie, în ședința Guvernului, a fost aprobat conceptul Sistemului Informațional JUSTAT, anunță Ministerul Justiției. JUSTAT este o platformă care arată, în cifre și grafice, cum funcționează instanțele de judecată. Potrivit ministerului, cu ajutorul platformei va putea fi vizualizat numărul de dosare examinate de fiecare judecătorie, timpul de soluționare sau numărul de hotărâri atacate....
Acum 2 ore
16:30
În 2026, economia R. Moldova ar urma să crească cu 2,2%–2,8%, susținută de cererea internă, proiectele investiționale și un mediu extern în ameliorare. „Implementarea Planului de Creștere, relansarea industriei, agricultura pe trend ascendent, stabilizarea inflației și majorarea veniturilor reale vor consolida această evoluție”, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și...
16:30
VIDEO, FOTO/ O dronă găsită în comuna Pepeni, plimbată prin sat într-o remorcă. Detalii de la primarul localității # Ziarul de Garda
O dronă găsită în comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a fost plimbată prin localitate cu o remorcă a motocultorului. Anunțul a fost făcut miercuri, 3 decembrie, de către primarul localității, Oleg Cernei, care a publicat și câteva fotografii cu aparatul de zbor. Știrea se actualizează… Contactat de Ziarul de Gardă, primarul din Pepeni, Oleg Cernei, a...
16:10
Cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Aceste echipamente sunt de ultimă generație” # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării anunță că cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Suntem în proces de identificare a echipamentelor și de semnare a contractelor pentru achiziția sistemelor de apărare moderne”, a declarat pentru presă ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după ședința Guvernului. Anterior, vicepreședinta Comisiei...
Acum 4 ore
15:20
Proiect aprobat: pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței de miercuri, 3 decembrie, cabinetul de miniștri au aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Astfel, conform unui comunicat, pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la...
15:00
DOC/ Lista celor 133 de localități care au fost selectate pentru modernizarea drumurilor, prin Programul „Europa este aproape” # Ziarul de Garda
Un nou lot de 133 de proiecte va primi finanțare din bugetul de stat în cadrul programului „Europa este aproape”, a anunțat miercuri, 3 decembrie, Guvern. În următoarele zile, primarii satelor incluse în noul lot vor fi invitați să semneze contractele de finanțare, după care vor putea iniția achizițiile publice pentru selectarea antreprenorilor. Astfel, programul...
15:00
Închiderea „proiectelor sociale” ale lui Șor marchează „eșecul monumental al Moscovei”: o rețea pro-Kremlin amplifică victimizarea liderului fugar, iar experții avertizează că urmează reorganizarea rețelelor pro-ruse # Ziarul de Garda
Anunțul făcut de Ilan Șor la 1 decembrie precum că închide așa-zisele programe de susținere socială nu este doar o simplă retragere a ajutoarelor, ci semnalează, potrivit analiștilor politici consultați de Ziarul de Gardă, „eșecul monumental al Moscovei” în influențarea vectorului european al R. Moldova. Specialiștii avertizează că liderul fugar își mută operațiunile în afara...
14:50
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene. „Formatul de negocieri 5+2 nu mai este valabil” # Ziarul de Garda
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului. Viceprim-ministrul pentru reintagrare a punctat că unele aspecte din cadrul strategiei nu pot fi...
14:40
Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, Federica Mogherini, a fost eliberată din arest pentru că nu reprezintă „un risc de fugă” # Ziarul de Garda
Poliția belgiană i-a eliberat din arest pe fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, și pe fostul șef al serviciului extern, Stefano Sannino, după ce au fost reținuți pentru interogatoriu în legătură cu o anchetă de fraudă, a declarat miercuri dimineață procurorul UE, potrivit Politico. Federica Mogherini, rectorul Colegiului Europei, Sannino și un...
14:30
Barajul Costești–Stînca urmează să fie reabilitat. Costul lucrărilor ajunge la aproximativ 32,7 milioane de lei # Ziarul de Garda
Barajul Costești–Stînca urmează să fie supus unui proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, vor fi realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei” și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Mediului. Conform sursei citate,...
14:20
14:10
„Marea Unire – o națiune, un ideal”. Expoziție tematică la Biblioteca Națională din Chișinău. Detalii oferite de directoarea instituției # Ziarul de Garda
O expoziție dedicată Zilei României se va desfășura timp de o lună în incinta Bibliotecii Naționale din Chișinău. Expoziția a fost deschisă publicului din 1 decembrie, care marchează istoria Marii Uniri din anul 1918. Această cuprinde o colecție de peste 120 de volume tipărite de o editură din Iași. „În ea este relatată istoria neamului...
13:50
Benjamin Netanyahu a cerut suport din partea lui Trump pentru a fi grațiat de președintele Israelului, într-un dosar în care este acuzat de corupție # Ziarul de Garda
Benjamin Netanyahu este primul prim-ministru în exercițiu din Israel care este judecat după ce a fost acuzat de corupție, scrie Al Jazeera. Prim-ministrul israelian a fost acuzat în trei cazuri, cunoscute sub numele de „1000”, „2000” și „4000” – pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere, implicând presupusa acceptare de cadouri ilicite și...
13:40
„Campania mediatică din Transnistria a urmărit să dea legitimitate unui proces lipsit de concurență reală.” „Scrutinul” din stânga Nistrului, însoțit de narațiuni propagandistice # Ziarul de Garda
Așa-zisele alegeri din regiunea transnistreană, desfășurate pe 30 noiembrie, au fost însoțite de un val intens de narațiuni propagandistice menite să proiecteze imaginea unui proces democratic autentic și a unui teritoriu loial Rusiei. Experții consultați de ZdG susțin că regimul de la Tiraspol a folosit același mecanism de legitimare simbolică: participare crescută artificial, mesaje despre...
Acum 6 ore
13:30
Alte cinci persoane au fost trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia și Herțegovina # Ziarul de Garda
A fost finalizată urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cele cinci persoane, printre care o femeie,...
13:00
O echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții. „Violența împotriva lucrătorilor medicali este o crimă împotriva întregii comunități” # Ziarul de Garda
Ieri, 2 decembrie, o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții în Ungheni, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). La ora 09:24, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei de 47 de ani, pe motivul...
12:50
LIVE TEXT/ În regiunea Odesa, rușii au atacat din nou infrastructura energetică: o persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:35 Noaptea trecută, trupele ruse au lovit unul dintre obiectivele energetice din regiunea Odesa, scrie hromdske.ua. În urma atacului rusesc, la obiectivul de infrastructură energetică a izbucnit un incendiu. Din cauza bombardamentelor, echipamentele au fost avariate. Un angajat al întreprinderii a fost rănit și a fost spitalizat în stare gravă. Medicii îi acordă îngrijirea...
12:10
Între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026 # Ziarul de Garda
Familiile din R. Moldova vor putea beneficia, în sezonul rece 2025–2026, de compensații monetare cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 3 decemnbrie, o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului, conform unui comunicat de presă. „Valoarea minimă a compensației...
11:50
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții sunt efectuate la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție, anunță Centrului Național Anticorupție (CNA). Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă, astfel un șef de secție a fost reținut. Potrivit materialelor cauzei, un șef...
11:40
ULTIMA ORĂ/ Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului. Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu etapa cercetării probelor apărării, în prezența lui Vladimir Plahotniuc, care a acceptat să fie...
11:40
Cele 24 de puncte din Planul de consolidare a rezilienței democratice: „O parte dintre acțiuni reprezintă informații cu caracter secret, pentru a nu compromite mecanismele de protecție ale statului” # Ziarul de Garda
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat ieri, 2 decembrie, de președinta R. Moldova, Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice, se arată în comunicatul de presă emis de Președinție. Ce prevede Planul de...
Acum 8 ore
10:50
La ședința Guvernului de astăzi, 3 decembrie, Executivul a aprobat rechemarea din funcții a doi ambasadori ai R. Moldova în legătură cu expirarea mandatelor. Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România și prin cumul în Republica Serbia și Muntenegru, cu reședință la București. De asemenea, Dumitru Braghiș a...
10:40
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat acordarea compensațiilor la energie pentru luna noiembrie # Ziarul de Garda
10:40
ULTIMA ORĂ/ Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare # Ziarul de Garda
Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului, precum fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, notara Olga Bondarciuc sau Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu etapa...
10:40
După ce Șor a dat tonul, și Taraclia rămâne fără primar. Veaceslav Lupov: „Ne sunt blocate cele mai importante inițiative” # Ziarul de Garda
După demisia primăriței municipiului Orhei, și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat plecarea din funcție. Lupov a invocat motive asemănătoare cu Tatiana Cociu – „tot ce au făcut Sandu și PAS în țară este să distrugă blocul nostru „Victorie”, să exercite presiuni asupra susținătorilor și să intenteze dosare liderilor noștri”. Mesajul video a lui...
10:20
LIVE/ Ședința Guvernului. Corneliu Ciorici, secretar de stat al Ministerului Sănătății, a fost eliberat din funcție # Ziarul de Garda
10:10
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 3 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 19 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și proiectul cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase.
10:00
Uniunea Europeană a stabilit un regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești. Data limită de intrare în vigoare a interdicției complete # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au convenit asupra unui regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești. O interdicție completă a contractelor pe termen lung pentru livrările de gaze rusești prin conducte către UE este așteptată să intre în vigoare cel târziu la 1 noiembrie 2027, potrivit unui comunicat de presă emis...
09:40
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 100 de drone noaptea, există victime. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:25 În noaptea de 3 decembrie, armata rusă a atacat cu 111 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri, lansate din direcțiile: Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Chauda, Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și...
09:40
„Nu s-a găsit niciun compromis.” Discuțiile de cinci ore dintre Putin și Witkoff s-au încheiat fără un acord privind Ucraina # Ziarul de Garda
Discuțiile de cinci ore de la Kremlin dintre emisarul american Steve Witkoff și președintele Rusiei, Vladimir Putin s-au încheiat fără un acord privind Ucraina. Partea americană și-a prezentat propunerile, dar „nu s-a găsit niciun compromis”, a declarat consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, scrie CNN. „Am discutat în mod specific probleme teritoriale, fără de care nu...
Acum 12 ore
09:20
Apeluri false privind înlocuirea contoarelor. Premier Energy îndeamnă la vigilență # Ziarul de Garda
Premier Energy Distribution avertizează consumatorii despre apeluri de la persoane necunoscute care solicită date personale sub pretextul schimbării contoarelor. Astfel, compania precizează că NU cere date din buletin la telefon, iar schimbarea contoarelor se face planificat și fără a necesita date personale. Compania recomandă tuturor consumatorilor să nu divulge date personale la telefon; să verifice...
08:40
LIVE TEXT/ Două persoane au murit noaptea trecut în Dnipropetrovsk după un atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:20 În regiunea Dnipropetrovsk, noaptea trecută au avut loc mai multe atacuri, există morți și răniți, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. „Noaptea trecută, orașul Ternivka din raionul Pavlohrad a fost lovit de drone rusești. În urma atacului a izbucnit un incendiu, au fost avariate garaje, case de locuit și automobile. Salvatorii au lichidat...
Acum 24 ore
22:10
Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern # Ziarul de Garda
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate marți, 2 decembrie, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova, conform unui comunicat de presă. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert...
21:10
Aproximativ 200 de mii de oameni încă își duc viața în părțile din regiunea Donețk controlate de Kiev. Conform planului de pace al SUA, zona ar putea trece însă sub control rusesc. DW a stat de vorbă cu locuitorii. Conform planului în 28 de puncte al SUA pentru încetarea războiului din Ucraina, Kievul urma să cedeze...
20:30
LIVE TEXT/ Treisprezece persoane, rănite în urma atacurilor rusești din timpul zilei asupra raionului Nikopol. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:26 Treisprezece persoane au fost rănite în cursul zilei în raionul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk. Un bărbat de 74 de ani a fost spitalizat în stare medie de gravitate. Alți trei bărbați și nouă femei sunt în tratament ambulatoriu, a anunțat guvernatorul Vladislav Haivanenka. Armata rusă a atacat raionul de peste douăzeci de ori, folosind...
20:00
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, cercetată într-un dosar de corupție, a fost transferată în arest la domiciliu # Ziarul de Garda
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, vizată într-un dosar penal pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență, a fost transferată din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța a admis parțial demersul procurorului de caz privind prelungirea măsurii preventive și a dispus aplicarea arestului la domiciliu pentru un...
19:10
Putin: „Nu plănuim să luptăm împotriva Europei, dar dacă Europa va dori brusc să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum” # Ziarul de Garda
Înainte de întâlnirea cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Whitcoff, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită pentru un război cu Europa „chiar acum”, dacă statele europene vor iniția unul. Președintele rus a declarat că Moscova acționează în Ucraina „în mod chirurgical”, lucru pe care europenii nu ar trebui să...
18:50
Vladimir Plahotniuc a compărut în fața magistraților, după ce „a rugat să nu fie escortat” în instanță pe parcursul a 20 de ședințe, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Alături de cei trei avocați care-i apărăr interesele, Vladimir Plahotniuc și-a prezentat în instanță lista probelor, care curpinde 164 de martori,...
18:00
Președinta Sandu, despre contrabanda cu armament de la vamă: „Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen, pentru că riscurile sunt mari, având un război la hotar” # Ziarul de Garda
„Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen, pentru că riscurile sunt mari, având un război la hotar”, a subliniat președinta Maia Sandu, în conferința de presă după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), atunci când a fost întrebată de un jurnalist dacă contrabanda cu armament de la vama Albița poate fi...
17:50
Proiect: Care vor fi sumele maxime și minime la compensații în sezonul de încălzire 2025-2026. Bugetul total pe care și-a propus Guvernul să-l aloce pentru întreg sezonul # Ziarul de Garda
Mâine, 3 decembrie, Guvernul urmează să examineze în ședință proiectul de hotărâre prin care vor fi stabilite compensațiile maxime la energie sub formă de plată monetară în valoare de 1000 de lei, iar cele minime de 500 de lei. Conform documentului, compensația maximă pentru încălzire, în funcție de resursa utilizată, va fi următoarea: 800 de...
17:40
Cum va circula transportul public din centrul capitalei în ziua inaugurării târgului de Crăciun # Ziarul de Garda
În ziua inaugurării târgului de Crăciun din capitală, circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin va fi sistată, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, informează Primăria Municipiului Chișinău. Potrivit unui comunicat al Primăriei, în perioada 5 decembrie 2025,...
Ieri
17:30
17:20
DOC/ Majorarea plafonului de înregistrare ca subiect al impunerii cu TVA și prelungirea cotei zero la profitul reinvestit. Mai multe măsuri fiscale de stimulare a unor sectoare economice, propuse de un grup de deputați # Ziarul de Garda
Implementarea cotei zero la impozitul pe venit la profitul reinvestit va fi menținută și în 2026 pentru companiile cu o cifră de afaceri de până la 100 de milioane de lei și cel mult 249 de angajați. Un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege prin care...
17:10
