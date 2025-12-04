Oamenii legii desfășoară peste 50 de percheziții în toată țara, în dosarul deschis pentru organizarea destabilizărilor și dezordinilor în masă

10:40

Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 3 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 19 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și proiectul cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase. UPDATE 10:20 Miniștrii au...