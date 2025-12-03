Citiți joi în ZdG: Plahotniuc, escortat în cătușe la judecătorie: inculpatul a cerut „o șansă pentru a-mi demonstra nevinovăția” și Apartamente „fantomă” în chirie
Cea de-a 46-a ediție a ziarului tipărit aduce noi detalii de la primele ședințe de judecată desfășurate în prezența inculpatului Vladimir Plahotniuc, care timp de două luni „a rugat să nu fie escortat”, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei penale în care este vizat. Ce a declarat inculpatul în fața...
Germania și alte state NATO vor continua și anul viitor să achiziționeze pentru Ucraina arme și muniție americane în valoare de cel puțin un miliard de dolari pe lună, în condițiile lipsei de progrese în discuțiile cu Rusia, scrie Deutsche Welle. Este vorba despre echipamente esențiale precum rachete de interceptare pentru sisteme de apărare antiaeriană, dar și sisteme...
Cea de-a 46-a ediție a ziarului tipărit aduce noi detalii de la primele ședințe de judecată desfășurate în prezența inculpatului Vladimir Plahotniuc, care timp de două luni „a rugat să nu fie escortat”, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei penale în care este vizat. Ce a declarat inculpatul în fața...
VIDEO/ Doi tineri care au agresat fizic o bătrână, iar apoi au deposedat-o de bani și bijuterii, arestați. Poliția anunță că unul dintre suspecți își ispășește deja o pedeapsă pentru un omor comis în grup # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță miercuri, 3 decembrie, că au reținut două persoane suspectate de comiterea unui atac tâlhăresc în 2024 asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola. Suspecții sunt doi tineri în vârstă de 26 de ani din același raion, ambii având antecedente penale pentru diverse infracțiuni, se spune într-un comunicat al Inspectoratului...
19:10
LIVE TEXT/ Partea americană a invitat delegația ucraineană în Statele Unite pentru a continua discuțiile de pace, anunță ministrul ucrainean de externe. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:03 După negocierile de la Moscova, partea americană a invitat delegația ucraineană în Statele Unite, în viitorul apropiat, pentru a continua discuțiile de pace. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Bruxelles, relatează Ukrinform. Ministrul ucrainean de externe a menționat că, după discuțiile...
Numărul persoanelor recunoscute cu dizabilități, în descreștere în ultimii ani în R. Moldova. Mai multe date, prezentate de BNS cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități # Ziarul de Garda
Persoanele recunoscute cu dizabilități (beneficiari de pensii de dizabilitate și alocații sociale de stat de dizabilitate) reprezintă circa 7 la sută din populația cu reședință obișnuită a țării. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată anual la 3 decembrie, Biroul Național de Statistică a prezentat informații privind situația persoanelor cu dizabilități în anul 2024. La...
VIDEO/ Expertul Andrei Curăraru îndeamnă autoritățile să adere la inițiativa „Drone Wall”: „Cazul de astăzi poate părea comic, dar următorul incident poate avea consecințe grave” # Ziarul de Garda
„Cazul de astăzi poate părea comic pentru că drona a aterizat pe un motobloc, dar următorul incident poate avea consecințe grave”, afirmă expertul în politici publice al Comunității WatchDog, Andrei Curăraru, despre cazul dronei, de tip Gerbera, găsită la Pepeni, Sîngerei. Andrei Curăraru avertizează că există un risc suplimentar rar discutat: dronele căzute pot conține...
Fostul șef al biroului SIS din Găgăuzia a cerut unui ofițer de poliție să vorbească cu el în limba rusă. Acesta a cerut și un traducător, deși cunoaște limba română # Ziarul de Garda
Victor Topal, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Găgăuzia și asociat al fostei bașcane, Irina Vlah, a publicat un videoclip în care cere unui ofițer de poliție să vorbească în limba rusă. Cu toate acestea, CV-ul lui Topal indică faptul că nu numai că vorbește limba română, dar a și predat-o,...
Compensațiile din facturile pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi acordate cetățenilor începând cu 2026. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în urma ședinței de Guvern din 3 decembrie. Ministra a menționat că ajutorul se va concentra pe „compensații monetare”. „Aceasta compensație în factură se va aplica doar...
ULTIMA ORĂ/ Poliția a stabilit că drona găsită în comuna Pepeni este de tip Gerbera. Detalii noi: „Doi bărbați au dezmembrat drona, scoțând motorul și restul pieselor acesteia” # Ziarul de Garda
Polițiștii au stabilit că drona găsită în Pepeni, Sîngerei, este un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare. Oamenii legii susțin că după ce drona a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, doi bărbați au dezmembrat aparatul de zbor, scoțând motorul și restul pieselor acesteia....
Cum au economisit șoferii din Moldova peste 2 000 000 de lei la asigurările RCA și Carte Verde # Ziarul de Garda
Pe 25 noiembrie, au intrat în vigoare noile prime de calcul pentru asigurările obligatorii RCA și Carte Verde, ceea ce a dus la majorări pentru o mare parte dintre șoferi. În așteptarea acestor modificări, omnis a încurajat utilizatorii să compare prețurile prin intermediul funcționalității special elaborate și să procure polițele cu până la șase luni...
LIVE TEXT/ Forțele ruse atacă Nikopolul, rănind două persoane. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Trupele rusești au atacat orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk cu drone și artilerie încă de dimineață. Două persoane au fost rănite, inclusiv un copil, relatează Ukrinform. „Încă de dimineață, au existat deja două victime la Nikopol. O fetiță de 10 ani a suferit răni din cauza unui atac de artilerie. Iar un bărbat...
Primele informații de la Poliție despre cazul dronei plimbate prin sat într-o remorcă: „Bărbatul a decis să transporte obiectul acasă, fără a anunța autoritățile” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) afirmă că bărbatul din Pepeni, care transporta drona într-o remorcă, a găsit aparatul de zbor sâmbătă, 29 noiembrie, iar miercuri, 3 decembrie, a hotărât să-l transporte acasă fără să anunțe autoritățile. „Specialiștii Secției Tehnico-Explozivǎ a Poliției urmează să o examineze în condiții speciale pentru a stabili caracteristicile și eventualele...
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii. „Este nevoie să găsim o formă de reglementare” # Ziarul de Garda
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii, petardelor și altor produse pirotehnice, în contextul îngrijorărilor legate de impactul lor asupra sănătății, animalelor și mediului, scrie Radio Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, înaintea ședinței din 3 decembrie a Guvernului, după ce Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și...
Ex-judecător în dosarul „Laundromat”, care a fost achitat de prima instanță în 2023, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Un ex-judecător implicat în dosarul „Laundromat”, achitat pe 24 octombrie 2023 de prima instanță, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru marți, 2 decembrie, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, conform PA, instanța a constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, „însă l-a liberat...
Comisia Națională Antidrog a propus urgentarea promovării proiectului de lege privind prevenirea și combaterea circuitului ilegal a drogurilor. „Evidențiem un trend crescător în ceea ce privește numărul contravențiilor și cel al dosarelor penale” # Ziarul de Garda
Comisia Națională Antidrog a propus urgentarea promovării proiectului de lege privind prevenirea și combaterea circuitului ilegal a drogurilor, precursorilor și a substanțelor psihoactive noi. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Inspectoratul General al Poliției, și presupune pedepse mai dure pentru comercializarea și răspândirea substanțelor narcotice, în special în cazurile ce...
Conceptul JUSTAT, o platformă care va arăta în cifre și grafice cum funcționează instanțele de judecată, aprobat de Guvern # Ziarul de Garda
Pe 3 decembrie, în ședința Guvernului, a fost aprobat conceptul Sistemului Informațional JUSTAT, anunță Ministerul Justiției. JUSTAT este o platformă care arată, în cifre și grafice, cum funcționează instanțele de judecată. Potrivit ministerului, cu ajutorul platformei va putea fi vizualizat numărul de dosare examinate de fiecare judecătorie, timpul de soluționare sau numărul de hotărâri atacate....
În 2026, economia R. Moldova ar urma să crească cu 2,2%–2,8%, susținută de cererea internă, proiectele investiționale și un mediu extern în ameliorare. „Implementarea Planului de Creștere, relansarea industriei, agricultura pe trend ascendent, stabilizarea inflației și majorarea veniturilor reale vor consolida această evoluție”, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și...
VIDEO, FOTO/ O dronă găsită în comuna Pepeni, plimbată prin sat într-o remorcă. Detalii de la primarul localității # Ziarul de Garda
O dronă găsită în comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a fost plimbată prin localitate cu o remorcă a motocultorului. Anunțul a fost făcut miercuri, 3 decembrie, de către primarul localității, Oleg Cernei, care a publicat și câteva fotografii cu aparatul de zbor. Știrea se actualizează… Contactat de Ziarul de Gardă, primarul din Pepeni, Oleg Cernei, a...
Cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Aceste echipamente sunt de ultimă generație” # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării anunță că cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Suntem în proces de identificare a echipamentelor și de semnare a contractelor pentru achiziția sistemelor de apărare moderne”, a declarat pentru presă ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, după ședința Guvernului. Anterior, vicepreședinta Comisiei...
Proiect aprobat: pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate # Ziarul de Garda
În cadrul ședinței de miercuri, 3 decembrie, cabinetul de miniștri au aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Astfel, conform unui comunicat, pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la...
DOC/ Lista celor 133 de localități care au fost selectate pentru modernizarea drumurilor, prin Programul „Europa este aproape” # Ziarul de Garda
Un nou lot de 133 de proiecte va primi finanțare din bugetul de stat în cadrul programului „Europa este aproape”, a anunțat miercuri, 3 decembrie, Guvern. În următoarele zile, primarii satelor incluse în noul lot vor fi invitați să semneze contractele de finanțare, după care vor putea iniția achizițiile publice pentru selectarea antreprenorilor. Astfel, programul...
Închiderea „proiectelor sociale” ale lui Șor marchează „eșecul monumental al Moscovei”: o rețea pro-Kremlin amplifică victimizarea liderului fugar, iar experții avertizează că urmează reorganizarea rețelelor pro-ruse # Ziarul de Garda
Anunțul făcut de Ilan Șor la 1 decembrie precum că închide așa-zisele programe de susținere socială nu este doar o simplă retragere a ajutoarelor, ci semnalează, potrivit analiștilor politici consultați de Ziarul de Gardă, „eșecul monumental al Moscovei” în influențarea vectorului european al R. Moldova. Specialiștii avertizează că liderul fugar își mută operațiunile în afara...
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene. „Formatul de negocieri 5+2 nu mai este valabil” # Ziarul de Garda
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului. Viceprim-ministrul pentru reintagrare a punctat că unele aspecte din cadrul strategiei nu pot fi...
Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, Federica Mogherini, a fost eliberată din arest pentru că nu reprezintă „un risc de fugă” # Ziarul de Garda
Poliția belgiană i-a eliberat din arest pe fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, și pe fostul șef al serviciului extern, Stefano Sannino, după ce au fost reținuți pentru interogatoriu în legătură cu o anchetă de fraudă, a declarat miercuri dimineață procurorul UE, potrivit Politico. Federica Mogherini, rectorul Colegiului Europei, Sannino și un...
Barajul Costești–Stînca urmează să fie reabilitat. Costul lucrărilor ajunge la aproximativ 32,7 milioane de lei # Ziarul de Garda
Barajul Costești–Stînca urmează să fie supus unui proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, vor fi realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei” și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Mediului. Conform sursei citate,...
„Marea Unire – o națiune, un ideal”. Expoziție tematică la Biblioteca Națională din Chișinău. Detalii oferite de directoarea instituției # Ziarul de Garda
O expoziție dedicată Zilei României se va desfășura timp de o lună în incinta Bibliotecii Naționale din Chișinău. Expoziția a fost deschisă publicului din 1 decembrie, care marchează istoria Marii Uniri din anul 1918. Această cuprinde o colecție de peste 120 de volume tipărite de o editură din Iași. „În ea este relatată istoria neamului...
Benjamin Netanyahu a cerut suport din partea lui Trump pentru a fi grațiat de președintele Israelului, într-un dosar în care este acuzat de corupție # Ziarul de Garda
Benjamin Netanyahu este primul prim-ministru în exercițiu din Israel care este judecat după ce a fost acuzat de corupție, scrie Al Jazeera. Prim-ministrul israelian a fost acuzat în trei cazuri, cunoscute sub numele de „1000”, „2000” și „4000” – pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere, implicând presupusa acceptare de cadouri ilicite și...
„Campania mediatică din Transnistria a urmărit să dea legitimitate unui proces lipsit de concurență reală.” „Scrutinul” din stânga Nistrului, însoțit de narațiuni propagandistice # Ziarul de Garda
Așa-zisele alegeri din regiunea transnistreană, desfășurate pe 30 noiembrie, au fost însoțite de un val intens de narațiuni propagandistice menite să proiecteze imaginea unui proces democratic autentic și a unui teritoriu loial Rusiei. Experții consultați de ZdG susțin că regimul de la Tiraspol a folosit același mecanism de legitimare simbolică: participare crescută artificial, mesaje despre...
Alte cinci persoane au fost trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia și Herțegovina # Ziarul de Garda
A fost finalizată urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cele cinci persoane, printre care o femeie,...
O echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții. „Violența împotriva lucrătorilor medicali este o crimă împotriva întregii comunități” # Ziarul de Garda
Ieri, 2 decembrie, o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții în Ungheni, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). La ora 09:24, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei de 47 de ani, pe motivul...
LIVE TEXT/ În regiunea Odesa, rușii au atacat din nou infrastructura energetică: o persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:35 Noaptea trecută, trupele ruse au lovit unul dintre obiectivele energetice din regiunea Odesa, scrie hromdske.ua. În urma atacului rusesc, la obiectivul de infrastructură energetică a izbucnit un incendiu. Din cauza bombardamentelor, echipamentele au fost avariate. Un angajat al întreprinderii a fost rănit și a fost spitalizat în stare gravă. Medicii îi acordă îngrijirea...
Între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026 # Ziarul de Garda
Familiile din R. Moldova vor putea beneficia, în sezonul rece 2025–2026, de compensații monetare cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 3 decemnbrie, o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului, conform unui comunicat de presă. „Valoarea minimă a compensației...
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții sunt efectuate la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție, anunță Centrului Național Anticorupție (CNA). Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă, astfel un șef de secție a fost reținut. Potrivit materialelor cauzei, un șef...
ULTIMA ORĂ/ Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului. Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu etapa cercetării probelor apărării, în prezența lui Vladimir Plahotniuc, care a acceptat să fie...
Cele 24 de puncte din Planul de consolidare a rezilienței democratice: „O parte dintre acțiuni reprezintă informații cu caracter secret, pentru a nu compromite mecanismele de protecție ale statului” # Ziarul de Garda
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat ieri, 2 decembrie, de președinta R. Moldova, Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice, se arată în comunicatul de presă emis de Președinție. Ce prevede Planul de...
La ședința Guvernului de astăzi, 3 decembrie, Executivul a aprobat rechemarea din funcții a doi ambasadori ai R. Moldova în legătură cu expirarea mandatelor. Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România și prin cumul în Republica Serbia și Muntenegru, cu reședință la București. De asemenea, Dumitru Braghiș a...
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat acordarea compensațiilor la energie pentru luna noiembrie # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 3 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 19 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și proiectul cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase. UPDATE 10:20 Miniștrii au...
ULTIMA ORĂ/ Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare # Ziarul de Garda
Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului, precum fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, notara Olga Bondarciuc sau Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei. Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu etapa...
După ce Șor a dat tonul, și Taraclia rămâne fără primar. Veaceslav Lupov: „Ne sunt blocate cele mai importante inițiative” # Ziarul de Garda
După demisia primăriței municipiului Orhei, și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat plecarea din funcție. Lupov a invocat motive asemănătoare cu Tatiana Cociu – „tot ce au făcut Sandu și PAS în țară este să distrugă blocul nostru „Victorie”, să exercite presiuni asupra susținătorilor și să intenteze dosare liderilor noștri”. Mesajul video a lui...
LIVE/ Ședința Guvernului. Corneliu Ciorici, secretar de stat al Ministerului Sănătății, a fost eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 3 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 19 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și proiectul cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase. UPDATE 10:10 Corneliu Ciorici...
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 3 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 19 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și proiectul cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase.
Uniunea Europeană a stabilit un regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești. Data limită de intrare în vigoare a interdicției complete # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au convenit asupra unui regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești. O interdicție completă a contractelor pe termen lung pentru livrările de gaze rusești prin conducte către UE este așteptată să intre în vigoare cel târziu la 1 noiembrie 2027, potrivit unui comunicat de presă emis...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 100 de drone noaptea, există victime. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:25 În noaptea de 3 decembrie, armata rusă a atacat cu 111 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri, lansate din direcțiile: Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Chauda, Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și...
„Nu s-a găsit niciun compromis.” Discuțiile de cinci ore dintre Putin și Witkoff s-au încheiat fără un acord privind Ucraina # Ziarul de Garda
Discuțiile de cinci ore de la Kremlin dintre emisarul american Steve Witkoff și președintele Rusiei, Vladimir Putin s-au încheiat fără un acord privind Ucraina. Partea americană și-a prezentat propunerile, dar „nu s-a găsit niciun compromis”, a declarat consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, scrie CNN. „Am discutat în mod specific probleme teritoriale, fără de care nu...
Apeluri false privind înlocuirea contoarelor. Premier Energy îndeamnă la vigilență # Ziarul de Garda
Premier Energy Distribution avertizează consumatorii despre apeluri de la persoane necunoscute care solicită date personale sub pretextul schimbării contoarelor. Astfel, compania precizează că NU cere date din buletin la telefon, iar schimbarea contoarelor se face planificat și fără a necesita date personale. Compania recomandă tuturor consumatorilor să nu divulge date personale la telefon; să verifice...
LIVE TEXT/ Două persoane au murit noaptea trecut în Dnipropetrovsk după un atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:20 În regiunea Dnipropetrovsk, noaptea trecută au avut loc mai multe atacuri, există morți și răniți, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. „Noaptea trecută, orașul Ternivka din raionul Pavlohrad a fost lovit de drone rusești. În urma atacului a izbucnit un incendiu, au fost avariate garaje, case de locuit și automobile. Salvatorii au lichidat...
Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern # Ziarul de Garda
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate marți, 2 decembrie, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova, conform unui comunicat de presă. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert...
Aproximativ 200 de mii de oameni încă își duc viața în părțile din regiunea Donețk controlate de Kiev. Conform planului de pace al SUA, zona ar putea trece însă sub control rusesc. DW a stat de vorbă cu locuitorii. Conform planului în 28 de puncte al SUA pentru încetarea războiului din Ucraina, Kievul urma să cedeze...
