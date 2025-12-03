LIVE TEXT/ Partea americană a invitat delegația ucraineană în Statele Unite pentru a continua discuțiile de pace, anunță ministrul ucrainean de externe. Război în Ucraina, ziua 1378

19:10

Înainte de întâlnirea cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Whitcoff, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită pentru un război cu Europa „chiar acum”, dacă statele europene vor iniția unul. Președintele rus a declarat că Moscova acționează în Ucraina „în mod chirurgical”, lucru pe care europenii nu ar trebui să...