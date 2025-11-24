Burtă după naștere? Experiența Annei Smolnițchi și opiniile specialiștilor despre înfășurarea abdominală

14:30

Până pe data de 2 noiembrie, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de toamnă. În această perioadă, copiii vor avea mai mult timp liber, vor fi mai puţin supravegheaţi de părinţi şi deloc de către profesori. Din acest motiv, ar fi bine ca părinții să le reamintească tuturor copiilor regulile de siguranță,…