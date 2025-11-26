În premieră, în R. Moldova: Elevi din clasele a IX-a și a XII-a și-au testat azi competențele digitale

14:10

Deseori, părinții observă la copii anumite mișcări sau obiceiuri și nu înțeleg dacă ele sunt simple gesturi ori ticuri nervoase. Gesturile repetitive afectează până la 20% dintre copii. Adesea, acestea pot apărea la vârste cuprinse între 3 și 8 ani și pot fi confuze, mai ales când apar din senin. Ticurile sunt mișcări sau sunete involuntare,… Articolul Copilul clipește des sau face mișcări repetitive? Cum recunoști un tic nervos și când să ceri ajutor apare prima dată în Suntparinte.md.