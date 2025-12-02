Federica Mogherini, reținută în Belgia într-o anchetă privind fraude cu fonduri UE
Omniapres, 2 decembrie 2025 16:40
Fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a fost reținută în Belgia în cadrul unei investigații privind suspiciuni de fraudă în utilizarea fondurilor europene. Potrivit presei belgiene, alte două persoane, inclusiv un înalt funcționar al Comisiei Europene, au fost arestate marți dimineață la Bruxelles, în legătură cu același dosar. Mogherini conduce […] The post Federica Mogherini, reținută în Belgia într-o anchetă privind fraude cu fonduri UE appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
16:40
Președinta Maia Sandu oferă detalii despre subiectele discutate la ședința de astăzi a Consiliului Național de Securitate. The post LIVE // Maia Sandu, declarații după ședința Consiliului Național de Securitate appeared first on Omniapres.
16:40
Fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, a fost reținută în Belgia în cadrul unei investigații privind suspiciuni de fraudă în utilizarea fondurilor europene. Potrivit presei belgiene, alte două persoane, inclusiv un înalt funcționar al Comisiei Europene, au fost arestate marți dimineață la Bruxelles, în legătură cu același dosar. Mogherini conduce […] The post Federica Mogherini, reținută în Belgia într-o anchetă privind fraude cu fonduri UE appeared first on Omniapres.
Acum o oră
16:20
Plahotniuc, despre dosar: Nu conține probe care să-l incrimineze. Procurorii refuză să audieze martorii care știu adevărul despre jaful bancar # Omniapres
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost capul unei […] The post Plahotniuc, despre dosar: Nu conține probe care să-l incrimineze. Procurorii refuză să audieze martorii care știu adevărul despre jaful bancar appeared first on Omniapres.
16:10
Un deputat al PN cere claritate în stabilirea compensațiilor pentru energie: ”Numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta” # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a solicitat oficial Ministerului Muncii și Protecției Sociale să prezinte toate informațiile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru această iarnă. Potrivit parlamentarului, numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta, motiv pentru care consideră necesară „transparență […] The post Un deputat al PN cere claritate în stabilirea compensațiilor pentru energie: ”Numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta” appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
15:40
Ion Chicu acuză autoritățile că cer înapoi indemnizația de 1 000 de lei acordată elevilor # Omniapres
Deputatul blocului „Alternativa”, Ion Chicu, susține că mai mulți părinți ar fi primit notificări de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care li se cere să returneze indemnizația unică de 1 000 de lei acordată în septembrie pentru pregătirea elevilor de școală. Parlamentarul afirmă că măsura, prezentată în vară drept un sprijin pentru […] The post Ion Chicu acuză autoritățile că cer înapoi indemnizația de 1 000 de lei acordată elevilor appeared first on Omniapres.
15:10
Un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, a fost plasat sub restricție oficială de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce testele de laborator efectuate la Postul de inspecție de la Leușeni au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Produsele au fost blocate direct în depozitul importatorului, fără […] The post Salmonella în carne importată: peste 2,3 tone au fost oprite înainte să ajungă pe piață appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
14:20
Instanța a respins cererea lui Plahotniuc ca ședințele de judecată să fie filmate integral de presă # Omniapres
Judecătorii au refuzat să permită jurnaliștilor să filmeze integral ședința de judecată la care azi a venit Vlad Plahotniuc. Completul nu a dat curs demersului fostului lider al PDM, care a solicitat ca ședințele cu participarea sa să fie filmate în detalii. Precizăm că azi, în urma propriei solicitări, Vlad Plahotniuc a venit la prima […] The post Instanța a respins cererea lui Plahotniuc ca ședințele de judecată să fie filmate integral de presă appeared first on Omniapres.
14:10
73 de școli ar putea fi reorganizate, în cadrul reformei propuse de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care vizează consolidarea rețelei școlare și îmbunătățirea calității studiilor. Instituțiile vizate au efective foarte mici, iar reorganizarea ar urma să afecteze aproximativ 1.328 de elevi, adică mai puțin de 0,5% din totalul celor peste 330.000 de elevi din […] The post Școlile mici dispar: 73 de instituții cu elevi puțini vor fi reorganizate appeared first on Omniapres.
13:40
Două deflagrații au avut loc pe 1 decembrie în locuințe din Cupcini și Băcioi, după ce regulile de siguranță la utilizarea surselor de încălzire au fost ignorate. În Cupcini, un cazan pe combustibil solid a explodat, rupând ușa și geamul încăperii tehnice. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă specialiștii spun că proprietara a […] The post Două explozii în gospodării din cauza neglijenței: o femeie rănită grav appeared first on Omniapres.
13:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis suspendarea unui judecător, învinuit de conducerea unui vehicul în stare de ebrietate avansată. „Judecătorul se suspendă din funcție până la adoptarea hotărârii pe cauza dată”, a menționat președintele CSM, Sergiu Caraman, citat de Unimedia.info. Pe 18 noiembrie, Procurorul general, Alexandru Machidon a solicitat acordul Consiliului Superior al Magistraturii […] The post CSM îl suspendă pe judecătorul acuzat că a urcat beat la volan appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
12:40
Punctul de trecere a frontierei Cahul–Oancea va fi suspendat temporar pe 2 decembrie, între orele 14:00 și 15:30, deoarece rețeaua de internet din cadrul acestuia va fi supusă unor lucrări planificate de mentenanță. Pe durata intervențiilor tehnice, conexiunea va fi întreruptă, iar procesarea traversărilor nu va fi posibilă. Autoritățile precizează că intervalul anunțat este estimativ, […] The post PTF Cahul–Oancea, închis temporar din cauza lucrărilor de mentenanță appeared first on Omniapres.
12:00
VIDEO // Șeful Energocom temperează așteptările: „Este prematur să vorbim despre scăderea tarifelor la gaz” # Omniapres
Deși gazul este cumpărat în prezent la un preț mai mic decât cel folosit în calculul tarifelor, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la o reducere rapidă a facturilor. Avertismentul a fost făcut de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care consideră că discuțiile despre o scădere iminentă a tarifelor sunt premature. Oficialul […] The post VIDEO // Șeful Energocom temperează așteptările: „Este prematur să vorbim despre scăderea tarifelor la gaz” appeared first on Omniapres.
11:40
Executivul ar putea introduce noi măsuri pentru comenzile făcute pe platforme precum Temu, AliExpress sau Shein. Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a confirmat într-un interviu la Radio Moldova că se poartă discuții atât pe partea fiscală, cât și pe cea de protecție a pieței interne și a consumatorilor. Oficialul a explicat că autoritățile evaluează riscurile legate […] The post VIDEO // Osmochescu admite: coletele din China ar putea fi impozitate appeared first on Omniapres.
11:10
Factorii de decizie ai unei firme din domeniul construcțiilor sunt bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 8 milioane de lei, prin eschivarea de la achitarea taxelor și impozitelor în perioada 2019–2022. Potrivit datelor din dosarul penal, după ascunderea sumelor datorate statului, conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor, utilizând […] The post O firmă din construcții, bănuită că a prejudiciat statul cu 8 milioane de lei appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
10:40
Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pentru analizarea riscurilor cibernetice și a amenințărilor hibride # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va prezida marți, 2 decembrie, o ședință a Consiliului Național de Securitate (CNS). Pe agenda discuțiilor se află subiecte sensibile legate de securitatea statului, inclusiv riscurile de securitate informațională și cibernetică. ”În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile […] The post Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pentru analizarea riscurilor cibernetice și a amenințărilor hibride appeared first on Omniapres.
10:10
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de experta Alina Iancu, va fi în Republica Moldova în perioada 4–17 decembrie 2025, în cadrul consultărilor anuale prevăzute de Articolul IV al Statutului instituției. Pe parcursul vizitei, echipa FMI va analiza evoluțiile recente din economie, va evalua perspectivele macroeconomice și va discuta cu autoritățile de la […] The post Experții FMI vin în Moldova pentru evaluarea economiei și discuții cu autoritățile appeared first on Omniapres.
09:30
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat că renunță la funcție, invocând blocaje politice și presiuni asupra administrației locale. Într-un mesaj adresat orheienilor, edilul afirmă că „continuarea acestei munci și rămânerea în funcția de primar au devenit imposibile”. „Cu mare regret vă anunț: îmi dau demisia”, a declarat Cociu, acuzând autoritățile centrale că ar fi […] The post VIDEO // Tatiana Cociu pleacă din funcția de primar al Orheiului appeared first on Omniapres.
09:10
În noaptea de 2 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost temporar sistată, ca urmare a unui atac cu drone asupra regiunii Bolgrad (Ucraina). Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, că pe radare au fost observate drone aflate pe teritoriul […] The post Frontiera Giurgiulești–Reni, închisă temporar după atacuri cu drone asupra Bolgradului appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
07:10
Horoscop 2 decembrie 2025. Ziua în care o zodie primește câștigul intelectual și financiar mult așteptat # Omniapres
Astrele aduc energie bună, claritate și un val de reușite care se pot transforma rapid în avantaje financiare. Multe zodii își rezolvă azi acte, examene, situații profesionale sau negocieri care se pot concretiza în bani, prime sau venituri suplimentare. Pentru una dintre ele, succesul intelectual vine la pachet cu un câștig clar, palpabil, care îi […] The post Horoscop 2 decembrie 2025. Ziua în care o zodie primește câștigul intelectual și financiar mult așteptat appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:00
Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public din zona Moldovei. Directorul, Romeo Vatră, a declarat că în spațiul respectiv vor staționa autocarele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova, precum și taxiurile neautorizate pentru zona aeroportuară. Anul viitor, se vor desfășura […] The post Aeroportul Iași pregătește o parcare pentru transportul public din Moldova appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Trei persoane, arestate în cazul omorului din Horodiște. Un minor este printre suspecți # Omniapres
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest preventiv în dosarul privind omorul unui bărbat de 60 de ani, comis în septembrie 2025 în satul Horodiște, raionul Rezina. Anunțul a fost făcut de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI). Victima, care locuia singură, a fost găsită fără viață în propria […] The post VIDEO // Trei persoane, arestate în cazul omorului din Horodiște. Un minor este printre suspecți appeared first on Omniapres.
17:10
Unele aeronave Airbus A320, verificate de urgență. AAC asigură că zborurile nu vor fi afectate # Omniapres
Unele aeronave Airbus A320 vor fi supuse unor inspecții tehnice preventive, după ce Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis o Directivă de Navigabilitate de Urgență în urma unei notificări din partea producătorului Airbus. Documentul semnalează un posibil risc de afectare a sistemelor de control al zborului în condiții de radiații solare intense. […] The post Unele aeronave Airbus A320, verificate de urgență. AAC asigură că zborurile nu vor fi afectate appeared first on Omniapres.
Ieri
16:40
Ședințe o dată la două săptămâni în Parlament. Chicu:„Cu așa organizare, departe nu ajungem” # Omniapres
Parlamentul nu va organiza în această săptămână ședință plenară, iar anunțul transmis deputaților a generat reacții critice din partea opoziției. Ion Chicu, fost premier și actual deputat al blocului „Alternativa”, reproșează conducerii Legislativului faptul că plenul se convoacă prea rar, în pofida agendei încărcate de proiecte urgente. „Acum, când țara nu are aprobate bugetele pentru […] The post Ședințe o dată la două săptămâni în Parlament. Chicu:„Cu așa organizare, departe nu ajungem” appeared first on Omniapres.
16:10
Agenția „Moldsilva” a dat start vânzărilor de pomi de Crăciun pentru sărbătorile de iarnă, punând la dispoziția cetățenilor și agenților economici, începând cu 1 decembrie 2025, un număr de 37 789 de arbori decorativi crescuți în pepinierele silvice. Oferta include 30 250 de molizi, 7 519 pini și 20 de brazi, iar pentru cei care […] The post Peste 37 000 de molizi și mii de pini, scoși la vânzare de Moldsilva pentru sărbători appeared first on Omniapres.
15:40
Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin # Omniapres
Peste 780 000 de gospodării au depus cereri pentru acordarea compensațiilor la energie, însă s-ar putea ca nu toți să primească ajutor în acest an, și asta pentru că Guvernul a înăsprit criteriile. Noile reguli introduse pentru sezonul rece reduc atât accesul la ajutor, cât și cuantumul maxim al sprijinului, în timp ce filtrele de […] The post Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin appeared first on Omniapres.
15:10
Decembrie 2025 se anunță mai blând decât iernile obișnuite, arată analiza realizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Specialiștii prognozează că temperatura medie lunară va fi peste norma climatologică, situată în mod normal între 0 și –2°C. În ceea ce privește precipitațiile, luna decembrie nu va aduce surprize majore. Cantitatea de precipitații este estimată a fi […] The post Meteorologii avertizează: început de iarnă cu temperaturi peste normă appeared first on Omniapres.
14:40
Un lot de 5.000 de kilograme de ulei de palmier a fost oprit de inspectorii ANSA, chiar în depozitul importatorului. Testele de laborator au arătat că produsul avea o cantitate mult prea mare de 3-MCPD și de esterii acestui contaminant – substanțe care apar în procesul de rafinare la temperaturi mari. Concret, analizele au identificat […] The post Ulei de palmier toxic, descoperit de ANSA: 5 tone blocate înainte să ajungă pe rafturi appeared first on Omniapres.
14:10
Reprezentanții Președinției nu vor comenta acuzațiile lui Ilan Șor, precum că șefa statului i-ar fi furat bani. „Nu avem ce comenta minciunile unui criminal condamnat, care se ascunde de justiție într-un regim autoritar și încearcă să destabilizeze Moldova cu bani murdari”, a transmis Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu, citat de realitatea.md. Ilan […] The post Președinția, despre acuzațiile lui Ilan Șor: „Nu avem ce comenta” appeared first on Omniapres.
13:40
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău va compărea în fața instanței, fiind acuzat că și-ar fi ucis mama, o învățătoare de clase primare. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată. Ancheta arată că între cei doi existau de mai mult timp tensiuni și […] The post Fiul învățătoarei ucise la Chișinău, trimis în fața instanței appeared first on Omniapres.
13:10
Un bărbat de 72 de ani din satul Pererâta, raionul Briceni, a murit în seara zilei de 30 noiembrie 2025, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 21:01, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit Inspectoratului General pentru […] The post Un bărbat din Briceni a murit în flăcări după ce a adormit cu țigara aprinsă appeared first on Omniapres.
12:40
Furtună, ironii pe seama ajutorului UE, destinat apărării antiaeriene a Moldovei: autoritățile tratează incidentele cu drone ca pe oportunități financiare # Omniapres
Anunțul Uniunii Europene privind alocarea a 20 de milioane de euro pentru întărirea apărării aeriene a Republicii Moldova a generat reacții în spațiul public. Victoria Furtună a criticat ironic decizia, făcând referire la incidentul cu drona căzută în raionul Florești. Uniunea Europeană va investi 20 de milioane de euro în acest an pentru modernizarea și […] The post Furtună, ironii pe seama ajutorului UE, destinat apărării antiaeriene a Moldovei: autoritățile tratează incidentele cu drone ca pe oportunități financiare appeared first on Omniapres.
12:10
Igor Grosu și Mihai Popșoi, în turneu diplomatic în SUA: întrevederi cu lideri politici și comunitatea moldovenească # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează la începutul lunii decembrie vizite de lucru în Statele Unite ale Americii, în cadrul unor agende extinse de întâlniri politice, economice și diplomatice la cel mai înalt nivel. Igor Grosu se află în SUA în perioada 2–10 decembrie, fiind însoțit de deputatul Ion […] The post Igor Grosu și Mihai Popșoi, în turneu diplomatic în SUA: întrevederi cu lideri politici și comunitatea moldovenească appeared first on Omniapres.
11:50
Plahotniuc anunță că vine la ședințele de judecată și solicită ca jurnaliștii să poată relata și filma în detalii tot procesul # Omniapres
Anunț de ultima oră din partea lui Vlad Plahotniuc. Fostul lider al Partidului Democrat susține că a încheiat examinarea volumelor din dosar și că este gata să vină la ședințele de judecată pentru „a-și proba nevinovăția”. Prin mesajul transmis pe paginile sale de pe rețelele de socializare, Plahotniuc solicită ca ședințele cu participarea sa să […] The post Plahotniuc anunță că vine la ședințele de judecată și solicită ca jurnaliștii să poată relata și filma în detalii tot procesul appeared first on Omniapres.
11:40
Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare, săptămâna precedentă, mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui amplu dosar […] The post 18 milioane de lei, preluați de ARBI în dosarul finanțării ilegale a partidelor appeared first on Omniapres.
11:10
Fiscul șterge datoriile de până la 10 lei: peste 157 de mii de obligații fiscale, eliminate # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o amplă operațiune de curățare a evidențelor fiscale, prin care au fost anulate toate obligațiile de până la 10 lei existente la 31 decembrie 2024. Măsura este prevăzută de Codul fiscal și presupune ștergerea automată a datoriilor considerate nesemnificative. În urma procesului, instituția a eliminat obligații în valoare totală […] The post Fiscul șterge datoriile de până la 10 lei: peste 157 de mii de obligații fiscale, eliminate appeared first on Omniapres.
10:20
Schimbări la vârful Serviciului Vamal: două numiri noi în funcțiile de directori adjuncți # Omniapres
Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți, numiți în funcție începând de astăzi. Anunțul a fost făcut de directorul instituției, Radu Vrabie, care a prezentat oficial noile membri ai echipei manageriale. Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct responsabil de Venituri și Control Vamal. Ea a colaborat anterior cu Radu Vrabie timp de șase […] The post Schimbări la vârful Serviciului Vamal: două numiri noi în funcțiile de directori adjuncți appeared first on Omniapres.
10:20
Șor renunță la toate proiectele sale sociale în Republica Moldova: ”Guvernarea a furat 50 de milioane de dolari” # Omniapres
Liderul blocului ”Victorie”, Ilan Șor, a anunțat că renunță la toate proiectele sale sociale, pe care le finanța în Republica Moldova. Este vorba despre bani pentru adaosuri la pensii și indemnizații. De asemenea, politicianul retrage susținerea politică pentru toți aleșii din partea formațiunilor sale și afirmă că aceștia își vor depune mandatele. Politicianul aflat la […] The post Șor renunță la toate proiectele sale sociale în Republica Moldova: ”Guvernarea a furat 50 de milioane de dolari” appeared first on Omniapres.
10:10
Fost procuror, despre drona căzută la Florești: ”Nu mai poate fi folosită ca probă – a fost utilizată în scopuri de manipulare și instigare la ură # Omniapres
Victoria Furtună critică modul în care autoritățile au procedat după recuperarea dronei rusești căzute în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, în urma incidentului din 25 noiembrie, când șase drone lansate de Rusia au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ea susține că nu ar fi fost respectate procedurile legale care asigură integritatea unui obiect […] The post Fost procuror, despre drona căzută la Florești: ”Nu mai poate fi folosită ca probă – a fost utilizată în scopuri de manipulare și instigare la ură appeared first on Omniapres.
09:40
1 decembrie, sărbătorit la Chișinău: Munteanu, Sandu și Grosu transmit felicitări României # Omniapres
Liderii de la Chișinău au transmis mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind legăturile istorice și culturale dintre Republica Moldova și România, dar și sprijinul constant oferit de București în parcursul european al țării. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că 1 Decembrie are o „semnificație dublă” pentru cei care simt românește, fiind […] The post 1 decembrie, sărbătorit la Chișinău: Munteanu, Sandu și Grosu transmit felicitări României appeared first on Omniapres.
09:20
MAI a deschis o anchetă în cazul camionului cu arme de la Albița: „Verificăm posibile breșe la frontieră” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Interne a declanșat o anchetă internă în legătură cu camionul încărcat cu arme și muniții depistat la punctul de trecere Albița. Ministra Daniela Misail-Nichitin a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că sunt analizate atât procedurile aplicate la frontieră, cât și acțiunile angajaților aflați în serviciu în perioada în care autovehiculul […] The post MAI a deschis o anchetă în cazul camionului cu arme de la Albița: „Verificăm posibile breșe la frontieră” appeared first on Omniapres.
07:10
Astrele aduc energie financiară puternică: bani recuperați, surprize materiale, cadouri, prime sau cheltuieli acoperite de alții. Multe zodii simt azi o ușurare în portofel, dar pentru una dintre ele ziua devine cu adevărat specială — vine un câștig clar, palpabil, care schimbă starea și planurile pentru zilele următoare. SĂGETĂTOR O zi cu vibe festiv, dar […] The post Horoscop 1 decembrie 2025. Ziua în care o zodie își umple buzunarele appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
In noapte de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică. Precizările vin de la […] The post Spațiul aerian închis noaptea trecută: Ministerul Apărării explică intervenția appeared first on Omniapres.
07:20
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, noaptea trecută, din cauza survolării teritoriului țării de către două drone, în regiunea de nord. Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării. Cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – […] The post Spațiul aerian al Republicii Moldova, închis noaptea din cauza dronelor appeared first on Omniapres.
28 noiembrie 2025
18:10
MAI s-a autosesizat în cazul medicului acuzat anterior de abuzuri sexuale asupra minorelor # Omniapres
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că Poliția a pornit verificări după apariția în spațiul public a unor informații privind activitatea unui medic anesteziolog-reanimatolog care, în trecut, a fost vizat într-un dosar penal privind infracțiuni de natură sexuală. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a evalua inclusiv posibila comitere a […] The post MAI s-a autosesizat în cazul medicului acuzat anterior de abuzuri sexuale asupra minorelor appeared first on Omniapres.
17:40
Furtună: Am demonstrat cum șefi din Poliție au fost implicați în protejarea traficului de droguri # Omniapres
Forfota Poliției din ultima vreme, care vine în fiecare zi cu informații despre destructurarea speluncilor și reținerea celor care distribuie drogurile, este o imitare de activitate. Fostul procuror Victoria Furtună, liderul Partidului ”Moldova Mare”, spune că structurile competente trebuie să se concentreze pe canalele de aducere a drogurilor în țară și pe cei care le […] The post Furtună: Am demonstrat cum șefi din Poliție au fost implicați în protejarea traficului de droguri appeared first on Omniapres.
17:10
Fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a anunțat că pleacă din Republica Moldova, publicând pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de soția sa, în aeroport, înainte de îmbarcare. Mesajul său a fost scurt și sugestiv: „Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!” Demisia lui Bulmaga a survenit […] The post „Ciao a tutti!”: Fostul șef al IPM, Ion Bulmaga, a părăsit Moldova appeared first on Omniapres.
17:00
Mitropolia Moldovei reacționează după decizia în favoarea Mitropoliei Basarabiei: nu este vorba despre 800 de biserici # Omniapres
Mitropolia Moldovei a venit cu o reacție oficială după ce în presă s-a anunțat că Mitropolia Basarabiei ar fi obținut o victorie importantă în instanță privind radierea drepturilor de folosință asupra a sute de lăcașe de cult. Instituția afirmă că decizia Curții de Apel Centru din 25 noiembrie 2025 vizează un singur bun imobil, și […] The post Mitropolia Moldovei reacționează după decizia în favoarea Mitropoliei Basarabiei: nu este vorba despre 800 de biserici appeared first on Omniapres.
16:10
Judecătoria Chișinău a dispus arestarea pentru 30 de zile a bărbatului de 52 de ani considerat organizatorul transportului ilegal de armament descoperit în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni. Măsura preventivă a fost aplicată la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a argumentat necesitatea menținerii suspectului în custodia statului […] The post Organizatorul contrabandei cu armament de la Leușeni, arestat pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
15:40
Interpretul Gabriel Nebunu lucrează la o cămașă realizată cu fire de aur veritabile, un proiect vestimentar exclusivist pe care artistul îl dezvoltă în prezent împreună cu o echipă de meșteri. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul Podcastului Lorenei, unde Nebunu a povestit că ideea îi aparține în totalitate și că se află încă în etapa […] The post Gabriel Nebunu își creează o cămașă cu fire de aur: ”Este un moft” appeared first on Omniapres.
15:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest încă 20 de zile, în urma unei noi decizii pronunțate astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Instanța a examinat demersul procurorilor anticorupție privind prelungirea măsurii preventive și a acceptat doar o parte din solicitările acestora, menținând totuși detenția bănuitului. Andronachi, cercetat pentru spălare de bani în proporții […] The post Arestul lui Vladimir Andronachi, prelungit cu încă 20 de zile appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.