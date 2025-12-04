Munteanu spune că, până în prezent, compensațiile nu erau adresate celor mai vulnerabile persoane

21:30

Fost șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din regiunea găgăuză, Victor Topal, și coleg de partid al fostei bașcane, Irina Vlah, în „Inima Moldovei”, a publicat pe rețele un videoclip în care îi cere unui ofițer de poliție să vorbească rusește. La rândul său, ofițerul îi spune că vorbește limba românește, în limba de stat. Victor Topal a încercat să îl intimideze pe omul legii să vorbească rusește deși, conform CV-ului său publicat de publicația „Nokta”, a absolvit o facultate a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, la specialitatea limbile română și găgăuză.