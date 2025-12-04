Munteanu spune că, până în prezent, compensațiile nu erau adresate celor mai vulnerabile persoane
TVR Moldova, 4 decembrie 2025 12:10
„Compensațiile au fost ceva temporar”, a spus premierul Alexandru Munteanu, joi dimineață, fiind întrebat de jurnaliști dacă autoritățile ar putea renunța la compensații pentru populație.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 10 minute
12:20
Munteanu, despre compensații: „Facem tot ce putem ca să ajutăm partea cea mai vulnerabilă” # TVR Moldova
„Compensațiile au fost ceva temporar”, a spus premierul Alexandru Munteanu, joi dimineață, fiind întrebat de jurnaliști dacă autoritățile ar putea renunța la compensații pentru populație.
12:20
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026 - „Bugetul Investițiilor Responsabile”. Acesta este axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea competitivității pe termen lung.
Acum 30 minute
12:10
Munteanu spune că, până în prezent, compensațiile nu erau adresate celor mai vulnerabile persoane # TVR Moldova
„Compensațiile au fost ceva temporar”, a spus premierul Alexandru Munteanu, joi dimineață, fiind întrebat de jurnaliști dacă autoritățile ar putea renunța la compensații pentru populație.
12:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, afirmă că în această dimineață au avut loc noi percheziții la Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Primăriei Chișinău. Edilul susține că, deocamdată, nu are detalii despre acțiunile desfășurate de oamenii legii, însă acuză presiuni constante asupra angajaților administrației locale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținută de partidul Mișcarea Alternativa Națională.
Acum o oră
11:50
Lui Al. Munteanu, situația cu drona din Pepeni i se pare „puțin ciudată și comică" # TVR Moldova
Situația în care o dronă a căzut pe un câmp din Pepeni, raionul Sângerei, iar un sătean a adus-o, cu motocultorul, până în localitate, pare „puțin ciudată și comică", consideră prim-ministrul Alexandru Munteanu, dar „trebuie investigată".
11:30
Paisprezece automobile furate din Franța au fost găsite în Moldova. Două persoane au fost reținute # TVR Moldova
Procurorii specializați în combaterea criminalității organizate anunță că au destructurat o schemă de contrabandă cu automobile furate din Franța, cu un prejudiciu estimat la 4 milioane de lei, echivalentul a 200.000 de euro. Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, oamenii legii au efectuat 15 percheziții în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase bănuiți cu vârste între 35 și 50 de ani.
Acum 2 ore
11:20
Șeful Direcției locativ-comunale a Primăriei municipiului Chișinău, Ion Burdiumov, trei funcționari, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție, transmite Centrul Național Anticorupție în urma descinderilor efectuate joi dimineață.
11:20
ONU cere Moscovei să returneze toți copiii ucraineni deportați în Rusia, de la începutul războiului # TVR Moldova
Adunarea Generală a ONU cere Moscovei să returneze imediat și necondiționat toți copiii ucraineni care au fost transferați cu forţa şi deportați în Rusia, de la începutul războiului. O rezoluţie în acest sens a întrunit o largă majoritate.
10:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat joi, înaintea ședinței de Guvern, o creștere a investițiilor capitale, care vor spori cu 55% în 2026. Potrivit premierului, Guvernul a alocat până la 3 miliarde de lei pentru proiecte de dezvoltare, bani ce vor fi direcționați în special spre creșe, grădinițe, infrastructură de alimentație și lucrări de reparație.
Acum 4 ore
09:50
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prima sărbătoare creștină de la începutul Postului Crăciunului. Această sărbătoare este cunoscută în popor sub numele Vovidenie, Vedenie sau Ovidenie și amintește de momentul în care Fecioara Maria a fost adusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim.
09:10
Peste 50 de percheziții în țară, într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare # TVR Moldova
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară în această dimineață peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
08:50
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară joi dimineață acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice.
08:40
„Înălbire totală”. Bolea explică avantajele vânzării portului privat din Giurgiulești României # TVR Moldova
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că Republica Moldova are numai de câștigat în urma vânzării Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG) către Portul Constanța. În urma acestei tranzacții, PILG va fi parte componentă a unui port situat pe teritoriul Uniunii Europene. „Asta înseamnă transparență maximă, legislație europeană, acces la traficul prin Zona Schengen”, a subliniat oficialul.
08:30
Impresia echipei de negociere trimise de Statele Unite la Moscova este că Vladimir Putin ar dori să pună capăt războiului din Ucraina, spune președintele Donald Trump. Liderul de la Casa Albă își menține însă opinia privind o „lipsă a cărților” în favoarea Kievului, scrie TVR Info.
Acum 24 ore
21:30
Un activist al partidului lui Vlah a vrut să persifleze un polițist, dar a intrat în atenția presei # TVR Moldova
Fost șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din regiunea găgăuză, Victor Topal, și coleg de partid al fostei bașcane, Irina Vlah, în „Inima Moldovei”, a publicat pe rețele un videoclip în care îi cere unui ofițer de poliție să vorbească rusește. La rândul său, ofițerul îi spune că vorbește limba românește, în limba de stat. Victor Topal a încercat să îl intimideze pe omul legii să vorbească rusește deși, conform CV-ului său publicat de publicația „Nokta”, a absolvit o facultate a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, la specialitatea limbile română și găgăuză.
21:10
Un fost angajat SIS a vrut să persifleze un polițist pe Facebook, dar a intrat în atenția presei # TVR Moldova
Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din regiunea găgăuză, Victor Topal, și coleg de partid al fostei bașcane, Irina Vlah, a publicat un videoclip în care îi cere unui ofițer de poliție să vorbească în limba rusă. La rândul său, ofițerul îi spune că vorbește limba românește, limba de stat. Victor Topal a încercat să îl intimideze pe polițist să vorbească rusește deși, conform CV-ului său publicat de publicația „Nokta”, a absolvit o facultate a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, la specialitatea limbile română și găgăuză.
19:40
Chişinăul găzduieşte, de astăzi, timp de trei zile, cea de-a XIX-a ediţie a Expoziției Internaționale Specializate "INFOINVENT", un eveniment dedicat inovării, proprietății intelectuale și creativității. Vor putea fi văzute peste 400 de invenții, design industrial, tehnologii emergente, cercetare şi proiecte educaționale. Lucrările vor fi evaluate de un juriu specializat.
18:10
Medic oncolog: Cancerul de sân și de col uterin, în creștere în rândul femeilor din Moldova # TVR Moldova
Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru sănătatea femeii: prevenirea și combaterea cancerului mamar. Care sunt semnele timpurii, noile abordări de tratament și ce putem face pentru a depista la timp această boală discutăm cu Ion Mereuță, chirurg oncolog-mamolog și doctor habilitat în științe medicale.
17:50
Fostul judecător Hîrbu, achitat inițial, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel în „Laundromat” # TVR Moldova
Pe 2 decembrie 2025, Curtea de Apel Centru l-a declarat vinovat pe fostul judecător Iurie Hîrbu Condratie. Inițial, el a fost achitat de prima instanță la 24 octombrie 2023 în dosarul cunoscut sub denumirea „Laundromat”. Magistrații au constatat vinovăția acestuia pe toate cele trei capete de acuzare privind pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-au eliberat de pedeapsă pe motivul expirării termenului de tragere la răspundere penală.
17:40
Eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilități: meciuri de fotbal cu minge sonoră # TVR Moldova
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 24 de sportivi cu probleme de vedere și-au dat întâlnire pe terenul de fotbal. Jucătorii au fost ajutați de o minge cu clopoței metalici în interior. A fost, de fapt, un eveniment de socializare pentru persoanele cu dizabilități, care au vorbit și despre dificultățile cu care se confruntă zilnic.
17:30
La Pepeni, Sângerei, un localnic a găsit o dronă militară și a transportat-o acasă cu un motocultor # TVR Moldova
Oleg Cernei, primarul de Pepeni, Sângerei, a anunțat miercuri după-amiază pe o rețea de socializare că a fost un localnic a găsit, sămbătă, o dronă între localitățile Pepeni și Copăceni, și a decis să o transporte acasă cu un motocultor. Inspectoratul General al Poliției a transmis că investighează cazul.
17:10
La Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău vor avea loc proiecții de filme documentare care abordează subiecte sensibile și actuale. Detalii are colegul nostru Anatol Fornea, alături de directoarea Muzeului Istoriei Orașului Chișinău, Valeria Soruceanu.
16:40
Iulian Cojocaru a pus umărul la o nouă victorie a clubului United Galați, în prima ligă de futsal a României. Jucătorul din Republica Moldova a marcat un gol în partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe.
16:10
Cu ocazia împlinirii a 240 de ani de la întemeierea Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Suruceni și a 200 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii cu același hram, are loc lansarea volumului „Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Suruceni. Istorie și actualitate”. Despre semnificația acestui moment și despre valoarea istorică a mănăstirii ne vorbesc Andrei Eșanu, profesor cercetător, Membru de onoare al Academiei Române, și Valentina Eșanu, doctor în istorie, cercetător ştiinţific.
15:40
Fosta diplomat de top a Uniunii Europene, Federica Mogherini, și fostul șef al serviciului de externe, Stefano Sannino, au fost eliberați miercuri dimineață de poliția belgiană, după ce au fost reținuți marți pentru audieri într-o anchetă privind o posibilă fraudă.
15:40
Sechestre de 97 de mil. de lei în dosare pentru droguri. Statul are o strategie de combatere # TVR Moldova
Membrii Comisiei Naționale Antidrog, reuniți miercuri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, au prezentat un raport alarmant privind situația traficului și consumului de droguri în Republica Moldova pentru anul în curs, anunțând totodată un pachet complex de măsuri legislative și educaționale. În primele zece luni ale anului 2025, autoritățile au înregistrat o creștere semnificativă a infracțiunilor legate de droguri, numărul cauzelor penale ajungând la peste 1.800, aproape dublu față de anul 2023.
15:30
Procurorii specializați în combaterea criminalității organizate anunță că trimite pe banca acuzaților alte cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024.
15:10
Astăzi, este Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, o zi dedicată celor care, în ciuda obstacolelor, își construiesc drumul spre educație, muncă și incluziune socială. Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme complexe, care limitează dezvoltarea acestor pesoane. Este încă un acces limitat la servicii educaţionale sau terapii specializate.
14:40
Procurorul Cernei: Martorii lui Plahotniuc pot refuza să dea declarații pentru a nu se autoincrimina # TVR Moldova
Procurorul pe caz, în dosarul „Frauda bancară”, în care este cercetat Vladimir Plahotniuc, a declarat miercuri, după ședința de judecată, că apărătorii inculpatului nu au prezentat argumente suficiente pentru a demonstra utilitatea și relevanța declarațiilor altor martori. Astfel, au fost admiși în calitate de martori doar anumite persoane, care pot refuza să ofere declarații pentru a nu se autoincrimina.
14:10
"Art Royal", o expoziție dedicată Reginei Maria a României, a ajuns la Chișinău. Ținute vestimentare inspirate din garderoba reginei, bijuterii reconstituite și elemente de mobilier care aduc atmosfera palatului regal au fost expuse la Muzeul National de Istorie a Moldovei. Evenimentul aduce în fața publicului o reinterpretare contemporană a eleganței și simbolurilor regale asociate uneia dintre cele mai influente personalități feminine ale istoriei românești.
13:20
Datorii de un miliard de lei pentru agricultori. Guvernul spune că își onora obligațiile # TVR Moldova
Republica Moldova va intra în noul an agricol cu datorii de circa un miliard de lei la Fondul de subvenționare, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, înainte de ședința Guvernului din trei decembrie, precizând că „bucură" acest fapt, căci astfel, fermierii investesc în sectorul agricol.
13:10
La punctul de trecere a frontierei Lipcani (Republica Moldova) – Rădăuți (România) urmează a fi implementat controlul coordonat, pe teritoriul României, pe ambele sensuri de control. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii pentru inițierea negocierilor proiectului Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernului României privind efectuarea controlului coordonat și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia.
13:00
Guvernul lucrează la o strategie pentru reintegrarea Transnistriei, formatul 5+2 nu mai este valabil # TVR Moldova
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat înaintea ședinței Guvernului din 3 decembrie că formatul de negocieri „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional.
13:00
Facturi la lumină fără compensații din 2026. N. Plugaru: Ne vom concentra pe compensații la căldură # TVR Moldova
Începând cu anul viitor, cetățenii R. Moldova nu vor mai primi compensații în factură pentru energia electrică. Despre acest lucru a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, jurnaliștilor la ședința Guvernului de miercuri, 3 decembrie.
12:50
Guvernul lucrează la o strategie pentru integrarea Transnistriei, formatul 5+2 nu mai este valabil # TVR Moldova
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat înaintea ședinței Guvernului din 3 decembrie că formatul de negocieri „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional.
12:50
TVR Moldova își mărește echipa și caută un reporter pasionat, curios și prezent mereu acolo unde se întâmplă lucruri importante. Dacă îți place să descoperi povești, să întrebi, să cauți și să explici pe înțelesul tuturor, aici este locul potrivit.
12:40
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape”, va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut de către viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025.
12:30
La Aeroportul Chișinău, o femeie a fost prinsă în timp ce voia să scoată din RM un lingou de aur # TVR Moldova
O femeie de 70 de ani a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să transporte ilegal peste un kilogram de aur în lingouri şi monede.
Ieri
12:10
Schimbări la compensațiile pentru căldură: Economiile din bănci influențează eligibilitatea # TVR Moldova
În sezonul rece 2025–2026, familiile din Republica Moldova vor beneficia de compensații pentru încălzire cuprinse între 500 și 1000 de lei, însă Guvernul a introdus un nou criteriu de non-vulnerabilitate, menit să îmbunătățească procesul de distribuire a ajutorului.
11:40
UE renunță permanent la gazul rusesc și reduce treptat importurile de petrol din Rusia # TVR Moldova
Uniunea Europeană va opri în mod efectiv și permanent importul de gaz rusesc și va avansa spre eliminarea treptată a petrolului rusesc, în urma acordului politic provizoriu încheiat astăzi între Parlamentul European și Consiliu.
11:30
La Ungheni, echipa unei ambulanțe a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții # TVR Moldova
O echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma, pe 2 decembrie, în timpul unei intervenții, potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
11:20
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupție; Un șef de secție a fost reținut # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară miercuri dimineață mai multe percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca, vizând membri ai conducerii instituției și un deținut. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și coruperea activă.
11:10
Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase, stabilite de Guvern # TVR Moldova
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase vor fi actualizate pentru a include noi categorii de produse apărute pe piață. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens.
11:00
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România, precum și din mandatul care îl deține prin cumul în Serbia și Muntenegru. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în ședința de miercuri, 3 decembrie. Totodată, Guvernul a votat pentru rechemarea lui Dumitru Braghiș din funcția de ambasador al Republica Moldova în China.
10:50
Judecătorii au admis parțial lista de martori „importanți”, cerută de Plahotniuc: Cine sunt aceștia? # TVR Moldova
Judecătorii au admis parțial, miercuri, cererea formulată de avocații lui Vladimir Plahotniuc privind audierea celor 168 de martori în dosarul „Furtul Miliardului”. Instanța a aprobat însă audierea a 27 de martori potrivit încheierii pronunțate pe 3 decembrie.
10:40
Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România, precum și din mandatul prin cumul în Serbia și Muntenegru. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în ședința de miercuri, 3 decembrie.
10:10
La un pas de tragedie. Trei minori au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # TVR Moldova
Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă.
10:10
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia, în această dimineață. Anunțul acestuia vine la două zile după ce politicianul fugar, Ilan Șor, a anunțat că își retrage proiectele „sociale” din Republica Moldova și sprijinul politic pentru primari.
09:50
La un pas de tragedie. Patru minori au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # TVR Moldova
Patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă.
08:40
Atenție consumatori! ANSA a retras din comerț un lot de ouă contaminate cu reziduuri de antibiotice # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină produse de operatorul „ADALVA” SRL, după ce au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.