Asocierea companiilor în clustere: mai multe investiții și noi de locuri de muncă
Moldova1, 4 decembrie 2025 10:30
Companiile din R. Moldova pot atrage mai multe investiții și crea locuri noi de muncă, dacă se unesc în clustere economice, după model european. În R. Moldova au fost create, până în prezent, 20 de astfel de clustere, iar alte câteva se află în proces de formare.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
10:30
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Conacul Janovski, unde a fost filmată pelicula „Lăutarii”, ar putea fi renovat # Moldova1
Una dintre cele mai vechi case boierești din Republica Moldova - conacul Janovski din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, ar putea prinde viață după decenii de paragină. Conacul, sau ceea ce a mai rămas din el, este acum proprietate privată, iar noul stăpân, un antreprenor din Chișinău, vrea să-l restaureze capital.
10:30
Companiile din R. Moldova pot atrage mai multe investiții și crea locuri noi de muncă, dacă se unesc în clustere economice, după model european. În R. Moldova au fost create, până în prezent, 20 de astfel de clustere, iar alte câteva se află în proces de formare.
Acum o oră
10:20
Paisprezece mașini evaluate la patru milioane de lei, care ar fi fost furate din Franța, au fost găsite în R. Moldova. Oamenii legii anunță că au destructurat gruparea specializată în contrabandă cu automobile în urma a 15 percheziții efectuare în Edineț, Anenii Noi și Ialoveni, vizând șase suspecți cu vârste între 35 și 50 de ani.
10:10
Laurențiu Pleșca: Chișinăul riscă să piardă controlul asupra dosarului transnistrean în negocierile Rusia - SUA # Moldova1
În contextul discuțiilor privind planul de pace din Ucraina, interesele statelor mici pot fi marginalizate în jocurile marilor puteri, iar Chișinăul riscă să piardă poziția strategică în dosarul transnistrean. Expertul în științe politice Laurențiu Pleșca a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că Republica Moldova trebuie să rămână vigilentă și să manifeste o diplomație activă în negocierile privind viitorul securității europene.
10:10
Produsele moldovenești își consolidează prezența în UE: noi indicații geografice în proces de recunoaștere # Moldova1
Produsele cu identitate locală din Republica Moldova - de la brânza de Popeasca și ceaiurile de la Zăbriceni, până la prunele de Lalova și pistilul de pe Valea Răutului - se află în proces de obținere a protecției europene, într-un moment în care Uniunea Europeană lansează și un nou sistem de indicații geografice pentru produsele artizanale și industriale. În timp ce tot mai mulți producători moldoveni caută acces la etichete precum Indicație Geografică Protejată (IGP) sau Denumire de Origine Protejată (DOP), UE extinde pentru prima dată acest model de protecție și pentru sticlărie, ceramică, bijuterii și alte meșteșuguri, consolidând piața unică a produselor autentice.
Acum 2 ore
09:50
Percheziții CNA la Primăria Chișinău și agenți economici în dosare de corupție. Ion Ceban: „Vedem doar show-uri, fără nicio finalitate” # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară joi, 4 decembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
09:50
Rușii au atacat Odesa în noaptea de 4 decembrie cu drone kamikaze. În urma loviturilor au fost avariate o clădire administrativă și mai multe blocuri de locuit, iar autoritățile anunță că sunt persoane rănite.
09:10
Autoritățile din München sancționează proprietarii de locuințe neocupate: amenzi de 230.000 de euro # Moldova1
Găsirea unei locuințe în München este o sarcină dificilă. Piața imobiliară din capitala Bavariei este considerată una dintre cele mai tensionate din Germania: prețurile la chirii cresc, iar oferta devine tot mai redusă. De aceea, autoritățile au introdus măsuri speciale pentru proprietarii de locuințe care sunt folosite ilegal pentru închiriere, transformate în birouri sau pur și simplu sunt lăsate goale. Acestea sunt reglementate de legea „privind interzicerea utilizării neconforme a spațiului locativ”. Legea poate fi aplicată în orașe, regiuni sau districte unde situația locuințelor este deosebit de dificilă, transmite DW.
09:10
Percheziții în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova: INI, PCCOCS și „Fulger” descind în toată țara # Moldova1
Peste 50 de percheziții sunt desfășurate joi, 4 decembrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova în cadrul unei cauze penale inițiate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile vizează un dosar ce se referă inclusiv la deplasările și instruirile efectuate în Serbia, în vara–toamna acestui an, de către persoane suspectate că ar fi fost antrenate în planificarea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova.
09:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, desfășoară joi, 4 decembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul mai multor dosare ce vizează acte de corupție în domeniul achizițiilor publice. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi.
Acum 4 ore
08:40
Companiile din R. Moldova pot atrage mai multe investiții și crea locuri noi de muncă, dacă se unesc în clustere economice, după model european. În R. Moldova au fost create, până în prezent, 20 de astfel de clustere, iar alte câteva se află în proces de formare.
08:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că întâlnirea pe care reprezentanții săi, Steven Witkoff și Jared Kushner, au avut-o la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și echipa acestuia a fost „destul de reușită”. Liderul american a comentat discuțiile miercuri, 3 decembrie, în fața jurnaliștilor de la Casa Albă.
08:00
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Un antreprenor din Chișinău vrea să restaureze conacul boieresc din Gura Bâcului # Moldova1
Una dintre cele mai vechi case boierești din Republica Moldova - conacul Janovski din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, ar putea prinde viață după decenii de paragină. Conacul, sau ceea ce a mai rămas din el, este acum proprietate privată, iar noul stăpân, un antreprenor din Chișinău, vrea să-l restaureze capital. Investiția se ridică la câteva milioane de lei, însă lucrările trebuie să treacă printr-un adevărat labirint birocratic. Și asta pentru că acest conac este inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Moșia a devenit cunoscută și după ce acolo s-au filmat mai multe scene din celebrul film „Lăutarii” al regizorului Emil Loteanu.
07:50
Creștinii ortodocși sărbătoresc Intrarea Maicii Domnului în Biserică pe stil vechi, prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului # Moldova1
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Intrarea Maicii Domnului în Biserică pe stil vechi, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului. În tradiția creștină, sărbătoarea este cunoscută în popor sub numele de Vovidenia sau Ovidenia și amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost dusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, în împlinirea unei făgăduințe către Dumnezeu.
07:50
Agricultorii vor putea produce energie și cultiva plantațiile simultan. Ministerul Energiei lansează ghidul agrivoltaic dedicat sectorului agricol # Moldova1
Agricultorii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să combine cultivarea plantațiilor cu producerea de energie regenerabilă. Ministerul Energiei a publicat primul ghid dedicat sistemelor agrivoltaice din țară - „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”. Ghidul explică modul în care panourile solare pot fi instalate direct pe terenurile agricole, fără modificarea categoriei de folosință.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Care mai e situația activelor rusești blocate în UE care nu pot fi confiscate # Moldova1
Uniunea Europeană a înghețat active rusești în valoare de sute de miliarde de euro, inclusiv rezerve ale băncii centrale a Rusiei în Europa, în urma invaziei din Ucraina în februarie 2022 - cea mai severă sancțiune împotriva Moscovei de până acum. Euroclear deține majoritatea acestor active rusești înghețate, în valoare totală de peste 180 de miliarde de euro.
Acum 12 ore
22:30
Conducerea TRM, audiată în Parlament. Vlad Țurcanu: „Am îndepărtat aproape toate criticile care au fost la adresa Teleradio-Moldova și a mea” # Moldova1
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public, în perioada anilor 2023 - 2024, a fost dezbătut, pe 3 decembrie, la audierile parlamentare organizate pe marginea constatărilor din raportul de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
22:10
Conducerea TRM în urma audierilor în Parlament: Majoritatea criticilor din raportul Curții de Conturi au fost îndepărtate # Moldova1
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public în perioada anilor 2023-2024 a fost miercuri dezbătut în cadrul audierilor parlamentare în baza raportului de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
Acum 24 ore
21:30
Decizie istorică la Bruxelles: Uniunea Europeană a convenit să renunțe complet la gazele rusești până în 2027. Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord care prevede interzicerea treptată, dar obligatorie din punct de vedere legal, a importurilor de gaze naturale - atât lichefiate, cât și prin conducte - din Federația Rusă.
20:50
Tradiția „Poșta lui Moș Crăciun” continuă: povești, surprize și dorințe împlinite pentru copii # Moldova1
Magia sărbătorilor de iarnă începe să se simtă tot mai intens. Primele scrisori pentru Moș Crăciun au ajuns deja la Poșta Moldovei, care a dat startul campaniei „Poșta lui Moș Crăciun”. Zeci de copii au venit să-i scrie Moșului cele mai sincere dorințe - de la cărți și daruri modeste, până la sănătate, pace și împlinirea visurilor. Cel mai așteptat moment pentru cei mici a fost chiar apariția lui Moș Crăciun, care a stat de vorbă cu fiecare. Proiectul, devenit o tradiție îndrăgită, aduce an de an emoție, surprize și povești care se transformă, pentru copii, în adevărate miracole.
20:00
Sondaj: Peste 51% dintre ucraineni sunt gata să protesteze împotriva compromisurilor în discuțiile de pace # Moldova1
Majoritatea ucrainenilor, mai exact 51,4%, declară că ar participa la acțiuni de protest dacă, în timpul negocierilor, Ucraina ar aproba compromisuri inacceptabile, arată rezultatele unui sondaj realizat de Info Sapiens la comanda Centrului „Novaia Europa”, relatează „Evropeiskaia Pravda”. Doar aproximativ 5% dintre cetățenii consideră pe deplin acceptabile concesiile teritoriale din partea Ucrainei.
19:30
O echipă de asistență medicală urgentă din Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, pe 2 decembrie, incident calificat de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) drept un act de violență grav și inacceptabil. Deși se aflau în situație de risc major, medicii au reușit să acorde ajutorul necesar și să transporte pacienta la spital.
19:10
„Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova. Expert: E necesar un plan de acțiuni pentru fiecare minister # Moldova1
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie.
18:10
De la bombe din al Doilea Război Mondial, la drone rusești: provocările geniștilor din R. Moldova # Moldova1
În filme totul e simplu – alegi firul roșu sau albastru și salvezi lumea! În realitate, munca geniștilor este mult mai complicată. De cele mai multe ori, nu există deloc fire, iar specialiștii se pot confrunta în orice moment cu situații complet imprevizibile. În Republica Moldova, sunt desfășurate constant exerciții de neutralizare a dispozitivelor explozive.
18:00
Compensațiile la energia electrică nu vor mai fi achitate în 2026, iar cele pentru căldură nu vor depăși 1.000 de lei: „E clar că le va fi greu unora” # Moldova1
Autoritățile renunță la compensațiile la lumină. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, pe 3 decembrie, la Guvern. Ultimele plăți aplicate direct în facturile la energie electrică vor fi acordate în decembrie, pentru consumul din luna noiembrie 2025.
18:00
La prima ediție a campionatului de mini-fotbal pentru nevăzători au participat 6 echipe - 3 din Chișinău și câte una din Soroca, Tighina și Tiraspol. Sportivii a demonstrat că pasiunea pentru sport nu cunoaște limite.
17:30
Dronă „plimbată” cu motocultorul la Sângerei: a fost găsită de un localnic pe un deal din apropierea localității # Moldova1
O dronă a fost descoperită de un localnic în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Imagini cu aparatul de zbor au fost publicate miercuri, 3 decembrie, de primarul localității, Oleg Cernei, pe Facebook. Poliția susține că obiectul a fost descoperit încă sâmbăta trecută, pe 29 noiembrie, de un localnic, care a decis s-o aducă astăzi acasă, fără să anunțe autoritățile.
17:30
Fost director ASD: „Mai mult decât de drumuri noi, R. Moldova are nevoie de reabilitarea celor existente” # Moldova1
Mai mult decât de drumuri noi, Republica Moldova are nevoie de reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere existente. De această părere este fostul director al Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), Andrei Cuculescu, expert în domeniul rutier.
17:20
Încă un judecător implicat în schema „laundromat” scapă de închisoare, deși a fost condamnat: a expirat termenul de prescripție # Moldova1
Fostul președinte al Judecătoriei Telenești, Iurie Hârbu, care a emis decizii ilegale pentru a „legaliza” un miliard și 30 de milioane de dolari prin schema cunoscută cu denumirea de „laundromat”, a fost condamnat de Curtea de Apel Centru. Totuși, acesta nu va ajunge la închisoare, întrucât termenele de tragere la răspundere penală au expirat.
17:00
Dronă „plimbată” cu motocultorul la Sângerei. Autoritățile nu au comentat deocamdată situația # Moldova1
O dronă a fost descoperită de un localnic în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Imagini cu aceasta au fost publicate miercuri, 3 decembrie, de primarul localității, Oleg Cernei, pe Facebook.
16:40
Reducerea ofertei, prevenire și tratament: Comisia Națională Antidrog anunță măsurile pentru combaterea consumului și traficului de droguri # Moldova1
Autoritățile promit măsuri urgente menite să reducă oferta de droguri, să informeze, în special elevii, vizavi de pericolele stupefiantelor și să ofere tratament adecvat persoanelor afectate de viciu. Membrii Comisiei Naționale Antidrog, întruniți în ședință pe 3 decembrie, au anunțat acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a contracara una dintre cele mai stringente provocări pentru stat și societate - combaterea consumului și traficului de droguri.
16:10
Miniștrii de Externe ai NATO, apel la consolidarea sprijinului pentru Ucraina. România pune accentul pe securitatea Mării Negre și a R. Moldova # Moldova1
Miniștrii de Externe ai statelor NATO s-au reunit la Bruxelles pe 3 noiembrie, fixând noi angajamente privind întărirea apărării aliate și menținerea sprijinului pentru Ucraina. Discuțiile au inclus și referiri la securitatea Republicii Moldova în contextul riscurilor regionale.
15:50
Mass-media din Republica Moldova se confruntă cu presiuni politice tot mai mari, cu o legislație ambiguă și cu sancțiuni aplicate netransparent, arată un raport al organizației Amnesty International (AI) Moldova. Concluzia potrivit căreia asistăm la o creștere a vulnerabilității mass-media nu este însă împărtășită de Asociația Presei Independente, care consideră că autorii raportului au exagerat, tratând unele cazuri individuale drept un fenomen național.
15:30
O expoziție cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea singurei suverane a României - Regina Maria, a fost inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Au fost expuse 150 de opere de artă realizate manual de 15 artiști români. Timp de o lună, vizitatorii vor putea admira o colecție vestimentară inspirată din garderoba Reginei Maria - o serie de rochii ce redau farmecul și eleganța inconfundabilă a suveranei și care atrag privirea prin detaliile lor rafinate.
15:00
În Republica Moldova, peste 160 de mii de persoane trăiesc cu dizabilități, fiecare cu propria poveste de curaj. Multe dintre ele se confruntă însă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, vă prezentăm poveștile lui Eugen Roșca și Stanislav Pivovarciuc, care, în ciuda obstacolelor, și-au găsit un loc de muncă și contribuie activ în comunitate.
14:30
„Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova # Moldova1
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie.
14:00
Mai multe țări din Alianța Nord-Atlantică (NATO) au anunțat, pe 3 decembrie, peste un miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina și au cerut Moscovei să înceteze cu amenințările și să înceapă negocieri serioase cu Kievul. Anunțul a fost făcut în timpul unei reuniuni a miniștrilor de Externe ai NATO, desfășurate la Bruxelles a doua zi după discuțiile între Rusia și Statele Unite la Moscova, informează AFP.
14:00
Cinci persoane, trimise în judecată pentru instruiri în Bosnia în vederea pregătirii dezordinilor în masă din 2024 # Moldova1
Alți cinci învinuiți care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă planificate în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 din Republica Moldova au fost trimiși în judecată. Cei cinci, cu vârste între 27 și 50 de ani, ar fi fost instruiți în tactici de destabilizare, pilotare de drone și provocare a panicii în spațiul public.
13:40
Încă un punct de trecere cu România va avea control coordonat. R. Moldova inițiază negocierile pentru Lipcani - Rădăuți Prut # Moldova1
Încă un punct de trecere a frontierei cu România va trece la control coordonat. Executivul a dat undă verde, pe 3 decembrie, inițierii negocierilor cu partea română pentru introducerea acestui sistem la punctul rutier Lipcani - Rădăuți Prut, o măsură care va reduce timpul de așteptare pentru călători și transportatori și va eficientiza activitatea autorităților de frontieră.
13:40
Economia R. Moldova va crește cu 2.8% în 2026. Expert: Diferența dintre promisiuni și prognoze este mare # Moldova1
Autoritățile estimează pentru anul viitor o creștere economică de până la 2.8%, susținută de mai multe sectoare-cheie. Experții economici consideră că nivelul prognozat este modest și spun că sunt necesare investiții și reforme țintite pentru ca economia să crească simțitor.
13:10
Republica Moldova va investi în sisteme noi de apărare antiaeriană, datorită finanțării de 20 de milioane de euro oferite de UE # Moldova1
Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul incidentelor recente în care cel puțin zece drone rusești au survolat ilegal spațiul aerian național.
13:00
Cooperarea în domeniul securității, temă centrală a discuțiilor spicherului Igor Grosu și vicepremierului Mihai Popșoi la Washington # Moldova1
Aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și întărirea cooperării în domeniul securității, în contextul situației regionale tensionate, au fost temele centrale ale discuțiilor de la Washington purtate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, cu mai mulți congresmeni și senatori americani.
13:00
Echipa la care este legitimat Vadim Rață are o evoluție sigură în Cupa României la fotbal # Moldova1
FC Argeș Pitești, la care este legitimat internaționalul moldovean Vadim Rață, a obținut a doua victorie consecutivă în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa argeșeană a dispus de Rapid București cu scorul de 2:1 și rămâne în cărți pentru calificarea în sferturile de finală. În meciul disputat pe stadionul din Clinceni, Rapidul a deschis scorul prin Claudiu Petrila în minutul 21. „Alb-violeții” nu au resimțit șocul, iar în minutul 38, la capătul unui contraatac, Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea. Același atacant a marcat golul victoriei în minutul 53.
12:50
„Cine sunt prietenii noștri adevărați”: R. Moldova inițiază negocieri cu Japonia pentru un grant de 21 de milioane de lei destinat modernizării TRM # Moldova1
Japonia ar putea acorda un grant nerambursabil în valoare de aproximativ 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru un proiect de modernizare a echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Guvernul a aprobat, pe 3 decembrie, decizia de a iniția negocierile și de a semna Înțelegerea cu Japonia, fondurile urmând a fi gestionate de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).
12:40
„Vom lua o decizie”: Ministerul Mediului ar putea impune restricții pentru utilizarea articolelor pirotehnice # Moldova1
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii, petardelor și altor produse pirotehnice, în contextul îngrijorărilor legate de impactul lor asupra sănătății, animalelor și mediului.
12:40
Serviciile de informații ale NATO: pierderile armatei ruse în Ucraina au ajuns la 1.15 milioane de oameni # Moldova1
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele trei luni, a declarat pentru serviciul BBC Rusă, sub protecția anonimatului, un înalt oficial NATO. Potrivit datelor sale, în luna noiembrie, pierderile zilnice ale Rusiei - incluzând morți, răniți și prizonieri - au ajuns la aproximativ 1.100 de persoane pe zi, peste nivelul din octombrie, când se vorbea despre 1.000 de persoane pe zi. Conform estimărilor alianței, numărul total al morților și răniților în armata rusă se poate apropia acum de 1.15 milioane, scrie publicația The Moscow Times.
12:40
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupție: un șef de secție a fost reținut # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins miercuri, 3 decembrie, împreună cu procurorii, la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și activă. O persoană a fost reținută.
12:40
Încă un punct de trecere cu România va avea control coordonat. R. Moldova inițiază negocierile pentru Lipcani-Rădăuți Prut # Moldova1
Încă un punct de trecere a frontierei cu România va trece la control coordonat. Executivul a aprobat miercuri, 3 decembrie, inițierea negocierilor cu partea română pentru introducerea acestui sistem la punctul rutier Lipcani-Rădăuți Prut, o măsură care va reduce timpul de așteptare pentru călători și transportatori și va eficientiza activitatea autorităților de frontieră.
12:20
Două focare de pestă porcină africană și patru de rabie, confirmate de ANSA în ultimele două săptămâni # Moldova1
Două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie au fost confirmate în Republica Moldova în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a instituit măsuri de carantină și avertizează populația privind riscurile ridicate de răspândire a bolilor.
12:20
Fracțiunea PAS părăsește ședința CMC: a treia încercare de numire a viceprimarilor eșuează # Moldova1
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 3 decembrie a fost întreruptă după ce consilierii fracțiunii Acțiune și Solidaritate (PAS) au părăsit sala, acuzând executivul că pune presiune pe aleșii locali și grăbește examinarea proiectelor, mimând dezbaterile reale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.