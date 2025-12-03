Conducerea TRM, audiată în Parlament. Vlad Țurcanu: „Am îndepărtat aproape toate criticile care au fost la adresa Teleradio-Moldova și a mea”
Moldova1, 3 decembrie 2025 22:30
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public, în perioada anilor 2023 - 2024, a fost dezbătut, pe 3 decembrie, la audierile parlamentare organizate pe marginea constatărilor din raportul de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
22:30
Conducerea TRM, audiată în Parlament. Vlad Țurcanu: „Am îndepărtat aproape toate criticile care au fost la adresa Teleradio-Moldova și a mea” # Moldova1
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public, în perioada anilor 2023 - 2024, a fost dezbătut, pe 3 decembrie, la audierile parlamentare organizate pe marginea constatărilor din raportul de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
Acum o oră
22:10
Conducerea TRM în urma audierilor în Parlament: Majoritatea criticilor din raportul Curții de Conturi au fost îndepărtate # Moldova1
Modul în care Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a utilizat resursele financiare și patrimoniul public în perioada anilor 2023-2024 a fost miercuri dezbătut în cadrul audierilor parlamentare în baza raportului de audit al Curții de Conturi. Managementul TRM a subliniat că instituția a eliminat anumite practici semnalate în audit și și-a exprimat deschiderea pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi.
Acum 2 ore
21:30
Decizie istorică la Bruxelles: Uniunea Europeană a convenit să renunțe complet la gazele rusești până în 2027. Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord care prevede interzicerea treptată, dar obligatorie din punct de vedere legal, a importurilor de gaze naturale - atât lichefiate, cât și prin conducte - din Federația Rusă.
Acum 4 ore
20:50
Tradiția „Poșta lui Moș Crăciun” continuă: povești, surprize și dorințe împlinite pentru copii # Moldova1
Magia sărbătorilor de iarnă începe să se simtă tot mai intens. Primele scrisori pentru Moș Crăciun au ajuns deja la Poșta Moldovei, care a dat startul campaniei „Poșta lui Moș Crăciun”. Zeci de copii au venit să-i scrie Moșului cele mai sincere dorințe - de la cărți și daruri modeste, până la sănătate, pace și împlinirea visurilor. Cel mai așteptat moment pentru cei mici a fost chiar apariția lui Moș Crăciun, care a stat de vorbă cu fiecare. Proiectul, devenit o tradiție îndrăgită, aduce an de an emoție, surprize și povești care se transformă, pentru copii, în adevărate miracole.
20:00
Sondaj: Peste 51% dintre ucraineni sunt gata să protesteze împotriva compromisurilor în discuțiile de pace # Moldova1
Majoritatea ucrainenilor, mai exact 51,4%, declară că ar participa la acțiuni de protest dacă, în timpul negocierilor, Ucraina ar aproba compromisuri inacceptabile, arată rezultatele unui sondaj realizat de Info Sapiens la comanda Centrului „Novaia Europa”, relatează „Evropeiskaia Pravda”. Doar aproximativ 5% dintre cetățenii consideră pe deplin acceptabile concesiile teritoriale din partea Ucrainei.
19:30
O echipă de asistență medicală urgentă din Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, pe 2 decembrie, incident calificat de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) drept un act de violență grav și inacceptabil. Deși se aflau în situație de risc major, medicii au reușit să acorde ajutorul necesar și să transporte pacienta la spital.
19:10
„Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova. Expert: E necesar un plan de acțiuni pentru fiecare minister # Moldova1
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie.
Acum 6 ore
18:10
De la bombe din al Doilea Război Mondial, la drone rusești: provocările geniștilor din R. Moldova # Moldova1
În filme totul e simplu – alegi firul roșu sau albastru și salvezi lumea! În realitate, munca geniștilor este mult mai complicată. De cele mai multe ori, nu există deloc fire, iar specialiștii se pot confrunta în orice moment cu situații complet imprevizibile. În Republica Moldova, sunt desfășurate constant exerciții de neutralizare a dispozitivelor explozive.
18:00
Compensațiile la energia electrică nu vor mai fi achitate în 2026, iar cele pentru căldură nu vor depăși 1.000 de lei: „E clar că le va fi greu unora” # Moldova1
Autoritățile renunță la compensațiile la lumină. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, pe 3 decembrie, la Guvern. Ultimele plăți aplicate direct în facturile la energie electrică vor fi acordate în decembrie, pentru consumul din luna noiembrie 2025.
18:00
La prima ediție a campionatului de mini-fotbal pentru nevăzători au participat 6 echipe - 3 din Chișinău și câte una din Soroca, Tighina și Tiraspol. Sportivii a demonstrat că pasiunea pentru sport nu cunoaște limite.
17:30
Dronă „plimbată” cu motocultorul la Sângerei: a fost găsită de un localnic pe un deal din apropierea localității # Moldova1
O dronă a fost descoperită de un localnic în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Imagini cu aparatul de zbor au fost publicate miercuri, 3 decembrie, de primarul localității, Oleg Cernei, pe Facebook. Poliția susține că obiectul a fost descoperit încă sâmbăta trecută, pe 29 noiembrie, de un localnic, care a decis s-o aducă astăzi acasă, fără să anunțe autoritățile.
17:30
Fost director ASD: „Mai mult decât de drumuri noi, R. Moldova are nevoie de reabilitarea celor existente” # Moldova1
Mai mult decât de drumuri noi, Republica Moldova are nevoie de reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere existente. De această părere este fostul director al Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), Andrei Cuculescu, expert în domeniul rutier.
17:20
Încă un judecător implicat în schema „laundromat” scapă de închisoare, deși a fost condamnat: a expirat termenul de prescripție # Moldova1
Fostul președinte al Judecătoriei Telenești, Iurie Hârbu, care a emis decizii ilegale pentru a „legaliza” un miliard și 30 de milioane de dolari prin schema cunoscută cu denumirea de „laundromat”, a fost condamnat de Curtea de Apel Centru. Totuși, acesta nu va ajunge la închisoare, întrucât termenele de tragere la răspundere penală au expirat.
17:00
Dronă „plimbată” cu motocultorul la Sângerei. Autoritățile nu au comentat deocamdată situația # Moldova1
O dronă a fost descoperită de un localnic în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Imagini cu aceasta au fost publicate miercuri, 3 decembrie, de primarul localității, Oleg Cernei, pe Facebook.
Acum 8 ore
16:40
Reducerea ofertei, prevenire și tratament: Comisia Națională Antidrog anunță măsurile pentru combaterea consumului și traficului de droguri # Moldova1
Autoritățile promit măsuri urgente menite să reducă oferta de droguri, să informeze, în special elevii, vizavi de pericolele stupefiantelor și să ofere tratament adecvat persoanelor afectate de viciu. Membrii Comisiei Naționale Antidrog, întruniți în ședință pe 3 decembrie, au anunțat acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a contracara una dintre cele mai stringente provocări pentru stat și societate - combaterea consumului și traficului de droguri.
16:10
Miniștrii de Externe ai NATO, apel la consolidarea sprijinului pentru Ucraina. România pune accentul pe securitatea Mării Negre și a R. Moldova # Moldova1
Miniștrii de Externe ai statelor NATO s-au reunit la Bruxelles pe 3 noiembrie, fixând noi angajamente privind întărirea apărării aliate și menținerea sprijinului pentru Ucraina. Discuțiile au inclus și referiri la securitatea Republicii Moldova în contextul riscurilor regionale.
15:50
Mass-media din Republica Moldova se confruntă cu presiuni politice tot mai mari, cu o legislație ambiguă și cu sancțiuni aplicate netransparent, arată un raport al organizației Amnesty International (AI) Moldova. Concluzia potrivit căreia asistăm la o creștere a vulnerabilității mass-media nu este însă împărtășită de Asociația Presei Independente, care consideră că autorii raportului au exagerat, tratând unele cazuri individuale drept un fenomen național.
15:30
O expoziție cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea singurei suverane a României - Regina Maria, a fost inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Au fost expuse 150 de opere de artă realizate manual de 15 artiști români. Timp de o lună, vizitatorii vor putea admira o colecție vestimentară inspirată din garderoba Reginei Maria - o serie de rochii ce redau farmecul și eleganța inconfundabilă a suveranei și care atrag privirea prin detaliile lor rafinate.
15:00
În Republica Moldova, peste 160 de mii de persoane trăiesc cu dizabilități, fiecare cu propria poveste de curaj. Multe dintre ele se confruntă însă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, vă prezentăm poveștile lui Eugen Roșca și Stanislav Pivovarciuc, care, în ciuda obstacolelor, și-au găsit un loc de muncă și contribuie activ în comunitate.
Acum 12 ore
14:30
„Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova # Moldova1
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog „5+2” nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului din 3 decembrie.
14:00
Mai multe țări din Alianța Nord-Atlantică (NATO) au anunțat, pe 3 decembrie, peste un miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina și au cerut Moscovei să înceteze cu amenințările și să înceapă negocieri serioase cu Kievul. Anunțul a fost făcut în timpul unei reuniuni a miniștrilor de Externe ai NATO, desfășurate la Bruxelles a doua zi după discuțiile între Rusia și Statele Unite la Moscova, informează AFP.
14:00
Cinci persoane, trimise în judecată pentru instruiri în Bosnia în vederea pregătirii dezordinilor în masă din 2024 # Moldova1
Alți cinci învinuiți care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă planificate în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 din Republica Moldova au fost trimiși în judecată. Cei cinci, cu vârste între 27 și 50 de ani, ar fi fost instruiți în tactici de destabilizare, pilotare de drone și provocare a panicii în spațiul public.
13:40
Încă un punct de trecere cu România va avea control coordonat. R. Moldova inițiază negocierile pentru Lipcani - Rădăuți Prut # Moldova1
Încă un punct de trecere a frontierei cu România va trece la control coordonat. Executivul a dat undă verde, pe 3 decembrie, inițierii negocierilor cu partea română pentru introducerea acestui sistem la punctul rutier Lipcani - Rădăuți Prut, o măsură care va reduce timpul de așteptare pentru călători și transportatori și va eficientiza activitatea autorităților de frontieră.
13:40
Economia R. Moldova va crește cu 2.8% în 2026. Expert: Diferența dintre promisiuni și prognoze este mare # Moldova1
Autoritățile estimează pentru anul viitor o creștere economică de până la 2.8%, susținută de mai multe sectoare-cheie. Experții economici consideră că nivelul prognozat este modest și spun că sunt necesare investiții și reforme țintite pentru ca economia să crească simțitor.
13:10
Republica Moldova va investi în sisteme noi de apărare antiaeriană, datorită finanțării de 20 de milioane de euro oferite de UE # Moldova1
Finanțarea de 20 de milioane de euro oferită de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare va fi direcționată către achiziția de sisteme moderne de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul incidentelor recente în care cel puțin zece drone rusești au survolat ilegal spațiul aerian național.
13:00
Cooperarea în domeniul securității, temă centrală a discuțiilor spicherului Igor Grosu și vicepremierului Mihai Popșoi la Washington # Moldova1
Aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și întărirea cooperării în domeniul securității, în contextul situației regionale tensionate, au fost temele centrale ale discuțiilor de la Washington purtate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, cu mai mulți congresmeni și senatori americani.
13:00
Echipa la care este legitimat Vadim Rață are o evoluție sigură în Cupa României la fotbal # Moldova1
FC Argeș Pitești, la care este legitimat internaționalul moldovean Vadim Rață, a obținut a doua victorie consecutivă în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa argeșeană a dispus de Rapid București cu scorul de 2:1 și rămâne în cărți pentru calificarea în sferturile de finală. În meciul disputat pe stadionul din Clinceni, Rapidul a deschis scorul prin Claudiu Petrila în minutul 21. „Alb-violeții” nu au resimțit șocul, iar în minutul 38, la capătul unui contraatac, Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea. Același atacant a marcat golul victoriei în minutul 53.
12:50
„Cine sunt prietenii noștri adevărați”: R. Moldova inițiază negocieri cu Japonia pentru un grant de 21 de milioane de lei destinat modernizării TRM # Moldova1
Japonia ar putea acorda un grant nerambursabil în valoare de aproximativ 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru un proiect de modernizare a echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Guvernul a aprobat, pe 3 decembrie, decizia de a iniția negocierile și de a semna Înțelegerea cu Japonia, fondurile urmând a fi gestionate de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).
12:40
„Vom lua o decizie”: Ministerul Mediului ar putea impune restricții pentru utilizarea articolelor pirotehnice # Moldova1
Ministerul Mediului analizează posibilitatea introducerii unor restricții privind utilizarea focurilor de artificii, petardelor și altor produse pirotehnice, în contextul îngrijorărilor legate de impactul lor asupra sănătății, animalelor și mediului.
12:40
Serviciile de informații ale NATO: pierderile armatei ruse în Ucraina au ajuns la 1.15 milioane de oameni # Moldova1
Pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut în ultimele trei luni, a declarat pentru serviciul BBC Rusă, sub protecția anonimatului, un înalt oficial NATO. Potrivit datelor sale, în luna noiembrie, pierderile zilnice ale Rusiei - incluzând morți, răniți și prizonieri - au ajuns la aproximativ 1.100 de persoane pe zi, peste nivelul din octombrie, când se vorbea despre 1.000 de persoane pe zi. Conform estimărilor alianței, numărul total al morților și răniților în armata rusă se poate apropia acum de 1.15 milioane, scrie publicația The Moscow Times.
12:40
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupție: un șef de secție a fost reținut # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins miercuri, 3 decembrie, împreună cu procurorii, la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și activă. O persoană a fost reținută.
12:40
Încă un punct de trecere cu România va avea control coordonat. R. Moldova inițiază negocierile pentru Lipcani-Rădăuți Prut # Moldova1
Încă un punct de trecere a frontierei cu România va trece la control coordonat. Executivul a aprobat miercuri, 3 decembrie, inițierea negocierilor cu partea română pentru introducerea acestui sistem la punctul rutier Lipcani-Rădăuți Prut, o măsură care va reduce timpul de așteptare pentru călători și transportatori și va eficientiza activitatea autorităților de frontieră.
12:20
Două focare de pestă porcină africană și patru de rabie, confirmate de ANSA în ultimele două săptămâni # Moldova1
Două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie au fost confirmate în Republica Moldova în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a instituit măsuri de carantină și avertizează populația privind riscurile ridicate de răspândire a bolilor.
12:20
Fracțiunea PAS părăsește ședința CMC: a treia încercare de numire a viceprimarilor eșuează # Moldova1
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 3 decembrie a fost întreruptă după ce consilierii fracțiunii Acțiune și Solidaritate (PAS) au părăsit sala, acuzând executivul că pune presiune pe aleșii locali și grăbește examinarea proiectelor, mimând dezbaterile reale.
12:20
RAPORT | Sute de legi adoptate accelerat și zeci de inițiative devenite nule. Activitatea Parlamentului precedent - amplă, dar nu întotdeauna transparentă # Moldova1
Activitatea fostului Parlament, de legislatura a XI-a, a fost una dintre cele mai intense din istoria recentă: aproape 2.000 de proiecte de acte normative, un ritm alert de adoptare și o dominanță clară a majorității în procesul decizional, arată concluziile unui raport al Asociației Promo-LEX.
12:00
Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei a cucerit pentru a doua consecutiv trofeul Ligii Națiunilor UEFA. În finala disputată pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, „La Roja” a învins echipa similară a Germaniei cu 3:0. Campioană mondială în 2023 și vicecampioană europeană în 2025, Spania a cucerit un nou trofeu în fotbalul feminin internațional. Fără Aitana Bonmati, operată pentru fractură de peroneu, discipolele Sonia Bermúdez au câștigat cu 3:0 meciul-retur disputat în compania Germaniei, după ce partida primei manșe s-a încheiat la egalitate cu scorul alb de 0:0.
12:00
„Cine sunt prietenii noștri adevărați”: R. Moldova inițiază negocieri cu Japonia pentru un grant de 21 milioane de lei destinat modernizării TRM # Moldova1
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Înțelegerii cu Japonia privind un proiect tehnic de modernizare a echipamentelor de producție televiziune ale Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Documentul prevede acordarea unui grant nerambursabil de aproximativ 192 milioane yeni japonezi, echivalentul a aproape 21 milioane de lei, fonduri care vor fi gestionate de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA).
11:50
Compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026: plafon redus la 1.000 de lei, noi criterii și calcul individual pentru fiecare gospodărie # Moldova1
Valoarea compensației la energie va fi calculată individual în acest sezon rece, iar plafonul maxim se reduce de la 1.400 la 1.000 de lei pe lună. Noile reguli de acordare a compensațiilor pentru perioada rece a anului au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Executiv. Sprijinul va fi determinat în funcție de consumul fiecărei gospodării, nivelul de vulnerabilitate și tipul de energie folosit.
11:50
Instanțele judecătorești vor fi monitorizate digital prin noul sistem JUSTAT. A fost aprobat conceptul platformei de analiză a performanței judiciare # Moldova1
Instanțele judecătorești vor fi monitorizate digital printr-un nou mecanism. Conceptul Sistemului Informațional JUSTAT, o platformă care va colecta, procesa și analiza date statistice despre activitatea instanțelor, a fost aprobat miercuri, 3 decembrie, de Cabinetul de Miniștri. Autorii documentului susțin că scopul este de a asigura o imagine clară a performanței judiciare și de a oferi instrumente obiective pentru planificarea și îmbunătățirea managementului instanțelor.
11:40
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, ales pe listele fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, și-a anunțat, pe 3 decembrie, demisia din funcție, la două zile după ce condamnatul Ilan Șor a spus că-și „retrage proiectele” din R. Moldova.
11:30
Compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026: plafon redus la 1.000 lei, noi criterii și calcul individual pentru fiecare gospodărie # Moldova1
Valoarea compensației la energie în acest sezon rece va fi calculată individual, iar plafonul maxim se reduce de la 1.400 la 1.000 de lei pe lună. Noile reguli de acordare a compensațiilor pentru perioada rece a anului au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Executiv. Sprijinul va fi determinat în funcție de consumul fiecărei gospodării, nivelul de vulnerabilitate și tipul de energie folosit.
11:20
Cooperarea în domeniul securității, temă centrală în cadrul vizitei vicepremierului Mihai Popșoi și spicherului Igor Grosu la Washington # Moldova1
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au purtat discuții la Washington cu mai mulți congresmeni și senatori americani, axate pe aprofundarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și pe întărirea cooperării în domeniul securității, în contextul situației regionale tensionate.
11:10
Doi ambasadori, rechemați din funcție, iar Ministerul Sănătății rămâne fără un secretar de stat # Moldova1
Guvernul a rechemat, pe 3 decembrie, ambasadorii din România și China, Ministerul Sănătății a rămas fără un secretar de stat, iar șefii oficiilor teritoriale de la Bălți și Edineț ale Cancelariei de Stat și-au prezentat demisiile.
11:10
„Fără modificări bruște”: Ministrul Finanțelor precizează politica fiscală pentru anul viitor # Moldova1
Ministerul Finanțelor sprijină pachetul fiscal propus de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Ministrul Andrian Gavriliță a declarat presei că nu vor exista modificări fiscale bruște începând cu 1 ianuarie 2026.
11:10
FC Barcelona și-a consolidat primul loc în clasamentul primei divizii spaniole de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 19-a disputat în devans, gruparea „blaugrana” a învins cu 3:1 acasă pe Atletico Madrid. Diego Simeone a fost nevoit să facă o schimbare forțată în minutul 14. Accidentat, americanul Johnny Cardoso i-a lăsat locul în teren lui Koke. Cinci minute mai târziu, „Los Colcheneros” au preluat conducerea, grație golului marcat de Álex Baena. Barça a restabilit egalitatea în minutul 26, când brazilianul Raphinha l-a driblat pe portarul sloven Jan Oblak și a înscris din câțiva metri.
11:00
Accesul pacienților la medicamente compensate va fi simplificat: prescripții mai flexibile și termene extinse # Moldova1
Accesul pacienților la medicamente compensate va fi simplificat, potrivit unui proiect aprobat miercuri, 3 decembrie, de Guvern. Modificările propuse de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) urmăresc reducerea barierelor administrative, eficientizarea prescrierii medicamentelor și flexibilizarea procedurilor pentru farmaciști, medici și pacienți.
10:50
Drăguțanu, Reidman, Leancă, Andronachi sau Lupu: Judecătorii acceptă doar 27 de martori din cei 168 solicitați de Plahotniuc # Moldova1
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, au acceptat miercuri, 3 decembrie, doar 27 din cei 168 de martori propuși de către fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, pentru a fi audiați în instanță.
10:40
Noi cerințe de calitate pentru pâine și paste, aprobate de Guvern. Produse fără gluten, reguli noi de etichetare și responsabilități sporite pentru producători # Moldova1
Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase au fost aprobate miercuri, 3 decembrie, de Guvern. Potrivit autorilor, documentul actualizează standardele vechi de aproape două decenii și introduce criterii moderne pentru fabricarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea pâinii, produselor de panificație și pastelor, inclusiv a produselor fără gluten și a semifabricatelor congelate.
10:30
Doi ambasadori, rechemați din funcție, iar mai mulți oficiali de la Ministerul Sănătății și Cancelaria de Stat au demisionat: Guvernul a aprobat modificările # Moldova1
Guvernul a aprobat miercuri, 3 decembrie, o serie de schimbări în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății și Cancelariei de Stat, inclusiv rechemarea a doi ambasadori și eliberarea din funcție a mai multor conducători ai oficiilor teritoriale.
10:20
Patru persoane, o femeie de 44 de ani și trei copii de 8, 11 și 15 ani, au fost la un pas de tragedie în dimineața zilei de miercuri, 3 decembrie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), alerta la Serviciul 112 a fost înregistrată la ora 01:38.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.