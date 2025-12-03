Conducerea TRM, audiată în Parlament. Vlad Țurcanu: „Am îndepărtat aproape toate criticile care au fost la adresa Teleradio-Moldova și a mea”

20:50

Magia sărbătorilor de iarnă începe să se simtă tot mai intens. Primele scrisori pentru Moș Crăciun au ajuns deja la Poșta Moldovei, care a dat startul campaniei „Poșta lui Moș Crăciun”. Zeci de copii au venit să-i scrie Moșului cele mai sincere dorințe - de la cărți și daruri modeste, până la sănătate, pace și împlinirea visurilor. Cel mai așteptat moment pentru cei mici a fost chiar apariția lui Moș Crăciun, care a stat de vorbă cu fiecare. Proiectul, devenit o tradiție îndrăgită, aduce an de an emoție, surprize și povești care se transformă, pentru copii, în adevărate miracole.