Încă un judecător implicat în schema „laundromat” scapă de închisoare, deși a fost condamnat: a expirat termenul de prescripție

Meci nebun în prima divizie engleză de fotbal. În etapa a 14-a, Manchester City avea un avantaj confortabil în partida din deplasare cu FC Fulham. În startul reprizei secunde, „citadinii” conduceau cu 5:1, însă au tremurat pe final. Manchester City s-a dezlănțuit în prima repriză a meciului disputat pe stadionul londonez Craven Cottage. Discipolii antrenorului spaniol Pep Guardiola au marcat de trei ori în primele 45 de minute, prin norvegianul Erling Haaland, olandezul Tijjani Reijnders și Phil Foden. Năucită după o repriză de coșmar, echipa-gazdă a redus din handicap în minutul 45+2, prin Emile Smith Rowe.