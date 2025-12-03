„Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova. Expert: E necesar un plan de acțiuni pentru fiecare minister

10:20

Patru persoane, o femeie de 44 de ani și trei copii de 8, 11 și 15 ani, au fost la un pas de tragedie în dimineața zilei de miercuri, 3 decembrie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la o sobă defectă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), alerta la Serviciul 112 a fost înregistrată la ora 01:38.