Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia

UNESCO avertizează că profesorii nu pot fi reduși la linii de cod și subliniază importanța crucială a cadrului didactic în sistemul educațional modern. Organizația a lansat în toamna acestui an campania globală „Teachers cannot be coded”, prin care atrage atenția asupra riscului ca tehnologia să fie percepută ca un substitut al dascălilor. Potrivit UNESCO, tehnologia […] Articolul UNESCO avertizează: „Profesorii nu pot fi înlocuiți de cod”. Tehnologia ajută educația, dar nu poate substitui omul apare prima dată în Vocea Basarabiei.