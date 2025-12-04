Trump afirmă că Putin dorește să oprească războiul din Ucraina. Negocierile continuă joi
Realitatea.md, 4 decembrie 2025 07:30
Donald Trump a declarat că Vladimir Putin își dorește „să încheie războiul" din Ucraina, la o zi după ce președintele rus a avut o „întâlnire foarte bună" la Moscova cu emisarul său, Steve Witkoff, care urmează să se întâlnească joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov. De două săptămâni, Washingtonul încearcă să adopte un
• • •
Acum 30 minute
07:30
Trump afirmă că Putin dorește să oprească războiul din Ucraina. Negocierile continuă joi
Donald Trump a declarat că Vladimir Putin își dorește „să încheie războiul" din Ucraina, la o zi după ce președintele rus a avut o „întâlnire foarte bună" la Moscova cu emisarul său, Steve Witkoff, care urmează să se întâlnească joi în Florida cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov. De două săptămâni, Washingtonul încearcă să adopte un
07:20
Ziua de 4 decembrie 2025 aduce o energie proaspătă pentru toate zodiile. Fie că este vorba de carieră, iubire sau dezvoltare personală, astrele oferă claritate și impulsuri pozitive pentru schimbare. Unele zodii vor simți nevoia de introspecție, altele vor fi pline de determinare, însă toate sunt încurajate să-și asume transformările pe care le-a tot amânat.
Acum o oră
07:10
Pe 4 decembrie, vremea va fi predominant mohorâtă, cu cer acoperit, ploi slabe și ceață în majoritatea regiunilor țării. Meteorologii anunță temperaturi de până la +11°C ziua și minime de aproximativ +7°C în timpul nopții. Nord: maxime de până la +11°C, iar noaptea temperaturile vor coborî la +7°C. Centru: în timpul zilei se vor înregistra
07:00
Detox digital și pauza de social media: De ce sunt importante și cum le faci fără stres # Realitatea.md
Te-ai surprins vreodată uitându-te prea mult la telefon? Poate că și tu ai avut momente în care ai derulat la nesfârșit videoclipuri sau fotografii fără un motiv clar. Nu ești singura. Cercetările arată că aproximativ 61% dintre oameni recunosc că sunt dependenți de internet și de dispozitivele lor. Ce este digital detox? Conectarea continuă la
07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 4 decembrie. Euro ajunge la 19 lei și 76 de bani, înregistrând o creștere de 5 bani. Dolarul american scade cu 3 bani și ajunge la 16 lei și 94 de bani. Leul românesc urcă la 3 lei și 88 de bani
Acum 12 ore
23:00
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Noi proteste de amploare au loc în această seară, miercuri, 3 decembrie curent, în 12 orașe, inclusiv în Sofia. Într-o mișcare fără precedent, Parlamentul a retras propunerea de buget pentru 2026 în această seară în speranța că va evita astfel noi alegeri anticipate, cerute de președintele bulgar. „Mai mult decât o
22:50
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei” # Realitatea.md
Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri, 3 decembrie curent, premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin, informează știrileprotv.ro. Marea Britanie va continua să depună eforturi pentru a „exercita presiuni
22:20
Un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar. Femeile au ajuns degeaba la chimioterapie # Realitatea.md
Zeci de paciente au fost greșit diagnosticate cu cancer de sân, în Bremen, Germania, iar ca urmare, au fost tratate incorect. Femeile au primit terapie cu anticorpi și, în unele cazuri, chimioterapie, scrie adevărul.ro. „Un total de 34 de paciente sunt afectate", a transmis rețeaua medicală Gesundheit Nord (Geno), care administrează clinica în care s-au
22:00
Empatie și diversitate: elevii își prezintă lucrările în Parlament de Ziua Persoanelor cu Dizabilități # Realitatea.md
În contextul marcării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Parlamentul găzduiește expoziții ale copiilor care reflectă această problematică. Este vorba despre tablourile realizate de elevii Școlii auxiliare nr. 7 din Chișinău, precum și creațiile învingătorilor de la concursul republican de desene și pliante educative dedicate promovării educației incluzive. Astfel, în perioada 1 – 5 decembrie,
21:30
Igor Grosu, întâlniri la nivel înalt în SUA: discuții despre reforme, securitate și sprijin pentru proiecte strategice # Realitatea.md
Vizita oficială în Statele Unite ale Americii a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, a început cu o serie de întrevederi la nivel înalt în Congresul american, în cadrul cărora au fost discutate progresele țării noastre și consolidarea parteneriatului bilateral. Șeful Executivului a subliniat „saltul enorm" realizat de Republica Moldova în ultimii ani în procesul său de
21:00
Premierul Munteanu și ambasadorul Turciei discută extinderea cooperării economice și a proiectelor de infrastructură # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia la Chișinău, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea cooperării bilaterale, în special în domeniul economic și în implementarea proiectelor comune de infrastructură. Șeful Executivului a apreciat implicarea companiilor mari din Turcia în realizarea proiectelor de infrastructură în țara noastră, în mod special
20:50
Partidul Socialiștilor va depune în perioada următoare moțiuni simple pe activitatea a cel puțin trei miniștri ai Guvernului, vizând portofoliile Agriculturii, Energiei și Protecției Sociale. Anunțul a fost făcut de președintele PSRM, Igor Dodon, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RLIVE TV. Oficialul acuză executivul de lipsă de transparență și refuz de a se prezenta
20:30
Cetățenii sunt încurajați să opteze pentru produse autohtone, atât pentru mesele de sărbătoare, cât și pentru consumul de zi cu zi. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat, la final de an, campania „Cumpăr BUN de-acasă", menită să sprijine producătorii locali prin promovarea produselor agricole și alimentare de origine autohtonă. Potrivit MAIA, când cetățenii aleg
19:40
Black Friday, cea mai periculoasă zi online: experții avertizează asupra escrocheriilor și site-urilor false # Realitatea.md
Black Friday, cea mai aglomerată zi de cumpărături a anului, a devenit și una dintre cele mai periculoase pentru consumatorii online. Experții în securitate o numesc „Ziua Fraudei Negre" din cauza numărului mare de escrocherii și site-uri false. Criminalii cibernetici profită de frenezia cumpărăturilor, întinzând capcane prin e-mailuri de tip mesaje text cu linkuri dubioase
19:20
Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că SUA evaluează pozitiv discuțiile recente de la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și a invitat o delegație ucraineană în America, conform Liga.net. Informația a fost transmisă de ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiga, după o întâlnire a miniștrilor de externe ai NATO la sediul Alianței. Potrivit
19:00
Mâine, 4 decembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) va efectua finanțarea plății mai multor indemnizații pentru părinți. Printre acestea se numără indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale. Beneficiarii vor putea ridica mijloacele bănești după procesarea plăților prin serviciul guvernamental de plăți electronice
18:50
Ministerul Mediului analizează limitarea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor # Realitatea.md
Ministerul Mediului analizează solicitarea privind limitarea utilizării articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă, a anunțat ministrul Gheorghe Hajder, transmite IPN. Avocații poporului Ceslav Panico și Vasile Coroi au cerut public, luni, intervenția autorităților, invocând impactul negativ asupra mediului și riscurile pentru sănătate. Gheorghe Hajder a declarat că poziția Ministerului Mediului este clară: „utilizarea focurilor
Acum 24 ore
18:30
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată astăzi, 3 decembrie, aduce în atenție nevoia de respect, incluziune și sprijin real pentru fiecare persoană aflată în dificultate. La Chișinău, tema rămâne una esențială pentru serviciile municipale. Primăria anunță că în evidență se află peste 22 de mii de persoane cu dizabilități, iar peste 500 de copii
18:20
Drona de la Pepeni a fost dezmembrată de doi bărbați. Motorul și mai multe piese – găsite la unul dintre ei acasă # Realitatea.md
Drona găsită sâmbătă pe un câmp din Pepeni a fost dezmembrată de doi bărbați. Acasă la unul dintre ei a fost găsit motorul și mai multe piese ale aparatului de zbor. Oamenii legii mai anunță că drona era de tip Gerbera, folosită pentru a induce în eroare sistemele de protecție aeriană. Din fericire, dispozitivul nu
18:20
Vești bune la vamă: călătorii ar putea trece mult mai repede la Lipcani–Rădăuți Prut # Realitatea.md
Călătoriile dintre Republica Moldova și România ar putea deveni mai rapide odată cu intenția de a introduce controlul coordonat la punctul rutier Lipcani – Rădăuți Prut. Măsura urmărește facilitarea mobilității pentru cetățeni și transportatori, se arată într-un comunicat publicat de Ministerul Afacerilor Interne. Pentru acest scop, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu partea română. Discuțiile
18:00
Un accident rutier a avut loc astăzi, 3 decembrie, pe strada Mihai Viteazu din Chișinău, implicând un biciclist și un automobil de model Honda. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, fiind înregistrate doar pagube materiale. Oamenii legii stabileasc toate circumstanțele. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
18:00
Ministerul Sănătății anunță noi măsuri antidrog și extinderea serviciilor de tratament # Realitatea.md
Ministerul Sănătății va pune în aplicare Observatorul antidrog și Sistemul național de avertizare timpurie, pentru depistarea rapidă a noilor substanțe psihoactive și pentru alertarea autorităților. Anunțul a fost făcută de ministrul sănătății, Emil Ceban, după ședința Comisiei Naționale Antidrog, transmite IPN. Dispensarul Republican de Narcologie va fi extins și integrat cu serviciile de sănătate mintală,
17:40
Cabinetul de miniștri, în frunte cu premierul Alexandru Munteanu, se convoacă joi în ședință extraordinară, transmite IPN. Ordinea de zi a ședinței deocamdată nu a fost plasată pe pagina executivului. La începutul ședinței de miercuri, prim-ministrul a menționat că urmează o ședință la care va fi examinat proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Ședința
17:40
UE propune împrumut de 90 mld. euro pentru Ucraina pe baza activelor rusești din Belgia # Realitatea.md
Colegiul Comisiei Europene a aprobat un potențial credit de reparații pentru Ucraina, care ar presupune confiscarea activelor rusești înghețate. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Digi24. „Am discutat și apoi am acceptat propunerile privind un eventual credit de reparații", a declarat Ursula von der Leyen la Bruxelles. Ea
17:30
FOTO Ion Ceban a vizitat copiii de la Școala auxiliară nr. 5: „I-am încurajat să se bucure de copilărie” # Realitatea.md
De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, primarul Capitalei, Ion Ceban, a vizitat copiii care frecventează Școala auxiliară nr.5. „M-am bucurat să văd rezultatele minunate ale elevilor, le-am admirat talentele și i-am încurajat să se bucure de copilărie. Astfel de instituții sunt doar la Chișinău și locurile sunt limitate, deoarece în țară au fost închise.
17:30
Opt ambasadori au înmânat Maiei Sandu scrisorile de acreditare. Doar unul va avea reședința la Chișinău # Realitatea.md
Opt ambasadori au fost primiți la Președinție, pentru a înmâna Maiei Sandu scrisorile de acreditare. Dintre ei, doar noul șef al misiunii diplomatice chineze, Dong Zhihua, va avea reședință la Chișinău. Alți șapte noi ambasadori agreați vor fi nerezidenți, conform serviciului de presă al administrației prezidențiale. Shoayb Casoo care va reprezenta Africa de Sud în
17:20
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat la Bruxelles că Ungaria consideră imposibilă detașarea de petrolul și gazele rusești până în 2027. El a criticat noul acord politic al Uniunii Europene privind eliminarea treptată a acestor resurse, pe care l-a descris drept o impunere. Oficialul a anunțat că Ungaria va contesta în fața Curții
17:20
Poliția, despre drona de la Pepeni: A fost găsită sâmbătă de localnic, iar miercuri a decis să o ducă acasă # Realitatea.md
Cetățeanul din Pepeni, care a găsit o dronă și a plimbat-o cu motocultorul prin sat a identificat de sâmbătă obiectul de zbor. Abia miercuri acesta a decis să transporte acasă echipamentul militar. Conform oamenilor leg
17:00
Un tânăr de 19 ani din centrul țării a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru acte sexuale consimțite cu o minoră care nu împlinise 16 ani. Potrivit Procuraturii Generale, executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe o perioadă de trei ani. Pe durata acestei perioade, inculpatul va fi supus supravegherii probațiunii și va trebui […] Articolul Un tânăr a fost condamnat la închisoare pentru acte sexuale cu o minoră apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Criză politică la Sofia: Opoziția solicită demisia Guvernului și declanșarea alegerilor anticipate # Realitatea.md
Tensiunile politice din Bulgaria s-au amplificat după ce trei grupuri parlamentare au cerut demisia Guvernului condus de Prim-ministrul Rosen Zhelyazkov. Solicitarea este însoțită de apeluri pentru organizarea de alegeri anticipate, în contextul retragerii proiectului de buget pentru 2026 și al protestelor de amploare din întreaga țară, scrie MediaFax.ro. Opoziția a acuzat în Parlament că Executivul […] Articolul Criză politică la Sofia: Opoziția solicită demisia Guvernului și declanșarea alegerilor anticipate apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
„Cunoaște Chișinăul împreună cu Moș Crăciun”! De sărbători, micii pasageri pot descoperi basmele orașului din troleibuz # Realitatea.md
Moș Crăciun va fi ghid pentru micuții pasageri în troleibuzul turistic din Capitală. În perioada 6 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, copiii vor putea participa la excursii tematice prin Chișinău, împreună cu personajul din poveste. În fiecare weekend, de la ora 12:00, se vor organiza excursii în limba rusă. Începând cu ora 15:00, tururile […] Articolul „Cunoaște Chișinăul împreună cu Moș Crăciun”! De sărbători, micii pasageri pot descoperi basmele orașului din troleibuz apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Drona de la Pepeni a fost găsită la hotarul localității cu satul Copăceni, pe un câmp. Cetățeanul a adus-o cu motocultorul aproape de locuința sa. Autoritățile locale s-au autosesizat și au solicitat intervenția forțelor de ordine, precizează administrația localității. Experții urmează să documenteze incidentul. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Atunci […] Articolul Detalii despre drona de la Pepeni: Un localnic a găsit-o în câmp apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Au legat și bătut o pensionară pentru 33 de mii de lei: Doi tineri cu antecedente penale, reținuți # Realitatea.md
Două persoane de 26 de ani, suspectate că ar fi comis un atac tâlhăresc în anul 2024 asupra unei pensionare de 88 de ani din satul Socola, raionul Șoldănești, au fost reținute. Suspecții sunt din același raion și au antecedente penale pentru diverse infracțiuni. „În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, la data de 19 […] Articolul VIDEO Au legat și bătut o pensionară pentru 33 de mii de lei: Doi tineri cu antecedente penale, reținuți apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Mamele se plâng că nu au primit indemnizația pentru copii. CNAS anunță când se transferă banii # Realitatea.md
Mai multe familii s-au plâns pe rețelele de socializare că nu li s-a achitat încă indemnizația pentru creșterea copiilor. Unii părinți afirmau că au telefonat la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) și li s-a spus că există întârzieri, iar alții vehiculau falsul că plata pentru luna decembrie ar putea să nu fie transferată. Reprezentanții […] Articolul Mamele se plâng că nu au primit indemnizația pentru copii. CNAS anunță când se transferă banii apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Sportivele Uliana-Dumitrița Josanu, Uliana Dobrînina și Adeline Senic au obținut rezultate remarcabile la Cupa Mondială U20 la scrimă. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 28 – 30 noiembrie 2025, în orașul Samorin, Slovacia. Toate trei au cucerind medalii de aur. „În cadrul turneului final, sportivele noastre, Josanu Uliana-Dumitrița și Dobrînina Uliana, membre ale lotului național, au […] Articolul FOTO Aur și mândrie pentru Moldova! Trei scrimere au strălucit la Cupa Mondială U20 apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Procurorul Cernei precizează când va fi audiat Vlad Plahotniuc în calitate de martor # Realitatea.md
Astăzi, 3 decembrie, instanța a acceptat doar 27 de persoane din 160 de pe lista înaintată de avocații lui Vladimir Plahotniuc pentru a fi audiate în calitate de martori în dosarul „Frauda bancară”. Informația a fost confirmată de procurorul de caz, Alexandru Cernei. Potrivit acestuia, majoritatea persoanelor propuse de apărare nu au fost admise deoarece […] Articolul Procurorul Cernei precizează când va fi audiat Vlad Plahotniuc în calitate de martor apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Bijuterie la digestie: un bărbat a încercat să fure un pandantiv Fabergé, înghițindu-l integral # Realitatea.md
Poliția din Noua Zeelandă investighează un incident în care un bărbat în vârstă de 32 de ani ar fi încercat să sustragă un pandantiv în valoare de 19.000 de dolari, înghițindu-l, informează CBS News. Incidentul a avut loc pe 28 noiembrie, la bijuteria Partridge din Auckland, iar bărbatul a fost arestat la câteva minute după […] Articolul Bijuterie la digestie: un bărbat a încercat să fure un pandantiv Fabergé, înghițindu-l integral apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Lista lui Plahotniuc, acceptată parțial de judecători. Avocatul Rogac acuză „încălcări grave” # Realitatea.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză „încălcări grave” după decizia instanței de a admite doar 27 din cei peste 160 de martori solicitați de apărare în dosarul fraudei bancare. Potrivit acestuia, limitarea numărului de martori reprezintă o încălcare a garanțiilor prevăzute de legislația națională și internațională. Rogac afirmă că apărarea a prezentat inițial o […] Articolul Lista lui Plahotniuc, acceptată parțial de judecători. Avocatul Rogac acuză „încălcări grave” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Audieri în comisii parlamentare, privind auditul de la TRM. Există și o plângere la Procuratură pe numele lui Țurcanu # Realitatea.md
Pe 3 decembrie au avut loc audieri privind raportul Curții de Conturi la Teleradio Moldova în Comisia parlamentară mass-media. Ulterior, documentul ar urma să fie dezbătut și în plenul Parlamentului. Între timp, jurnalistul Mircea Surdu a publicat pe rețelele de socializare imaginea cu un document transmis la Procuratura Generală. Din fotografie nu este clar ce […] Articolul Audieri în comisii parlamentare, privind auditul de la TRM. Există și o plângere la Procuratură pe numele lui Țurcanu apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Poliția belgiană i-a eliberat miercuri, 3 decembrie, pe fosta diplomată a Uniunii Europene, Federica Mogherini, și pe fostul șef al serviciului extern, Stefano Sannino, după ce aceștia au fost reținuți pentru interogatoriu într-o anchetă de fraudă, informează Politico. Mogherini, care ocupă funcția de rector al Colegiului Europei, Sannino și un alt membru al personalului Colegiului […] Articolul Mogherini și Sannino scapă de arest în dosarul fraudei Academiei Diplomatice UE apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Comisia Europeană oferă credite și garanții pentru proiecte mari: apelul de finanțare este deschis până pe 8 decembrie # Realitatea.md
Companiile din Republica Moldova, statele membre ale Uniunii Europene și din spațiul economic european pot depune dosarele pentru finanțare în cadrul Planului de Creștere până la data de 8 decembrie, transmite IPN. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă o valoare minimă de 10 milioane de euro și să includă o contribuție de cel […] Articolul Comisia Europeană oferă credite și garanții pentru proiecte mari: apelul de finanțare este deschis până pe 8 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Presupusul autor al atacului de la Washington din 26 noiembrie, care a vizat doi militari din Garda Națională, a pledat marți nevinovat la acuzațiile aduse, inclusiv cea de omor, informează știrileprotv.ro. Rahmanullah Lakanwal, un afgan în vârstă de 29 de ani, rănit în timpul arestării sale la locul atacului din 26 noiembrie, a pledat „nevinovat” […] Articolul Suspectul atacului din 26 noiembrie de la Washington pledă nevinovat apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Datoriile la subvenții au ajuns la 1,3 miliarde de lei. Catlabuga: fermierii investesc, iar asta ne bucură # Realitatea.md
Datoriile la subvenții sunt mari, dar asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, scrie bani.md. În pofida restanțelor existente, Ludmila Catlabuga a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de agricultori. „Guvernul își va asuma și va onora aceste angajamente. Vom avea un grafic clar […] Articolul Datoriile la subvenții au ajuns la 1,3 miliarde de lei. Catlabuga: fermierii investesc, iar asta ne bucură apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA la Bruxelles a fost anulată după vizita la Putin # Realitatea.md
O întâlnire planificată la Bruxelles între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și delegația americană formată din trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, a fost anulată. Anunțul vine după ce delegația americană a avut o întâlnire la Moscova cu președintele rus, Vladimir Putin, scrie unian.net. Potrivit presei ucrainene, președintele Zelenski […] Articolul Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA la Bruxelles a fost anulată după vizita la Putin apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
O persoană a decedat după ce ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit. Tragedia s-a produs astăzi, 3 decembrie, pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima este un bărbat de 56 de ani. Pe caz a fost inițiată o anchetă. Pentru […] Articolul Tragedie în Capitală. O persoană a murit după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlament propune introducerea unui moratoriu asupra închiderii instituțiilor de învățământ. Decizia vine după anunțul Ministerului Educației și Cercetării de a reorganiza 73 de școli mici, din care unele vor deveni grădinițe, altele școli primare, iar câteva vor combina ambele niveluri educaționale, transmite IPN. Potrivit deputatei fracțiunii, Ala Ursu-Antoci, închiderea școlilor poate […] Articolul Socialiștii propun oprirea procesului de închidere a școlilor mici din țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
BANI.MD: Deficitul scade doar pentru că proiectele stau pe loc. Gavriliță recunoaște subexecutarea # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, anunță că rectificarea bugetară și ajustările făcute pe parcursul anului au permis acoperirea principalelor poziții de cheltuieli, iar execuția bugetară ar putea duce la un deficit mai mic decât cel planificat inițial, transmite BANI.MD. Potrivit lui, chiar dacă au fost aprobate credite și alocări suplimentare, unele proiecte vor continua să fie […] Articolul BANI.MD: Deficitul scade doar pentru că proiectele stau pe loc. Gavriliță recunoaște subexecutarea apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Google a lansat o actualizare a sistemului de operare Android care permite angajatorilor să arhiveze mesajele text ale angajaților. Noua funcție vizează mesajele RCS (Rich Communication Services), versiunea modernizată a SMS-urilor, care suportă imagini și videoclipuri, scrie The Independent. Companiile pot utiliza această funcție pentru a păstra evidența mesajelor pe dispozitivele de lucru, în scopul […] Articolul Șeful tău îți poate citi mesajele: Google lansează funcție controversată apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Ședința CMC a început cu cvorum, dar s-a încheiat fără. PAS s-a supărat că Ion Ceban nu îi răspunde Zinaidei Popa # Realitatea.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a avut loc cu un nou scandal. Deși aleșii locali din Capitală ajunse la un numitor comun privind aprobarea ordinii de zi, reuniunea s-a încheiat în mai puțin de o oră. După ce a început dezbaterea primului subiect de pe ordinea de zi, Zinaida Popa a vrut să îi ofere […] Articolul Ședința CMC a început cu cvorum, dar s-a încheiat fără. PAS s-a supărat că Ion Ceban nu îi răspunde Zinaidei Popa apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Deschide.md: Rețeaua ”ȘOR” se prăbușește, iar activiștii sunt abandonați în timp ce liderii afișează lux și bunăstare # Realitatea.md
Rețeaua teritorială a grupării ”ȘOR” a intrat în colaps după anunțul lui Ilan Șor privind închiderea tuturor „proiectelor sociale”, relatează Deschide.MD. Potrivit sursei, activiștii de rând, mulți implicați în dosare privind finanțarea ilegală prin aplicația PSB, au rămas fără remunerări, fără suport juridic și fără coordonare, în timp ce liderii locali ai blocului „Pobeda” își […] Articolul Deschide.md: Rețeaua ”ȘOR” se prăbușește, iar activiștii sunt abandonați în timp ce liderii afișează lux și bunăstare apare prima dată în Realitatea.md.
