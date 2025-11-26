Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea
DISINFO.MD, 26 noiembrie 2025 07:00
Premierul ungar Viktor Orban ar urma să se întâlnească vineri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, potrivit presei. Orban a îndemnat UE să sprijine planul SUA și să inițieze discuții directe cu Rusia, relatează Euronews. Informația vine de la surse din cadrul guvernului maghiar care au fost implicate în pregătirea călătoriei, potrivit publicației de [...] Articolul Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 5 minute
07:30
Livrările de materii prime petrochimice rusești către piețele-cheie din Asia au scăzut dramatic în noiembrie, cu procente cuprinse între 57% și 80%, în urma sancțiunilor impuse de SUA companiilor „Rosneft” și „Lukoil”. Potrivit datelor S&P Global, publicate de „Kommersant”, exporturile de naftă (un derivat petrolier esențial în industria chimică) au înregistrat următoarele scăderi: India: -57%, [...] Articolul India și Taiwan taie legăturile: Kremlinul pierde piețele asiatice apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 15 minute
07:20
Planul Kremlinului de a majora Taxa pe Valoare Adăugată la 22% începând cu 2026 va plasa Rusia în topul mondial al țărilor cu cele mai ridicate niveluri de TVA. Potrivit estimărilor Institutului de Prognoză Economică al Academiei Ruse de Științe, efectul fiscal total al acestei măsuri s-ar putea ridica la 1,4 trilioane de ruble (aproximativ [...] Articolul Kremlinul scumpește viața: 12 miliarde de euro luate direct de la cetățeni apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
07:00
Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea # DISINFO.MD
Premierul ungar Viktor Orban ar urma să se întâlnească vineri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, potrivit presei. Orban a îndemnat UE să sprijine planul SUA și să inițieze discuții directe cu Rusia, relatează Euronews. Informația vine de la surse din cadrul guvernului maghiar care au fost implicate în pregătirea călătoriei, potrivit publicației de [...] Articolul Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
06:30
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” # DISINFO.MD
Parlamentul European (PE) le-a cerut marţi statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând „colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale” din această ţară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea „unui regim [...] Articolul Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron # DISINFO.MD
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat marţi, 25 noiembrie, că ar exista „în cele din urmă o şansă de a realiza progrese reale către o pace bună” între Ucraina şi Rusia. „Dar condiţia absolută pentru o pace bună este o serie de garanţii de securitate foarte robuste şi nu doar garanţii pe hârtie”, a avertizat şeful statului [...] Articolul Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Jurnalista Kateryna Lisunova, corespondent Financial Times la Kiev, a anunțat că ucrainenii iau în calcul să meargă la Mar-a-Lago, să discute cu Donald Trump, în spatele ușilor închise despre planul de pace. „Conform surselor mele, ucrainenii iau în considerare o întâlnire cu ușile închise la Mar-a-Lago, fără presă, pentru a permite mai multe discuții individuale. [...] Articolul Zelenski vea să discute cu Trump la Mar-a-Lago despre planul de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 4 ore
05:30
Europa a pompat mai mulți bani în importurile din Rusia decât în ajutorul pentru Ucraina, arată o analiză a datelor # DISINFO.MD
Uniunea Europeană a cumpărat din Rusia, de la începutul invaziei din 2022, mai multe bunuri decât a oferit Ucrainei sub formă de sprijin financiar, militar și umanitar. Ministrul suedez de Externe vorbește despre un „sprijin negativ pentru Ucraina”, iar analiza datelor oficiale arată că importurile europene – în special petrol și gaze – depășesc în [...] Articolul Europa a pompat mai mulți bani în importurile din Rusia decât în ajutorul pentru Ucraina, arată o analiză a datelor apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Generalul Chris Donahue, șeful forțelor terestre NATO: Veți vedea foarte curând la lucru sistemul antidrone în Delta Dunării # DISINFO.MD
Generalul Christopher Donahue, șeful forțelor terestre NATO a declarat, marți, că sistemul cu care alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești va fi amplasat în curând în Delta Dunării. Donahue a efectuat în cursul zilei o vizită la baza Mihail Kogălniceanu, pe care și-a întrerupt-o, ca urmare a incidentului în urma căruia o dronă rusească [...] Articolul Generalul Chris Donahue, șeful forțelor terestre NATO: Veți vedea foarte curând la lucru sistemul antidrone în Delta Dunării apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Putin i-a acordat gradul de general ofițerului FSB responsabil de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza # DISINFO.MD
Vladimir Putin l-a promovat la gradul de general-maior pe ofițerul FSB Alexander Samofal, pe care anchetatorii îl leagă de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza. Potrivit publicației Vajnye Istorii, numele său, noul grad și funcția – șef adjunct al Direcției FSB pentru Moscova și Regiunea Moscova – apar în dosarul penal împotriva jurnalistei Valeria [...] Articolul Putin i-a acordat gradul de general ofițerului FSB responsabil de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Dovezi că Rusia se pregătește de război cu NATO: adaugă câte o divizie de luptă pe lună, avertizează Germania # DISINFO.MD
Rusia și-a orientat economia către război și se înarmează mult peste nevoile sale în conflictul din Ucraina, avertizează șeful diplomației germane, Johann Wadephul, potrivit Agerpres, care citează DPA. Prezent la Forumul pentru politică externă de la Berlin, Wadephul a avertizat asupra riscului de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, [...] Articolul Dovezi că Rusia se pregătește de război cu NATO: adaugă câte o divizie de luptă pe lună, avertizează Germania apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Cine e oligarhul rus apropiat de Putin cu buletin fals românesc. Procurorii au găsit o „fabrică” de documente false în Suceava # DISINFO.MD
Omul de afaceri Kirill Seleznev, în vârstă de 51 de ani, fost membru în Consiliul de Administrație al gigantului Gazprom Neft și aflat pe lista sancțiunilor internaționale, este vizat într-o anchetă a Parchetului General privind obținerea frauduloasă a unor documente românești. Dosarul a dus marți dimineață la percheziții în Suceava și în două sectoare din București. [...] Articolul Cine e oligarhul rus apropiat de Putin cu buletin fals românesc. Procurorii au găsit o „fabrică” de documente false în Suceava apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Consumatorii ruși se pregătesc pentru un nou val de scumpiri, pe fondul anunțatelor creșteri de taxe care vor intra în vigoare din 2026. Inflația anticipată de populație a crescut semnificativ în luna octombrie, potrivit datelor publicate de Banca Centrală a Rusiei. Dacă în septembrie rușii se așteptau la o inflație anuală de 12,6%, în octombrie [...] Articolul Banca Centrală confirmă: populația rusă anticipează un șoc inflaționist apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Şeful Statului Major francez agită apele în privința un conflict cu Rusia: „Dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, ne aflăm în zona de risc” # DISINFO.MD
Șeful Statului Major General al Franței a lansat un avertisment fără precedent privind amenințarea Rusiei, provocând controverse politice și reacții din partea întregului spectru politic francez. Generalul francez Fabien Mandon, șeful Statului Major General al Franței, a provocat o adevărată agitație în spațiul public şi politic după ce a lansat un avertisment fără precedent privind riscul unei agresiuni [...] Articolul Şeful Statului Major francez agită apele în privința un conflict cu Rusia: „Dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, ne aflăm în zona de risc” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, a relatat AFP. În timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, marți, Merz a declarat că Germania „face tot posibilul” pentru a echipa armata ucraineană cu sisteme de armament cu rază lungă de acțiune. „În ultimele [...] Articolul Germania promite să ofere Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Fără bani pentru morți: Hakasia elimină compensațiile pentru familiile soldaților uciși # DISINFO.MD
Hakasia taie indemnizațiile pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Bugetul nu mai ajunge nici pentru „ajutoare de înmormântare” Guvernul regional din Hakasia, o republică din Federația Rusă, a renunțat la plata ajutorului financiar acordat familiilor militarilor decedați în Ucraina. Indemnizația regională, în valoare de 1,1 milioane de ruble (≈ 11.600 euro), era oferită din 2022, [...] Articolul Fără bani pentru morți: Hakasia elimină compensațiile pentru familiile soldaților uciși apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Ucraina a identificat un comandant rus care ar fi ordonat masacrul de la Bucea, din 2022. Iuri Vladimirovici Kim este acuzat de 17 crime # DISINFO.MD
Ucraina a identificat un comandant rus suspectat de crime de război la Bucea, afirmând că acesta ar fi contribuit la masacrul din 2022, când peste 450 de civili au fost ucişi şi aruncaţi într-o groapă comună. Este vorba despre comandantul Iuri Vladimirovici Kim. Autoritățile ucrainene au anunțat că au identificat un comandant rus ca principal [...] Articolul Ucraina a identificat un comandant rus care ar fi ordonat masacrul de la Bucea, din 2022. Iuri Vladimirovici Kim este acuzat de 17 crime apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Steve Witkoff s-a dat de gol. Sursa scurgerii în presă a planului de pace pentru Ucraina. „Nu ştie cum funcţionează Twitter” # DISINFO.MD
Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, ar fi trimis public un mesaj privat, dezvăluind din greşeală sursa scurgerii în publicaţia Axios a planului de pace pentru Ucraina. Într-un comentariu şters ulterior pe platforma X, emisarul lui Donald Trump a sugerat că informaţiile dintr-un articol apărut miercuri în Axios despre pacea în [...] Articolul Steve Witkoff s-a dat de gol. Sursa scurgerii în presă a planului de pace pentru Ucraina. „Nu ştie cum funcţionează Twitter” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Noi detalii privind camionul plin cu armament: două persoane au fost încătușate de autoritățile de la Chișinău # DISINFO.MD
Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore în cazul privind camionul plin cu armament depistat la intrarea în România, reținerile având loc joi, 20 noiembrie, în Republica Moldova. ,,Pe caz (…) au fost reținute douǎ persoane pentru 72 de ore, precum şi au fost ridicate mai multe mijloace de probă”. Reținerile au fost [...] Articolul Noi detalii privind camionul plin cu armament: două persoane au fost încătușate de autoritățile de la Chișinău apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Ministrul român al Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu s-au întors voluntar, ci în stare de privare de libertate” # DISINFO.MD
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, joi seară, la Antena 3 CNN, că aducerea lui Potra în țară s-a făcut în condiții de „privare de libertate” pentru acesta, adică Potra a fost în arest și în Emiratele Arabe Unite și a fost transferat în arestul din România după extrădare. Ministrul Justiției a făcut aceste precizări [...] Articolul Ministrul român al Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu s-au întors voluntar, ci în stare de privare de libertate” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Polonia acuză Rusia că a orchestrat un atac premeditat asupra ambasadorului său. Mai mulți ruși l-ar fi agresat fizic pe diplomat # DISINFO.MD
Guvernul polonez a condamnat, joi, o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, relatează EFE şi presa locală poloneză, citate de Agerpres. Este un [...] Articolul Polonia acuză Rusia că a orchestrat un atac premeditat asupra ambasadorului său. Mai mulți ruși l-ar fi agresat fizic pe diplomat apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Procuratura ar trebui să-și intensifice activitatea privind confiscarea bunurilor cetățenilor ruși în cadrul dosarelor penale, a declarat procurorul general Alexandr Guțan în cadrul unei ședințe a instituției. Deși, în perioada 2020–2024, numărul persoanelor condamnate cu confiscarea bunurilor a crescut cu peste 800%, Guțan consideră că acest progres este insuficient. Potrivit lui, evaluarea situației patrimoniale a [...] Articolul Confiscări în stil rusesc: Când averea ta devine țintă, chiar dacă nu ești inculpat apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Zelenski confirmă că a primit planul lui Trump. Oficialii ucraineni spun că propunerea este „absurdă” și „inacceptabilă” # DISINFO.MD
Propunerea ruso-americană pentru încheierea războiului din Ucraina a fost calificată drept „absurdă” și „inacceptabilă” de către reprezentanții guvernului ucrainean, în contextul negocierilor dintre Volodimir Zelenski și o delegație de rang înalt a guvernului de la Washington. Potrivit acestora, propunerea, care ar fi fost pregătită de Kirill Dmitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, și de [...] Articolul Zelenski confirmă că a primit planul lui Trump. Oficialii ucraineni spun că propunerea este „absurdă” și „inacceptabilă” apare prima dată în DISINFO.MD.
20 noiembrie 2025
09:30
Cetățenii ruși nu ar trebui să acorde încredere mesajelor despre „corupția și ruinarea” țării, deoarece acestea sunt „narațiuni mincinoase” promovate de „mass-media occidentală și liderii de opinie din afara Rusiei”. Declarația aparține lui Serghei Kisliak, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, în cadrul unei mese rotunde cu tema „Instrumente de combatere a [...] Articolul KISLIAK: Rusia n-are corupție, doar dușmani care o inventează apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Polonia închide ultimul Consulat rus din țară, cel din Gdansk și acuză Agenția de informații externe a Rusiei de actele recente de sabotaj pe o linie feroviară spre Ucraina. Kremlinul respinge acuzațiile și critică decizia Varșoviei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Moscova va răspunde cu aceeași monedă [...] Articolul Polonia închide ultimul Consulat rus din țară apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Alegeri controlate de Chișinău în Găgăuzia. Președintele Comisiei pentru securitate națională: „Nu vom permite fraudarea scrutinului” # DISINFO.MD
Comisia Electorală Centrală din Chișinău va monitoriza viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară din Găgăuzia pentru a nu permite încălcarea legislației electorale în regiune și cumpărarea voturilor, cum s-a întâmplat la scrutinele anterioare. Declarația aparține deputatului Lilian Carp, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, invitat la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova. [...] Articolul Alegeri controlate de Chișinău în Găgăuzia. Președintele Comisiei pentru securitate națională: „Nu vom permite fraudarea scrutinului” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Elevii ruși care nu promovează examenul național de trecere în clasa a 10-a vor fi redirecționați automat către cursuri gratuite de formare profesională în domenii tehnice. Duma de Stat a adoptat pe 19 noiembrie, în a doua și a treia lectură, modificări la Legea educației care permit trimiterea acestor tineri în programe de calificare profesională, [...] Articolul Eșecul la examen, bilet spre muncă manuală – noul plan educațional din Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Germania trimite Ucrainei sisteme anti-dronă Skyranger, plătite din profiturile generate de activele rusești înghețate # DISINFO.MD
Ucraina va primi din Germania, săptămâna viitoare, mai multe sisteme anti-dronă Skyranger 35. Aceste arme vor fi montate pe tacurile Leopard 1. Livrarea face parte dintr-un „contract de trei milioane de dolari, care este plătit de o țară UE nenumită, prin profiturile neașteptate din activele rusești înghețate”, potrivit grupului de susținere „German Aid to Ukraine”, [...] Articolul Germania trimite Ucrainei sisteme anti-dronă Skyranger, plătite din profiturile generate de activele rusești înghețate apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Ce sumă i-a solicitat Ursula von der Leyen lui Viktor Orban pentru Ucraina. „Este imposibil. Este absurd” # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit detalii despre o scrisoare primită de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care se solicită sprijin financiar suplimentar pentru Ucraina, a relatat Privatbankar. Într-o postare publicată miercuri dimineață, Orban a precizat că suma solicitată de Bruxelles este de „135 de miliarde de euro suplimentari pe parcursul a doi [...] Articolul Ce sumă i-a solicitat Ursula von der Leyen lui Viktor Orban pentru Ucraina. „Este imposibil. Este absurd” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Preşedintele turc, Recep Erdogan, a făcut apel, miercuri, la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. Volodimir Zelenski cu care s-a întâlnit la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului, relatează France Presse şi [...] Articolul Zelenski, dupa întâlnirea cu Erdogan: „Este timpul ca războiul să se termine” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Războiul cu Ucraina, care continuă pentru al patrulea an, și extinderea drastică a competențelor structurilor de forță au provocat rupturi profunde în sistemul de guvernare al Rusiei, împingându-l spre conflicte interne pentru putere. Potrivit surselor apropiate Kremlinului, citate de „Important Stories”, ceea ce se întâmplă la vârf seamănă tot mai mult cu un haos în [...] Articolul Criză la vârf: lupta pentru resurse sfâșie aparatul de stat al Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Lukoil încearcă să vândă toate activele externe într-un singur pachet, dar strategia complică procesul # DISINFO.MD
Lukoil încearcă să înstrăineze rapid toate activele sale din afara Rusiei înainte ca sancțiunile americane să intre complet în vigoare, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Compania își dorește o singură tranzacție pentru întreg portofoliul, însă această abordare îngreunează negocierile, deoarece potențialii cumpărători sunt interesați doar de anumite părți din afacere. Bloomberg notează că o [...] Articolul Lukoil încearcă să vândă toate activele externe într-un singur pachet, dar strategia complică procesul apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Ce conține planul în 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. De asemenea, Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict. „Am pus capăt la 8 [...] Articolul Ce conține planul în 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Pachetul exploziv al GRU: Cine e omul din umbră care a orchestrat atentate pe teritoriul UE # DISINFO.MD
Un fost deținut rus, transformat în agent al serviciilor speciale de la Moscova, este în centrul unei confruntări diplomatice între mai multe state europene și Kremlin. Potrivit The Washington Post, este vorba despre Iaroslav Mihailov, în vârstă de 37 de ani, care ar fi fost implicat în organizarea unor atacuri cu dispozitive explozive în Europa [...] Articolul Pachetul exploziv al GRU: Cine e omul din umbră care a orchestrat atentate pe teritoriul UE apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Demiteri în lanț la Kiev. Ministrul Justiţiei şi cel al Energiei, înlăturaţi din funcţii într-o şedinţă tensionată # DISINFO.MD
Rada Supremă de la Kiev i-a demis pe miniștrii Gherman Galușcenko și Svitlana Grinciuk, în contextul unui scandal de corupție din sectorul energetic în care este implicată şi compania Energoatom. Rada Supremă, parlamentul unicameral al Ucrainei, a votat miercuri, 19 noiembrie, cu o majoritate de două treimi, demiterea lui Gherman Galușcenko, fost ministru al Energiei [...] Articolul Demiteri în lanț la Kiev. Ministrul Justiţiei şi cel al Energiei, înlăturaţi din funcţii într-o şedinţă tensionată apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Statele Unite, Marea Britanie și Australia au impus miercuri un nou set de sancțiuni împotriva mai multor companii rusești din domeniul tehnologiei informației, acuzate că furnizează infrastructură IT și servicii de tip „bulletproof hosting” pentru hackeri și rețele de criminalitate cibernetică. Printre entitățile vizate se numără „Media Land” și „Aeza Group”, dar și firme și [...] Articolul Găzduire pentru infractori: SUA acuză Rusia că oferă adăpost digital criminalilor apare prima dată în DISINFO.MD.
19 noiembrie 2025
09:20
ANALIZĂ // „Războiul de uzură” intră în faza decisivă. Ce trebuie să facă Ucraina pentru a evita o înfrângere strategică # DISINFO.MD
Frontul ucrainean intră în cea mai dură etapă de până acum. În timp ce armata avansează la Kupiansk, tot mai mulți analiști occidentali avertizează că riscul unei pierderi strategice devine palpabil. Jurnalistul german Julian Röpcke vorbește despre o criză de mobilizare care nu mai poate fi mascată, iar analistul britanic Mark Galeotti descrie „ruptura” de [...] Articolul ANALIZĂ // „Războiul de uzură” intră în faza decisivă. Ce trebuie să facă Ucraina pentru a evita o înfrângere strategică apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Ancheta de corupție din Ucraina se apropie de Zelenski. „Dacă încearcă să-și salveze prietenii, va pierde tot” # DISINFO.MD
Investigația anticorupție care zguduie în prezent Ucraina a avansat mai sus decât oricare alta în timpul mandatului lui Volodimir Zelenski – și inevitabil, mai aproape de președinte. Pentru o societate obosită de război, dar și de promisiuni repetate privind „curățarea sistemului”, noile dezvăluiri readuc în prim-plan o întrebare veche: cât din anticorupția promisă este reală [...] Articolul Ancheta de corupție din Ucraina se apropie de Zelenski. „Dacă încearcă să-și salveze prietenii, va pierde tot” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Doi ucraineni recrutați de Rusia, suspecți în explozia de pe calea ferată din Polonia. Anunțul lui Donald Tusk # DISINFO.MD
Doi cetățeni ucraineni care colaborau cu serviciile de informații ruse sunt principalii suspecți în cazul celor două acte de sabotaj asupra rețelei feroviare din Polonia, a afirmat marți premierul Donald Tusk, potrivit BBC. Tusk a spus în fața parlamentului că unul dintre suspecți fusese deja condamnat în lipsă pentru acte de sabotaj în Ucraina. Luni, premierul a [...] Articolul Doi ucraineni recrutați de Rusia, suspecți în explozia de pe calea ferată din Polonia. Anunțul lui Donald Tusk apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Compania germană ARX Robotics a obținut un nou contract major în Ucraina pentru furnizarea sistemelor terestre fără echipaj GEREON. Potrivit informațiilor companiei, în Ucraina urmează să fie dezvoltat „cel mai mare parc de robotizare militară terestră din lume”, format din câteva sute de platforme interconectate într-o singură rețea. Conform portalului dev.ua, rețeaua de vehicule GEREON [...] Articolul Ucraina va găzdui cel mai mare parc de roboți militari tereștri GEREON din lume apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Drone ucrainene deasupra Moscovei. Două aeroporturi din capitala Rusiei au fost închise # DISINFO.MD
Apărarea antiaeriană rusă a doborât marţi trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, relatează agenţiile Reuters şi EFE, preluate de Agerpres. Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari aeroporturi care deservesc capitala rusă, au fost temporar închise în urma atacului cu drone, dar operaţiunile lor au fost [...] Articolul Drone ucrainene deasupra Moscovei. Două aeroporturi din capitala Rusiei au fost închise apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Trupele NATO au de făcut o „călătorie” de 45 de zile pentru a veni să apere România de Rusia. Alianța ar vrea să o reducă la 3-4 # DISINFO.MD
Generalul american Ben Hodges supraveghea un exercițiu militar în Europa când un incident neașteptat a avut loc la o gară din Polonia – zeci de vehicule blindate Bradley au intrat în viteză în clădire, iar unele dintre ele au fost avariate serios când turelele lor au fost smulse după ce au intrat în acoperișul platformă al acesteia. [...] Articolul Trupele NATO au de făcut o „călătorie” de 45 de zile pentru a veni să apere România de Rusia. Alianța ar vrea să o reducă la 3-4 apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Șoigu într-un cimitir # DISINFO.MD
Rușii anunță că au dejucat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat luni, 17 noiembrie, că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu. FSB a afirmat că a descoperit o „legătură [...] Articolul FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Șoigu într-un cimitir apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Rusia creşte TVA-ul la 22% şi scumpeşte mai multe accize ca să-şi finanţeze maşinăria de război # DISINFO.MD
Duma de Stat a Rusiei a aprobat o creștere a TVA-ului de la 20% la 22% începând cu 2026, sperând că această decizie va aduce 12,3 miliarde de dolari la buget. Modificările reduc, de asemenea, pragul de venit anual pentru întreprinderile care trebuie să colecteze TVA de la 739.000 de dolari la 123.000 de dolari, [...] Articolul Rusia creşte TVA-ul la 22% şi scumpeşte mai multe accize ca să-şi finanţeze maşinăria de război apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Kîrgîzstan lansează un nou post de televiziune: Este legat de Russia Today și de organizația lui Șor # DISINFO.MD
În Kîrgîzstan se lansează un nou canal de televiziune, „Nomad”, asociat cu canalul de propagandă Russia Today (RT), finanțat de Kremlin, și cu organizația fugarului Ilan Șor, scrie Meduza, care citează o investigație publicată de „Radio Azattyk”, parte a corporației media Radio Europa Liberă. Sursele precizează că noua platformă va promova o agendă pro-rusă. Despre [...] Articolul Kîrgîzstan lansează un nou post de televiziune: Este legat de Russia Today și de organizația lui Șor apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Timp de luni de zile, oficialii Uniunii Europene s-au concentrat pe un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a oferi Ucrainei un împrumut care ar putea ajuta Kievul să poarte următoarea fază a războiului. Devine din ce în ce mai clar că, dacă planul eșuează, UE nu va rămâne decât cu alternative slabe, [...] Articolul Europa nu are un „plan B” bun în cazul în care finanțarea pentru Ucraina se încheie apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Gigantul rus Gazprom a preluat controlul companiei Aurus, care produce limuzinele de lux folosite de Vladimir Putin și alți oficiali de rang înalt din Rusia, informează Moscow Times. Aurus a fost preluat în proporție de 51%, în vara anului 2025, de către Gazprom Tech, o divizie a companiei-mamă Gazprom. Tranzacția a fost încheiată pentru suma de 12-13 [...] Articolul Limuzinele de lux folosite de Putin vor fi produse de Gazprom apare prima dată în DISINFO.MD.
18 noiembrie 2025
08:00
Reacția Rusiei, după ce Trump a anunțat posibile sancțiuni pentru țările care fac afaceri cu Moscova: „Vom fi atenți” # DISINFO.MD
Rusia a transmis luni, 17 noiembrie, că apreciază „negativ” faptul că Statele Unite sunt în curs de a aproba un proiect de lege pentru a sancţiona ţările care negociază cu Moscova, iniţiativă sprijinită de preşedintele Donald Trump. „Vom fi atenţi la dezvoltarea acestui proiect de lege şi la detaliile sale. Desigur, îl vedem ca pe [...] Articolul Reacția Rusiei, după ce Trump a anunțat posibile sancțiuni pentru țările care fac afaceri cu Moscova: „Vom fi atenți” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Sfaturile președintelui Finlandei pentru Europa, în condițiile în care nu se întrevede un armistițiu în Ucraina cel puțin până în martie # DISINFO.MD
Un armistițiu în Ucraina este improbabil înainte de primăvară, iar aliații europeni trebuie să își mențină sprijinul în pofida scandalului de corupție care afectează Kievul, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb pentru Associated Press. El a descris atitudinea pe care ar trebui să o adopte Europa în perioada următoare folosind termenul finlandez „sisu”, care înseamnă anduranță, [...] Articolul Sfaturile președintelui Finlandei pentru Europa, în condițiile în care nu se întrevede un armistițiu în Ucraina cel puțin până în martie apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Un fost premier rus și un reputat economist, trecuți de Federația Rusă pe lista „extremiștilor” # DISINFO.MD
Fostul premier rus Mihail Kasianov și reputatul economist Serghei Guriev au fost adăugați pe lista oficială a „extremiștilor și teroriștilor” de către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse, într-o nouă mișcare de reprimare a opozanților guvernului de la Moscova. Instituția a inclus numele lui Mihail Kasianov și Serghei Guriev pe o listă care [...] Articolul Un fost premier rus și un reputat economist, trecuți de Federația Rusă pe lista „extremiștilor” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Comisia Europeană pregătește un proiect de măsuri pentru reducerea blocajelor la frontieră și crearea unor reguli comune pentru transporturile militare, în contextul preocupărilor legate de securitatea europeană și de necesitatea unei reacții rapide în situații de criză. Comisia Europeană intenționează să lanseze un set de măsuri care să faciliteze deplasarea rapidă a forțelor armate în interiorul Uniunii [...] Articolul UE vrea proceduri unice și acces prioritar pentru transporturile militare apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.