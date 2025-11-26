Europa a pompat mai mulți bani în importurile din Rusia decât în ajutorul pentru Ucraina, arată o analiză a datelor

06:00

Ucraina a identificat un comandant rus suspectat de crime de război la Bucea, afirmând că acesta ar fi contribuit la masacrul din 2022, când peste 450 de civili au fost ucişi şi aruncaţi într-o groapă comună. Este vorba despre comandantul Iuri Vladimirovici Kim. Autoritățile ucrainene au anunțat că au identificat un comandant rus ca principal