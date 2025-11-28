Putin anunță că nu va opri războiul din Ucraina până ce trupele Kievului nu se retrag din Donbas
DISINFO.MD, 28 noiembrie 2025 04:00
Vladimir Putin a făcut primele declarații despre planul de pace negociat de americani cu Ucraina, după ce varianta inițială, trimisă de consilierii săi lui Steve Witkoff a fost substanțial modificată. Putin a declarat, joi, într-o conferință de presă, că „nu au existat proiecte sau acorduri finale. A existat un set de probleme care trebuiau discutate
Într-o discuție secretă, emisarul lui Trump a avertizat Europa că Putin stochează rachete pentru un atac dincolo de Ucraina # DISINFO.MD
Rusia a început să producă cantități mari de rachete cu rază lungă de acțiune, suficiente nu doar pentru un bombardament masiv al Ucrainei, ci și pentru pregătirea viitoarelor atacuri în alte potențiale teatre de război. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a făcut acest avertisment la o întâlnire cu diplomați europeni la Kiev, au declarat surse pentru
Putin anunță că nu va opri războiul din Ucraina până ce trupele Kievului nu se retrag din Donbas # DISINFO.MD
Vladimir Putin a făcut primele declarații despre planul de pace negociat de americani cu Ucraina, după ce varianta inițială, trimisă de consilierii săi lui Steve Witkoff a fost substanțial modificată. Putin a declarat, joi, într-o conferință de presă, că „nu au existat proiecte sau acorduri finale. A existat un set de probleme care trebuiau discutate
WSJ: Cine și de ce a scurs convorbirile Witkoff–Ușakov–Dmitriev? Ținta ar fi putut fi un oficial rus. Diplomați din întreaga lume încearcă să înțeleagă cum a avut loc interceptarea și cine ar putea avea cel mai mare interes în scurgerea convorbirii telefonice între înalți oficiali ruși și americani. Cine are tehnologia necesară pentru a intercepta
Războiul i-a îmbogățit pe cei săraci și i-a sărăcit pe cei bogați – concluzia Băncii Centrale a Rusiei # DISINFO.MD
Datele unui nou studiu realizat de experții Băncii Centrale a Federației Ruse arată că războiul din Ucraina a provocat o redistribuire socială paradoxală: familiile cu venituri mici au înregistrat cele mai mari creșteri ale veniturilor reale, în timp ce rușii cu venituri peste medie au fost principalii perdanți. Analiza se bazează pe rezultatele anchetei naționale
Proiect controversat în Rusia: FSB ar putea supraveghea conturile cetățenilor fără control judiciar # DISINFO.MD
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) intenționează să obțină dreptul legal de a accesa datele personale ale cetățenilor ruși de la bănci, instituții fiscale, registrul tranzacțiilor imobiliare și alte structuri financiare — potrivit unui proiect de ordin publicat pe portalul actelor normative din Rusia. În prezent, FSB nu are acest drept, iar solicitările de
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare # DISINFO.MD
Autoritățile bosniace au blocat aterizarea avionului militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, în Republica Srpska, entitatea sârbă din Bosnia. Motivul invocat de ministrul Apărării bosniac Zukan Helez a fost sprijinul acordat de Budapesta fostului lider sârb bosniac Milorad Dodik, acțiuni care, potrivit lui, au subminat suveranitatea țării. Helez a
România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe al României a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA. Potrivit proiectului, supravegherea extinsă prevede că, în cazul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru
Oamenii de afaceri ruși se confruntă cu un val de neplăți din partea companiilor de stat, care nu își mai onorează obligațiile contractuale în cadrul achizițiilor publice reglementate de legea 223-ФЗ. Potrivit cotidianului Vedomosti, care citează datele Serviciului Federal Antimonopol și ale Corporației pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (MSP), numărul litigiilor a crescut cu 20%
Flota-fantomă a lui Putin se destramă: tot mai multe nave, cu vechime de peste 20 de ani, riscă să ajungă la fier vechi # DISINFO.MD
Tot mai multe tancuri petroliere din cadrul așa-numitei „flote-fantomă" folosite de Rusia pentru evitarea sancțiunilor internaționale, și-au epuizat resursa (durata de viață/funcționare a motoarelor, etc. – n.r.) și trebuie înlocuite. Navele din această flotă care nu mai sunt în stare de funcționare vor fi vândute la fier vechi, informează Moscow Times. „Vârsta medie" a navelor care
Care sunt cele cinci priorități ale UE pentru pacea în Ucraina: „Nu putem deschide ușa unui nou război" # DISINFO.MD
Șefa Comisiei Europene a numit, miercuri, cinci priorități care ar trebui incluse în planul de pace pentru Ucraina, scrie Ukrainskaia Pravda, care notează că Ursula von der Leyen s-a adresat sesiunii plenare Parlamentului European. Cele cinci priorități enumerate de șefa executivului de la Bruxelles sunt: o pace justă și durabilă garantarea suveranității Ucrainei sprijin financiar pentru această țară
Justiție de front: participi la război, ești scutit de condamnare. Cazul fostului primar din Vladivostok, care și-a recuperat averea # DISINFO.MD
Fostul primar al orașului Vladivostok, Oleg Gumeniuk, condamnat pentru corupție, a fost complet eliberat de executarea pedepsei și și-a primit înapoi bunurile confiscate, după ce a fost decorat de statul rus pentru participarea la războiul împotriva Ucrainei. Informația a fost publicată de VL.ru, care citează documente oficiale ale instanței. Potrivit tribunalului Lenin din Vladivostok, la
Ambasadorul rus pune la îndoială proveniența rusească a dronei căzute la Florești: „Există multe operațiuni sub drapel străin" # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a înmânat o altă notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul de din 25 noiembrie, când șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe scările de la intrarea în MAE a fost expusă drona cu inscripția „Z", simbolul agresiunii
Vornik, simbolul rupturii: un rus crescut în Occident devine inamic strategic al Moscovei # DISINFO.MD
Unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței mondiale de protecție anti-dronă este condus de un fost adolescent rus emigrat în Noua Zeelandă. Oleg Vornik, matematician și economist de formație, este CEO-ul companiei DroneShield, listată în indicele bursier australian S&P/ASX 200 și evaluată la apogeu la aproape șase miliarde de dolari. Vornik a părăsit Rusia
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie". Prima reacție a lui Putin la planul de pace # DISINFO.MD
Vladimir Putin și consilierii săi transmit că Rusia este pregătită să discute cu Washingtonul despre un posibil acord de pace în Ucraina, dar resping rolul Europei în acest proces. Moscova consideră „inutile" eforturile europenilor și așteaptă săptămâna viitoare vizita emisarului lui Donald Trump. Președintele rus Vladimir Putin a comentat pentru prima dată planul de pace
Trupe NATO în Ucraina. Franța și UK iau în calcul trimiterea unui contingent „multinațional", în cazul semnării unui acord de pace # DISINFO.MD
Franța și Marea Britanie iau în calcul trimiterea unui contigent militar multinațional în Ucraina, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova, informează Politico. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că marți, în cadrul unei întâlniri a Coaliției de Voință, formarea unui nou contingent militar – care va
ANALIZĂ // „Înregistrările Witkoff" pun sub semnul întrebării negocierile de pace. Greu de crezut că Trump va putea obține concesii de la Putin # DISINFO.MD
Așa cum se întâmplă adesea în jurul președintelui american Donald Trump, planul său „de pace" pentru Ucraina a fost conturat inițial de persoane cu acces direct la liderul de la Casa Albă, dar fără atribuții oficiale în domeniul politicii externe. Documentul este acum revizuit sub presiunea unei atenții publice tot mai intense. În acest context
Muntenegru ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii Federației Ruse începând din toamna anului viitor. Informația a fost confirmată de Ambasada muntenegreană din Moscova pentru postul RTVI
Livrările de materii prime petrochimice rusești către piețele-cheie din Asia au scăzut dramatic în noiembrie, cu procente cuprinse între 57% și 80%, în urma sancțiunilor impuse de SUA companiilor „Rosneft” și „Lukoil”. Potrivit datelor S&P Global, publicate de „Kommersant”, exporturile de naftă (un derivat petrolier esențial în industria chimică) au înregistrat următoarele scăderi: India: -57%, [...] Articolul India și Taiwan taie legăturile: Kremlinul pierde piețele asiatice apare prima dată în DISINFO.MD.
Planul Kremlinului de a majora Taxa pe Valoare Adăugată la 22% începând cu 2026 va plasa Rusia în topul mondial al țărilor cu cele mai ridicate niveluri de TVA. Potrivit estimărilor Institutului de Prognoză Economică al Academiei Ruse de Științe, efectul fiscal total al acestei măsuri s-ar putea ridica la 1,4 trilioane de ruble (aproximativ [...] Articolul Kremlinul scumpește viața: 12 miliarde de euro luate direct de la cetățeni apare prima dată în DISINFO.MD.
Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea # DISINFO.MD
Premierul ungar Viktor Orban ar urma să se întâlnească vineri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, potrivit presei. Orban a îndemnat UE să sprijine planul SUA și să inițieze discuții directe cu Rusia, relatează Euronews. Informația vine de la surse din cadrul guvernului maghiar care au fost implicate în pregătirea călătoriei, potrivit publicației de [...] Articolul Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea apare prima dată în DISINFO.MD.
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” # DISINFO.MD
Parlamentul European (PE) le-a cerut marţi statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând „colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale” din această ţară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea „unui regim [...] Articolul Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” apare prima dată în DISINFO.MD.
Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron # DISINFO.MD
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat marţi, 25 noiembrie, că ar exista „în cele din urmă o şansă de a realiza progrese reale către o pace bună” între Ucraina şi Rusia. „Dar condiţia absolută pentru o pace bună este o serie de garanţii de securitate foarte robuste şi nu doar garanţii pe hârtie”, a avertizat şeful statului [...] Articolul Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron apare prima dată în DISINFO.MD.
Jurnalista Kateryna Lisunova, corespondent Financial Times la Kiev, a anunțat că ucrainenii iau în calcul să meargă la Mar-a-Lago, să discute cu Donald Trump, în spatele ușilor închise despre planul de pace. „Conform surselor mele, ucrainenii iau în considerare o întâlnire cu ușile închise la Mar-a-Lago, fără presă, pentru a permite mai multe discuții individuale. [...] Articolul Zelenski vea să discute cu Trump la Mar-a-Lago despre planul de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
Europa a pompat mai mulți bani în importurile din Rusia decât în ajutorul pentru Ucraina, arată o analiză a datelor # DISINFO.MD
Uniunea Europeană a cumpărat din Rusia, de la începutul invaziei din 2022, mai multe bunuri decât a oferit Ucrainei sub formă de sprijin financiar, militar și umanitar. Ministrul suedez de Externe vorbește despre un „sprijin negativ pentru Ucraina”, iar analiza datelor oficiale arată că importurile europene – în special petrol și gaze – depășesc în [...] Articolul Europa a pompat mai mulți bani în importurile din Rusia decât în ajutorul pentru Ucraina, arată o analiză a datelor apare prima dată în DISINFO.MD.
Generalul Chris Donahue, șeful forțelor terestre NATO: Veți vedea foarte curând la lucru sistemul antidrone în Delta Dunării # DISINFO.MD
Generalul Christopher Donahue, șeful forțelor terestre NATO a declarat, marți, că sistemul cu care alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești va fi amplasat în curând în Delta Dunării. Donahue a efectuat în cursul zilei o vizită la baza Mihail Kogălniceanu, pe care și-a întrerupt-o, ca urmare a incidentului în urma căruia o dronă rusească [...] Articolul Generalul Chris Donahue, șeful forțelor terestre NATO: Veți vedea foarte curând la lucru sistemul antidrone în Delta Dunării apare prima dată în DISINFO.MD.
Putin i-a acordat gradul de general ofițerului FSB responsabil de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza # DISINFO.MD
Vladimir Putin l-a promovat la gradul de general-maior pe ofițerul FSB Alexander Samofal, pe care anchetatorii îl leagă de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza. Potrivit publicației Vajnye Istorii, numele său, noul grad și funcția – șef adjunct al Direcției FSB pentru Moscova și Regiunea Moscova – apar în dosarul penal împotriva jurnalistei Valeria [...] Articolul Putin i-a acordat gradul de general ofițerului FSB responsabil de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza apare prima dată în DISINFO.MD.
Dovezi că Rusia se pregătește de război cu NATO: adaugă câte o divizie de luptă pe lună, avertizează Germania # DISINFO.MD
Rusia și-a orientat economia către război și se înarmează mult peste nevoile sale în conflictul din Ucraina, avertizează șeful diplomației germane, Johann Wadephul, potrivit Agerpres, care citează DPA. Prezent la Forumul pentru politică externă de la Berlin, Wadephul a avertizat asupra riscului de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, [...] Articolul Dovezi că Rusia se pregătește de război cu NATO: adaugă câte o divizie de luptă pe lună, avertizează Germania apare prima dată în DISINFO.MD.
Cine e oligarhul rus apropiat de Putin cu buletin fals românesc. Procurorii au găsit o „fabrică” de documente false în Suceava # DISINFO.MD
Omul de afaceri Kirill Seleznev, în vârstă de 51 de ani, fost membru în Consiliul de Administrație al gigantului Gazprom Neft și aflat pe lista sancțiunilor internaționale, este vizat într-o anchetă a Parchetului General privind obținerea frauduloasă a unor documente românești. Dosarul a dus marți dimineață la percheziții în Suceava și în două sectoare din București. [...] Articolul Cine e oligarhul rus apropiat de Putin cu buletin fals românesc. Procurorii au găsit o „fabrică” de documente false în Suceava apare prima dată în DISINFO.MD.
Consumatorii ruși se pregătesc pentru un nou val de scumpiri, pe fondul anunțatelor creșteri de taxe care vor intra în vigoare din 2026. Inflația anticipată de populație a crescut semnificativ în luna octombrie, potrivit datelor publicate de Banca Centrală a Rusiei. Dacă în septembrie rușii se așteptau la o inflație anuală de 12,6%, în octombrie [...] Articolul Banca Centrală confirmă: populația rusă anticipează un șoc inflaționist apare prima dată în DISINFO.MD.
Şeful Statului Major francez agită apele în privința un conflict cu Rusia: „Dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, ne aflăm în zona de risc” # DISINFO.MD
Șeful Statului Major General al Franței a lansat un avertisment fără precedent privind amenințarea Rusiei, provocând controverse politice și reacții din partea întregului spectru politic francez. Generalul francez Fabien Mandon, șeful Statului Major General al Franței, a provocat o adevărată agitație în spațiul public şi politic după ce a lansat un avertisment fără precedent privind riscul unei agresiuni [...] Articolul Şeful Statului Major francez agită apele în privința un conflict cu Rusia: „Dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, ne aflăm în zona de risc” apare prima dată în DISINFO.MD.
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, a relatat AFP. În timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, marți, Merz a declarat că Germania „face tot posibilul” pentru a echipa armata ucraineană cu sisteme de armament cu rază lungă de acțiune. „În ultimele [...] Articolul Germania promite să ofere Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune apare prima dată în DISINFO.MD.
Fără bani pentru morți: Hakasia elimină compensațiile pentru familiile soldaților uciși # DISINFO.MD
Hakasia taie indemnizațiile pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Bugetul nu mai ajunge nici pentru „ajutoare de înmormântare” Guvernul regional din Hakasia, o republică din Federația Rusă, a renunțat la plata ajutorului financiar acordat familiilor militarilor decedați în Ucraina. Indemnizația regională, în valoare de 1,1 milioane de ruble (≈ 11.600 euro), era oferită din 2022, [...] Articolul Fără bani pentru morți: Hakasia elimină compensațiile pentru familiile soldaților uciși apare prima dată în DISINFO.MD.
Ucraina a identificat un comandant rus care ar fi ordonat masacrul de la Bucea, din 2022. Iuri Vladimirovici Kim este acuzat de 17 crime # DISINFO.MD
Ucraina a identificat un comandant rus suspectat de crime de război la Bucea, afirmând că acesta ar fi contribuit la masacrul din 2022, când peste 450 de civili au fost ucişi şi aruncaţi într-o groapă comună. Este vorba despre comandantul Iuri Vladimirovici Kim. Autoritățile ucrainene au anunțat că au identificat un comandant rus ca principal [...] Articolul Ucraina a identificat un comandant rus care ar fi ordonat masacrul de la Bucea, din 2022. Iuri Vladimirovici Kim este acuzat de 17 crime apare prima dată în DISINFO.MD.
Steve Witkoff s-a dat de gol. Sursa scurgerii în presă a planului de pace pentru Ucraina. „Nu ştie cum funcţionează Twitter” # DISINFO.MD
Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, ar fi trimis public un mesaj privat, dezvăluind din greşeală sursa scurgerii în publicaţia Axios a planului de pace pentru Ucraina. Într-un comentariu şters ulterior pe platforma X, emisarul lui Donald Trump a sugerat că informaţiile dintr-un articol apărut miercuri în Axios despre pacea în [...] Articolul Steve Witkoff s-a dat de gol. Sursa scurgerii în presă a planului de pace pentru Ucraina. „Nu ştie cum funcţionează Twitter” apare prima dată în DISINFO.MD.
Noi detalii privind camionul plin cu armament: două persoane au fost încătușate de autoritățile de la Chișinău # DISINFO.MD
Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore în cazul privind camionul plin cu armament depistat la intrarea în România, reținerile având loc joi, 20 noiembrie, în Republica Moldova. ,,Pe caz (…) au fost reținute douǎ persoane pentru 72 de ore, precum şi au fost ridicate mai multe mijloace de probă”. Reținerile au fost [...] Articolul Noi detalii privind camionul plin cu armament: două persoane au fost încătușate de autoritățile de la Chișinău apare prima dată în DISINFO.MD.
Ministrul român al Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu s-au întors voluntar, ci în stare de privare de libertate” # DISINFO.MD
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat, joi seară, la Antena 3 CNN, că aducerea lui Potra în țară s-a făcut în condiții de „privare de libertate” pentru acesta, adică Potra a fost în arest și în Emiratele Arabe Unite și a fost transferat în arestul din România după extrădare. Ministrul Justiției a făcut aceste precizări [...] Articolul Ministrul român al Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu s-au întors voluntar, ci în stare de privare de libertate” apare prima dată în DISINFO.MD.
Polonia acuză Rusia că a orchestrat un atac premeditat asupra ambasadorului său. Mai mulți ruși l-ar fi agresat fizic pe diplomat # DISINFO.MD
Guvernul polonez a condamnat, joi, o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, relatează EFE şi presa locală poloneză, citate de Agerpres. Este un [...] Articolul Polonia acuză Rusia că a orchestrat un atac premeditat asupra ambasadorului său. Mai mulți ruși l-ar fi agresat fizic pe diplomat apare prima dată în DISINFO.MD.
Procuratura ar trebui să-și intensifice activitatea privind confiscarea bunurilor cetățenilor ruși în cadrul dosarelor penale, a declarat procurorul general Alexandr Guțan în cadrul unei ședințe a instituției. Deși, în perioada 2020–2024, numărul persoanelor condamnate cu confiscarea bunurilor a crescut cu peste 800%, Guțan consideră că acest progres este insuficient. Potrivit lui, evaluarea situației patrimoniale a [...] Articolul Confiscări în stil rusesc: Când averea ta devine țintă, chiar dacă nu ești inculpat apare prima dată în DISINFO.MD.
Zelenski confirmă că a primit planul lui Trump. Oficialii ucraineni spun că propunerea este „absurdă” și „inacceptabilă” # DISINFO.MD
Propunerea ruso-americană pentru încheierea războiului din Ucraina a fost calificată drept „absurdă” și „inacceptabilă” de către reprezentanții guvernului ucrainean, în contextul negocierilor dintre Volodimir Zelenski și o delegație de rang înalt a guvernului de la Washington. Potrivit acestora, propunerea, care ar fi fost pregătită de Kirill Dmitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin, și de [...] Articolul Zelenski confirmă că a primit planul lui Trump. Oficialii ucraineni spun că propunerea este „absurdă” și „inacceptabilă” apare prima dată în DISINFO.MD.
Cetățenii ruși nu ar trebui să acorde încredere mesajelor despre „corupția și ruinarea” țării, deoarece acestea sunt „narațiuni mincinoase” promovate de „mass-media occidentală și liderii de opinie din afara Rusiei”. Declarația aparține lui Serghei Kisliak, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, în cadrul unei mese rotunde cu tema „Instrumente de combatere a [...] Articolul KISLIAK: Rusia n-are corupție, doar dușmani care o inventează apare prima dată în DISINFO.MD.
Polonia închide ultimul Consulat rus din țară, cel din Gdansk și acuză Agenția de informații externe a Rusiei de actele recente de sabotaj pe o linie feroviară spre Ucraina. Kremlinul respinge acuzațiile și critică decizia Varșoviei. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a anunțat că Moscova va răspunde cu aceeași monedă [...] Articolul Polonia închide ultimul Consulat rus din țară apare prima dată în DISINFO.MD.
Alegeri controlate de Chișinău în Găgăuzia. Președintele Comisiei pentru securitate națională: „Nu vom permite fraudarea scrutinului” # DISINFO.MD
Comisia Electorală Centrală din Chișinău va monitoriza viitoarele alegeri pentru Adunarea Populară din Găgăuzia pentru a nu permite încălcarea legislației electorale în regiune și cumpărarea voturilor, cum s-a întâmplat la scrutinele anterioare. Declarația aparține deputatului Lilian Carp, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, invitat la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova. [...] Articolul Alegeri controlate de Chișinău în Găgăuzia. Președintele Comisiei pentru securitate națională: „Nu vom permite fraudarea scrutinului” apare prima dată în DISINFO.MD.
Elevii ruși care nu promovează examenul național de trecere în clasa a 10-a vor fi redirecționați automat către cursuri gratuite de formare profesională în domenii tehnice. Duma de Stat a adoptat pe 19 noiembrie, în a doua și a treia lectură, modificări la Legea educației care permit trimiterea acestor tineri în programe de calificare profesională, [...] Articolul Eșecul la examen, bilet spre muncă manuală – noul plan educațional din Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
Germania trimite Ucrainei sisteme anti-dronă Skyranger, plătite din profiturile generate de activele rusești înghețate # DISINFO.MD
Ucraina va primi din Germania, săptămâna viitoare, mai multe sisteme anti-dronă Skyranger 35. Aceste arme vor fi montate pe tacurile Leopard 1. Livrarea face parte dintr-un „contract de trei milioane de dolari, care este plătit de o țară UE nenumită, prin profiturile neașteptate din activele rusești înghețate”, potrivit grupului de susținere „German Aid to Ukraine”, [...] Articolul Germania trimite Ucrainei sisteme anti-dronă Skyranger, plătite din profiturile generate de activele rusești înghețate apare prima dată în DISINFO.MD.
Ce sumă i-a solicitat Ursula von der Leyen lui Viktor Orban pentru Ucraina. „Este imposibil. Este absurd” # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit detalii despre o scrisoare primită de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care se solicită sprijin financiar suplimentar pentru Ucraina, a relatat Privatbankar. Într-o postare publicată miercuri dimineață, Orban a precizat că suma solicitată de Bruxelles este de „135 de miliarde de euro suplimentari pe parcursul a doi [...] Articolul Ce sumă i-a solicitat Ursula von der Leyen lui Viktor Orban pentru Ucraina. „Este imposibil. Este absurd” apare prima dată în DISINFO.MD.
Preşedintele turc, Recep Erdogan, a făcut apel, miercuri, la relansarea negocierilor de la Istanbul între Rusia şi Ucraina pentru a pune capăt unui război cu consecinţe „devastatoare”. Volodimir Zelenski cu care s-a întâlnit la Ankara, şi-a exprimat speranţa în reluarea schimburilor de prizonieri de război cu Rusia până la sfârşitul anului, relatează France Presse şi [...] Articolul Zelenski, dupa întâlnirea cu Erdogan: „Este timpul ca războiul să se termine” apare prima dată în DISINFO.MD.
Războiul cu Ucraina, care continuă pentru al patrulea an, și extinderea drastică a competențelor structurilor de forță au provocat rupturi profunde în sistemul de guvernare al Rusiei, împingându-l spre conflicte interne pentru putere. Potrivit surselor apropiate Kremlinului, citate de „Important Stories”, ceea ce se întâmplă la vârf seamănă tot mai mult cu un haos în [...] Articolul Criză la vârf: lupta pentru resurse sfâșie aparatul de stat al Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
Lukoil încearcă să vândă toate activele externe într-un singur pachet, dar strategia complică procesul # DISINFO.MD
Lukoil încearcă să înstrăineze rapid toate activele sale din afara Rusiei înainte ca sancțiunile americane să intre complet în vigoare, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Compania își dorește o singură tranzacție pentru întreg portofoliul, însă această abordare îngreunează negocierile, deoarece potențialii cumpărători sunt interesați doar de anumite părți din afacere. Bloomberg notează că o [...] Articolul Lukoil încearcă să vândă toate activele externe într-un singur pachet, dar strategia complică procesul apare prima dată în DISINFO.MD.
Ce conține planul în 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. De asemenea, Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict. „Am pus capăt la 8 [...] Articolul Ce conține planul în 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
Pachetul exploziv al GRU: Cine e omul din umbră care a orchestrat atentate pe teritoriul UE # DISINFO.MD
Un fost deținut rus, transformat în agent al serviciilor speciale de la Moscova, este în centrul unei confruntări diplomatice între mai multe state europene și Kremlin. Potrivit The Washington Post, este vorba despre Iaroslav Mihailov, în vârstă de 37 de ani, care ar fi fost implicat în organizarea unor atacuri cu dispozitive explozive în Europa [...] Articolul Pachetul exploziv al GRU: Cine e omul din umbră care a orchestrat atentate pe teritoriul UE apare prima dată în DISINFO.MD.
