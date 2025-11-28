Putin anunță că nu va opri războiul din Ucraina până ce trupele Kievului nu se retrag din Donbas

05:10

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăla de război” din Ucraina. De asemenea, Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict. „Am pus capăt la 8 [...] Articolul Ce conține planul în 28 de puncte negociat în secret de Trump cu Rusia. FT: S-ar cere capitularea Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.