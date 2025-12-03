Republica Moldova va investi în sisteme noi de apărare antiaeriană, datorită finanțării de 20 de milioane de euro oferite de UE

21:20

Satul Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, ar putea rămâne fără primar. Un grup de inițiativă din 20 de persoane a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru colectarea semnăturilor pentru organizarea unui referendum local de revocare a Angelei Moroșan din funcție. Decizia vine pe fondul unor acuzații de lipsă de transparență și proiecte nerealizate, dar și tensiuni dintre actuala administrație și consilierii locali. Primărița respinge acuzațiile, iar sătenii au opinii împărțite.