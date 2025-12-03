Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase
3 decembrie 2025
Guvernul a aprobat actualizarea cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase, pentru a include noile categorii apărute pe piață și pentru a asigura un control mai riguros al calității. Principalele noutăți vizează introducerea categoriilor fără gluten, utilizarea obligatorie a sării iodate și reguli mai stricte de ambalare, etichetare și depozitare. Ce prevederi […]
Lansarea AIPROM în Moldova. Ce trebuie să cunoască fermierii despre colectarea ambalajelor de pesticide # Agrobiznes
Asociaţia Industriei de Protecţia Plantelor din România (AIPROM) a lansat oficial sucursala sa din Republica Moldova, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Centrul de Business şi Turism „Cricova-Vin”. Întâlnirea a reunit principalele companii din sectorul produselor de protecţia plantelor, reprezentanţi ai autorităţilor de reglementare, ai mediului asociativ, precum şi fermieri interesaţi de un sistem modern […]
Cartea Istoriei Câmpului devine obligatorie. Analizele de sol – fundamentul noii evidențe agricole # Agrobiznes
Republica Moldova intră într-o etapă nouă de gestionare a terenurilor agricole. Cartea Istoriei Câmpului devine document obligatoriu pentru toți proprietarii și arendașii de terenuri agricole, conform Ordinului nr. 169/2025, publicat în Monitorul Oficial la 31 octombrie 2025. Regulamentul anexat Ordinului definește Cartea ca pe un document oficial, obligatoriu pentru fiecare parcelă agricolă. Aceasta înregistrează utilizarea […]
Ministerul Energiei a elaborat și publicat pentru uzul agricultorilor un ghid de sisteme agrivoltaice, „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”. Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Agenției germane pentru energie, dena, și al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Energie (BMWE) al Germaniei. Documentul oferă o bază pentru inițierea fermierilor și factorilor […]
Bulgaria: procesarea florii-soarelui pierde teren. Moldova și România – principalii furnizori # Agrobiznes
Bulgaria urmează tendința Uniunii Europene și își mărește suprafața de rapiță de toamnă pentru anul agricol 2026/27. În cei doi ani anteriori, suprafața recoltată de rapiță a scăzut puternic față de cea însămânțată, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În 2025 acest fenomen nu s-a mai repetat, astfel că producția a recuperat până la aproximativ 290.000 […]
Rezultatele colectei de alimente „Binele din coșul tău” – peste 20 de tone de alimente donate în sprijinul serviciilor sociale din toată țara # Agrobiznes
Banca de Alimente anunță rezultatele colectei naționale „Binele din coșul tău”, desfășurată pe 29 noiembrie în rețelele Kaufland și Linella din întreaga țară. Într-o singură zi, au fost donate 20 de tone de produse alimentare, datorită generozității oamenilor și implicării zecilor de voluntari. Produsele donate vor ajunge în cantine sociale, centre de zi, centre de plasament […]
Irina Pintea: tânăra care a transformat ferma familiei într-un ecosistem modern și pregătește 70 de tone de dovleac Butternut pentru piața UE # Agrobiznes
Irina Pintea este una dintre tinerele care au ales să rămână în agricultură și să continue un proiect început de părinții ei în anii 2000. Legătura ei cu domeniul a început devreme, la 14–15 ani, când introducea primele date contabile în gospodăria familiei, învățând alături de bunica ce înseamnă rigoarea financiară într-o fermă. De aici, […]
MAIA: Dosarele de subvenții post-investiție depășesc 1,4 miliarde de lei, resursele disponibile. Reforme din 2026 # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a oferit clarificări privind situația dosarelor de subvenționare aflate în examinare la AIPA și modul în care se va modifica sistemul de sprijin financiar pentru fermieri începând cu anul 2026. Volumul dosarelor post-investiționale aflate în lucru În prezent, la AIPA sunt în proces de evaluare aproximativ 2500 de dosare […]
2025 a fost un an de maturizare pentru Agromag.md, prima platformă digitală B2B dedicată exclusiv sectorului agricol din Republica Moldova. Lansat cu obiectivul de a digitaliza comerțul agricol, Agromag a devenit, în mai puțin de doi ani, un punct de referință pentru fermieri, distribuitori și companii care activează în acest domeniu. Agromag.md – acces la […]
Cum funcționează mecanismul prin care fermierii sunt lăsați fără bani când vând producția agricolă # Agrobiznes
An de an, mai mulți fermieri ajung în situația de a nu-și mai recupera banii pentru marfa livrată sau pentru serviciile prestate unor companii. Una dintre formele frecvente este cumpărarea producției agricole de către cumpărători ce se dovedesc a fi companii false, inexistente sau de fațadă. După ce fermierul livrează marfa cereale, floarea-soarelui etc. – […]
Deere & Company (NYSE: DE) a anunțat un profit net de 1,065 miliarde de dolari pentru trimestrul încheiat la 2 noiembrie 2025, ceea ce echivalează cu 3,93 USD pe acțiune, comparativ cu profitul net de 1,245 miliarde USD (4,55 USD pe acțiune) pentru trimestrul încheiat la 27 octombrie 2024. Pentru anul fiscal 2025, profitul net […]
Lidia Ionaș: „Am livrat strugurii direct către retailerii din UE. Calitatea rămâne criteriul decisiv” # Agrobiznes
Anul 2025 a pus agricultura la încercare, din cauza condițiilor vremii. Cu toate acestea, Ionex Trans a reușit să mențină calitatea strugurilor de masă prin intervenții rapide și bine programate. „Anul acesta a fost plin de provocări climaterice, dar am reușit să salvăm strugurii deoarece am acționat preventiv. În momentul în care am văzut că […]
Mihail Beșleaga, ProCredit Bank: „Credite, consultanță și acces la granturi – asigurăm sprijin complet fermierilor pentru a-și dezvolta afacerea” # Agrobiznes
La cea de-a XI-a ediție a Conferinței Naționale „Businessul Fructelor în Republica Moldova”, organizată de Asociația Moldova Fruct, ProCredit Bank – partener general al conferinței, a reiterat promisiunea de a sprijini sectorul pomicol prin soluții financiare moderne, consultanță personalizată și abordări inovatoare ce răspund direct provocărilor din domeniu. În cadrul prezentării cu titlul „Cum transformăm […]
Spumantele produse în Republica Moldova au obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia, Franța. În cadrul evenimentului, au fost evaluate 393 de mostre din 15 țări, iar vinurile spumante moldovenești s-au făcut remarcate atât prin numărul de medalii, cât și prin poziționarea în topul celor mai bune spumante […]
Dumitru Munteanu, Piramida Agro: „Recepționăm îngrășămintele azotoase în port. Avem ofertă pentru trei produse” # Agrobiznes
Piramida Agro, companie cu activitate constantă în importul și distribuția de fertilizanți în Republica Moldova, anunță recepționarea primelor loturi de sulfat de amoniu 21:24, nitrat de amoniu și uree – atât granulată, cât și prilată pentru noul sezon. Dumitru Munteanu, reprezentantul companiei, afirmă că disponibilitatea timpurie a stocurilor este importantă într-un sezon în care ferestrele […]
Universitatea Tehnică a Moldovei examinează modele europene de gestionare a fermelor didactice pentru a moderniza Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni, care dispune de 570 de hectare de terenuri agricole. Obiectivul este integrarea acestor resurse în activități academice, de cercetare și comerciale, după standarde utilizate în marile universități agricole din Europa. Facultatea de […]
KGS – grupul agroalimentar care deține și o fabrică de zahăr în Moldova – intră în cursa pentru Carrefour # Agrobiznes
Ministerul Agriculturii din Polonia a propus ca Grupul Alimentar Național (KGS) să preia cele 750 de magazine și 40 de centre de distribuție Carrefour Polska, după ce retailerul francez a început procesul de vânzare. Pentru autoritățile poloneze, tranzacția ar fi punctul de plecare pentru un lanț național de retail, menit să reducă influența discounterilor străini, […]
Kernel, Ucraina: Industria de procesare a oleaginoaselor înregistrează cel mai mare deficit de materie primă din ultimul deceniu # Agrobiznes
Capacitățile de procesare ale Ucrainei ar putea depăși oferta de floarea-soarelui cu aproximativ 10,2 milioane de tone în sezonul 2025, ceea ce va intensifica competiția pentru materie primă și va reduce marjele de procesare. Concluziile sunt prezentate în raportul companiei „Kernel” pentru primul trimestru al anului financiar 2026 (iulie–septembrie). Potrivit raportului, recolta de floarea-soarelui din […]
La 28 noiembrie, Ucraina a recoltat 52,58 milioane tone de cereale de pe 10,42 milioane hectare, ceea ce reprezintă 89% din suprafața însămânțată. Suprafața include: Regiunile cu cele mai mari volume recoltate: Pentru culturile oleaginoase, până acum au fost recoltate 17,08 milioane tone, inclusiv: Recolta de sfeclă de zahăr a ajuns la 10,27 milioane tone […]
Legumicultorii din Moldova au beneficiat de instruiri complexe datorită suportului JICA și ADMA # Agrobiznes
Între 21 și 29 noiembrie 2025, în mai multe localități din Republica Moldova au avut loc instruiri tehnice dedicate tratamentului post-recoltare, depozitării legumelor, cultivării în sistem hidroponic și evaluării loturilor demonstrative cultivate în spații protejate. Activitățile au fost organizate în cadrul Proiectului „Dezvoltare Agricolă Durabilă”, implementat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) în parteneriat […]
Tarifele Căii Ferate cresc, volumele de cereale dispar: exporturile Moldovei intră în zonă de risc # Agrobiznes
Din luna septembrie 2025, anunțul privind intenția Căii Ferate din Moldova de a majora tarifele cu 7% a generat o reacție imediată în rândul operatorilor logistici implicați în transportul cerealelor. Deși administrația CFM a decis ulterior să mențină pentru o lună tarifele vechi, piața a reacționat rapid: volumele planificate pentru transportul din octombrie s-au prăbușit. […]
Peste 60 de fermieri s-au adunat pe 27 noiembrie, la Dubăsari, la evenimentul oficial de lansare MAS Seeds. Compania și-a prezentat portofoliul de hibrizi de floarea-soarelui și porumb adaptați regiunii, explicând tehnologiile de ameliorare, performanțele obținute în condițiile climaterice locale și tipul de suport pe care îl vor oferi fermierilor în următoarele campanii. Oferta include […]
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga fiind parte a delegației Republicii Moldova condusă de viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, a participat la Forumul Economic Germania-România-Republica Moldova de la Stuttgart. Evenimentul desfășurat în perioada 26-27 noiembrie 2025, a avut ca obiectiv consolidarea dialogului trilateral și intensificarea cooperării economice reciproc avantajoase. Participarea la eveniment reprezintă o necesitate strategică, […]
Conferința Businessul Fructelor: soluțiile producătorilor pentru livezile moderne și acces pe piețele externe # Agrobiznes
Circa 300 de producători și exportatori de fructe, alături de experți naționali și internaționali în pomicultură, participă la cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor în Moldova, cel mai important eveniment pomicol al anului. Organizată de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Uniunii Europene și al Agenției de Investiții din Moldova, conferința și-a consolidat, în […]
În Nord-Estul Republicii Moldova, hibrizii Pioneer PT314, PT315 și PT303 au depășit frecvent pragul de 4 t/ha, într-un an marcat de înghețuri târzii și presiune ridicată de dăunători. Totuși, tehnologia hibrizilor și managementul atent al fermierilor au oferit rezultate competitive. Mihai Bostan, promotor Corteva Agriscience, menționează aportul precipitațiilor din luna mai, care au permis umplerea […]
Nufarm marchează primul său eveniment oficial în Republica Moldova și anunță direcțiile noi pentru sezonul următor # Agrobiznes
După un sfert de secol în care a construit o relație constantă cu fermierii din țară, Nufarm a organizat primul său eveniment oficial în Republica Moldova. Întâlnirea a reunit distribuitori, parteneri și agricultori interesați atât de soluțiile deja testate în teren, cât și de produsele noi care vor intra în portofoliu în sezonul următor. În […]
Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a participat la conferința internațională organizată de Ambasada Republicii Kazahstan în Republica Moldova, eveniment consacrat perspectivelor politico-economice ale Kazahstanului în raport cu țara noastră și cu statele din Europa de Est. Oficialul a subliniat caracterul strategic al cooperării cu Kazahstanul, bazat pe încredere și angajamentul […]
Ministerul Agriculturii și asociațiile din sector discută despre instituirea Camerelor Agricole # Agrobiznes
Reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol au participat alături de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, precum și secretarii de stat ai MAIA la o serie de discuții tehnice privind instituirea Camerelor Agricole. În cadrul discuțiilor, ministerul a reiterat că intervenția statului constă în instituirea cadrului legislativ necesar, întrucât camerele agricole sunt […]
Ferma familiei Obadă de la Nicoreni, construită de la zero prin muncă proprie, gestionată de Iurie Obadă și cei patru fii ai săi, fiecare cu roluri diferite, a fost una dintre cele peste 40 selectate în țară pentru testarea performanței Bayer. Lucrează 280 de hectare într-un asolament bine structurat, cu grâu, orz, rapiță, floarea-soarelui, porumb […]
Astăzi și mâine, 27–28 noiembrie, are loc cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, cel mai important eveniment pomicol al anului, care reunește circa trei sute de producători și exportatori de fructe, alături de experți naționali și internaționali. Evenimentul este organizat de Asociația Moldova Fruct, cu sprijinul Uniunii Europene și al Agenției de Investiții […]
Alfa Smart Agro își actualizează platforma online, cu accent pe conținut tehnic pentru fermieri # Agrobiznes
Compania Alfa Smart Agro a lansat recent o versiune actualizată a site-ului corporativ alfasmartagro.com, împreună cu o variantă localizată pentru Republica Moldova. Noul format pune mai mult accent pe structurarea informațiilor pe tipuri de utilizatori și pe accesul la conținut tehnic, nu doar pe promovarea portofoliului de produse. În locul unei simple liste de produse, […]
Intrarea în insolvență și executarea silită a agricultorilor: ce măsuri vrea să ia statul și ce pot face fermierii # Agrobiznes
Ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, a vorbit astăzi despre situația fermierilor care riscă să ajungă în insolvență sau se confruntă deja cu executări silite. Mesajul ei atinge două teme importante pentru sector: oprirea ridicării de bunuri de la fidejusori și introducerea unei perioade de protecție în care executarea silită să fie suspendată, cu […]
Primele patru ferme de ovine din Moldova aprobate pentru granturile AGGRI. Alte dosare pot fi depuse # Agrobiznes
Ședința Comisiei de Evaluare și Selectare a proiectelor din cadrul programului AGGRI a confirmat aprobarea primelor patru exploatații specializate în creșterea ovinelor care au depus dosarele în cadrul apelului III. După prezentarea proiectelor și evaluarea documentației, membrii comisiei au acordat punctaj favorabil tuturor celor patru solicitanți, care urmează să semneze contractele imediat ce prezintă dovada […]
În primele zece luni ale anului, exporturile rusești de uleiuri vegetale au înregistrat o scădere vizibilă, determinată în special de diminuarea cantităților de ulei de floarea-soarelui. Rusia rămâne un jucător major pe piața mondială a oleaginoaselor, iar modificările din exporturile sale influențează prețurile internaționale. Motivul principal este reducerea bazei de materie primă: recolta de floarea-soarelui […]
Ucraina: Rusia a atacat portul Ciornomorsk și a avariat echipamentele pentru operațiunile de încărcare-descărcare # Agrobiznes
În noaptea de 25 noiembrie, rușii au atacat regiunea Odesa cu drone. Una dintre lovituri a vizat portul Ciornomorsk. Despre acest fapt au informat ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, și Administrația Porturilor Maritime ale Ucrainei (AMPU). În urma atacurilor cu drone, infrastructura portuară din Ciornomorsk a fost avariată. Au fost afectate clădiri administrative […]
În primele patru luni ale sezonului 2025–2026, perioada iulie–octombrie, exporturile de porumb ale Republicii Moldova au început cu un ritm mai alert decât anul trecut. Volumul total a ajuns la 31,4 mii de tone, ceea ce reprezintă o creștere de 20,6% față de același interval din 2024, când au fost exportate 26 mii de tone. […]
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) aniversează 25 de ani de activitate în Republica Moldova, perioadă în care, prin investiții și parteneriate pe termen lung, a susținut modernizarea agriculturii, dezvoltarea infrastructurii rurale, creșterea competitivității micilor producători și întărirea capacității de adaptare la schimbările climatice. În acest interval, portofoliul Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare […]
UTM va prezenta viitorul Agrotek Park – primul parc industrial din Moldova dedicat inovațiilor în agricultură # Agrobiznes
Universitatea Tehnică a Moldovei invită studenții, startup-urile, cercetătorii, antreprenorii și IMM-urile din domeniul agriculturii la o vizită de prezentare a viitorului incubator Agrotek Park. Agrotek Park este o infrastructură aflată în plină dezvoltare, creată pentru a susține inițiative în agricultura digitală, robotică, tehnologii alimentare și agritech. Vizita oferă ocazia de a vedea cum prinde formă […]
Comisia Europeană intenționează să facă perioada de aprobare pentru substanțele active utilizate în pesticide nelimitată, cu excepția cazurilor specifice care implică substanțe cu grad ridicat de pericol, potrivit unui proiect al pachetului legislativ privind siguranța alimentară, obținut de Euractiv. Pachetul de simplificare, cunoscut sub numele de omnibus, introduce modificări punctuale în reglementarea UE privind pesticidele. […]
Ce caută retailerii din România: concluziile producătorilor după RO Fruits & Vegetables Show 2025 # Agrobiznes
România rămâne una dintre cele mai dinamice piețe pentru exportatorii de fructe și legume din Republica Moldova. În perioada 19–21 noiembrie, Export Agency a organizat o misiune comercială la București pentru un grup de producători interesați de extinderea pieței de export. Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Modern Buyer și Federația Națională a Fermierilor, […]
Republica Moldova se pregătește să își desemneze ambasadorii vinului în cadrul Concursului Național „Vinul Moldovei”, desfășurat în perioada 4–6 decembrie 2025. Înaintea acestui moment important pentru sectorul vitivinicol, vinificatorii intră în ultima săptămână de înscrieri, termenul limită fiind 28 noiembrie 2025. Evenimentul reunește comunitatea vitivinicolă într-o competiție dedicată vinurilor produse sub brandul de țară „Vinul […]
Agrobiznes a fost premiat ieri, 23 noiembrie 2025, în cadrul Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, desfășurată la vinăria „Cricova”. Redacția a fost distinsă la categoria „Excelență în jurnalism agricol”. Evenimentul a reunit fermieri, antreprenori, procesatori și specialiști din toate regiunile țării, fiind dedicat recunoașterii contribuției celor care dezvoltă unul dintre sectoarele strategice ale Republicii […]
La Chișinău va avea loc un atelier practic dedicat producției hidroponice, un domeniu care capătă tot mai multă importanță în rândul legumicultorilor din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura pe 25 noiembrie, începând cu ora 9:00, la sediul Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, pe Calea Basarabiei 18. Atelierul „Hidroponie: tehnologii, date și decizii inteligente” […]
Ucraina: Procesatorii de floarea-soarelui majorează norma de aciditate din cauza deficitului # Agrobiznes
În Ucraina au fost recoltate 9 milioane tone de floarea-soarelui de pe 92% din suprafețele semănate, față de 10 milioane tone în aceeași perioadă a anului trecut. Prognoza unui volum total de 9,6 milioane tone devine tot mai realistă, având în vedere cantitatea de floarea-soarelui rămasă în câmp, care riscă să se deterioreze din cauza […]
140 de fermieri și reprezentanți ai sectorului – premiați de Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare # Agrobiznes
Pe 23 noiembrie 2025 a fost marcată Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, o zi dedicată celor care contribuie la dezvoltarea unuia dintre sectoarele strategice ale Republicii Moldova. Evenimentul a reunit fermieri, antreprenori, procesatori și specialiști din toate regiunile țării. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a subliniat importanța efortului depus de agricultori într-un […]
În sezonul 2025/26, producția de grâu și orz din Turcia, realizată în mare parte fără irigații, este estimată să scadă față de anul precedent, pe fondul unor condiții meteo neobișnuit de secetoase, potrivit USDA. În contrast, producția de porumb este prognozată să crească, deoarece o parte importantă a culturilor beneficiază de irigații, iar suprafața cultivată […]
Inflația din zona euro a înregistrat o nouă scădere în octombrie 2025, coborând la 2,1%, față de 2,2% în septembrie. Evoluția menține regiunea în apropierea obiectivului Băncii Centrale Europene, iar datele publicate de Eurostat indică o tendință similară și la nivelul Uniunii Europene. În ansamblul UE, inflația anuală a ajuns la 2,5%, în declin față […]
Vasile Bacal, fermier: „Anul trecut, am aruncat recolta de pe 30 ha din cauza tripsului. Cu Itagritec, avem peste 80 t/ha” # Agrobiznes
Activitatea agricolă a lui Vasile Bacal, fermier din raionul Ștefan Vodă, a început dintr-o întâmplare. După ce a primit solicitarea de a gestiona vechea livadă de măr rămasă în sat, a decis să încerce să reanimeze activitatea. Soiurile de atunci nu se mai vindeau, așa că a abandonat activitatea, iar peste ceva timp s-a implicat […]
Consumatorii de cireșe solicită fructe de dimensiuni mari, dulci, aromate și ferme. În același timp, producătorii își doresc livezi care produc recolte înalte în fiecare an care să asigure un venit stabil. Atât calitatea fructelor, cât și productivitatea depind în mare măsură de proiectarea livezii, precum și de tehnologia ulterioară de gestionare. Un element foarte […]
După raportul USDA de la sfârșitul săptămânii trecute, IGC și-a revizuit ieri în creștere estimarea privind potențialul producției mondiale de grâu. Ajustarea este de +3 milioane tone față de estimarea din luna precedentă. În ciuda acestei creșteri, nivelul stocurilor la final de sezon rămâne anunțat la 73 milioane tone, identic cu raportul anterior, ca urmare […]
