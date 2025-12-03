Noi cerințe de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase

16:20

Activitatea agricolă a lui Vasile Bacal, fermier din raionul Ștefan Vodă, a început dintr-o întâmplare. După ce a primit solicitarea de a gestiona vechea livadă de măr rămasă în sat, a decis să încerce să reanimeze activitatea. Soiurile de atunci nu se mai vindeau, așa că a abandonat activitatea, iar peste ceva timp s-a implicat […]