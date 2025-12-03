„Marea Unire – o națiune, un ideal”. Expoziție tematică la Biblioteca Națională din Chișinău. Detalii oferite de directoarea instituției
3 decembrie 2025
O expoziție dedicată Zilei României se va desfășura timp de o lună în incinta Bibliotecii Naționale din Chișinău. Expoziția a fost deschisă publicului din 1 decembrie, care marchează istoria Marii Uniri din anul 1918. Această cuprinde o colecție de peste 120 de volume tipărite de o editură din Iași. „În ea este relatată istoria neamului...
Benjamin Netanyahu a cerut suport din partea lui Trump pentru a fi grațiat de președintele Israelului, într-un dosar în care este acuzat de corupție # Ziarul de Garda
Benjamin Netanyahu este primul prim-ministru în exercițiu din Israel care este judecat după ce a fost acuzat de corupție, scrie Al Jazeera. Prim-ministrul israelian a fost acuzat în trei cazuri, cunoscute sub numele de „1000”, „2000” și „4000” – pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere, implicând presupusa acceptare de cadouri ilicite și...
„Campania mediatică din Transnistria a urmărit să dea legitimitate unui proces lipsit de concurență reală.” „Scrutinul” din stânga Nistrului, însoțit de narațiuni propagandistice # Ziarul de Garda
Așa-zisele alegeri din regiunea transnistreană, desfășurate pe 30 noiembrie, au fost însoțite de un val intens de narațiuni propagandistice menite să proiecteze imaginea unui proces democratic autentic și a unui teritoriu loial Rusiei. Experții consultați de ZdG susțin că regimul de la Tiraspol a folosit același mecanism de legitimare simbolică: participare crescută artificial, mesaje despre...
Alte cinci persoane au fost trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia și Herțegovina # Ziarul de Garda
A fost finalizată urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cele cinci persoane, printre care o femeie,...
O echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții. „Violența împotriva lucrătorilor medicali este o crimă împotriva întregii comunități” # Ziarul de Garda
Ieri, 2 decembrie, o echipă de asistență medicală urgentă a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții în Ungheni, informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). La ora 09:24, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale unei femei de 47 de ani, pe motivul...
LIVE TEXT/ În regiunea Odesa, rușii au atacat din nou infrastructura energetică: o persoană a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:35 Noaptea trecută, trupele ruse au lovit unul dintre obiectivele energetice din regiunea Odesa, scrie hromdske.ua. În urma atacului rusesc, la obiectivul de infrastructură energetică a izbucnit un incendiu. Din cauza bombardamentelor, echipamentele au fost avariate. Un angajat al întreprinderii a fost rănit și a fost spitalizat în stare gravă. Medicii îi acordă îngrijirea...
Între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025-2026 # Ziarul de Garda
Familiile din R. Moldova vor putea beneficia, în sezonul rece 2025–2026, de compensații monetare cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 3 decemnbrie, o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului, conform unui comunicat de presă. „Valoarea minimă a compensației...
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție a fost reținut # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții sunt efectuate la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție, anunță Centrului Național Anticorupție (CNA). Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă, astfel un șef de secție a fost reținut. Potrivit materialelor cauzei, un șef...
ULTIMA ORĂ/ Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului. Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu etapa cercetării probelor apărării, în prezența lui Vladimir Plahotniuc, care a acceptat să fie...
Cele 24 de puncte din Planul de consolidare a rezilienței democratice: „O parte dintre acțiuni reprezintă informații cu caracter secret, pentru a nu compromite mecanismele de protecție ale statului” # Ziarul de Garda
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat ieri, 2 decembrie, de președinta R. Moldova, Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice, se arată în comunicatul de presă emis de Președinție. Ce prevede Planul de...
La ședința Guvernului de astăzi, 3 decembrie, Executivul a aprobat rechemarea din funcții a doi ambasadori ai R. Moldova în legătură cu expirarea mandatelor. Victor Chirilă a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în România și prin cumul în Republica Serbia și Muntenegru, cu reședință la București. De asemenea, Dumitru Braghiș a...
LIVE/ Ședința Guvernului. Miniștrii au aprobat acordarea compensațiilor la energie pentru luna noiembrie # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 3 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 19 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și proiectul cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase. UPDATE 10:20 Miniștrii au...
După ce Șor a dat tonul, și Taraclia rămâne fără primar. Veaceslav Lupov: „Ne sunt blocate cele mai importante inițiative” # Ziarul de Garda
După demisia primăriței municipiului Orhei, și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat plecarea din funcție. Lupov a invocat motive asemănătoare cu Tatiana Cociu – „tot ce au făcut Sandu și PAS în țară este să distrugă blocul nostru „Victorie”, să exercite presiuni asupra susținătorilor și să intenteze dosare liderilor noștri”. Mesajul video a lui...
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 3 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsesc 19 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului pentru acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară și proiectul cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase.
Uniunea Europeană a stabilit un regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești. Data limită de intrare în vigoare a interdicției complete # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au convenit asupra unui regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze naturale rusești. O interdicție completă a contractelor pe termen lung pentru livrările de gaze rusești prin conducte către UE este așteptată să intre în vigoare cel târziu la 1 noiembrie 2027, potrivit unui comunicat de presă emis...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 100 de drone noaptea, există victime. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:25 În noaptea de 3 decembrie, armata rusă a atacat cu 111 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri, lansate din direcțiile: Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Chauda, Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și...
„Nu s-a găsit niciun compromis.” Discuțiile de cinci ore dintre Putin și Witkoff s-au încheiat fără un acord privind Ucraina # Ziarul de Garda
Discuțiile de cinci ore de la Kremlin dintre emisarul american Steve Witkoff și președintele Rusiei, Vladimir Putin s-au încheiat fără un acord privind Ucraina. Partea americană și-a prezentat propunerile, dar „nu s-a găsit niciun compromis”, a declarat consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, scrie CNN. „Am discutat în mod specific probleme teritoriale, fără de care nu...
Apeluri false privind înlocuirea contoarelor. Premier Energy îndeamnă la vigilență # Ziarul de Garda
Premier Energy Distribution avertizează consumatorii despre apeluri de la persoane necunoscute care solicită date personale sub pretextul schimbării contoarelor. Astfel, compania precizează că NU cere date din buletin la telefon, iar schimbarea contoarelor se face planificat și fără a necesita date personale. Compania recomandă tuturor consumatorilor să nu divulge date personale la telefon; să verifice...
LIVE TEXT/ Două persoane au murit noaptea trecut în Dnipropetrovsk după un atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1378 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:20 În regiunea Dnipropetrovsk, noaptea trecută au avut loc mai multe atacuri, există morți și răniți, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. „Noaptea trecută, orașul Ternivka din raionul Pavlohrad a fost lovit de drone rusești. În urma atacului a izbucnit un incendiu, au fost avariate garaje, case de locuit și automobile. Salvatorii au lichidat...
Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern # Ziarul de Garda
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate marți, 2 decembrie, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova, conform unui comunicat de presă. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert...
Aproximativ 200 de mii de oameni încă își duc viața în părțile din regiunea Donețk controlate de Kiev. Conform planului de pace al SUA, zona ar putea trece însă sub control rusesc. DW a stat de vorbă cu locuitorii. Conform planului în 28 de puncte al SUA pentru încetarea războiului din Ucraina, Kievul urma să cedeze...
LIVE TEXT/ Treisprezece persoane, rănite în urma atacurilor rusești din timpul zilei asupra raionului Nikopol. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:26 Treisprezece persoane au fost rănite în cursul zilei în raionul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk. Un bărbat de 74 de ani a fost spitalizat în stare medie de gravitate. Alți trei bărbați și nouă femei sunt în tratament ambulatoriu, a anunțat guvernatorul Vladislav Haivanenka. Armata rusă a atacat raionul de peste douăzeci de ori, folosind...
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, cercetată într-un dosar de corupție, a fost transferată în arest la domiciliu # Ziarul de Garda
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, vizată într-un dosar penal pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență, a fost transferată din arest preventiv în arest la domiciliu. Instanța a admis parțial demersul procurorului de caz privind prelungirea măsurii preventive și a dispus aplicarea arestului la domiciliu pentru un...
Putin: „Nu plănuim să luptăm împotriva Europei, dar dacă Europa va dori brusc să înceapă un război, suntem pregătiți chiar acum” # Ziarul de Garda
Înainte de întâlnirea cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Whitcoff, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită pentru un război cu Europa „chiar acum”, dacă statele europene vor iniția unul. Președintele rus a declarat că Moscova acționează în Ucraina „în mod chirurgical”, lucru pe care europenii nu ar trebui să...
Vladimir Plahotniuc a compărut în fața magistraților, după ce „a rugat să nu fie escortat” în instanță pe parcursul a 20 de ședințe, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Alături de cei trei avocați care-i apărăr interesele, Vladimir Plahotniuc și-a prezentat în instanță lista probelor, care curpinde 164 de martori,...
Președinta Sandu, despre contrabanda cu armament de la vamă: „Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen, pentru că riscurile sunt mari, având un război la hotar” # Ziarul de Garda
„Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen, pentru că riscurile sunt mari, având un război la hotar”, a subliniat președinta Maia Sandu, în conferința de presă după ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), atunci când a fost întrebată de un jurnalist dacă contrabanda cu armament de la vama Albița poate fi...
Cum va circula transportul public din centrul capitalei în ziua inaugurării târgului de Crăciun # Ziarul de Garda
În ziua inaugurării târgului de Crăciun din capitală, circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin va fi sistată, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, informează Primăria Municipiului Chișinău. Potrivit unui comunicat al Primăriei, în perioada 5 decembrie 2025,...
VIDEO/ Maia Sandu, după ședința CNS: „Trebuie să perfecționăm instrumentele de combatere a finanțării ilicite a partidelor politice. Provocarea cea mare o constituie criptovaluta” # Ziarul de Garda
Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat marți, 2 decembrie, de președinta Maia Sandu, a aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027. Documentul stabilește „direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice”. De asemenea, conform administrației prezidențiale de la Chișinău, documentul prevede „măsuri de întărire a securității...
LIVE TEXT/ Suedia oferă Ucrainei un pachet de sprijin pentru iarnă de peste 100 de milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Suedia oferă Ucrainei un pachet de asistență civilă în valoare de 100 de milioane de euro pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor urgente pe timpul iernii, scrie Ukrinform. Fondurile vor fi folosite pentru a sprijini municipalitățile ucrainene în repararea și construirea infrastructurii într-un mod ecologic, pentru a contribui la satisfacerea nevoilor energetice ale...
LIVE/ Declarațiile Maiei Sandu după ședința CNS: „Am venit cu un set de măsuri, pentru ca să avem un stat mai puternic” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu susține marți, 2 decembrie, declarații de presă după ce a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). „Astăzi am discutat două subiecte: unul e mai important și o să încep cu acesta. La ședință am discutat planul de consolidare a rezilienței R. Moldova. Este un plan de măsuri pentru următorii ani 2026-2027...
Ouă de găină rechemate din comerț, după ce ANSA a depistat reziduuri de medicamente de uz veterinar # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță marți, 2 decembrie, rechemare unui produs alimentar din comerț. Potrivit informațiilor, ouăle de găină a operatorul din domeniul alimentar „Adalva” SRL cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. Conform ANSA, motivul rechemării este depistate de reziduuri de medicamente de uz veterinar, antibioticul...
Politico: Administrația Trump intenționează să-i returneze Rusiei activele sale înghețate, după semnarea acordului de pace cu Ucraina # Ziarul de Garda
Administrația Trump intenționează să returneze Rusiei activele înghețate după semnarea acordului cu Ucraina și încheierea războiului, au declarat două surse pentru Politico. Potrivit acestora, oficialii americani l-au informat pe emisarul european UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, despre acest lucru în timpul vizitei sale la Washington, care a avut loc acum câteva luni în urmă. Anterior,...
Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, Federica Mogherini, a fost reținută în cadrul unei anchete privind presupusa fraudă cu fonduri UE # Ziarul de Garda
Federica Mogherini, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene și actuală rectoră a Colegiului Europei, a fost reținută pe 2 decembrie în cadrul unei anchete privind presupusa fraudă legată de formarea tinerilor diplomați, finanțată de UE, potrivit ziarului belgian Le Soir, citat de EFE. Politiciana italiană, care, potrivit ziarului, se află în custodia poliției, a fost Înalt...
Legislativul va găzdui reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE: o delegației a instituției europene va ajunge în țară # Ziarul de Garda
Parlamentul va găzdui vineri, 5 decembrie, cea de-a XVI-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Printr-un comunicat Legislativul anunță că evenimentul va fi coprezidat de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană Marcel Spatari și europarlamentarul Siegfried Mureșan. Conform Parlamentului, în cadrul reuniunii se va discuta despre negocierile de...
LIVE TEXT/ Incendiu masiv în regiunea rusă Oriol după ce o rafinărie a fost atacată. Război în Ucraina, ziua 1377 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:30 Un incendiu de proporții a izbucnit în orașul Livny, din regiunea Oriol, Rusia, după un atac cu drone marți dimineața devreme, probabil a vizat rafinăria de acolo, potrivit Kyiv Post. Canalul de Telegram Exilenova+ a spus că două terminale ale rafinăriei au luat foc. Guvernatorul regional Andrey Klychkov a confirmat că drone au atacat...
DOC/ Se propun modificări la Codul educației. Schimbările vizează programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora și măsuri de susținere a tinerilor specialiști. Perciun: „Avem nevoie de un sistem modern” # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat marți, 2 decembrie, inițierea unor modificări la Codul educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație, precum și anumite...
Emisarul american Steve Witkoff a ajuns la Moscova pentru discuții cu Putin privind încheierea războiului din Ucraina # Ziarul de Garda
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pe 2 decembrie pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, în cea mai recentă încercare americană de a impulsiona negocierile privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent. Întâlnirea are loc în timp ce Putin semnalează că nu vede nevoia de concesii, după...
Plahotniuc, discurs în fața instanței: „Cer o șansă de a-mi demonstra nevinovăția și a face lumină în furtul miliardului” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc se declară nevinovat și spune că cere o șansă de a demonstra aceasta. Inculpatul a adăugat că, din momentul extrădării, a dormit doar câte 2-3 ore pe noapte, ocupându-se, în mare parte, cu studierea dosarului, acesta fiind motivul pentru care nu s-a prezentat în instanță pănă la 2 decembrie 2025. Marți, 2 decembrie...
„Dețin cetățenia a trei state: R. Moldova, România și Federația Rusă." Declarația a fost făcută de Vladimir Plahotniuc marți, 2 decembrie 2025, în fața instanței.
