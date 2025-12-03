Cele 20 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor fi folosite pentru consolidarea capacităților naționale de apărare. „Aceste echipamente sunt de ultimă generație”

16:50

Președinta Maia Sandu susține marți, 2 decembrie, declarații de presă după ce a convocat ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). „Astăzi am discutat două subiecte: unul e mai important și o să încep cu acesta. La ședință am discutat planul de consolidare a rezilienței R. Moldova. Este un plan de măsuri pentru următorii ani 2026-2027...