Propunere surpriză! Cotă zero la impozit și TVA majorat
Bani.md, 2 decembrie 2025 14:40
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a înregistrat un proiect de lege care introduce noi măsuri fiscale destinate sprijinirii mediului de afaceri și eliminării discrepanțelor legislative existente. Inițiativa, elaborată în colaborare cu Ministerul Finanțelor, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează atât stimularea investițiilor companiilor, cât și simplificarea procedurilor fiscale. Președintele […] Articolul Propunere surpriză! Cotă zero la impozit și TVA majorat apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 15 minute
14:50
437 de cereri, în valoare totală de 659,52 milioane lei, au fost depuse pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și pentru investiții pe etape. Despre aceasta a anunțat Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, precizând că 1 decembrie 2025 a fost ultima zi de recepționare a solicitărilor, apelul fiind lansat la 1 octombrie. […] Articolul Fermierii au solicitat subvenții de peste 659 milioane de lei prin 437 de dosare apare prima dată în Bani.md.
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:20
Banca Națională a Moldovei a obținut Silver Award la Romanian PR Award 2025 pentru proiectul „O mie de motive să încerci MIA”. Distincția recunoaște impactul pe care sistemul de plăți instant îl are asupra modului în care oamenii și companiile fac plăți în Moldova, transmite IPN. Proiectele câștigătoare au fost selectate de un juriu internațional, […] Articolul BNM câștigă premiul de argint pentru proiectul MIA, la Romanian PR Award apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
13:50
Deputatul blocului ALTERNTIVA, Ion Chicu, susține că mai mulți părinți din Moldova au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care ar fi obligați să restituie indemnizația de 1.000 de lei primită în primele două săptămâni ale lunii septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală, scrie REALITATEA. Chicu a reamintit că această […] Articolul Cadou electoral cu factură la final! Chicu părinții, chemați să returneze cei 1000 de lei apare prima dată în Bani.md.
13:10
Lovitură pentru Lukoil: România poate prelua „sub tutelă” operațiunile rusești din industria petrolieră # Bani.md
Executivul de la București a adoptat marți, 2 decembrie, o Ordonanță de Urgență care introduce un mecanism nou prin care statul poate interveni în companiile din România afectate de sancțiuni internaționale. Decizia vine în contextul aplicării sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva gigantului rus Lukoil: acestea au intrat în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie […] Articolul Lovitură pentru Lukoil: România poate prelua „sub tutelă” operațiunile rusești din industria petrolieră apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
12:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au reținut un lot de 2.305 kilograme de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce testele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Probele au fost prelevate la Postul de inspecție la frontiera Leușeni, unde lotul a fost inițial verificat înainte de a intra pe piață. […] Articolul Salmonella la kilogram! Un lot de carne de pui, oprit înainte de distribuție apare prima dată în Bani.md.
12:10
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 2% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, la 28,4 milioane tone metrice (mmt), deşi în noiembrie s-a înregistrat un avans de 10%, a anunţat furnizorul global de date LSEG, transmite bursa.ro. Lansarea livrărilor de la noua fabrică Arctic LNG 2 a majorat exporturile ruse […] Articolul Sancțiunile americane lovesc Rusia: exporturile de gaze lichefiate sunt în declin apare prima dată în Bani.md.
11:20
Vienna Insurance Group (VIG) a achiziționat pachetul de 5% deținut de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” în compania „Moldasig” S.A., potrivit datelor prezentate de Bursa de Valori a Moldovei. Tranzacția s-a realizat în data de 28 noiembrie prin negociere directă pentru 30 000 de acțiuni, la prețul de 360 lei per unitate, valoarea […] Articolul Pachetul deținut de CFM în Moldasig, cumpărat de Vienna Insurance Group apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
11:00
Aproape 1 miliard de dolari în poziții cripto cu efect de levier au fost lichidate luni, în urma unui nou val de scăderi bruște care a accelerat vânzările de pe piață, relatează Bloomberg. Corecția puternică a afectat atât cele mai tranzacționate criptomonede, cât și tokenurile mici, cu lichiditate redusă. Bitcoin s-a depreciat cu 8% și […] Articolul Apocalipsă pe piața cripto! Un miliard de dolari au fost șterși într-o singură zi apare prima dată în Bani.md.
10:00
Mafia construcțiilor din Chișinău! Evaziune de 8 milioane și bani spălați prin apartamente de lux # Bani.md
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la circa 8 milioane de lei, atribuită unei companii de construcții din Chișinău. Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea firmei ar fi ascuns veniturile reale, prejudiciind bugetul public național. Ulterior, pentru […] Articolul Mafia construcțiilor din Chișinău! Evaziune de 8 milioane și bani spălați prin apartamente de lux apare prima dată în Bani.md.
09:20
Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 673 de controale fiscale, în luna noiembrie, iar sancțiunile aplicate au depășit 1,9 milioane de lei. În urma verificărilor, în 447 de cazuri au fost depistate încălcări ale legislației, ceea ce înseamnă că aproape două treimi dintre controale s-au soldat cu penalizări. Inspectorii fiscali au aplicat 1,475 milioane de […] Articolul Comerțul, campion la nereguli: peste 1 milion de lei amenzi într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
19:20
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Misiunea are ca obiectiv evaluarea celor mai recente evoluții economice din Republica Moldova, analiza perspectivelor macroeconomice și a riscurilor asociate, precum și […] Articolul FMI vine la Chișinău să ia pulsul economiei și reformelor apare prima dată în Bani.md.
18:50
18:40
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul examinează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau măsuri suplimentare aplicate coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile sunt în desfășurare atât pe dimensiunea fiscal-bugetară, cât și pe cea ce ține de protecția producătorilor și consumatorilor din Republica […] Articolul Ministrul Economiei aruncă bomba: comenzile de pe Temu și Shein ar putea fi impozitate apare prima dată în Bani.md.
18:40
Ministrul Economiei taie elanul ideii de 50% produse locale pe raft: Nu este legal și nu este economie de piață # Bani.md
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins ideea introducerii unei cote obligatorii de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, declarând la Radio Moldova că o astfel de măsură ar încălca atât regulile economiei de piață, cât și normele internaționale. Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar fi compatibilă […] Articolul Ministrul Economiei taie elanul ideii de 50% produse locale pe raft: Nu este legal și nu este economie de piață apare prima dată în Bani.md.
17:20
Moldovenii muncesc 37 de ore săptămânal. Sunt mai harnici decât americanii, dar mai relaxați decât indienii # Bani.md
Moldova se situează în zona de mijloc a clasamentului global al orelor de muncă, cu o medie de 37 de ore lucrate pe săptămână, potrivit clasamentului realizat de Visual Capitalist pe baza datelor World Population Review. Studiul compară peste 150 de țări și arată contraste puternice între economiile dezvoltate și cele emergente. La nivel global, […] Articolul Moldovenii muncesc 37 de ore săptămânal. Sunt mai harnici decât americanii, dar mai relaxați decât indienii apare prima dată în Bani.md.
16:40
Unele aeronave Airbus A320, utilizate de către operatorii avia moldoveni, vor fi supuse inspecțiilor tehnice preventive, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă. Măsura vine după emiterea unei Directive de Navigabilitate de Urgență de către Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), ca urmare a unei notificări transmise de producătorul Airbus. Documentul semnalează un risc potențial de afectare […] Articolul Criză avia globală lovește și Moldova: Airbus A320, trimise urgent la inspecții tehnice apare prima dată în Bani.md.
16:30
Germania zguduie green deal-ul Bruxellesului și îi cere să oprească interdicția mașinilor pe benzină și motorină # Bani.md
Cancelarul german Friedrich Merz solicită Comisiei Europene să slăbească interdicția privind vânzarea mașinilor noi cu motoare pe combustie internă (benzină și motorină) după anul 2035 – una dintre cele mai importante politici ale Pactului Verde European. Liderul german avertizează că industria auto a țării, aflată deja sub presiune, riscă să fie grav afectată dacă regulile […] Articolul Germania zguduie green deal-ul Bruxellesului și îi cere să oprească interdicția mașinilor pe benzină și motorină apare prima dată în Bani.md.
16:10
Airbus s-a lovit de o nouă problemă tehnică, de această dată în procesul de producție, care a afectat fuselajele mai multor aeronave din familia A320, relatează Reuters, citând surse din industrie. Defectul a fost identificat la panourile fuzelajului pentru câteva zeci de avioane aflate în producție, ceea ce a dus la întârzieri în livrări. Potrivit […] Articolul Scandal tehnic la un gigant aerian! Zeci de avioane A320 au probleme la fuselaj apare prima dată în Bani.md.
16:00
Circa 31,6 milioane de lei au fost achitați pentru bunurile introduse de persoane fizice, în perioada 24–30 noiembrie 2025, pe motiv că a fost depășită limita neimpozabilă de 150 de euro. Aceasta reprezintă 3,2% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru săptămâna trecută. În total, încasările Vămii la bugetul de stat au ajuns la peste 987,5 […] Articolul Moldovenii au plătit peste 31 milioane de lei pentru bunurile introduse în țară apare prima dată în Bani.md.
Ieri
15:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că tarifele pentru transportul cerealelor rămân printre cele mai avantajoase din sistemul feroviar, fiind semnificativ mai mici decât cele aplicate altor tipuri de mărfuri. Potrivit instituției, aceste prețuri preferențiale sunt susținute din resurse interne, printr-un regim strict de economisire a combustibilului, energiei și cheltuielilor de întreținere, precum […] Articolul Exporturile încetinesc, dar nu din vina tarifelor! CFM demontează criticile fermierilor apare prima dată în Bani.md.
14:40
Statistici care ustură. Creștere salarială de doar 2% în realitate, restul a fost mâncate de inflație # Bani.md
În trimestrul III 2025 salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ajustată la inflație însă, creșterea reală este de doar 2,1%, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost în mare parte erodate de scumpiri. Față de trimestrul II […] Articolul Statistici care ustură. Creștere salarială de doar 2% în realitate, restul a fost mâncate de inflație apare prima dată în Bani.md.
14:30
14:10
5 tone de ulei de palmier cu substanțe periculoase, depistate în depozitul unui importator # Bani.md
Un lot de 5 000 de kilograme de ulei de palmier a fost reținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct în depozitul importatorului, după ce testele de laborator au arătat depășirea nivelurilor admise de contaminanți. Potrivit ANSA, în uleiul analizat au fost depistate concentrații ale Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii acizilor grași […] Articolul 5 tone de ulei de palmier cu substanțe periculoase, depistate în depozitul unui importator apare prima dată în Bani.md.
14:10
Matematica rece a autorităților! Cifrele care hotărăsc cine primește compensații la căldură # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova a înăsprit criteriile pentru acordarea compensațiilor la energie și a redus sumele maxime disponibile în acest an. Noile reguli includ verificarea economiilor personale, limitarea consumului și o formulă de evaluare mai strictă a veniturilor. Noile criterii prevăd că persoanele care dețin economii la bancă și obțin venituri din dobânzi pot fi excluse […] Articolul Matematica rece a autorităților! Cifrele care hotărăsc cine primește compensații la căldură apare prima dată în Bani.md.
13:20
Prețul argintului atinge un nou record istoric în 2025: consumul depășește producția la nivel global # Bani.md
Prețul argintului a înregistrat o creștere vertiginoasă în 2025, stabilind un nou record istoric și generând temeri legate de o penurie tot mai accentuată pe piețele globale. Potrivit CNBC, această ascensiune spectaculoasă se produce pe fondul unui decalaj major între consum și producție, într-un moment în care economiile majore resimt tot mai puternic provocările generate […] Articolul Prețul argintului atinge un nou record istoric în 2025: consumul depășește producția la nivel global apare prima dată în Bani.md.
12:20
Rezervele valutare ale Moldovei s-au topit cu peste 40 de milioane de euro în trei săptămâni # Bani.md
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova s-au redus în perioada 1–21 noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Dacă la sfârșitul lunii octombrie acestea se situau la 5,141 miliarde de euro, la data de 21 noiembrie nivelul lor a coborât la 5,105 miliarde de dolari, cu 36,3 milioane de euro […] Articolul Rezervele valutare ale Moldovei s-au topit cu peste 40 de milioane de euro în trei săptămâni apare prima dată în Bani.md.
09:10
Peste 157 de mii de obligații fiscale au fost anulate de Serviciul Fiscal de Stat, după finalizarea procedurii de stingere automată a datoriilor de până la 10 lei per contribuabil, existente în evidențele instituției la 31 decembrie 2024. În total, Fisc a radiat obligații fiscale în sumă de 28 361,92 lei pentru 15 902 contribuabili, […] Articolul Peste 15 000 de moldoveni scapă de datorii: Fiscul a șters obligațiile de până la 10 lei apare prima dată în Bani.md.
09:00
De astăzi, 1 decembrie, Grupul Media Realitatea se extinde și lansează postul de radio Realitatea FM 98,6 Chișinău – un radio fără zgomot. Radioascultătorii noștri se pot bucura de muzică bună, fără elemente enervante. Realitatea FM 98,6 Chișinău – Old, but Gold Realitatea FM 98,6 Chișinău este postul de radio dedicat celor care apreciază muzica […] Articolul Grupul Media Realitatea lansează Realitatea FM 98,6 Chișinău – un radio fără zgomot apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Bruxelles versus Bruxelles! Comisia Europeană vrea acces la activele rusești, Belgia spune „nu” # Bani.md
Comisia Europeană intenționează să prezinte în perioada următoare un proiect de lege privind folosirea activelor rusești înghețate, o inițiativă menită să deblocheze accesul la fondurile care ar urma să finanțeze sprijinul pentru Ucraina. Informația a fost publicată de Der Spiegel, care citează un reprezentant al UE. Potrivit oficialului, au loc „negocieri intense” între statele membre […] Articolul Bruxelles versus Bruxelles! Comisia Europeană vrea acces la activele rusești, Belgia spune „nu” apare prima dată în Bani.md.
09:30
The Wall Street Journal relatează că ideea centrală din planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina este inspirată direct dintr-o propunere a Moscovei: pace prin afaceri, nu prin negocieri politice tradiționale. Potrivit surselor citate, apropiați ai lui Trump și emisari ai Kremlinului au lucrat în secret la un proiect economic de proporții istorice. […] Articolul Planul secret Trump–Kremlin pentru pace în Ucraina valorează 2 trilioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
09:20
Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, a anunțat lansarea oficială a vodcii „Trump Vodka”, disponibilă acum pentru precomenzi. Anunțul a fost făcut pe platforma X, unde Eric a scris scurt: „Ваше здоровье!” („Noroc!”). O sticlă costă 47 de dolari, semnificativ peste prețul mediu al vodcii în SUA. Pe site-ul companiei este listată și o versiune […] Articolul Noua afacere a familiei prezidențiale! „Trump Vodka” intră pe piață cu preț de lux apare prima dată în Bani.md.
09:10
Planul secret SUA–Rusia: Cum se pregătesc oamenii lui Trump să cumpere active energetice rusești # Bani.md
Americani influenți din cercul politic al fostului președinte Donald Trump poartă deja negocieri pentru acces la resursele naturale ale Rusiei, în contextul unui posibil „plan de pace” ruso-american, relatează The Wall Street Journal, citând surse familiare discuțiilor. Potrivit publicației, Gentry Beach – prieten din studenție al lui Donald Trump Jr. și sponsor al campaniei lui […] Articolul Planul secret SUA–Rusia: Cum se pregătesc oamenii lui Trump să cumpere active energetice rusești apare prima dată în Bani.md.
29 noiembrie 2025
16:30
Premierul milionar! Alexandru Munteanu își declară peste 1 milion de dolari în investiții și averi în trei țări # Bani.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, numit în funcție la 1 noiembrie 2025, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, document care arată un portofoliu financiar extrem de complex, cu investiții semnificative în SUA, Ucraina și România și proprietăți imobiliare în trei state. Conform declarației, Munteanu nu a avut venituri salariale în Republica Moldova anul […] Articolul Premierul milionar! Alexandru Munteanu își declară peste 1 milion de dolari în investiții și averi în trei țări apare prima dată în Bani.md.
12:00
Modelul economic al Moldovei aa murit! Creștere zero, recesiune tehnică și potențial economic prăbușit # Bani.md
Economia Republicii Moldova traversează o perioadă de stagnare prelungită, transformată deja în recesiune tehnică, iar sursele tradiționale de creștere sunt aproape complet epuizate. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului de țară prezentat de Expert-Grup, care avertizează că modelul de dezvoltare economică practicat în ultimele decenii „și-a atins limita”, iar recuperarea post-criză anticipată pentru […] Articolul Modelul economic al Moldovei aa murit! Creștere zero, recesiune tehnică și potențial economic prăbușit apare prima dată în Bani.md.
11:50
La 30 septembrie 2025, sectorul bancar din Republica Moldova a înregistrat o evoluție robustă, cu active și depozite în creștere, profitabilitate în urcare și indicatori prudențiali situați confortabil peste limitele reglementate, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei, potrivit Băncii Naționale a Moldovei. Activele totale ale băncilor au ajuns la 181,1 miliarde lei, în […] Articolul Unde direcționează băncile zecile de miliarde ale moldovenilor? BNM ridică cortina apare prima dată în Bani.md.
11:30
CFM își sabotează singură exporturile! Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale # Bani.md
Transportul feroviar de cereale din Republica Moldova riscă să intre într-o criză profundă, după ce anunțarea majorării tarifelor Căii Ferate din Moldova cu 7% a provocat o reacție imediată și severă din partea pieței. Economistul Iurie Rija avertizează, într-o analiză recentă, că efectele acestei politici tarifare sunt deja vizibile, iar consecințele pot deveni ireversibile dacă […] Articolul CFM își sabotează singură exporturile! Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale apare prima dată în Bani.md.
01:40
Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian în nord # Bani.md
Poliția de Frontieră anunță că două drone au survolat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de nord, incident confirmat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării. Survolarea a avut loc pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa, Ucraina) – Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului), aeronavele fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autoritățile de frontieră […] Articolul Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian în nord apare prima dată în Bani.md.
28 noiembrie 2025
18:00
Gazprom a raportat un profit net de 134,2 miliarde de ruble (1,34 miliarde de euro) în trimestrul III al anului 2025, după ce în aceeași perioadă a anului trecut compania înregistrase o pierdere de aproape 53 de miliarde de ruble (0,53 miliarde de euro), potrivit raportului companiei. Pentru primele nouă luni ale anului, profitul atribuibil […] Articolul Veniturile colosului energetic al Rusiei, Gazprom, s-au redus cu 10% apare prima dată în Bani.md.
18:00
După blocajele din Ucraina, Moldova primește tot mai multă motorină din terminalele Constanței # Bani.md
Importurile de motorină ale Ucrainei prin România „nu și-au revenit la nivelurile de dinaintea interdicției”, arată o analiză Profit.ro, deși Kievul a renunțat la restricțiile impuse pe 1 octombrie privind livrările prin portul Constanța. Traderii care foloseau terminalele constănțene preferă acum să vândă pe alte piețe, „printre care România, Serbia și Republica Moldova”. În analiză […] Articolul După blocajele din Ucraina, Moldova primește tot mai multă motorină din terminalele Constanței apare prima dată în Bani.md.
17:30
Moldovenii au întors spatele magazinelor locale! Coșul de cumpărături vine din Dubai și Beijing # Bani.md
Comerțul electronic cu bunuri și servicii comerciale în Republica Moldova a ajuns în 2024 la circa 8,93 miliarde de lei (aprox. 463,9 milioane de euro, fără TVA), în creștere cu 15% față de 2023. Cu toate acestea, vânzările online reprezintă doar 5,69% din cifra totală de afaceri a comerțului cu amănuntul, cel mai scăzut nivel […] Articolul Moldovenii au întors spatele magazinelor locale! Coșul de cumpărături vine din Dubai și Beijing apare prima dată în Bani.md.
16:40
Luvru scumpește cu 45% intrarea pentru vizitatorii străini. Moldovenii, printre cei afectați # Bani.md
Vizitatorii din afara Spațiului Economic European, categorie din care fac parte și cetățenii Republicii Moldova, care vor dori să treacă pragul muzeului Luvru vor trebui să plătească cu 45% mai mult pentru bilet. Începând cu 14 ianuarie 2026, cetățenii vor trebui să plătească 32 de euro pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din […] Articolul Luvru scumpește cu 45% intrarea pentru vizitatorii străini. Moldovenii, printre cei afectați apare prima dată în Bani.md.
16:00
Ratele de referință pentru programul „373” vor crește în trimestrul I al anului 2026, ceea ce înseamnă că finanțările garantate prin program s-ar putea scumpi ușor. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, rata aplicabilă creditelor în monedă națională va fi de 5,67% anual, iar pentru creditele […] Articolul Creditele prin „373” se scumpesc ușor în 2026. ODA anunță noile rate de referință apare prima dată în Bani.md.
16:00
Cum funcționează Yandex Go în Moldova și ce riscuri reale există pentru pasageri, șoferi și bugetul public # Bani.md
Pasagerii care aleg curse mai ieftine prin Yandex Go plătesc, de fapt, cu propria siguranță juridică și financiară, arată datele și analizele consultate de ZdG și de Asociația patronală a transportatorilor în regim de taxi. Mașini neautorizate, șoferi nedeclarați, asigurări nepotrivite, bani scoși din țară prin structuri offshore și instituții ale statului care reacționează lent […] Articolul Cum funcționează Yandex Go în Moldova și ce riscuri reale există pentru pasageri, șoferi și bugetul public apare prima dată în Bani.md.
15:40
Moldova, printre cele mai puțin digitalizate piețe de e-commerce din Europa. Or, vânzările online au ajuns la 8,9 miliarde lei în 2024, dar reprezintă doar 5,7% din retail, potrivit The E-Commerce Market in Moldova in 2025. Conform datelor prezentate, vânzările online în Republica Moldova au atins în 2024 un volum estimat la 8,9 miliarde de […] Articolul Prăpastie digitală! Doar 5,7% din comerțul moldovenesc este online apare prima dată în Bani.md.
15:10
UE vrea acces mai ușor la numerar: comercianții vor fi obligați să ofere retrageri fără achiziții # Bani.md
Uniunea Europeană vrea ca cetățenii să poată retrage numerar din magazine, chiar și atunci când nu cumpără nimic. Această prevedere apare într-un nou acord privind plățile mai sigure și mai transparente. Comercianții vor fi obligați să permită retrageri de numerar de până la 150 de euro. Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord […] Articolul UE vrea acces mai ușor la numerar: comercianții vor fi obligați să ofere retrageri fără achiziții apare prima dată în Bani.md.
14:50
Țara unde transportul și gospodăriile consumă aproape tot! 76% din energia Moldovei se duce aici # Bani.md
Republicii Moldova pentru anul 2024 a consumat 2,5 milioane tone echivalent de petrol, nivel similar cu anii precedenți, dar cu schimbări în structura consumului pe produse și sectoare, arată datele Biroului Național de Statistică cu privire la balanța energetică a țării. Potrivit datelor oficiale, gazul natural continuă să fie principala resursă energetică și reprezentă 2% […] Articolul Țara unde transportul și gospodăriile consumă aproape tot! 76% din energia Moldovei se duce aici apare prima dată în Bani.md.
14:00
Valea Trandafirilor, un parc situat în sectorul Botanica al capitalei, se întinde pe o suprafață de aproximativ 145 de hectare, dintre care nouă hectare sunt acoperite cu apă. Parcul a fost amenajat pe locul unui deal cultivat cu trandafiri în anul 1968, însă inaugurat un an mai târziu. Potrivit istoriei, localnicii sădeau trandafiri, iar ulterior […] Articolul Parcul Valea Trandafirilor – unul dintre cele mai frumoase din oraș apare prima dată în Bani.md.
14:00
Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane # Bani.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) confirmă că a înregistrat o sesizare depusă de mai mulți fermieri privind o presupusă schemă de insolvență frauduloasă care ar implica unul dintre cele mai mari grupuri agricole din Republica Moldova – Wetrade, controlat de milionarul Alexandr Tatarciuc. Într-o scrisoare expediată deputatei Victoria Belous, SFS anunță că sesizarea privind „insolvabilitatea […] Articolul Fermieri trași pe sfoară de un milionar din agricultură? Fiscul investighează o schemă de faliment de zeci de milioane apare prima dată în Bani.md.
12:20
Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați # Bani.md
Agenția Proprietății Publice anunță comercializarea mai multor terenuri și imobile de milioane de lei în 20 de localități, anunță instituția. În cadrul licitației „cu strigare”, cel mai valoros lot este un teren de 5,342 hectare din comuna Zagarancea, raionul Ungheni, scos la un preț de pornire de 11 milioane de lei și însoțit de o […] Articolul Mega licitație! Statul scote la vânzare terenuri și imobile de milioane în 20 de localitați apare prima dată în Bani.md.
