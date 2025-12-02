Lovitură pentru Lukoil: România poate prelua „sub tutelă” operațiunile rusești din industria petrolieră

11:30

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut patru tineri din Chișinău, bănuiți de implicare într-o schemă transnațională de înșelăciune prin care ar fi oferit spre vânzare, în mod fictiv, autovehicule retro către persoane din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul estimat ajunge la […] Articolul Tineri IT-iști din Chișinău, creierii unei mega-escrocherii de 500 000 USD! Americani păcăliți cu mașini retro fantomă apare prima dată în Bani.md.