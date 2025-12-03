Primari și oficiali din Moldova discută la Bruxelles despre aderarea la UE și fonduri europene

14:40

Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură. Despre aceasta a anunțat Ion Ceban, liderul MAN, care a spus: „Ținând cont […]