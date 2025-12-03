ANP confirmă investigațiile pentru acte de corupție la Penitenciarul Soroca

10:20

În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, cca 1000 de profesori din toate raioanele/municipiile țării au participat la un exercițiu care va ajuta îmbunătățirea instrumentelor de evaluare din cadrul examenelor naționale de absolvire, sesiunea de examene 2026. Participarea profesorilor a fost voluntară. Fiecare profesor a rezolvat un test de examen național fie pentru gimnaziu