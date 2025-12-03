Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777

14:20

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat. Nu doar pentru că este ilegal și distructiv, ci și pentru că, în 2026, capitala riscă să piardă peste 2 miliarde de lei din cauza iresponsabilității politice a Primarului Ivan […] Post-ul PAS din CMC: Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat apare prima dată în Provincial.