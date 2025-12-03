Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777
Provincial, 3 decembrie 2025 09:30
Managerul dezvoltare competiții din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Anatolie Ostap, a explicat pentru site-ul FMF.md cum a fost alcătuit clasamentul fazei a doua a Ligii 7777. – După terminarea fazei întâi a Ligii 7777, primele șase echipe (Petrocub, Zimbru, Sheriff, Milsami, CSF Bălți și Dacia Buiucani) vor lupta în faza a doua a campionatului pentru […] Post-ul Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
09:30
Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 # Provincial
Managerul dezvoltare competiții din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Anatolie Ostap, a explicat pentru site-ul FMF.md cum a fost alcătuit clasamentul fazei a doua a Ligii 7777. – După terminarea fazei întâi a Ligii 7777, primele șase echipe (Petrocub, Zimbru, Sheriff, Milsami, CSF Bălți și Dacia Buiucani) vor lupta în faza a doua a campionatului pentru […] Post-ul Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
08:50
Primăria Municipiului Edineț a primit un autoturism donat de Primăria Alba Iulia. „Transmiterea acestui bun vine ca un gest generos din partea Municipiului Alba Iulia, prin domnul primar Gabriel Pleșa, a Serviciului Control și Inspecție din cadrul Primăriei Alba Iulia, în special a șefului serviciului, Joldeș Constantin-Anton, precum și cu sprijinul de durată al cetățeanului […] Post-ul Primăria Edineț a primit un autoturism donat de Alba Iulia apare prima dată în Provincial.
08:10
Primăria orașului Cimișlia anunță că, mini-autospeciala achiziționată prin proiectul „Împreună pentru un oraș curat”, câștigător în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește – DAR 1+3, este deja la dispoziția orașului. Acest echipament modern va contribui semnificativ la menținerea curățeniei pe străzile orașului și la îmbunătățirea aspectului urban, oferind locuitorilor și vizitatorilor un mediu mai plăcut și […] Post-ul Cimișlia a primit o mini-autospecială modernă apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:10
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată # Provincial
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei administratoare de companie turistică pentru fapte de escrocherie. Procuratura a anunțat anterior, printr-un comunicat despre plasarea femeii în arest preventiv. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în […] Post-ul Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată apare prima dată în Provincial.
17:10
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, au efectuat astăzi, 2 decembrie, o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde au avut o întrevedere cu medicii și reprezentanții instituțiilor medicale din regiune, dar și cu specialiștii din raioanele Ștefan Vodă, Anenii Noi, Cimișlia și Basarabeasca. […] Post-ul Emil Ceban, în vizită de lucru la Căușeni pentru evaluarea medicinei primare apare prima dată în Provincial.
17:00
Ministrul Mediului, în raionul Rîșcani: încep lucrările de reparație și modernizare a barajului Costești–Stânca # Provincial
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Prima vizită a fost la Nodul Hidrotehnic Costești–Stânca, unde, împreună cu directorul Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Nicu Belitei, ministrul a anunțat oficial începerea lucrărilor de reparație și modernizare a barajului. Lucrările sunt realizate de Apele Moldovei și reprezintă primele intervenții majore […] Post-ul Ministrul Mediului, în raionul Rîșcani: încep lucrările de reparație și modernizare a barajului Costești–Stânca apare prima dată în Provincial.
17:00
La 2 decembrie 2025, în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca s-a desfășurat premierea învingătorilor Concursului raional pentru tineret ,,Descoperă orașul tău”, organizat de către Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca în comun cu Instituția Publică Centrul Raional pentru Tineret din Soroca. Prezent la eveniment Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac […] Post-ul Concursul raional „Descoperă orașul tău”: Soroca premiază echipele câștigătoare apare prima dată în Provincial.
16:50
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduuri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din grupa […] Post-ul Ouă contaminate retrase de pe piață apare prima dată în Provincial.
16:50
La Bălți a avut loc maratonul în sprijinul mediului „BIO Runner – Aleargă pentru Natură” # Provincial
Astăzi, 2 decembrie 2025, în municipiul Bălți s-a desfășurat maratonul în sprijinul protecției mediului „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ”. Evenimentul sportiv-ecologic „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ” a avut loc în Parcul Central „M. Volontir” și a reunit voluntari, activiști de mediu și locuitori pasionați de sport. Maratonul a fost organizat cu scopul de […] Post-ul La Bălți a avut loc maratonul în sprijinul mediului „BIO Runner – Aleargă pentru Natură” apare prima dată în Provincial.
16:50
Comunitatea din Țaul a fost gazda Festivalului Moștenirii Nordice. Participanții au descoperit expoziții, alături de meșteri populari au participat la ateliere interactive de tradiții locale și au descoperit frumusețea Parcului Țaul. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, inițiat de Ministerul Culturii și implementat de Centrul Național de Conservare și Promovare […] Post-ul (FOTO) Țaul a găzduit Festivalul Moștenirii Nordice apare prima dată în Provincial.
16:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la șantierul stației Chișinău, unde lucrările de modernizare înaintează conform graficului. Potrivit responsabililor, progresul general al proiectului a ajuns la 79,4%. În prezent, sunt în derulare lucrările de pozare a prizelor de pământ pe întreaga suprafață a stației, iar în paralel se finalizează montarea și […] Post-ul Dorin Junghietu a vizitat șantierul stației Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:40
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate în anii 2023-2025 (I semestru) și Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. […] Post-ul Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up apare prima dată în Provincial.
16:30
Perioada de depunere a cererilor pentru subvențiile în avans și pentru investițiile realizate pe etape s-a încheiat la 1 decembrie 2025. Pentru subvențiile în avans, au fost depuse 417 cereri, în valoare totală de peste 493 milioane lei. Majoritatea cererilor – 344 – sunt pentru modernizarea fermelor zootehnice, iar alte 43 se referă la dezvoltarea […] Post-ul S-a încheiat perioada de depunere pentru subvențiile în avans și pe etape apare prima dată în Provincial.
16:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 2 decembrie 2025, inițierea unor modificări la Codul Educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație, precum și […] Post-ul MEC propune modificări la Codul Educației apare prima dată în Provincial.
16:30
Circa 10 mii de locuitori ai comunelor Budești și Cruzești din municipiul Chișinău se bucură zilnic de condiții mai bune de acces către grădinițe, gimnaziu, liceu, oficiul poștal, oficiul medical și primării, după ce au fost reparate 2 drumuri importante din aceste sate, în cadrul Programului Guvernului „Europa este aproape”. Cu sprijinul Guvernului, în satul […] Post-ul Drumuri reabilitate la Budești și Cruzești apare prima dată în Provincial.
14:20
Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, unde va fi propus, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a remarcat că, salariile pentru muncitori, la fel, trebuie să fie votate de Consiliul Municipal, iar […] Post-ul Ceban: Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:20
Președintele PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu primarii și consilierii raionali ai PSRM din Dondușeni în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale, inclusiv propunerile din partea autorităților locale pentru includerea în bugetul alternativ pentru anul 2026, care este în prezent elaborat de socialiști. Oamenii din teritoriu sunt îngrijorați de decizia guvernului de […] Post-ul Igor Dodon – întrevedere cu primarii și consilierii raionali PSRM din Dondușeni apare prima dată în Provincial.
14:20
Ion Ceban, primarul capitalei, a publicat imagini video în care arată cum s-a schimbat transportul public în ultimii ani, informează PROVINCIAL. „ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL! Transportul Public: înainte și acum ÎNAINTE: Parcul municipal de transport public era format în mare parte din troleibuze și autobuze vechi, cu o vechime de peste 10 ani. Vehiculele se defectau […] Post-ul (VIDEO) Iată cum s-a schimbat transportul public din Chișinău în ultimii ani! apare prima dată în Provincial.
14:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul […] Post-ul ANSA a reținut un lot de carne separată mecanic de pui contaminat cu Salmonella apare prima dată în Provincial.
14:10
La Chișinău va avea loc „Forumul economic Moldova-China”. Cine poate participa și ce subiecte vor fi dezbătute # Provincial
Agenții economici sunt invitați să participe la „Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, care va avea loc pe 15 decembrie la Chișinău. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Moldova-China și reprezintă principala platformă de discuții între mediul de afaceri moldovenesc și partenerii chinezi, fiind dedicat colaborării economice și oportunităților comerciale dintre cele […] Post-ul La Chișinău va avea loc „Forumul economic Moldova-China”. Cine poate participa și ce subiecte vor fi dezbătute apare prima dată în Provincial.
13:00
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe. Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 01 decembrie 2025, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit informațiilor înregistrate, într-o locuință s-a produs o deflagrație a unui […] Post-ul Două deflagrații s-au produs în urma încălcării regulilor de securitate antiincendiare apare prima dată în Provincial.
13:00
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat, în vârstă de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga de comiterea faptei de corupere electorală. Conform rechizitoriului, învinuitul, fiind susţinător al unui partid electoral care a fost declarat neconstituţional, cu scopul determinării locuitorilor […] Post-ul Bărbat din Ceadîr-Lunga, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în Provincial.
11:20
În scopul îmbunătățirii calității infrastructurii rutiere și al sporirii siguranței circulației, Administraţia Națională a Drumurilor continuă lucrările de întreținere a traseelor naționale, conform Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale. Pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur, muncitorii din cadrul unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au desfășurat, pe parcursul săptămânii trecute, […] Post-ul AND continuă lucrările de întreținere a traseelor naționale apare prima dată în Provincial.
10:50
În conformitate cu Dispoziția nr. 288-d din 28.11.2025, data de 10 decembrie 2025 a fost stabilită drept termen de încheiere a perioadei de pășunat pe teritoriul UAT or. Cimișlia. Potrivit Primăriei Cimișlia, această decizie a fost luată ținând cont de condițiile meteorologice favorabile din luna noiembrie, care au permis prelungirea perioadei de vegetație, precum și […] Post-ul Primăria Cimișlia: perioada de pășunat se încheie pe 10 decembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
10:50
Ion Ceban, primarul capitalei, spune că „datele prezentate de poliție, precum că doar pe parcursul ultimei săptămâni au fost scoase din circuit droguri de peste 20 de milioane de lei, este o confirmare în plus a faptului că situația despre care vorbesc deja de mai bine de o lună – este alarmantă. Tot atunci am […] Post-ul Ion Ceban: consumul de droguri în Chișinău atinge cote îngrijorătoare apare prima dată în Provincial.
10:20
Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Pe parcursul lunii decembrie, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care urmează a fi donate bibliotecilor școlare din localitățile Republicii Moldova. Guvernul invită toți doritorii să se alăture campaniei, în perioada 1 – 24 decembrie 2025. Cărțile pot fi […] Post-ul Guvernul lansează campania „Biblioteca de sub brad”, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
10:20
Circa 1000 de profesori din țară au participat la o formare pentru pregătirea sesiunii de examene 2026 # Provincial
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, cca 1000 de profesori din toate raioanele/municipiile țării au participat la un exercițiu care va ajuta îmbunătățirea instrumentelor de evaluare din cadrul examenelor naționale de absolvire, sesiunea de examene 2026. Participarea profesorilor a fost voluntară. Fiecare profesor a rezolvat un test de examen național fie pentru gimnaziu […] Post-ul Circa 1000 de profesori din țară au participat la o formare pentru pregătirea sesiunii de examene 2026 apare prima dată în Provincial.
10:10
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați, de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupǎri infracționale specializată în distribuirea de droguri. Un suspect a fost prins în timp ce ascundea substanțe narcotice în diferite locații din municipiu, iar ulterior a fost reținut și al doilea membru al grupului. Investigațiile au arătat că gruparea […] Post-ul Doi tineri din Bălți, reținuți într-o schemă de distribuire a drogurilor apare prima dată în Provincial.
Ieri
09:50
Pe data de 1 decembrie 2025, în municipiul Bălți s-a desfășurat o amplă acțiune de ecologizare organizată în cadrul proiectului GREETS – „Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments in Botoșani și Bălți municipalities”, cod ROMD00684, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Primăria municipiului Bălți […] Post-ul 50 de voluntari au participat la ecologizarea Lacului Orășenesc din Bălți apare prima dată în Provincial.
09:50
Primarul orașului Orhei, Tatiana Cociu, își anunță demisia din funcția pe care o deține. Primarul spune că ea și colegii săi sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor. „Nu mai putem garanta rezultate și suntem nevoiți să închidem toate proiectele noastre. […] Post-ul (VIDEO) Demisie la Orhei: Tatiana Cociu pleacă din funcția de primar apare prima dată în Provincial.
09:30
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor. Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de […] Post-ul Companie de construcții din Chișinău, cercetată pentru evaziune de 8 milioane lei apare prima dată în Provincial.
08:10
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost efectuată o nouă inventariere a clădirilor abandonate pe teritoriul Chișinăului, lăsate în paragină și care prezintă pericol. În scurt timp toată informația va fi prezentată public. „Cert este că o lege care să reglementeze clar acest domeniu este una stringent necesară pentru toată țara”, a precizat […] Post-ul Primăria Chișinău a finalizat inventarierea clădirilor periculoase abandonate apare prima dată în Provincial.
1 decembrie 2025
17:20
Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei CEC, grupul va colecta, până pe 30 ianuarie 2026, semnăturile a cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în satul […] Post-ul CEC a înregistrat grupul de inițiativă pentru revocarea primarului din Hăsnășenii Mari apare prima dată în Provincial.
17:10
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în cooperare cu inspectorii Centrului chinologic și funcționarii postului vamal Lipcani, au dejucat o tentativă de transportare ilicită a produselor din tutun peste frontiera vamală, pusă la cale de un cetățean moldovean în vârstă de 36 de ani. În baza informațiilor operative, unitatea de transport de model Volkswagen Crafter, […] Post-ul Tentativă de contrabandă cu țigări, dejucată la postul vamal Lipcani apare prima dată în Provincial.
17:00
FC Răspopeni a devenit câștigătoarea Cupei raionului Șoldănești, ediția 2025. În finala competiției, care s-a jucat pe stadionul din satul Răspopeni, echipa din această localitate a învins FC Nistru Poiana cu 1-0. La ceremonia de premiere au participat președintele Asociației de fotbal din Șoldănești, Leonid Paierele, secretarul general ARF Șoldănești, Veaceslav Croitoru, și președinta raionului […] Post-ul FC Răspopeni – deținătoarea Cupei raionului Șoldănești apare prima dată în Provincial.
16:40
Bălți: 50 de voluntari au plantat arbori în Parcul „Mihai Volontir” în cadrul proiectului GREETS # Provincial
Astăzi, 1 decembrie 2025, în municipiul Bălți s-a desfășurat o amplă acțiune de mediu în cadrul proiectului GREETS – „Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments in Botoșani and Bălți municipalities”, cod ROMD00684, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Primăria municipiului Bălți, împreună cu aproximativ […] Post-ul Bălți: 50 de voluntari au plantat arbori în Parcul „Mihai Volontir” în cadrul proiectului GREETS apare prima dată în Provincial.
16:10
La 28 noiembrie curent, în raionul Telenești, a fost marcată Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare – un prilej de înaltă apreciere pentru oamenii care, prin muncă, perseverență și responsabilitate, contribuie esențial la dezvoltarea economică a comunităților noastre. Astfel, administrația raionului Telenești, în persoana vicepreședintelui raionului pe probleme sociale, Ion Tulbure si vicepreședintele raionului […] Post-ul Gala Antreprenorilor 2025 la Telenești apare prima dată în Provincial.
15:50
Peste 225 de specialiști au participat la Conferința națională „Incluziune, echitate și protecție în educație”, ediția a V-a # Provincial
Peste 225 de specialiști din domeniul incluziunii, cadre didactice și manageriale, experți, copii, părinți, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale s-au reunit în cadrul celei de-a V-a ediții a Conferinței naționale „Incluziune, echitate și protecție în educație” pentru a consolida angajamentul național pentru dezvoltarea unui sistem educațional incluziv, aliniat la standardele europene. Evenimentul marchează […] Post-ul Peste 225 de specialiști au participat la Conferința națională „Incluziune, echitate și protecție în educație”, ediția a V-a apare prima dată în Provincial.
15:50
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 1 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) și realizării achizițiilor publice în domeniul de activitate în anii 2024 – 2025 (9 luni). Scopul auditului a constat […] Post-ul CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către CAPCS apare prima dată în Provincial.
15:40
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Crăciunul ne unește. Fii mai bun în ajun de Crăciun!”, o inițiativă menită să promoveze valorile solidarității, bunătății și spiritului comunitar în perioada sărbătorilor de iarnă. Această campanie, desfășurată pentru al doilea an consecutiv, își propune să aducă împreună elevi, profesori, părinți […] Post-ul MEC lansează a doua ediție a campaniei „Crăciunul ne unește” apare prima dată în Provincial.
15:20
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 decembrie 2025 este de 3 299 340 # Provincial
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763 537 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (258 […] Post-ul Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 decembrie 2025 este de 3 299 340 apare prima dată în Provincial.
14:50
Consiliul raional Ialoveni a organizat și desfășurat Cupa raionului la baschet, ediția 2025 printre seniori, conform calendarului sportiv raional pentru anul 2025, faza finală fiind desfășurată în sala de sport a Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni Într-un final, cu meciuri tensionate, cea mai bună s-a dovedit a fi echipa satului Costești, care s-a […] Post-ul Costești câștigă Cupa raionului Ialoveni la baschet, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
14:30
„Până cei de la PAS ne dau nouă lecții de corectitudine și transparență, ar fi bine să se uite în ogradă lor. Abia astăzi, Guvernul a publicat anunțul privind inițierea elaborării proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2026. Dar atenție, perioada de elaborare anunțată este până mâine, la ora 17:00” – a declarat Ion […] Post-ul Ion Ceban: PAS manipulează că Primăria ar putea pierde 2 miliarde apare prima dată în Provincial.
14:20
„Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16:00, vom lansa cel mai mare Târg de Crăciun amenajat în PMAN și vom inaugura principalul Pom de Crăciun, precum și toate decorațiunile instalate în Chișinău. Invităm toți doritorii, locuitorii și oaspeții Capitalei la evenimentul mult așteptat, în special de cei mici” – a declarat Ion Ceban, primarul capitalei, […] Post-ul Vineri începe sezonul sărbătorilor în PMAN cu cel mai mare Târg de Crăciun apare prima dată în Provincial.
14:20
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spune că „Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat. Nu doar pentru că este ilegal și distructiv, ci și pentru că, în 2026, capitala riscă să piardă peste 2 miliarde de lei din cauza iresponsabilității politice a Primarului Ivan […] Post-ul PAS din CMC: Chișinăul nu își mai poate permite încă un an fără buget aprobat apare prima dată în Provincial.
14:10
Agenția de Dezvoltare Regională Nord a lansat procedura de licitație publică pentru executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Revitalizarea și amenajarea zonei Dumbrava din municipiul Edineț”. Proiectul are în vedere regenerarea zonei urbane degradate „Dumbrava” prin investiții în infrastructura publică, spații verzi, mobilitate urbană și servicii de calitate. Astfel, proiectul va contribui la îmbunătățirea […] Post-ul ADR Nord lansează licitația pentru revitalizarea zonei Dumbrava din Edineț apare prima dată în Provincial.
13:50
Primăria municipiului Bălți felicită elevele secției de tenis de masă a Școlii Sportive Specializate nr. 1 pentru evoluția remarcabilă și medaliile obținute la turneul internațional „Cup of Hopes Decathlon – România”, care s-a desfășurat în perioada 28–29 noiembrie 2025 în Dumbrăvița (România). Competiția a reunit peste 200 de tineri sportivi din România, Italia, Serbia, Ungaria, […] Post-ul Sportivele din Bălți – medaliate la turneul internațional de tenis de masă din România apare prima dată în Provincial.
13:40
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari (ANMC), a lansat proiectul „Rețeaua Tinerilor Romi pentru Coeziune Socială și Leadership în Moldova”, o inițiativă națională menită să consolideze participarea civică, dialogul intercultural și spiritul de leadership în rândul tinerilor romi. Proiectul este implementat în baza Memorandumului de Înțelegere semnat pentru perioada […] Post-ul MEC și ANMC lansează un proiect pentru tinerii romi din Moldova apare prima dată în Provincial.
13:40
În acest weekend, polițiștii din Orhei au stopat doi șoferi care conduceau în stare de ebrietate și au încercat să ofere mită pentru a nu fi sancționați. Primul caz a avut loc sâmbătă, în Camencea: un tânăr de 25 de ani, fără permis și cu mașina fără revizie și asigurare, a fost depistat cu 0,56 […] Post-ul Conducere sub influența alcoolului și dare de mită în Orhei apare prima dată în Provincial.
13:20
Ședință organizatorică la Primăria Drochia: priorități și planuri pentru perioada următoare # Provincial
Astăzi, primarul Nina Cereteu a convocat ședința organizatorică săptămânală cu funcționarii publici ai Primăriei orașului Drochia. În cadrul discuțiilor au fost analizate subiectele din săptămâna precedentă și au fost stabilite sarcinile prioritare pentru perioada următoare. Printre aspectele importante abordate: Pregătirea materialelor pentru ședința ordinară a Consiliului Orășenesc Drochia; Convocarea Comisiei de ieșire în teritoriu pentru […] Post-ul Ședință organizatorică la Primăria Drochia: priorități și planuri pentru perioada următoare apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.