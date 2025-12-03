MAN: propunem ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură. Despre aceasta a anunțat Ion Ceban, liderul MAN, care a spus: „Ținând cont […]
Primari și oficiali din Moldova discută la Bruxelles despre aderarea la UE și fonduri europene
În perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2025, Victor Slobozianu, primarul orașului Cricova, împreună cu Sergiu Lazarencu, vicepreședintele Delegației Parlamentului Republicii Moldova pentru relația cu Uniunea Europeană, și alți primari și aleși locali din suburbii ale Chișinăului participă la o vizită de lucru, la Bruxelles, la invitația lui Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European și […]
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune ca plafonul pentru compensațiile la căldură să fie de 2000 de lei, iar acolo unde membrii familiilor au un venit mai mic de 2000 de lei per persoană, compensația să fie de 3000 de lei în factură. Despre aceasta a anunțat Ion Ceban, liderul MAN, care a spus: „Ținând cont […]
Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura" la Soroca. Vezi programul
În data de 3 decembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a convocat ședință Comitetul organizatoric responsabil de organizarea și desfășuarea Festivalului tradițiilor și obiceiurilor de iarnă „V-am ura, V-am tot ura", ediția a XVI-a, organizat de către Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca, în partenerat cu Primăria municipiului Soroca și filiala Soroca […]
În perioada lunilor octombrie–noiembrie curent, angajații Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia au documentat și destructurat un grup infracțional specializat în circulația ilegală a drogurilor de tip PVP („sare") și MDMA, care activa pe teritoriul autonomiei. În urma măsurilor speciale de investigație și a achizițiilor de control efectuate au fost identificați și documentați doi membri […]
„Europa este aproape": alte 11 localități din raionul Ialoveni vor beneficia de finanțare pentru modernizarea drumurilor locale
În cadrul Programului guvernamental „Europa este aproape", alte 11 localități din raionul Ialoveni precum satele: Văsieni, Sociteni, Cigîrleni, Pojăreni, Suruceni, Nimoreni, Dănceni, Moleşti, Ulmu, orașul Ialoveni și comuna Mileștii Mici vor beneficia de finanțare pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale. Anunțul a fost făcut astăzi, 3 decembrie, de către viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Bolea […]
În cadrul unui briefing de presă, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au declarat că fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău nu va participa la votarea modificărilor la bugetul pentru anul 2025, introduse sub controlul fracțiunilor MAN și PAS. Președintele fracțiunii PSRM, Alexandr Odințov, a subliniat că bugetul Chișinăului este format din banii contribuabililor, și anume […]
Pentru a facilita mobilitatea cetățenilor și transportatorilor și pentru a moderniza gestionarea trecerii frontierei, Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu România privind introducerea controlului coordonat la punctul rutier Lipcani – Rădăuți Prut. Controlul coordonat este deja aplicat cu succes în mai multe puncte de trecere a frontierei și a demonstrat rezultate foarte bune. Odată introdus […]
(VIDEO) Bugetul de stat 2026: MAN propune 2 miliarde de lei pentru modernizarea curților și centurii Chișinăului
Propunerile deputaților din partea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) pentru proiectul Bugetului de stat pentru anul 2026, sunt atât pentru dezvoltarea Chișinăului, unde locuiesc și lucrează peste 1 milion de cetățeni, cât și pentru întreaga țară. Despre aceasta a anunțat, în cadrul unui briefing, primarul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban. El a prezentat câteva […]
133 de noi proiecte pentru drumuri locale, finanțate prin Programul „Europa este aproape",
Un nou lot de 133 de proiecte pentru modernizarea drumurilor locale, prin Programul „Europa este aproape", va primi finanțare din bugetul de stat. Anunțul a fost făcut astăzi de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicată progreselor programului și noilor investiții planificate pentru anul 2025. Cele 133 de proiecte, aprobate pentru finanțare […]
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) confirmă desfășurarea acțiunilor Centrului Național Anticorupție și Procuraturii municipiului Bălți în cadrul Penitenciarului nr. 6 Soroca, vizând suspiciuni de acte de corupție. ANP promovează o politică strictă de toleranță zero față de orice formă de corupție. Integritatea constituie un principiu fundamental al sistemului penitenciar, iar orice abatere de la lege […]
Astăzi, 3 decembrie, la Centrul republican de reabilitare pentru copii (CRRC) a fost celebrată Ziua abilității – un eveniment dedicat evidențierii potențialului fiecărui copil și promovării unei abordări axate pe capacități, nu pe limite. Acțiunea a fost organizată în contextul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități. La eveniment au participat ministrul Sănătății, Emil Ceban, reprezentanta […]
Consiliul raional Ungheni, distins cu Diploma de Merit pentru contribuția la organizarea proceselor electorale
Consiliul Raional Ungheni a fost distins cu Diploma de Merit, pentru contribuția substanțială și conlucrarea eficientă în buna organizare și desfășurare a proceselor electorale. Distincția a fost acordată în semn de apreciere pentru implicarea activă, sprijinul instituțional și cooperarea constantă cu autoritățile electorale, care au asigurat desfășurarea scrutinelor în condiții de legalitate, transparență și corectitudine. […]
Încep lucrările de modernizare a barajului Costești–Stânca: investiție de 32,7 milioane de lei
După aproape două decenii fără intervenții majore, barajul Costești–Stânca urmează să fie supus unui amplu proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, sunt realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei"și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională. Lucrările prevăd reabilitarea elementelor metalice ale barajului, […]
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din motive obiective, […]
La Liceul „Mihail Ceachir" din Ceadîr-Lunga, deschis un laborator de fabricație digitală
Oportunități de dezvoltare a competențelor digitale avansate pentru elevii de la Liceul Teoretic „Mihail Ceachir" din Ceadîr-Lunga – instituție care face parte din Rețeaua Școlilor Model. Cu sprijinul Fund
În sezonul rece 2025–2026, familiile vor beneficia de compensații cu valori între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi Hotărârea de Guvern care stabilește modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului. Ca și în sezonul precedent, suportul va fi acordat sub formă de plată monetară. Suma […] Post-ul Familiile vor primi compensații pentru încălzire între 500 și 1000 de lei apare prima dată în Provincial.
Pe teritoriul R. Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta porcină africană și 4 focare de Rabie # Provincial
În perioada 20.11.2025 – 02.12.2025, pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta porcină africană (PPA) și 4 focare de Rabie: 1 focar de PPA la porci domestici, în localitatea Berezovca, raionul Ocnița; 1 focare de PPA la mistreți, în satul Zloți, raionul Cimișlia, (cu 4 cadavre de mistreți); 1 focar de Rabie […] Post-ul Pe teritoriul R. Moldova s-au înregistrat 2 focare de Pesta porcină africană și 4 focare de Rabie apare prima dată în Provincial.
La Sipoteni a ajuns autospeciala pentru colectarea deșeurilor, informează PROVINCIAL. “Aceasta reprezintă o componentă esențială a noului nostru sistem de gestionare a deșeurilor. În perioada imediat următoare, așteptăm livrarea tomberoanelor, urmând ca, odată sosite, întregul sistem să fie pus în funcțiune,” menționează Primăria Sipoteni. Achiziția autospecialei face parte dintr-un proiect guvernamental important, finanțat prin intermediul ONIPM (Oficiul […] Post-ul Noua autospecială pentru deșeuri a fost livrată la Sipoteni apare prima dată în Provincial.
Primarul capitalei: bugetul de stat pentru anul 2026 este propus cu întârzieri și creează dificultăți pentru elaborarea bugetelor locale # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), în cadrul unui briefing, a declarat că Bugetul de stat pentru anul 2026 este propus cu întârzieri și creează dificultăți pentru elaborarea bugetelor locale. Totodată, termenul propus ieri noaptea spre consultații este un termen foarte mic, care contravine legislației și nu oferă posibilitatea reală de […] Post-ul Primarul capitalei: bugetul de stat pentru anul 2026 este propus cu întârzieri și creează dificultăți pentru elaborarea bugetelor locale apare prima dată în Provincial.
Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție – reținut # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție […] Post-ul Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă. Un șef de secție – reținut apare prima dată în Provincial.
Cea de-a 14-a ediție a Forumului Cluburilor Tinerilor Exploratori (Young Explorers’ Clubs – YEC), desfășurată pe 29 noiembrie curent, la Centrul de Știință Copernicus din Varșovia, a reunit parteneri internaționali dedicați promovării învățării prin experiment, colaborare și curiozitate – valori esențiale pentru formarea generațiilor viitoare. Invitația conducerii Centrului Copernicus, la acest eveniment, a fost onorată […] Post-ul Raionul Glodeni devine membru al rețelei internaționale Young Explorers’ Clubs apare prima dată în Provincial.
În municipiul Ungheni, pe 1 decembrie curent, a fost inaugurat oficial pomul de Crăciun, fiind aprinse și luminițele decorative – mult mai multe decât în anii precedenți. Clădirea Primăriei, strada centrală și Pavilionul Multifuncțional din Scuarul Înfrățirii au luminat în culorile tricolorului. Ghirlandele au fost extinse și pe alte străzi, astfel luminând, de sărbători, Ungheniul. […] Post-ul Pomul de Crăciun, inaugurat la Ungheni apare prima dată în Provincial.
În satul Tîrnova din raionul Dondușeni a fost lansat Serviciul social de zi pentru persoane vârstnice, un serviciu modern destinat persoanelor în etate aflate în dificultate, dar și celor cu necesități speciale de îngrijire, susținere și socializare. Serviciul a fost creat după ce a fost acreditat recent și reprezintă un pas important în extinderea rețelei […] Post-ul Serviciul social de zi pentru persoane vârstnice, lansat la Tîrnova apare prima dată în Provincial.
Taraclia a rămas fără primar. Veaceslav Lupov și-a anunțat astăzi demisia din funcție. „Dragi prieteni, stimați locuitori ai Taracliei! Demisionez! Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca orașul să se dezvolte. Nu au nevoie de o Taraclie prosperă și fac totul pentru ca echipa noastră să nu […] Post-ul (VIDEO) Primarul din Taraclia și-a anunțat demisia apare prima dată în Provincial.
Consiliul orășenesc Leova și-a început oficial mandatul după alegerile din 16 noiembrie # Provincial
La 1 decembrie 2025 a avut loc prima ședință de constituire a Consiliului Orășenesc Leova, convocată în baza hotărârilor de validare adoptate de CECE orășenească Leova la data de 26 noiembrie 2025, urmare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025. În cadrul ședinței, a fost dată citire hotărârilor de validare, au fost atribuite mandatele […] Post-ul Consiliul orășenesc Leova și-a început oficial mandatul după alegerile din 16 noiembrie apare prima dată în Provincial.
În dimineața zilei de 3 decembrie 2025, patru persoane, dintre care trei minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Potrivit primelor informații, cazul a fost alertat la Serviciul 112 la ora 01:38. O femeie în vârstă de 44 de ani, […] Post-ul Patru persoane, dintre care trei minori, intoxicate cu monoxid de carbon la Ungheni apare prima dată în Provincial.
Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 # Provincial
Managerul dezvoltare competiții din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal, Anatolie Ostap, a explicat pentru site-ul FMF.md cum a fost alcătuit clasamentul fazei a doua a Ligii 7777. – După terminarea fazei întâi a Ligii 7777, primele șase echipe (Petrocub, Zimbru, Sheriff, Milsami, CSF Bălți și Dacia Buiucani) vor lupta în faza a doua a campionatului pentru […] Post-ul Anatolie Ostap: FMF își propune să crească nivelul de competitivitate în faza a doua a Ligii 7777 apare prima dată în Provincial.
Primăria Municipiului Edineț a primit un autoturism donat de Primăria Alba Iulia. „Transmiterea acestui bun vine ca un gest generos din partea Municipiului Alba Iulia, prin domnul primar Gabriel Pleșa, a Serviciului Control și Inspecție din cadrul Primăriei Alba Iulia, în special a șefului serviciului, Joldeș Constantin-Anton, precum și cu sprijinul de durată al cetățeanului […] Post-ul Primăria Edineț a primit un autoturism donat de Alba Iulia apare prima dată în Provincial.
Primăria orașului Cimișlia anunță că, mini-autospeciala achiziționată prin proiectul „Împreună pentru un oraș curat”, câștigător în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește – DAR 1+3, este deja la dispoziția orașului. Acest echipament modern va contribui semnificativ la menținerea curățeniei pe străzile orașului și la îmbunătățirea aspectului urban, oferind locuitorilor și vizitatorilor un mediu mai plăcut și […] Post-ul Cimișlia a primit o mini-autospecială modernă apare prima dată în Provincial.
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată # Provincial
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei administratoare de companie turistică pentru fapte de escrocherie. Procuratura a anunțat anterior, printr-un comunicat despre plasarea femeii în arest preventiv. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în […] Post-ul Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată apare prima dată în Provincial.
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, au efectuat astăzi, 2 decembrie, o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde au avut o întrevedere cu medicii și reprezentanții instituțiilor medicale din regiune, dar și cu specialiștii din raioanele Ștefan Vodă, Anenii Noi, Cimișlia și Basarabeasca. […] Post-ul Emil Ceban, în vizită de lucru la Căușeni pentru evaluarea medicinei primare apare prima dată în Provincial.
Ministrul Mediului, în raionul Rîșcani: încep lucrările de reparație și modernizare a barajului Costești–Stânca # Provincial
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Prima vizită a fost la Nodul Hidrotehnic Costești–Stânca, unde, împreună cu directorul Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Nicu Belitei, ministrul a anunțat oficial începerea lucrărilor de reparație și modernizare a barajului. Lucrările sunt realizate de Apele Moldovei și reprezintă primele intervenții majore […] Post-ul Ministrul Mediului, în raionul Rîșcani: încep lucrările de reparație și modernizare a barajului Costești–Stânca apare prima dată în Provincial.
La 2 decembrie 2025, în sala de ședințe a Consiliului Raional Soroca s-a desfășurat premierea învingătorilor Concursului raional pentru tineret ,,Descoperă orașul tău”, organizat de către Serviciul Tineret şi Sport din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca în comun cu Instituția Publică Centrul Raional pentru Tineret din Soroca. Prezent la eveniment Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac […] Post-ul Concursul raional „Descoperă orașul tău”: Soroca premiază echipele câștigătoare apare prima dată în Provincial.
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „ADALVA” SRL recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3MD IL 017 și data durabilității minimale până la 28.12.2025, inclusiv. Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduuri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din grupa […] Post-ul Ouă contaminate retrase de pe piață apare prima dată în Provincial.
La Bălți a avut loc maratonul în sprijinul mediului „BIO Runner – Aleargă pentru Natură” # Provincial
Astăzi, 2 decembrie 2025, în municipiul Bălți s-a desfășurat maratonul în sprijinul protecției mediului „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ”. Evenimentul sportiv-ecologic „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ” a avut loc în Parcul Central „M. Volontir” și a reunit voluntari, activiști de mediu și locuitori pasionați de sport. Maratonul a fost organizat cu scopul de […] Post-ul La Bălți a avut loc maratonul în sprijinul mediului „BIO Runner – Aleargă pentru Natură” apare prima dată în Provincial.
Comunitatea din Țaul a fost gazda Festivalului Moștenirii Nordice. Participanții au descoperit expoziții, alături de meșteri populari au participat la ateliere interactive de tradiții locale și au descoperit frumusețea Parcului Țaul. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, inițiat de Ministerul Culturii și implementat de Centrul Național de Conservare și Promovare […] Post-ul (FOTO) Țaul a găzduit Festivalul Moștenirii Nordice apare prima dată în Provincial.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la șantierul stației Chișinău, unde lucrările de modernizare înaintează conform graficului. Potrivit responsabililor, progresul general al proiectului a ajuns la 79,4%. În prezent, sunt în derulare lucrările de pozare a prizelor de pământ pe întreaga suprafață a stației, iar în paralel se finalizează montarea și […] Post-ul Dorin Junghietu a vizitat șantierul stației Chișinău apare prima dată în Provincial.
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și realizării atribuțiilor instituționale aferente domeniului de activitate în anii 2023-2025 (I semestru) și Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. […] Post-ul Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up apare prima dată în Provincial.
Perioada de depunere a cererilor pentru subvențiile în avans și pentru investițiile realizate pe etape s-a încheiat la 1 decembrie 2025. Pentru subvențiile în avans, au fost depuse 417 cereri, în valoare totală de peste 493 milioane lei. Majoritatea cererilor – 344 – sunt pentru modernizarea fermelor zootehnice, iar alte 43 se referă la dezvoltarea […] Post-ul S-a încheiat perioada de depunere pentru subvențiile în avans și pe etape apare prima dată în Provincial.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 2 decembrie 2025, inițierea unor modificări la Codul Educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabilități severe, evaluarea elevilor din clasa a IV-a, consolidarea rețelei școlare, măsuri de susținere a tinerilor specialiști în educație, precum și […] Post-ul MEC propune modificări la Codul Educației apare prima dată în Provincial.
Circa 10 mii de locuitori ai comunelor Budești și Cruzești din municipiul Chișinău se bucură zilnic de condiții mai bune de acces către grădinițe, gimnaziu, liceu, oficiul poștal, oficiul medical și primării, după ce au fost reparate 2 drumuri importante din aceste sate, în cadrul Programului Guvernului „Europa este aproape”. Cu sprijinul Guvernului, în satul […] Post-ul Drumuri reabilitate la Budești și Cruzești apare prima dată în Provincial.
Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău, unde va fi propus, conform legii, proiectul de decizie privind indicatorii aprobați prin Legea bugetului de stat pentru anul 2025. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a remarcat că, salariile pentru muncitori, la fel, trebuie să fie votate de Consiliul Municipal, iar […] Post-ul Ceban: Săptămâna curentă urmează o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău apare prima dată în Provincial.
Președintele PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu primarii și consilierii raionali ai PSRM din Dondușeni în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale, inclusiv propunerile din partea autorităților locale pentru includerea în bugetul alternativ pentru anul 2026, care este în prezent elaborat de socialiști. Oamenii din teritoriu sunt îngrijorați de decizia guvernului de […] Post-ul Igor Dodon – întrevedere cu primarii și consilierii raionali PSRM din Dondușeni apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, primarul capitalei, a publicat imagini video în care arată cum s-a schimbat transportul public în ultimii ani, informează PROVINCIAL. „ÎMPREUNĂ DEZVOLTĂM CHIȘINĂUL! Transportul Public: înainte și acum ÎNAINTE: Parcul municipal de transport public era format în mare parte din troleibuze și autobuze vechi, cu o vechime de peste 10 ani. Vehiculele se defectau […] Post-ul (VIDEO) Iată cum s-a schimbat transportul public din Chișinău în ultimii ani! apare prima dată în Provincial.
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul […] Post-ul ANSA a reținut un lot de carne separată mecanic de pui contaminat cu Salmonella apare prima dată în Provincial.
La Chișinău va avea loc „Forumul economic Moldova-China”. Cine poate participa și ce subiecte vor fi dezbătute # Provincial
Agenții economici sunt invitați să participe la „Forumul economic Moldova-China”, ediția a șaptea, care va avea loc pe 15 decembrie la Chișinău. Evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Moldova-China și reprezintă principala platformă de discuții între mediul de afaceri moldovenesc și partenerii chinezi, fiind dedicat colaborării economice și oportunităților comerciale dintre cele […] Post-ul La Chișinău va avea loc „Forumul economic Moldova-China”. Cine poate participa și ce subiecte vor fi dezbătute apare prima dată în Provincial.
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat două deflagrații în locuințe. Primul caz a avut loc în după-amiaza zilei de 01 decembrie 2025, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit informațiilor înregistrate, într-o locuință s-a produs o deflagrație a unui […] Post-ul Două deflagrații s-au produs în urma încălcării regulilor de securitate antiincendiare apare prima dată în Provincial.
Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat, în vârstă de 55 de ani, locuitor al orașului Ceadîr-Lunga de comiterea faptei de corupere electorală. Conform rechizitoriului, învinuitul, fiind susţinător al unui partid electoral care a fost declarat neconstituţional, cu scopul determinării locuitorilor […] Post-ul Bărbat din Ceadîr-Lunga, trimis în judecată pentru corupere electorală apare prima dată în Provincial.
În scopul îmbunătățirii calității infrastructurii rutiere și al sporirii siguranței circulației, Administraţia Națională a Drumurilor continuă lucrările de întreținere a traseelor naționale, conform Programului de repartizare a mijloacelor Fondului Rutier pentru drumurile publice naționale. Pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur, muncitorii din cadrul unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au desfășurat, pe parcursul săptămânii trecute, […] Post-ul AND continuă lucrările de întreținere a traseelor naționale apare prima dată în Provincial.
În conformitate cu Dispoziția nr. 288-d din 28.11.2025, data de 10 decembrie 2025 a fost stabilită drept termen de încheiere a perioadei de pășunat pe teritoriul UAT or. Cimișlia. Potrivit Primăriei Cimișlia, această decizie a fost luată ținând cont de condițiile meteorologice favorabile din luna noiembrie, care au permis prelungirea perioadei de vegetație, precum și […] Post-ul Primăria Cimișlia: perioada de pășunat se încheie pe 10 decembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
