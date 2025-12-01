Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin
Omniapres, 1 decembrie 2025 15:40
Peste 780 000 de gospodării au depus cereri pentru acordarea compensațiilor la energie, însă s-ar putea ca nu toți să primească ajutor în acest an, și asta pentru că Guvernul a înăsprit criteriile. Noile reguli introduse pentru sezonul rece reduc atât accesul la ajutor, cât și cuantumul maxim al sprijinului, în timp ce filtrele de […] The post Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
15:40
Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin # Omniapres
Peste 780 000 de gospodării au depus cereri pentru acordarea compensațiilor la energie, însă s-ar putea ca nu toți să primească ajutor în acest an, și asta pentru că Guvernul a înăsprit criteriile. Noile reguli introduse pentru sezonul rece reduc atât accesul la ajutor, cât și cuantumul maxim al sprijinului, în timp ce filtrele de […] The post Noile reguli la compensații: cine are depozite și consum mare riscă să rămână fără sprijin appeared first on Omniapres.
Acum o oră
15:10
Decembrie 2025 se anunță mai blând decât iernile obișnuite, arată analiza realizată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Specialiștii prognozează că temperatura medie lunară va fi peste norma climatologică, situată în mod normal între 0 și –2°C. În ceea ce privește precipitațiile, luna decembrie nu va aduce surprize majore. Cantitatea de precipitații este estimată a fi […] The post Meteorologii avertizează: început de iarnă cu temperaturi peste normă appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
14:40
Un lot de 5.000 de kilograme de ulei de palmier a fost oprit de inspectorii ANSA, chiar în depozitul importatorului. Testele de laborator au arătat că produsul avea o cantitate mult prea mare de 3-MCPD și de esterii acestui contaminant – substanțe care apar în procesul de rafinare la temperaturi mari. Concret, analizele au identificat […] The post Ulei de palmier toxic, descoperit de ANSA: 5 tone blocate înainte să ajungă pe rafturi appeared first on Omniapres.
14:10
Reprezentanții Președinției nu vor comenta acuzațiile lui Ilan Șor, precum că șefa statului i-ar fi furat bani. „Nu avem ce comenta minciunile unui criminal condamnat, care se ascunde de justiție într-un regim autoritar și încearcă să destabilizeze Moldova cu bani murdari”, a transmis Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu, citat de realitatea.md. Ilan […] The post Președinția, despre acuzațiile lui Ilan Șor: „Nu avem ce comenta” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
13:40
Un tânăr de 23 de ani din Chișinău va compărea în fața instanței, fiind acuzat că și-ar fi ucis mama, o învățătoare de clase primare. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis dosarul în judecată. Ancheta arată că între cei doi existau de mai mult timp tensiuni și […] The post Fiul învățătoarei ucise la Chișinău, trimis în fața instanței appeared first on Omniapres.
13:10
Un bărbat de 72 de ani din satul Pererâta, raionul Briceni, a murit în seara zilei de 30 noiembrie 2025, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 21:01, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit Inspectoratului General pentru […] The post Un bărbat din Briceni a murit în flăcări după ce a adormit cu țigara aprinsă appeared first on Omniapres.
12:40
Furtună, ironii pe seama ajutorului UE, destinat apărării antiaeriene a Moldovei: autoritățile tratează incidentele cu drone ca pe oportunități financiare # Omniapres
Anunțul Uniunii Europene privind alocarea a 20 de milioane de euro pentru întărirea apărării aeriene a Republicii Moldova a generat reacții în spațiul public. Victoria Furtună a criticat ironic decizia, făcând referire la incidentul cu drona căzută în raionul Florești. Uniunea Europeană va investi 20 de milioane de euro în acest an pentru modernizarea și […] The post Furtună, ironii pe seama ajutorului UE, destinat apărării antiaeriene a Moldovei: autoritățile tratează incidentele cu drone ca pe oportunități financiare appeared first on Omniapres.
12:10
Igor Grosu și Mihai Popșoi, în turneu diplomatic în SUA: întrevederi cu lideri politici și comunitatea moldovenească # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează la începutul lunii decembrie vizite de lucru în Statele Unite ale Americii, în cadrul unor agende extinse de întâlniri politice, economice și diplomatice la cel mai înalt nivel. Igor Grosu se află în SUA în perioada 2–10 decembrie, fiind însoțit de deputatul Ion […] The post Igor Grosu și Mihai Popșoi, în turneu diplomatic în SUA: întrevederi cu lideri politici și comunitatea moldovenească appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
11:50
Plahotniuc anunță că vine la ședințele de judecată și solicită ca jurnaliștii să poată relata și filma în detalii tot procesul # Omniapres
Anunț de ultima oră din partea lui Vlad Plahotniuc. Fostul lider al Partidului Democrat susține că a încheiat examinarea volumelor din dosar și că este gata să vină la ședințele de judecată pentru „a-și proba nevinovăția”. Prin mesajul transmis pe paginile sale de pe rețelele de socializare, Plahotniuc solicită ca ședințele cu participarea sa să […] The post Plahotniuc anunță că vine la ședințele de judecată și solicită ca jurnaliștii să poată relata și filma în detalii tot procesul appeared first on Omniapres.
11:40
Centrul Național Anticorupție informează că, în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare, săptămâna precedentă, mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane de lei ridicate în cadrul unui amplu dosar […] The post 18 milioane de lei, preluați de ARBI în dosarul finanțării ilegale a partidelor appeared first on Omniapres.
11:10
Fiscul șterge datoriile de până la 10 lei: peste 157 de mii de obligații fiscale, eliminate # Omniapres
Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o amplă operațiune de curățare a evidențelor fiscale, prin care au fost anulate toate obligațiile de până la 10 lei existente la 31 decembrie 2024. Măsura este prevăzută de Codul fiscal și presupune ștergerea automată a datoriilor considerate nesemnificative. În urma procesului, instituția a eliminat obligații în valoare totală […] The post Fiscul șterge datoriile de până la 10 lei: peste 157 de mii de obligații fiscale, eliminate appeared first on Omniapres.
10:20
Schimbări la vârful Serviciului Vamal: două numiri noi în funcțiile de directori adjuncți # Omniapres
Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți, numiți în funcție începând de astăzi. Anunțul a fost făcut de directorul instituției, Radu Vrabie, care a prezentat oficial noile membri ai echipei manageriale. Carolina Gargaun a preluat funcția de director adjunct responsabil de Venituri și Control Vamal. Ea a colaborat anterior cu Radu Vrabie timp de șase […] The post Schimbări la vârful Serviciului Vamal: două numiri noi în funcțiile de directori adjuncți appeared first on Omniapres.
10:20
Șor renunță la toate proiectele sale sociale în Republica Moldova: ”Guvernarea a furat 50 de milioane de dolari” # Omniapres
Liderul blocului ”Victorie”, Ilan Șor, a anunțat că renunță la toate proiectele sale sociale, pe care le finanța în Republica Moldova. Este vorba despre bani pentru adaosuri la pensii și indemnizații. De asemenea, politicianul retrage susținerea politică pentru toți aleșii din partea formațiunilor sale și afirmă că aceștia își vor depune mandatele. Politicianul aflat la […] The post Șor renunță la toate proiectele sale sociale în Republica Moldova: ”Guvernarea a furat 50 de milioane de dolari” appeared first on Omniapres.
10:10
Fost procuror, despre drona căzută la Florești: ”Nu mai poate fi folosită ca probă – a fost utilizată în scopuri de manipulare și instigare la ură # Omniapres
Victoria Furtună critică modul în care autoritățile au procedat după recuperarea dronei rusești căzute în satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești, în urma incidentului din 25 noiembrie, când șase drone lansate de Rusia au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ea susține că nu ar fi fost respectate procedurile legale care asigură integritatea unui obiect […] The post Fost procuror, despre drona căzută la Florești: ”Nu mai poate fi folosită ca probă – a fost utilizată în scopuri de manipulare și instigare la ură appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
09:40
1 decembrie, sărbătorit la Chișinău: Munteanu, Sandu și Grosu transmit felicitări României # Omniapres
Liderii de la Chișinău au transmis mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind legăturile istorice și culturale dintre Republica Moldova și România, dar și sprijinul constant oferit de București în parcursul european al țării. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că 1 Decembrie are o „semnificație dublă” pentru cei care simt românește, fiind […] The post 1 decembrie, sărbătorit la Chișinău: Munteanu, Sandu și Grosu transmit felicitări României appeared first on Omniapres.
09:20
MAI a deschis o anchetă în cazul camionului cu arme de la Albița: „Verificăm posibile breșe la frontieră” # Omniapres
Ministerul Afacerilor Interne a declanșat o anchetă internă în legătură cu camionul încărcat cu arme și muniții depistat la punctul de trecere Albița. Ministra Daniela Misail-Nichitin a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că sunt analizate atât procedurile aplicate la frontieră, cât și acțiunile angajaților aflați în serviciu în perioada în care autovehiculul […] The post MAI a deschis o anchetă în cazul camionului cu arme de la Albița: „Verificăm posibile breșe la frontieră” appeared first on Omniapres.
Acum 12 ore
07:10
Astrele aduc energie financiară puternică: bani recuperați, surprize materiale, cadouri, prime sau cheltuieli acoperite de alții. Multe zodii simt azi o ușurare în portofel, dar pentru una dintre ele ziua devine cu adevărat specială — vine un câștig clar, palpabil, care schimbă starea și planurile pentru zilele următoare. SĂGETĂTOR O zi cu vibe festiv, dar […] The post Horoscop 1 decembrie 2025. Ziua în care o zodie își umple buzunarele appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
In noapte de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică. Precizările vin de la […] The post Spațiul aerian închis noaptea trecută: Ministerul Apărării explică intervenția appeared first on Omniapres.
07:20
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis, noaptea trecută, din cauza survolării teritoriului țării de către două drone, în regiunea de nord. Poliția de Frontieră anunță că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării. Cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – […] The post Spațiul aerian al Republicii Moldova, închis noaptea din cauza dronelor appeared first on Omniapres.
28 noiembrie 2025
18:10
MAI s-a autosesizat în cazul medicului acuzat anterior de abuzuri sexuale asupra minorelor # Omniapres
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că Poliția a pornit verificări după apariția în spațiul public a unor informații privind activitatea unui medic anesteziolog-reanimatolog care, în trecut, a fost vizat într-un dosar penal privind infracțiuni de natură sexuală. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a evalua inclusiv posibila comitere a […] The post MAI s-a autosesizat în cazul medicului acuzat anterior de abuzuri sexuale asupra minorelor appeared first on Omniapres.
17:40
Furtună: Am demonstrat cum șefi din Poliție au fost implicați în protejarea traficului de droguri # Omniapres
Forfota Poliției din ultima vreme, care vine în fiecare zi cu informații despre destructurarea speluncilor și reținerea celor care distribuie drogurile, este o imitare de activitate. Fostul procuror Victoria Furtună, liderul Partidului ”Moldova Mare”, spune că structurile competente trebuie să se concentreze pe canalele de aducere a drogurilor în țară și pe cei care le […] The post Furtună: Am demonstrat cum șefi din Poliție au fost implicați în protejarea traficului de droguri appeared first on Omniapres.
17:10
Fostul șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a anunțat că pleacă din Republica Moldova, publicând pe rețelele sociale o imagine în care apare alături de soția sa, în aeroport, înainte de îmbarcare. Mesajul său a fost scurt și sugestiv: „Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!” Demisia lui Bulmaga a survenit […] The post „Ciao a tutti!”: Fostul șef al IPM, Ion Bulmaga, a părăsit Moldova appeared first on Omniapres.
17:00
Mitropolia Moldovei reacționează după decizia în favoarea Mitropoliei Basarabiei: nu este vorba despre 800 de biserici # Omniapres
Mitropolia Moldovei a venit cu o reacție oficială după ce în presă s-a anunțat că Mitropolia Basarabiei ar fi obținut o victorie importantă în instanță privind radierea drepturilor de folosință asupra a sute de lăcașe de cult. Instituția afirmă că decizia Curții de Apel Centru din 25 noiembrie 2025 vizează un singur bun imobil, și […] The post Mitropolia Moldovei reacționează după decizia în favoarea Mitropoliei Basarabiei: nu este vorba despre 800 de biserici appeared first on Omniapres.
16:10
Judecătoria Chișinău a dispus arestarea pentru 30 de zile a bărbatului de 52 de ani considerat organizatorul transportului ilegal de armament descoperit în camionul oprit la punctul de trecere Leușeni. Măsura preventivă a fost aplicată la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a argumentat necesitatea menținerii suspectului în custodia statului […] The post Organizatorul contrabandei cu armament de la Leușeni, arestat pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
15:40
Interpretul Gabriel Nebunu lucrează la o cămașă realizată cu fire de aur veritabile, un proiect vestimentar exclusivist pe care artistul îl dezvoltă în prezent împreună cu o echipă de meșteri. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul Podcastului Lorenei, unde Nebunu a povestit că ideea îi aparține în totalitate și că se află încă în etapa […] The post Gabriel Nebunu își creează o cămașă cu fire de aur: ”Este un moft” appeared first on Omniapres.
15:20
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest încă 20 de zile, în urma unei noi decizii pronunțate astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Instanța a examinat demersul procurorilor anticorupție privind prelungirea măsurii preventive și a acceptat doar o parte din solicitările acestora, menținând totuși detenția bănuitului. Andronachi, cercetat pentru spălare de bani în proporții […] The post Arestul lui Vladimir Andronachi, prelungit cu încă 20 de zile appeared first on Omniapres.
14:50
Bugetul pentru educație, ajustat de CMC: 40 de voturi pentru plata salariilor și primelor anuale # Omniapres
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat, vineri, 28 noiembrie, cu 40 de voturi, ajustarea bugetului pentru educație, permițând achitarea salariilor pentru luna noiembrie și a primelor anuale ale profesorilor. Socialiștii au lipsit din sală în momentul votului, transmite MOLDPRES. Decizia vine după eșecul ședinței din 25 noiembrie, Primăria acceptând ulterior să divizeze proiectul pentru a separa […] The post Bugetul pentru educație, ajustat de CMC: 40 de voturi pentru plata salariilor și primelor anuale appeared first on Omniapres.
14:30
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru bărbatul suspectat că ar fi organizat transportul de arme de contrabandă descoperit la vama Albița. Astăzi, 28 noiembrie, acesta a fost adus în fața Judecătoriei Ciocana, unde magistrații urmează să examineze cererea procurorilor, realitatea.md. Întrebat de jurnaliști despre destinația armamentului și proveniența acestuia, bărbatul nu a […] The post Contrabanda cu arme de la Albița: procurorii cer arest pentru presupusul organizator appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Patru bărbați au păgubit clienți din SUA cu 500 000 de dolari prin anunțuri false de vehicule retro # Omniapres
Patru bărbați din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani, specialiști în domeniul IT, au fost reținuți pentru implicare într-o escrocherie online de aproximativ 500.000 de dolari, anunță Direcția combaterea criminalității organizate a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul BPDS „Fulger”. Potrivit anchetei, cei patru ar fi creat prin clonare […] The post VIDEO // Patru bărbați au păgubit clienți din SUA cu 500 000 de dolari prin anunțuri false de vehicule retro appeared first on Omniapres.
12:50
Ministerul Sănătății analizează cazul Maniuc: medicul riscă retragerea gradului de calificare # Omniapres
Anesteziologul Ecaterina Maniuc ar putea rămâne fără gradul de calificare, după ce Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea anticipată a competențelor sale profesionale în contextul decesului femeii de afaceri Liuba Babuțchi. Instituția anunță că, pe 26 noiembrie 2025, Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi s-a întrunit pentru a verifica dacă nivelul de pregătire al medicului corespunde […] The post Ministerul Sănătății analizează cazul Maniuc: medicul riscă retragerea gradului de calificare appeared first on Omniapres.
12:10
Motorina se ieftinește cu 10 bani, benzina cu 1 ban: noi prețuri stabilite pentru weekend # Omniapres
Prețurile carburanților au început să scadă în această săptămână, reducerea ajungând până la 2%, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Tendința descendentă este determinată de ieftinirea cotațiilor internaționale Platts, care influențează direct piața internă a produselor petroliere. Potrivit ANRE, evoluția prețurilor este legată de mai mulți factori externi. Printre aceștia se numără semnalele […] The post Motorina se ieftinește cu 10 bani, benzina cu 1 ban: noi prețuri stabilite pentru weekend appeared first on Omniapres.
11:30
Tariful la gaze ar putea scădea cu peste 10%: Energocom va transmite calculele către ANRE # Omniapres
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari, solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] The post Tariful la gaze ar putea scădea cu peste 10%: Energocom va transmite calculele către ANRE appeared first on Omniapres.
11:20
Renato Usatîi: Problema salariilor la negru poate fi rezolvată doar cu o adevărată revoluție fiscală # Omniapres
Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat situația actuală a salariilor din sectorul public și a condițiilor de muncă ale inspectorilor de stat. Deputatul a ținut un discurs de la tribuna paramentului la această temă în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectul de l modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și Legii […] The post Renato Usatîi: Problema salariilor la negru poate fi rezolvată doar cu o adevărată revoluție fiscală appeared first on Omniapres.
10:40
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea de promovare a evaluării. În cadrul […] The post Un procuror de la Anticorupție a trecut vettingul: raportul merge la CSP appeared first on Omniapres.
10:30
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de […] The post Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi appeared first on Omniapres.
10:10
Moscova acuză Chișinăul că ar putea folosi armele descoperite la frontieră pentru „provocări” # Omniapres
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa Republicii Moldova, susținând că armele găsite în camionul oprit la punctul de trecere Albița–Leușeni ar putea fi folosite de Chișinău „pentru o provocare” împotriva Rusiei, transmite ria.ru. Oficialul rus a afirmat că, pe imaginile publicate în presă, s-ar observa […] The post Moscova acuză Chișinăul că ar putea folosi armele descoperite la frontieră pentru „provocări” appeared first on Omniapres.
09:40
Vineri, 28 noiembrie, este termenul-limită până la care gospodăriile se pot înregistra pentru a beneficia de compensații la energia consumată în luna curentă. După această dată, autoritățile vor începe verificarea datelor declarate, urmând să stabilească nivelul ajutorului pentru fiecare solicitant. Procesul de înscriere poate fi realizat online, pe compensatii.gov.md, sau cu ajutorul asistenților sociali din […] The post Compensațiile la energie: 28 noiembrie, termenul-limită pentru luna curentă appeared first on Omniapres.
09:10
Armamentul depistat în camionul reținut la Vama Leușeni–Albița ar fi ajuns în Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare, pe parcursul a cel puțin 13 curse de contrabandă, potrivit surselor TV8. O parte dintre transporturi ar fi intrat în țară prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, ipoteză pe care autoritățile o verifică în prezent. În cadrul […] The post 13 curse de contrabandă: cum a ajuns armament rusesc în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
09:10
De astăzi, pentru creștinii ortodocși ce țin calendarul neîndreptat, începe Postul Crăciunului, care se va sfârși în data de 6 ianuarie, în Ajun de Nașterea Domnului. Acesta este al doilea, ca durată, post din an, dar, în același timp, este considerat cel mai blând dintre toate, deoarece, în zilele de sâmbătă și duminică, dar și […] The post Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Crăciunului appeared first on Omniapres.
09:10
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoară noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”. Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor percheziții […] The post Descinderi cu mascați în dosarul ”Tux” appeared first on Omniapres.
07:10
Astrele aduc mișcare intensă în zona financiară: bani recuperați, cheltuieli planificate, investiții pentru casă, bonusuri, prime sau oferte avantajoase. E o zi în care multe zodii își fac ordine în finanțe, își revizuiesc bugetul și pregătesc terenul pentru finalul de an. Pentru o zodie însă, emoțiile vin la pachet cu un câștig important — fie […] The post Horoscop 28 noiembrie 2025. O zi cu emoții mari și câștiguri posibile pentru o zodie appeared first on Omniapres.
27 noiembrie 2025
18:10
Oana Țoiu: „Trebuie să ținem cont de securitatea Republicii Moldova în negocierile pentru pace” # Omniapres
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, 26 noiembrie, că România susține continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, subliniind că este necesar să se acorde atenție și intereselor de securitate ale Republicii Moldova, relatează Agerpres. „Poziţia României, aşa cum a fost foarte clar exprimată şi de preşedintele Nicuşor Dan, […] The post Oana Țoiu: „Trebuie să ținem cont de securitatea Republicii Moldova în negocierile pentru pace” appeared first on Omniapres.
17:40
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din capitală vor rămâne temporar fără energie electrică. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae […] The post Mai multe străzi din Chișinău rămân fără lumină pe 1 decembrie. Vezi lista appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Urmărire încheiată cu tragedie: șoferul a murit după ce s-a izbit în stația de așteptare la Cruglic # Omniapres
Un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița a murit în această dimineață, după ce a fugit de polițiști și s-a lovit violent cu mașina într-o stație de așteptare a transportului public, în apropierea satului Cruglic, raionul Criuleni. Totul a început în Ivancea, Orhei, unde polițiștii au oprit un Volkswagen pentru verificări. Șoferului i […] The post VIDEO // Urmărire încheiată cu tragedie: șoferul a murit după ce s-a izbit în stația de așteptare la Cruglic appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // „Tovarăș Grosu, nu-mi închideți gura!” — Scandal în Parlament între Chicu și Grosu # Omniapres
Ședința plenului Parlamentului a fost marcată astăzi de un moment tensionat între președintele Legislativului, Igor Grosu, și deputatul blocului ”Alternativa”, Ion Chicu. Disputa a pornit atunci când Chicu i-a cerut reprezentantului Ministerului Finanțelor să dea citire unui articol din noua lege privind achizițiile publice. În acel moment, Igor Grosu a intervenit, sugerându-i fostului premier că […] The post VIDEO // „Tovarăș Grosu, nu-mi închideți gura!” — Scandal în Parlament între Chicu și Grosu appeared first on Omniapres.
16:40
Decret prezidențial: Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie pentru înrolare în forțe armate străine # Omniapres
Președinta Maia Sandu a semnat, la 27 noiembrie, decretul prin care cinci cetățeni moldoveni sunt decăzuți din cetățenia Republicii Moldova. Decizia a fost luată în temeiul articolului 23 alineatul (1) litera b) din Legea cetățeniei, prevedere care sancționează înrolarea benevolă în forțele armate ale unui alt stat. Documentul îi vizează pe Boț Oleg, născut în […] The post Decret prezidențial: Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie pentru înrolare în forțe armate străine appeared first on Omniapres.
16:30
Operatorul platformelor „Yandex Go” și „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, respinge sancțiunea de aproape 800 de mii de lei aplicată de Consiliul Concurenței și anunță că va contesta decizia autorității moldovene. Reprezentanții serviciului au transmis că firma nu poate furniza datele cerute în cadrul investigației, invocând legislația europeană privind protecția datelor personale. „Nu suntem […] The post Yandex Go contestă sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenței appeared first on Omniapres.
16:10
Data alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei a fost stabilită pentru 22 martie 2026, în urma ședinței tensionate de astăzi a legislativului regional de la Comrat. Din cei 28 de deputați prezenți, 15 au votat pentru această dată, în timp ce o altă propunere – 10 mai – nu a întrunit numărul necesar de voturi. […] The post Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc pe 22 martie 2026 appeared first on Omniapres.
15:40
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat în urma incidentului în care șase drone rusești au survolat ilegal teritoriul țării, una dintre ele prăbușindu-se pe o locuință din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile au la dispoziție măsuri mai eficiente decât […] The post „Nu recurgem la expulzare” — Igor Grosu explică de ce Ozerov rămâne la Chișinău appeared first on Omniapres.
15:10
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și mai nou, deputată și mamă cu o fetiță de doar trei luni, Anastasia Nichita apare într-o ipostază neobișnuită. Sportiva și parlamentara își recunoaște oboseala și faptul că nu poate continua la nesfârșit în tempoul curent, scrie cancan.md. Cu doar o masă pe zi luată, Anastasia a […] The post Anastasia Nichita, depășită de situație: „Puțini ar fi în stare să încalțe papucii mei” appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.