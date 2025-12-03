Moș Crăciun a sosit la Poșta Moldovei

10:50

Vicepremierul Eugen Osmochescu, a declarat că propunerea ca cel puțin 50% din spațiul de pe rafturile magazinelor să fie rezervat produselor autohtone nu este compatibilă cu principiile economiei de piață. Oficialul a subliniat că statul poate sprijini producătorii locali prin politici de promovare, dar nu prin impunerea unor cote obligatorii de plasare pe raft. Ministrul […]