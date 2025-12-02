98 de milioane de dolari vor fi investiți în viticultură în următorii 10 ani
Agro TV, 2 decembrie 2025 19:30
În perioada anilor 2026-2036 autoritățile centrale, dar și partenerii externi vor investi aproximativ 98 de milioane de dolari în sectorul strugurilor de masă, au declarat în timpul unui atelier agricol desfășurat la Chișinău, experții FAO Moldova. Potrivit acestora, creșterea strugurilor de masă, ar putea asigura cu locuri de muncă 1500 de persoane. În următorii 10 […] Articolul 98 de milioane de dolari vor fi investiți în viticultură în următorii 10 ani apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum o oră
19:30
În perioada anilor 2026-2036 autoritățile centrale, dar și partenerii externi vor investi aproximativ 98 de milioane de dolari în sectorul strugurilor de masă, au declarat în timpul unui atelier agricol desfășurat la Chișinău, experții FAO Moldova. Potrivit acestora, creșterea strugurilor de masă, ar putea asigura cu locuri de muncă 1500 de persoane. În următorii 10 […] Articolul 98 de milioane de dolari vor fi investiți în viticultură în următorii 10 ani apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
17:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 03 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 71 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 97 bani, cu 5 bani mai mult. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 03 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
Acum 6 ore
16:00
Mâine, 3 decembrie, vremea se va menține rece în toată Republica Moldova, cu cer predominant noros. Nu sunt așteptate precipitații, însă temperaturile vor rămâne modeste pentru această perioadă. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +6 grade Celsius, iar minimele vor coborî la +2 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab […] Articolul Prognoza meteo pentru 3 decembrie: Vreme rece și cer noros în toată țara apare prima dată în AgroTV.
Acum 8 ore
13:00
Câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei în trimestrul III 2025, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Suma este cu 9,7% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut și se menține la un nivel practic identic cu cel din trimestrul II al anului curent, cu […] Articolul Salariile au crescut cu aproape 10% în trimestrul III 2025 în Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:50
Decembrie 2025 se anunță o lună de iarnă neobișnuit de blândă în Republica Moldova, cu temperaturi medii ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Meteorologii estimează că temperaturile vor oscila între 0 și -2°C, însă nu sunt excluse zile cu valori pozitive, așa cum se întâmplă periodic în ultimii ani. Cantitatea totală de precipitații va […] Articolul Cum va fi vremea în decembrie: Iarnă blândă însoțită de precipitații moderate apare prima dată în AgroTV.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 03 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 26 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 53 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
Acum 12 ore
11:40
Autoritățile Republicii Moldova analizează posibilitatea introducerii unor taxe sau reglementări pentru coletele comandate din China, inclusiv prin platforme online. Această măsură vine ca răspuns la creșterea semnificativă a comenzilor online din afara țării, unde prețurile mult mai mici atrag tot mai mulți consumatori. Oficialii guvernamentali subliniază că este necesar să fie găsit un echilibru între […] Articolul Guvernul analizează taxarea coletelor din China apare prima dată în AgroTV.
11:40
CFM riscă pierderi masive din transportul cerealelor după tentativa de majorare a tarifelor # Agro TV
Începând cu septembrie 2025, intenția Căii Ferate din Moldova de a majora tarifele cu 7% a generat reacții imediate în rândul operatorilor logistici, afectând planurile de transport pentru luna octombrie. Deși tarifele vechi au fost menținute temporar, numărul vagoanelor aprobate pentru exportul cerealelor a scăzut dramatic, la doar 144 față de 1.821 planificate în septembrie […] Articolul CFM riscă pierderi masive din transportul cerealelor după tentativa de majorare a tarifelor apare prima dată în AgroTV.
10:50
Vicepremierul Eugen Osmochescu, a declarat că propunerea ca cel puțin 50% din spațiul de pe rafturile magazinelor să fie rezervat produselor autohtone nu este compatibilă cu principiile economiei de piață. Oficialul a subliniat că statul poate sprijini producătorii locali prin politici de promovare, dar nu prin impunerea unor cote obligatorii de plasare pe raft. Ministrul […] Articolul Ministru Osmochescu: Cota de 50% pentru produse autohtone pe rafturi nu este corectă apare prima dată în AgroTV.
10:20
Republica Moldova se clasează în Top 10 mondial al spumantelor, după un rezultat impresionant obținut la competiția internațională Effervescents du Monde 2025, desfășurată în Burgundia, Franța – una dintre cele mai prestigioase regiuni vitivinicole ale lumii. Producătorii moldoveni au obținut în total 20 de medalii, dintre care 10 de aur și 10 de argint, confirmând […] Articolul Republica Moldova intră în Top 10 mondial al celor mai bune spumante apare prima dată în AgroTV.
10:20
Primăria municipiului Chișinău a demarat distribuirea a peste 30.000 de cadouri pentru copiii din instituțiile de educație preșcolară, aducând bucurie și magie în așteptarea sărbătorilor de iarnă. Livrările au început pe 28 noiembrie, iar primele 1.726 de cadouri au ajuns deja în opt grădinițe din sectorul Botanica. Cadourile sunt repartizate pe sectoare astfel: Botanica – […] Articolul Primăria Chișinău începe distribuirea a 30.000 de cadouri pentru copiii din grădinițe apare prima dată în AgroTV.
Ieri
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 02 decembrie. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 68 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american scade la valoarea de 16 lei și 92 bani, cu 8 bani mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 02 decembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
14:50
Banca Națională a Moldovei pune în circulație, începând cu 1 decembrie 2025, moneda comemorativă Regina Maria a României- 150 de ani de la naștere, emisă în cadrul seriei numismatice Personalități. Moneda, realizată din argint, are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj limitat de 750 de exemplare. Noua monedă omagiază pe Regina Maria, […] Articolul BNM lansează moneda comemorativă dedicată Reginei Maria apare prima dată în AgroTV.
14:40
Pentru ziua de marți, se prevede cer noros și ploi slabe pe arii extinse, iar temperaturile maxime, nu vor depăși maxima de 9 grade. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +4 grade, iar minimele vor coborî până la +2 grade. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din nord-vest, cu o viteză […] Articolul Vreme rece și ploi slabe în țară apare prima dată în AgroTV.
12:40
Agenția Moldsilva a anunțat lansarea vânzării pomilor de Crăciun pentru această iarnă. Cele 24 de întreprinderi silvice vor pune în comerț 37.789 de arbori crescuți în pepiniere, prețurile rămânând neschimbate față de anul trecut. Molidul de până la doi metri va costa între 90 și 360 de lei, iar pomii mai înalți, de până la […] Articolul Moldsilva scoate la vânzare zeci de mii de brazi de Crăciun apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 02 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 66 de bani, cu 12 bani mai […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
12:00
Europa înregistrează progrese în calitatea aerului, iar Republica Moldova accelerează măsurile de mediu # Agro TV
Europa face pași importanți în îmbunătățirea calității aerului, potrivit ultimului raport al Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus , care arată o reducere constantă a nivelului de poluanți în ultimul deceniu. În acest context, Republica Moldova accelerează propriile politici de mediu, aliniindu-se la standardele europene prin strategii ambițioase ce vizează reducerea emisiilor industriale, promovarea transportului […] Articolul Europa înregistrează progrese în calitatea aerului, iar Republica Moldova accelerează măsurile de mediu apare prima dată în AgroTV.
12:00
Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători pentru protecția oamenilor și animalelor # Agro TV
Avocații Poporului, Ceslav Panico, și pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, atrag atenția asupra riscurilor majore generate de utilizarea articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă. Aceștia susțin că, deși artificiile reprezintă o tradiție festivă pentru unii, ele pot cauza disconfort, pericol și afectarea directă a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Potrivit oficialilor, efectele negative ale artificiilor […] Articolul Avocații Poporului cer interzicerea artificiilor de sărbători pentru protecția oamenilor și animalelor apare prima dată în AgroTV.
11:50
Înghețurile de primăvară și ploile abundente din luna octombrie au afectat grav recolta de fructe din Republica Moldova în 2025, cu excepția merelor. Exporturile de caise au scăzut de aproape trei ori, ajungând la 3.800 de tone, iar producția de cireșe s-a redus la 12.000 de tone, cu 9% mai puțin decât anul trecut. Problemele […] Articolul Ploile din octombrie au afectat grav recolta de fructe din țară apare prima dată în AgroTV.
11:40
România marchează astăzi 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională este celebrată cu fast atât la București, cât și peste Prut. La tradiționala paradă militară de la Arcul de Triumf participă peste 2.900 de militari români și străini, inclusiv din Republica Moldova, care defilează alături de peste 220 de mijloace tehnice și 45 […] Articolul Ziua Națională a României, marcată cu fast la București – 107 ani de la Marea Unire apare prima dată în AgroTV.
11:20
Un lot de 5 tone de ulei de palmier a fost reținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor direct în depozitul importatorului, înainte ca produsul să ajungă în magazine. Inspectorii au descoperit că uleiul conținea o concentrație de 3-MCPD și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD de 4500 micrograme per kilogram, aproape dublu față de […] Articolul Ulei de palmier cu substanțe periculoase, oprit de ANSA apare prima dată în AgroTV.
11:10
Ședința Comisiei de Evaluare și Selectare a proiectelor din cadrul programului AGGRI a confirmat aprobarea primelor patru exploatații specializate în creșterea ovinelor care au depus dosarele în cadrul apelului III. Toți beneficiarii au primit punctaj favorabil și urmează să semneze contractele imediat ce vor prezenta dovada cofinanțării. Apelul pentru finanțare rămâne deschis, iar fermierii interesați […] Articolul Primele patru ferme de ovine, aprobate pentru finanțare în cadrul programului AGGRI apare prima dată în AgroTV.
11:10
Aproximativ 10.000 de fermieri din întreaga Europă se vor aduna la Bruxelles pe 18 decembrie, pentru a protesta împotriva politicilor Comisiei Europene privind agricultura după 2027 și a acordului comercial UE–Mercosur, aflat pe cale să fie semnat. Organizațiile care reprezintă fermierii și cooperativele europene au confirmat participarea a peste 40 de grupuri, iar manifestația coincide […] Articolul 10.000 de fermierii europeni ies din nou în stradă în luna decembrie apare prima dată în AgroTV.
09:50
Între 21 și 29 noiembrie 2025, legumicultorii din mai multe regiuni ale țării au participat la un program amplu de instruiri dedicate tratamentului post-recoltare, depozitării legumelor, cultivării în sistem hidroponic și evaluării loturilor demonstrative din sere. Activitățile au fost organizate în cadrul Proiectului „Dezvoltare Agricolă Durabilă”, implementat de JICA în parteneriat cu ADMA, cu scopul […] Articolul Fermierii din țară beneficiază de instruiri practice în depozitare și sisteme hidroponice apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Franța va aloca 130 de milioane de euro pentru defrișarea unor suprafețe de viță de vie, ca parte a unui plan național de reducere a supraproducției de vin și de stabilizare a pieței viticole, a anunțat Ministerul Agriculturii. Măsura vine într-un context marcat de scăderea consumului de vin, în special al celui roșu, dar și […] Articolul Franța investește 130 de milioane de euro pentru defrișarea viței-de-vie apare prima dată în AgroTV.
15:40
În acest an, Republica Moldova se așteaptă să primească aproximativ 290.000 de turiști străini, arătând o creștere sănătoasă a sectorului turistic. Datele arată că 56% dintre vizitatori vin din România, urmată de Italia cu aproape 14% și Ucraina. Dintre acești turiști, circa 90.000 vin prin agenții de turism, cu programe organizate, în timp ce restul […] Articolul Moldova atrage tot mai mulți turiști din Europa apare prima dată în AgroTV.
15:30
Fermierii din Republica Moldova își consolidează eforturile pentru a avea o reprezentare mai puternică în sectorul agroalimentar. Consiliul Asociațiilor cu Profil Agroalimentar reunește 16 asociații și își propune să devină vocea comună a fermierilor. CAPA, condus de Sergiu Veșca, președintele consiliului și director executiv al Federației Naționale a Fermierilor, împreună cu Alexandru Bădărău, membru fondator […] Articolul 16 asociații agroalimentare își unesc forțele apare prima dată în AgroTV.
13:30
Pentru sâmbătă și duminică se prevede vreme rece și ploi slabe pe arii extinse, iar temperaturile maxime, nu vor depăși 10 grade. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +7 grade, iar minimele vor coborî până la +2 grade. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe, iar vântul va sufla din nord-vest, cu o […] Articolul Vreme rece și ploi slabe în țară apare prima dată în AgroTV.
13:20
„Arta gustului responsabil”: Eveniment dedicat sustenabilității, organizat de Banca de Alimente # Agro TV
Banca de Alimente și Kaufland Moldova au organizat un eveniment special dedicat responsabilității sociale, reducerii risipei alimentare și dezvoltării parteneriatelor durabile. Evenimentul, intitulat „Arta gustului responsabil”, a avut loc pe 27 noiembrie, reunind profesioniști, parteneri și persoane interesate de inițiativele de sustenabilitate. OLEG PARASCHIV, director Banca de Alimente: „ Acest eveniment face parte dintr-o serie […] Articolul „Arta gustului responsabil”: Eveniment dedicat sustenabilității, organizat de Banca de Alimente apare prima dată în AgroTV.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 29 noiembrie- 01 decembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
11:20
Astăzi, 28 noiembrie 2025, este ultima zi în care gospodăriile din Republica Moldova se pot înregistra pentru a beneficia de compensațiile la energie pentru luna noiembrie. Cei care nu se înregistrează până la această dată pot depune cererea ulterior, dar nu vor primi compensații retroactiv pentru luna noiembrie. Începând cu decembrie, termenul-limită de înregistrare va […] Articolul Ultima zi pentru înregistrarea compensațiilor la energie – 28 noiembrie apare prima dată în AgroTV.
11:10
Virusul gripei aviare, care circulă intens în rândul păsărilor sălbatice, domestice și al unor mamifere, ar putea deveni o amenințare majoră pentru oameni dacă suferă mutațiile necesare pentru transmiterea interumană, avertizează specialiștii Institutului Pasteur. În ultimii ani, tulpinile înalt patogene au dus la sacrificarea a sute de milioane de păsări, afectând producția alimentară și prețurile […] Articolul Experți: Gripa aviară ar putea provoca o pandemie mai gravă decât cea de COVID-19 apare prima dată în AgroTV.
11:00
De la 12 la 9 minute: trenul spre Revaca accelerează. CFM pregătește legătura cu aeroportul # Agro TV
Tronsonul de cale ferată Chișinău–Revaca a fost testat cu succes după finalizarea lucrărilor de reparație, care au inclus înlocuirea traverselor uzate și a șinelor degradate. Intervențiile au permis ridicarea restricțiilor de viteză și evaluarea reală a capacității liniei. Trenul de test a parcurs cei 10 kilometri dintre Gara Centrală și stația Revaca în doar 9 […] Articolul De la 12 la 9 minute: trenul spre Revaca accelerează. CFM pregătește legătura cu aeroportul apare prima dată în AgroTV.
11:00
Autoritățile de la Tiraspol au decis eliminarea taxei vamale de 10% aplicată la importul ouălor proaspete de găini domestice, ca măsură de combatere a scumpirii acestora. Decizia a fost adoptată în regim de urgență pe 25 noiembrie și aplicată începând cu 26 noiembrie 2025. Anterior, taxa vamală era de 10% din valoarea produselor, dar nu […] Articolul Transnistria elimină taxa la importul de ouă pentru a reduce prețurile apare prima dată în AgroTV.
10:50
Legea privind crearea camerelor agricole, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, stârnește nemulțumiri în rândul organizațiilor din sectorul agroalimentar. Consiliul asociațiilor de profil solicită anularea documentului și inițierea unui dialog public–privat real, argumentând că mecanismul propus nu reprezintă corect interesele fermierilor. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare respinge aceste critici și susține […] Articolul Asociațiile cer anularea Legii camerelor agricole. MAIA respinge criticile apare prima dată în AgroTV.
09:50
Postul Crăciunului începe pe 28 noiembrie pentru creștinii ortodocși de stil vechi și durează 40 de zile. În această perioadă, credincioșii renunță la carne, lactate și ouă, iar în anumite zile evită și uleiul sau alcoolul. Postul este privit nu doar ca o schimbare alimentară, ci și ca un timp de rugăciune, curățire sufletească și […] Articolul Începe Postul Crăciunului pentru ortodocșii de stil vechi apare prima dată în AgroTV.
27 noiembrie 2025
19:10
Exportul de fructe a scăzut cu 30 la sută în anul 2025 comparativ cu anul 2024 din cauza înghețurilor, a declarat în timpul conferinței Businessul Fructelor, desfășurată astăzi la Chișinău, președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi. Potrivit acestuia, înghețurile de primăvară au făcut ca anul 2025 să fie marcat prin recolte mai mici pentru toate […] Articolul În acest an au fost exportate mai puține fructe apare prima dată în AgroTV.
17:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 28 – 30 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 69 de bani, cu 8 bani mai puțin. Dolarul american scade la valoarea de 16 lei și 99 de bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc coboară la valoarea […] Articolul Curs valutar: 28 – 30 noiembrie apare prima dată în AgroTV.
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 28 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 28 de bani, cu 3 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 88 de […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
15:40
Cele cinci camere agricole, sunt parte a unui proces amplu de reorganizare a sectorului agricol.Măsura are ca scop pregătirea fermierilor pentru accesarea fondurilor europene și îmbunătățirea reprezentării acestora în teritoriu. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, susține că aceste structuri sunt esențiale pentru modernizarea agriculturii, în ciuda criticilor venite din partea unor organizații ale […] Articolul Cinci camere agricole noi sprijină fermierii din Moldova apare prima dată în AgroTV.
15:40
Tot mai puțini moldoveni aleg transportul feroviar, iar transportul de mărfuri se orientează tot mai mult către rutele rutiere și maritime. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în primele nouă luni ale anului, trenurile din Republica Moldova au transportat doar 232 de mii de persoane, în scădere cu 49 la sută față de aceeași […] Articolul Tot mai puțini moldoveni folosesc trenul, CFM în pierdere apare prima dată în AgroTV.
15:30
În apropierea sărbătorilor de iarnă, moldovenii se confruntă cu scumpiri semnificative la produsele alimentare de bază. Prețul la zece ouă a depășit 40 de lei, iar kilogramul de macrou ajunge până la 300 de lei. Importatorii și producătorii explică majorările prin cererea ridicată pe piețele din Uniunea Europeană și prin diminuarea cotelor internaționale de pescuit. […] Articolul Moldovenii, revoltați de scumpirile dinaintea sărbătorilor: „E un coșmar” apare prima dată în AgroTV.
15:10
Chișinăul se confruntă cu o criză rutieră tot mai vizibilă, generată de creșterea accelerată a numărului de automobile și de lipsa unei infrastructuri adecvate. Parcările improvizate, trotuarele transformate în spații pentru mașini și ambuteiajele permanente creează un mediu sufocant pentru locuitori. Pe multe străzi, precum Veronica Micle sau Mihail Kogălniceanu, traficul este serios îngreunat din […] Articolul Chișinăul se sufocă: traficul și parcările haotice paralizează orașul apare prima dată în AgroTV.
26 noiembrie 2025
17:40
25 de ani de impact pentru satele Moldovei: UCIP IFAD marchează un sfert de secol de transformare rurală! # Agro TV
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) aniversează 25 de ani de activitate în Republica Moldova- 25 de ani în care investițiile strategice, parteneriatele durabile și munca alături de fermieri au contribuit la modernizarea agriculturii și la dezvoltarea comunităților rurale. 266,8 milioane USD – acesta este portofoliul total al Programelor IFAD în țara noastră, […] Articolul 25 de ani de impact pentru satele Moldovei: UCIP IFAD marchează un sfert de secol de transformare rurală! apare prima dată în AgroTV.
16:40
Guvernul a aprobat completarea Programului „Curtea Europeană” cu încă 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din capitală, suma totală alocată depășind 1,7 miliarde de lei, bani proveniți din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. În prezent, prin program urmează să fie realizate 469 de curți, dintre care 57 sunt deja […] Articolul Guvernul va reabilita 380 de curți în Chișinău apare prima dată în AgroTV.
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 27 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 77 de bani, cu 3 bani mai puțin. Dolarul american scade la valoarea de 17 lei și 8 bani, cu 10 bani mai puțin. Leul românesc coboară la valoarea de 3 […] Articolul Curs valutar: 27 noiembrie 2025 apare prima dată în AgroTV.
16:10
Prognoza meteo 27 noiembrie: Vreme rece și ploi slabe pe arii extinse Mâine, 27 noiembrie, vremea se va menține rece, iar pe arii extinse sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile vor rămâne modeste pentru această perioadă. În Nordul țării, maximele vor ajunge până la +7 grade Celsius, iar minimele vor coborî la +7 grade. Cerul va […] Articolul Prognoza meteo pentru 27 noiembrie: Vreme rece și ploi slabe în majoritatea regiunilor apare prima dată în AgroTV.
16:00
Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, va lansa în luna decembrie o campanie națională de informare privind riscurile consumului și comercializării drogurilor în rândul elevilor. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, înaintea audierilor publice de la Comisia securitate națională, apărare și ordine publică. Campania va debuta în regim pilot în […] Articolul Ministerul Educației lansează o campanie națională anti-drog în școli din luna decembrie apare prima dată în AgroTV.
12:00
Prețul grâului continuă să scadă pe fondul unei recolte globale record și al presiunilor geopolitice # Agro TV
Piața cerealelor traversează una dintre cele mai volatile perioade din ultimii ani, iar grâul, porumbul și rapița sunt puternic presate de o ofertă globală ridicată. Australia și Argentina raportează producții peste anticipări, accelerând intrarea unor volume masive în piață. În Australia de Vest, estimările pentru grâu au crescut la 13,05 milioane de tone, iar în […] Articolul Prețul grâului continuă să scadă pe fondul unei recolte globale record și al presiunilor geopolitice apare prima dată în AgroTV.
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 27 noiembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 31 de bani, cu 5 bani mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 99 bani, […] Articolul Carburanți mai ieftini apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.