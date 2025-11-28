Asociațiile cer anularea Legii camerelor agricole. MAIA respinge criticile

15:40

Tot mai puțini moldoveni aleg transportul feroviar, iar transportul de mărfuri se orientează tot mai mult către rutele rutiere și maritime. Datele Biroului Național de Statistică arată că, în primele nouă luni ale anului, trenurile din Republica Moldova au transportat doar 232 de mii de persoane, în scădere cu 49 la sută față de aceeași […]