În acest an au fost exportate mai puține fructe

11:10

În noaptea de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu izbucnit într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins în totalitate locuința cu un nivel și o anexă, iar două echipe de pompieri și salvatori au fost direcționate de urgență la fața locului. […] Articolul Patru butelii cu gaz, scoase dintr-o locuință cuprinsă de flăcări la Cernoleuca apare prima dată în AgroTV.