Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă

12:00

Mai multe cuvinte au fost interzise în Rusia. Noul Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse vine cu o sumedenie de modificări. Vladimir Putin pare deranjat de anumite cuvinte din limba rusă, așa că a decis să le interzică. Din această cauză, un nou Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse a […]