Percheziții la Penitenciarul nr. 6 Soroca într-un dosar de corupere pasivă și activă
Sinteza, 3 decembrie 2025 13:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, efectuează mai multe percheziții la persoane din conducerea Penitenciarului nr. 6 Soroca, precum și la un deținut din aceeași instituție. Operațiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere pasivă și corupere activă. Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție […]
• • •
Acum 15 minute
13:10
Acum 30 minute
13:00
Patru membri ai unei familii din localitatea Grozasca, raionul Ungheni, au trecut prin momente de cumpănă în noaptea de 3 decembrie, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut la ora 01:38, transmite libertv.md. Potrivit IGSU, este vorba despre o femeie de […]
13:00
O echipă de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Ungheni a fost amenințată cu arma în timpul unei intervenții, în dimineața zilei de 2 decembrie 2025. Incidentul a avut loc după ce medicii au fost chemați să acorde ajutor unei femei de 47 de ani, care suferise o sincopă. Potrivit comunicatului Centrului Național de Asistență […]
Acum o oră
12:50
Începând cu 01 ianuarie 2026, intră în vigoare un nou regim fiscal privind TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse pentru livrările anumitor produse energetice, în baza Legii nr.139/2025. Taxarea inversă cu TVA se va aplica pentru următoarele tranzacții desfășurate pe teritoriul Republicii între subiecții înregistrați ca plătitori ai TVA, și anume: La aplicarea regimului de taxare inversă pentru mărfurile menţionate […]
Acum 2 ore
11:40
Guvernul facilitează accesul pacienților la medicamente și dispozitive medicale compensate # Sinteza
Pacienții vor avea acces mai simplu la medicamentele și dispozitivele medicale compensate. Guvernul a aprobat un set de modificări ce țin de asigurarea obligatorie de asistență medicală. Potrivit documentului, termenului de valabilitate a rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile. Această măsură vine în sprijinul pacienților care, din motive obiective, […]
11:40
Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 26 decembrie curent survine termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025. Impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă şi caselor de vacanță (cu excepția terenurilor), care împreună întrunesc cumulativ următoarele condiții: – valoarea totală estimată constituie 3,22 milioane lei […]
Acum 4 ore
11:10
Administratoarea unei companii turistice care a prejudiciat vacanțierii cu bani în sumă de peste 3,5 milioane de lei – trimisă în judecată # Sinteza
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei administratoare de companie turistică pentru fapte de escrocherie. Procuratura a anunțat anterior, printr-un comunicat despre plasarea femeii în arest preventiv. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în […]
Acum 24 ore
15:00
MAN cere control riguros asupra formării prețurilor și avertizează asupra riscului unor noi scumpiri # Sinteza
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își exprimă îngrijorarea față de posibilele majorări ale prețurilor și tarifelor, semnalate tot mai des în discuțiile cu cetățenii. Potrivit formațiunii, oamenii se tem în special de creșterea tarifelor la energia electrică, la transportul interurban de pasageri și de scumpirea unor produse de larg consum – factori care ar putea […]
14:20
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul […]
14:20
Serviciul Vamal consolidează cooperarea cu BERD pentru modernizarea digitală și dezvoltarea infrastructurii vamale # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu echipa managerială, a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în contextul implementării angajamentelor de aliniere la standardele vamale europene. În cadrul întrevederii, au fost abordate perspectivele de cooperare și valorificare a parteneriatului existent, ce derivă din obiectivele strategice de dezvoltare instituțională. De asemenea, […]
14:10
Percheziții la o companie de construcții, care ar fi tăinuit de la stat 8 milioane de lei din impozite # Sinteza
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8 milioane de lei comisă de o companie din Chișinău în domeniul construcțiilor, transmite libertv.md. Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la […]
14:10
Donald Trump i-ar fi dat lui Maduro o săptămână să părăsească Venezuela împreună cu familia # Sinteza
Președintele american Donald Trump i-ar fi transmis liderului venezuelean Nicolás Maduro că are la dispoziție o săptămână pentru a părăsi în siguranță Venezuela, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Discuția ar fi avut loc pe 21 noiembrie, în cadrul unui apel telefonic între cei doi, transmite libertv.md. Termenul impus de Trump ar fi expirat […]
14:00
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați, de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupǎri infracționale specializată în distribuirea de droguri. Un suspect a fost prins în timp ce ascundea substanțe narcotice în diferite locații din municipiu, iar ulterior a fost reținut și al doilea membru al grupului. Investigațiile au arătat că gruparea […]
Ieri
13:20
Doi tineri riscă detenție pe viață după ce au ucis cu cruzime un bărbat: au legat victima de un cal și au târât-o 3 kilometri # Sinteza
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a doi tineri de 20 și 22 de ani, acuzați de omor comis cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, transmite libertv.md. Potrivit anchetei, în noaptea de 14 septembrie 2025, cei doi ar fi mers la domiciliul victimei, unde, pe fondul unui conflict, […]
13:00
VIDEO// Alexei Paniș critică presiunile politice în dosarul Plahotniuc: „Justiția televizată o să fie piatra care îi trage la fund” # Sinteza
Fostul judecător Alexei Paniș atrage atenția la interesul accentuat al politicienilor de la guvernare pentru dosarul în care este vizat Plahotniuc, acest lucru, potrivit ex-magistratului, fiind demonstrat de afirmațiile periodice ale reprezentanților PAS legate de modul cum decurge examinarea în instanță. Paniș precizează că justiția televizată va fi cea care „îi va trage la fund” […]
12:40
Maia Sandu convoacă ședința CNS: analiză privind securitatea cibernetică, finanțarea ilegală și amenințările hibride # Sinteza
Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), transmite libertv.md. În cadrul ședinței, membrii CNS vor examina riscurile de securitate informațională și cibernetică, fenomenul finanțării ilegale, precum și măsurile de consolidare a rezilienței statului și societății în fața amenințărilor hibride și a campaniilor de dezinformare și manipulare îndreptate împotriva Republicii Moldova. […]
1 decembrie 2025
16:00
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, și secretarul de stat al Ministerului Apărării, Ghenadie Cojocaru, au efectuat o vizită la Cartierul General NATO. Agenda a inclus participarea la reuniunea Comitetului Politic în formatul 32 aliați + Republica Moldova și întrevederi cu oficiali ai Alianței și ambasadori ai statelor NATO. Discuțiile s-au axat […]
15:50
În perioada 1 – 9 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat. Discuțiile vor viza: · aprofundarea […]
15:50
Încasările la Bugetul public național administrate de SFS pentru 11 luni ale anului 2025, în creștere cu 13,5% # Sinteza
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 72,6 miliarde lei pentru 11 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,6 miliarde lei sau cu 13,5% în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 11 luni ale anului 2025s-au încasat circa 29,9 miliarde lei, […]
15:40
Serviciul Fiscal de Stat a definitivat procedura de anulare a obligațiilor fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat la situația din 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art.172 alin. (3) din Codul fiscal. În context, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate […]
15:30
Numărul alegătorilor, înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 decembrie 2025 este de 3 299 340 # Sinteza
Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 299 340), 2 763 537 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos). Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care […]
15:30
Intervenție operativă promptă a Poliției de Frontieră, în cooperare cu autoritățile abilitate, a dus la destructurarea unui grup infracțional implicat în migrație ilegală și tentative de tâlhărie, protejând astfel cetățenii și securitatea frontierei de stat. Ofițerii Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și ofițerii Direcției urmărire penală a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, de comun cu […]
13:50
Anual, la 1 decembrie, comunitatea internațională marchează Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA. Tema din acest an, „Depășirea perturbărilor, transformarea răspunsului la SIDA”, evidențiază necesitatea menținerii solidarității și a inovației în contextul crizelor globale, al schimbărilor sociale și al provocărilor economice, pentru protejarea sănătății publice. În Republica Moldova, Ziua mondială de combatere a HIV/SIDA va […]
13:40
O țigară uitată aprinsă a provocat o nouă tragedie. Un bărbat de 72 de ani din raionul Briceni și-a pierdut viața în urma unui incendiu # Sinteza
Imprudența în timpul fumatului a mai făcut o victimă în nordul țării. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Pererâta, raionul Briceni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins bunurile materiale din interiorul unei odăi cu suprafața de […]
13:40
Trei tineri vor sta după gratii pentru că au atacat și jefuit un bărbat care făcea comerț în stradă # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați – doi tineri, în vârstă de 25 și 23 de ani, și o tânără de 25 de ani – au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie săvârșită în iulie 2025. Prin hotărârea instanței, au fost stabilite următoarele pedepse […]
13:30
VIDEO// Chișinăul inaugurează vineri cel mai mare Târg de Crăciun din țară: „Invităm toți locuitorii și oaspeții Capitalei la un eveniment mult așteptat” # Sinteza
Primarul Ion Ceban a anunțat în cadrul ședinței serviciilor municipale că vineri, 5 decembrie, de la ora 16:00, în Piața Marii Adunări Naționale va fi lansat cel mai mare Târg de Crăciun al Capitalei, împreună cu aprinderea Pomului principal de Crăciun și a tuturor decorațiunilor festive instalate în oraș, transmite libertv.md. „Invităm toți doritorii, locuitorii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova atrage atenția asupra unui alt caz grav de violență descoperit în acest an – un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al propriei mame, care activa în […]
12:30
România sărbătorește Ziua Națională cu parade militare, ceremonii și evenimente speciale. Militari din R. Moldova, prezenți la București # Sinteza
România marchează luni, 1 decembrie 2025, Ziua Națională printr-un amplu program de ceremonii și manifestări militare, desfășurate în București și în marile orașe ale țării. De la ora 11:00, la Arcul de Triumf, începe ceremonia oficială, cu intonarea Imnului Național și tragerea tradițională a 21 de salve de tun din zona Parcului Regele Mihai I transmite […]
27 noiembrie 2025
15:10
Parlamentul a examinat proiectul unei noi legi privind achizițiile publice, aliniată la standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege care se referă la acest lucru a fost votat în prima lectură de 63 de deputați. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și transpune parțial în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului. Potrivit autorilor, […]
15:10
Primăria anunță întreruperi programate de energie electrică în Chișinău pe 1 decembrie 2025 # Sinteza
Primăria Chișinău anunță că, în data de 1 decembrie 2025, în intervalul orar 13:00–16:30, va fi întreruptă temporar furnizarea energiei electrice pe mai multe străzi din capitală, ca urmare a lucrărilor de reparație a echipamentului electric efectuate de Premier Energy SRL. Astfel, consumatorii de pe următoarele adrese vor fi afectați: str. Budăi, nr. 2, 2/3, […]
15:00
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați. Documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional și este promovat de Ministerul Finanțelor. Reglementările propuse […]
14:50
Deputații MAN au înregistrat în Parlament un proiect de lege privind reglementarea parcărilor atât în Chișinău, cât și la nivel național # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că, împreună cu deputații Partidului MAN, a depus în Parlament Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto atât în capitală, cât și la nivel național, transmite libertv.md. Potrivit edilului, inițiativa prevede adoptarea unei Legi Speciale care să stabilească baza juridică necesară pentru gestionarea unitară […]
14:50
Un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic și tranziția spre energie verde # Sinteza
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat în un Acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în același […]
14:30
Un șofer a murit după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare și vehiculul a luat foc # Sinteza
Un accident grav s-a produs în această dimineață pe traseul Ohrincea–Cruglic, în raionul Criuleni. Potrivit Poliției, un automobil de marca Volkswagen s-a izbit violent de stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic, după care a fost cuprins de flăcări. Șoferul, un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița, a fost găsit […]
13:40
Serviciul Vamal va beneficia de asistență în cadrul unui nou proiect finanțat de Uniunea Europeană # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a avut o întrevedere cu echipa de management a proiectului EU4Borders Security – Moldova, inițiativă recent lansată, finanțată de Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop consolidarea capacităților autorităților naționale responsabile de gestionarea frontierelor și migrației, în conformitate cu standardele Schengen și ale Uniunii Europene. În cadrul întrevederii, reprezentanții proiectului EU4Borders […]
13:30
Cabinetul de fizioterapie al Centrului de Sănătate Ungheni a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne # Sinteza
Cabinetul de fizioterapie al Centrului de Sănătate Ungheni a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne, achiziționate în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a investiției depășește 45 de mii de lei, sumă care a […]
13:00
Olga Golban a prezidat ședința Comitetului de supraveghere a Proiectului de cooperare între Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Fiscală Suedeză # Sinteza
La data de 26 noiembrie 2025, directoarea Olga Golban a prezidat ședința Comitetului de supraveghere a Proiectului de cooperare între Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Agenția Fiscală Suedeză (AFS). Agenda ședinței a cuprins prezentarea retrospectivei proiectului de la inițiere în anul 2023 și până în prezent, identificarea provocărilor și impactului asupra contribuabililor, precum și […]
12:50
Deputata PAS, Anastasia Nichita, susține campania 16ZileDeActivism împotriva violenței de gen # Sinteza
Deputata de la PAS, Anastasia Nichita, a declarat public că susține cu fermitate campania #16ZileDeActivismîmpotrivaviolențeidegen, subliniind că violența împotriva femeilor și fetelor nu este o problemă privată, ci o gravă încălcare a drepturilor omului — un pericol real pentru siguranța societății. Potrivit declarației sale, aceste 16 zile de activism reprezintă un moment de reflecție și […]
12:50
Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul a fost condamnat # Sinteza
Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost sancționat cu 9 ani de închisoare. Potrivit probelor, în anul 2024, făptuitorul, fiind declarant de instanța de judecată ca agresor familial și obligat să-și părăsească locuința pe o perioadă determinată de […]
26 noiembrie 2025
15:30
VIDEO// Fadei Nagacevschi: „Maia Sandu a votat pentru acordarea garanțiilor bancare și ar trebui să fie invitată în procesul lui Vladimir Plahotniuc” # Sinteza
Șefa statului, Maia Sandu, ar trebui să fie chemată în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” în care este vizat Vlad Plahotniuc. Cu această propunere vine fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care reamintește că, acum mai bine de un deceniu, Maia Sandu ar fi votat, în calitatea ei de ministru, pentru o garanție […]
14:40
Japonia va acorda un grant de 21 milioane lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Sinteza
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt destinați pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor acordului de grant dintre Guvernele Republicii Moldova și Japoniei. Proiectul are drept scop creșterea calității serviciilor media publice, precum […]
14:30
Procuratura continuă lupta împotriva violenței digitale și violenței de gen – 13 ani de închisoare pentru un tânăr care a abuzat sexual o minoră # Sinteza
În cadrul campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” Procuratura va continua să informeze publicul despre condamnările persoanelor acuzate de abuz sexual împotriva minorilor, violența în familie și alte manifestări ilegale, care atentează la integritatea fizică și sexuală a victimelor. Astfel, Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză […]
14:30
A indicat eronat date pentru importul unui autoturism, însă acum va achita suplimentar peste 41 000 lei # Sinteza
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal intern Bălți, după depunerea unei declarații vamale de către o persoană fizică rezidentă, pentru importul unui autoturism, din Uniunea Europeană. În urma aplicării analizei de risc, declarația a fost direcționată pe un culoar de control sporit, existând suspiciuni privind corectitudinea declarării tipului de propulsie. Astfel, a fost […]
14:20
Irina Vlah, către Igor Grosu: „Modificările din iunie 2025 au afectat securitatea juridică și competiția electorală” # Sinteza
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în contextul constatărilor îngrijorătoare formulate în Raportul APCE privind observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, publicat la 20 noiembrie 2025. Politiciana a solicitat majorității parlamentare să anuleze modificările operate la Legea partidelor la 14 iunie 2025. Potrivit spuselor […]
14:20
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, urmând a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe. Potrivit datelor obținute în cadrul anchetei pe linie de cooperare internațională, au fost stabilite drept corp delict următoarele: – 18 elemente de […]
25 noiembrie 2025
12:00
Cuvintele care îl enervează pe Vladimir Putin, interzise în Rusia. Cum arată noul dicționar explicativ al limbii de stat # Sinteza
Mai multe cuvinte au fost interzise în Rusia. Noul Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse vine cu o sumedenie de modificări. Vladimir Putin pare deranjat de anumite cuvinte din limba rusă, așa că a decis să le interzică. Din această cauză, un nou Dicționar explicativ al limbii de stat a Federației Ruse a […]
12:00
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova va prezentă în zilele următoare un „buget de salvare” al țării, precum și o politică fiscală alternativă pentru anul 2026, a anunțat liderul formațiunii, Igor Dodon. Documentele vor conține propuneri economice și sociale colectate din teritoriu și vor fi înaintate Guvernului și Parlamentului în încercarea de a influența direcția politicilor […]
11:30
Studenții de la ciclul licență din instituțiile de învățământ superior din țară vor participa la un șir de instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. În anul universitar curent, la aceste activități vor lua parte circa 13 500 de studenți. Inițiativa se înscrie în prioritățile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării și face parte […]
11:30
„Jurnal TV” a fost sancționat cu 10 000 de lei pentru încălcarea normelor privind protecția minorilor la difuzarea filmului serial „Plaha” # Sinteza
În ședința din 24 noiembrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au amendat cu 10 000 de lei postul de televiziune „Jurnal TV”, pentru devieri de la reglementările legale cu privire la protecția minorilor în spațiul audiovizual. Mai exact, postul TV a fost sancționat pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) și alin. (7) lit. a) din […]
11:30
Droguri de peste un milion de lei reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS # Sinteza
Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, în comun cu Direcția urmărire penală a IGPF, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță reținerea unui bărbat și a unei femei pentru trafic de droguri de tip amfetamină și mefedronă de aproximativ 1.200.000 lei. Bărbatul reținut are studii juridice superioare și are vârsta de 35 de ani, iar femeia reținută are vârsta […]
