Pagubele produse de dezastre în 2024 s-au ridicat la aproape cinci miliarde de lei
SafeNews, 3 decembrie 2025 08:20
În 2024, situațiile de urgență și incendiile din Republica Moldova au provocat moartea a 118 persoane și pagube de aproape 4,85 miliarde de lei.Fenomenele meteorologice extreme, seceta și incendiile la scară largă devin tot mai mult principalele cauze ale accidentelor. În total, 231 de fenomene meteorologice extreme și 1.634 de incendii au avut loc în […]
• • •
Acum 5 minute
08:40
Profituri record pentru companiile de microfinanțare: aproape 900 de milioane de lei în 2024 # SafeNews
Sectorul de creditare nebancară a continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2025, companiile de microfinanțare (OCN) au raportat active totale de peste 20,1 miliarde de lei și un profit net cumulat de circa 900,4 milioane de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Volumul împrumuturilor acordate a ajuns la aproximativ 15,43 miliarde […]
Acum 15 minute
08:30
VIDEO | Depozit de petrol din regiunea Tambov, în flăcări, după un atac cu drone ucrainene, anunță autoritățile ruse # SafeNews
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Tambov din sud-estul Rusiei, a declarat miercuri guvernatorul Evgheni Pervișov, informează Reuters. „Pompierii și forțele de ordine au sosit prompt la fața locului. Toate forțele și resursele necesare au fost mobilizate", a declarat el pe aplicația de […]
08:30
Guvernul italian va amâna aprobarea unui decret care ar permite Romei să prelungească furnizarea de echipament militar către Ucraina până anul viitor, au declarat marți surse apropiate acestei chestiuni, pentru agenția de presă Reuters. Amânarea survine pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de dreapta a premierului Giorgia Meloni cu privire la sprijinul acordat Ucrainei împotriva […]
08:30
Planul american de pace pentru Ucraina tensionează Alianța: miniștrii NATO se reunesc la Bruxelles # SafeNews
NATO se pregătește pentru o reuniune tensionată, programată pentru joi, în care miniștrii de externe vor discuta un plan de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite, fără consultarea prealabilă a aliaților și în condițiile în care cel mai puternic membru al Alianței va fi reprezentat doar de un ministru adjunct. Întâlnirea are loc la […]
Acum 30 minute
08:20
08:20
Un sat temporar pentru Jocurile Olimpice din 2026 va fi construit în Italia pentru 38 de milioane de euro # SafeNews
În orașul italian Cortina d'Ampezzo va fi construit un sat format din 377 de case mobile modulare, care va putea găzdui 1.400 de participanți la Jocurile Olimpice și Paralimpice. Jocurile Olimpice de iarnă și Jocurile Paralimpice vor avea loc în orașele italiene Milano și Cortina d'Ampezzo. În timp ce în Milano nu există probleme cu […]
Acum o oră
08:10
Slovenia a înscris în Constituţie dreptul tuturor cetăţenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacţiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariţia banilor cash din viaţa de zi cu zi, notează agerpres.ro. Amendamentul constituţional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote şi monede în toate tranzacţiile bancare şi juridice, a […]
08:10
Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, transmite Reuters. Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie, […]
08:10
Malaezia anunţă reluarea căutărilor avionului MH370, la mai bine de un deceniu de la dispariţie # SafeNews
Căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfârşitul lunii decembrie, a anunţat miercuri Ministerul Transporturilor din Malaezia, la mai bine de un deceniu de la dispariţia avionului, transmite AFP. Boeingul 777, care transporta 239 de persoane, a dispărut de pe ecranele radarului pe 8 martie 2014, în timp ce se afla […]
08:00
Maia Sandu susține că riscurile din partea Rusiei la adresa securității Moldovei vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului Național de Securitate. Întrebată dacă anunțul făcut de condamnatul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale" din Republica Moldova și retragerea sprijinului politic oferit […]
07:50
Ușakov: Întâlnirea dintre Putin și Whitkoff a fost „constructivă”, însă nu există un plan de compromis privind Ucraina # SafeNews
Întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu emisarul american Steve Whitkoff s-a încheiat fără un acord concret privind un posibil plan de pace pentru Ucraina, a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov. Discuțiile, la care a participat și Jared Kushner, au durat aproape cinci ore. Potrivit lui Ușakov, întâlnirea a fost „utilă și […]
07:50
VIDEO | O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” # SafeNews
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter a cerut marți Casei Albe să nu se mai folosească muzica ei, după ce administrația Trump a inclus una dintre melodiile ei într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare, în care sunt arătați agenți ICE arestând oameni, informează Reuters. Înregistrarea, distribuită luni de Casa Albă, conține melodia de succes […]
07:50
Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit. Sute de proprietari ruși de automobile Porsche au raportat în ultimele zile că vehiculele lor au devenit brusc inutilizabile, în condițiile în care apar tot mai multe temeri privind posibile interferențe deliberate […]
07:50
Contrabanda cu muniții este „o problemă mare cu care Republica Moldova se va confrunta în continuare, având un război la hotar", a declarat marți președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, deși subiectul nu a fost discutat. Pe acest caz, concret, se investigează, dar, dincolo de acest caz, este clar că riscurile sunt […]
Acum 2 ore
07:40
Incident grav în Germania: Muniție militară furată dintr-un camion, în timp ce șoferul dormea # SafeNews
Aproximativ 20.000 de cartușe au fost furate dintr-un camion care transporta muniție a Bundeswehr, armata germană, după ce șoferul unei firme civile de transport a lăsat vehiculul nesupravegheat într-o parcare din apropierea orașului Burg, lângă Magdeburg, transmite SafeNew.md cu referire la Der Spiegel. Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți. Șoferul, angajat […]
07:30
Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane # SafeNews
Parchetul Naţional din Polonia a anunţat marţi că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, relatează AFP, preluată de Agerpres. Conform unui comunicat al parchetului, Mihail Mirgorodski, în vârstă de 28 de ani, este acuzat că a creat şi condus în acea […]
07:30
FLASH | Putin amenință cu represalii după atacurile asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că ia în considerare măsuri de represalii ca răspuns la atacurile ucrainenilor asupra petrolierelor din flota fantomă a Rusiei, una dintre acestea fiind posibilitatea de a tăia accesul Ucrainei la mare, scrie presa rusă, citată de RBC Ukraine. Întrebat despre atacul asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră, Putin […]
07:30
Echipa feminină de volei a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) a câștigat Cupa Moldovei, după ce a învins formația Dor-UTM în meciul pentru medaliile de aur. Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2 la seturi: 18:25, 25:21, 25:20, 21:25, 15:11. Echipa ASEM a fost condusă de antrenorul Vladimir Chiseliov. Lotul echipei include: Oxana […]
07:30
Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie” # SafeNews
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă" asupra vehiculului liderului partidului Libertatea Populară, a […]
07:20
Pe măsură ce începem să scoatem cutiile cu ornamentele de anul trecut, designerii ne avertizează că nu toate decorațiunile mai sunt potrivite pentru acest sezon. Crăciunul din acest sezon aduce o schimbare majoră în decor: se pune accent pe naturalețe, texturi bogate și simplitate sofisticată, înlocuind artificiile colorate și kitsch-ul tradițional. Piese atemporaleSteaua de pe […]
07:10
Violenta juvenilă zguduie Europa: Țara care vrea să reducă vârsta minimă pentru a răspunde penal la 12 ani # SafeNews
Doi copii de 13 ani au atacat proprietarul unui chioșc din Dortmund, folosind o macetă și cauzându-i răni grave, inclusiv amputarea unui deget, readucând în discuție în Germania reducerea vârstei de răspundere penală. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 29 noiembrie, când minorii, un elev sirian și un copil german de origine bulgară, au pătruns […]
07:00
Pregătiri pentru Sărbători: Traficul din centrul orașului, blocat temporar. Ce rute se modifică # SafeNews
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în perioada 5 decembrie, ora 09:00 – 6 decembrie, ora 05:00, circulația transportului — inclusiv a transportului public — va fi sistată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin. Măsura este necesară pentru desfășurarea manifestărilor dedicate inaugurării Sărbătorilor […]
06:50
STOP CADRU | Un Ferrari de 400.000 de euro, parcat la balconul unui bloc: Vecinii au rămas fără cuvinte # SafeNews
Locuitorii unui cartier din Viena au asistat, săptămâna trecută, la o scenă demnă de filme: un Ferrari de aproape 400.000 de euro a fost ridicat cu o macara uriașă și așezat cu grijă pe terasa unui apartament. Momentul spectaculos s-a petrecut pe strada Gerasdorfer, în districtul Vienna-Floridsdorf. Oamenii au ieșit din case atrași de zgomotele […]
Acum 4 ore
06:40
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, a fost plasată în arest la domiciliu # SafeNews
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău, reținută recent pentru presupuse fapte de corupție, a fost eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit Procuraturii Generale, instanța a admis doar parțial solicitarea procurorilor de a prelungi arestul preventiv. „Demersul procurorilor din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău privind prelungirea măsurii preventive, […]
06:30
Zelenski anunță un nou plan de pace în 20 de puncte, elaborat împreună cu SUA: „Acum există cea mai mare șansă de a opri războiul” # SafeNews
Ucraina și Statele Unite au finalizat un nou plan de pace în 20 de puncte, rezultat din transformarea foii de parcurs inițiale propuse de Washington, a anunțat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă susținute la Dublin. Liderul ucrainean se află în Irlanda într-o vizită oficială, transmite Sky News. Potrivit acestuia, propunerea americană […]
06:20
Guvernul României poate prelua controlul activelor Lukoil. A fost aprobat noul mecanism pentru companiile aflate sub sancțiuni # SafeNews
Guvernul României a aprobat marți un nou mecanism prin care statul va putea prelua controlul asupra activelor companiilor aflate sub sancțiuni internaționale, inclusiv ale gigantului petrolier rus Lukoil. Măsura vine pe fondul temerilor privind stabilitatea pieței energetice, transmite Reuters. Potrivit actului normativ, Executivul va avea posibilitatea de a numi administratori speciali în companiile afectate de […]
06:10
Pompierii din Dresda au avut parte de o intervenție neobișnuită, după ce o dubă transportată pe o platformă a rămas agățată de liniile de tramvai, chiar înainte de a trece pe sub un pod. Incidentul s-a produs în zona Industriestraße, iar motivele pentru care șoferul nu a observat înălțimea limitată rămân încă neclare. La fața […]
Acum 12 ore
21:00
Guvernul Italiei ar putea amâna adoptarea decretului care ar permite continuarea livrărilor de ajutor militar către Ucraina în anul 2026, transmite SafeNews.md cu referire la Reuters. Sursele agenției susțin că întârzierea este legată de tensiunile existente în cadrul coaliției guvernamentale. Decretul, care ar fi trebuit să fie discutat în cadrul unei ședințe pregătitoare programate pentru […
Acum 24 ore
19:40
DOC | Administrația prezidențială prezintă Planul de reziliență democratică pentru 2026–2027 # SafeNews
Administrația prezidențială a anunțat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru următorii doi ani. Documentul cu 24 de acțiuni a fost prezentat după ședința Consiliului Național de Securitate, convocată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Planul pune accent pe protejarea proceselor electorale, reducerea riscurilor de manipulare informațională și întărirea capacităților instituționale. Printre măsuri se regăsesc […] Articolul DOC | Administrația prezidențială prezintă Planul de reziliență democratică pentru 2026–2027 apare prima dată în SafeNews.
18:20
Consiliul Național de Securitate a aprobat astăzi un plan de măsuri pentru întărirea rezilienței democratice, cu accent pe combaterea dezinformării și prevenirea finanțării electorale ilegale. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu. Planul pentru anii 2026–2027 are ca scop protejarea proceselor democratice de ingerințele externe și consolidarea securității naționale, pe fondul experiențelor recente din […] Articolul Maia Sandu anunță măsuri împotriva dezinformării și finanțării electorale ilegale apare prima dată în SafeNews.
18:10
Un lot de ouă va fi retras urgent de pe piață după ce laboratorul ANSA a depistat reziduuri de antibiotic. Autoritățile avertizează consumatorii să nu le consume. Ouăle provin din satul Țipala, raionul Ialoveni, și sunt valabile până pe 28 decembrie 2025. Analizele au arătat prezența antibioticului Salinomicin, interzis în produsele destinate consumului uman. Ingerarea […] Articolul ALERTĂ ALIMENTARĂ! Ouă cu antibiotic interzis, retrase de pe piață apare prima dată în SafeNews.
18:00
Bărbat găsit mort într-un taxi în Chișinău: S-ar fi intoxicat, intenționat, cu gaze de eșapament # SafeNews
Un bărbat de 59 de ani a fost găsit decedat într-un taxi, parcat în sectorul Ciocana al capitalei. Poliția a fost alertată în această după-amiază. O dată ajunşi la fața locului, oamenii legii au constatat că bărbatul s-ar fi intoxicat cu gaze de eșapament. Corpul victimei a fost transportat pentru expertiza medico-legală, care va stabili […] Articolul Bărbat găsit mort într-un taxi în Chișinău: S-ar fi intoxicat, intenționat, cu gaze de eșapament apare prima dată în SafeNews.
16:30
LIVE | Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate # SafeNews
16:20
Primăria municipiului Chișinău anunță că mâine, 3 decembrie, locuitorii sectorului Ciocana vor rămâne temporar fără apă potabilă. Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor planificate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Furnizarea apei va fi întreruptă între orele 09:00 și 18:00 pentru locuitorii de pe străzile Maria Drăgan, 1 și Meșterul Manole, 4, inclusiv fracțiile aferente. Primăria recomandă […] Articolul Sectorul Ciocana rămâne fără apă mâine între orele 09:00 și 18:00. Adresele vizate apare prima dată în SafeNews.
16:20
Două femei din Ucraina, de 30 și 31 de ani, sunt cercetate penal pentru mai multe furturi comise în Chișinău, prejudiciul total depășind 30.000 de lei. Potrivit poliției, suspectele acționau în locuri aglomerate și foloseau diverse metode pentru a distrage atenția victimelor și a fura bani, carduri sau alte bunuri din genți. Angajații Direcției de […] Articolul Două femei din Ucraina, cercetate pentru furturi în Chișinău de peste 30.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
16:00
Autoritățile ruse critică Uniunea Europeană după arestarea fostului șef al diplomației europene, Federica Mogherini, acuzând Bruxelles-ul că preferă să ignore propriile probleme de corupție, în timp ce îi dă lecții altor state. „În UE, în fiecare zi, milioane de euro se scurg prin „conductele corupției” către Kiev și de acolo ajung în buzunarele private. Toate […] Articolul REACȚIE | Rusia acuză UE de ipocrizie după arestarea Federicăi Mogherini apare prima dată în SafeNews.
15:50
Au furat motorină în valoare de cel puțin 500.000 de euro de la angajatorul lor. Ce pedepse au primit 9 şoferi de camion # SafeNews
Nouă șoferi de camion, majoritatea din România și Ungaria, au fost judecați de Tribunalul Regional din Innsbruck, Austria, pentru furt de motorină în valoare de cel puțin 500.000 de euro de la angajatorul lor. Frauda, care s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor ani, a fost descoperită după ce camerele de supraveghere i-au surprins turnând […] Articolul Au furat motorină în valoare de cel puțin 500.000 de euro de la angajatorul lor. Ce pedepse au primit 9 şoferi de camion apare prima dată în SafeNews.
15:50
Alegerile pentru funcția de primar al municipiului Orhei vor avea loc pe 17 mai 2026. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Comisiei Electorale Centrale, Rodica Sîrbu. Decizia stabilește data scrutinului local în urma vacanței funcției de primar în orașul Orhei. CEC urmează să publice programul electoral, perioadele de înregistrare a candidaților și […] Articolul ULTIMA ORĂ | Când vor fi organizate alegerile pentru funcția de primar al mun. Orhei apare prima dată în SafeNews.
15:40
PAS propune modificări fiscale: TVA amânat pentru mașini și creșterea pragului de înregistrare # SafeNews
Autoritățile propun noi măsuri fiscale pentru anul 2026, menite să sprijine economia și să simplifice legislația. Deputații PAS, Radu Marian și Victoria Belous, au prezentat proiectul care prevede mai multe facilități pentru companii și persoane fizice. O măsură importantă este continuarea aplicării cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și în 2026. Aceasta se va […] Articolul PAS propune modificări fiscale: TVA amânat pentru mașini și creșterea pragului de înregistrare apare prima dată în SafeNews.
15:10
FOTO | Inundații devastatoare în Asia de Sud-Est: Peste 700 de morți în Indonezia și cca 500 – dați dispăruți # SafeNews
Autoritățile indoneziene au anunțat că cel puțin 712 persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 500 sunt date dispărute. Peste 1,5 milioane de oameni au fost afectați, iar mii au fost răniți. Inundațiile au fost cauzate de un ciclon tropical rar care a lovit insula Sumatra, provocând distrugeri masive și izolarea multor comunități. Provincialele cele mai […] Articolul FOTO | Inundații devastatoare în Asia de Sud-Est: Peste 700 de morți în Indonezia și cca 500 – dați dispăruți apare prima dată în SafeNews.
15:00
BREAKING NEWS | Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia într-un dosar de fraudă cu fonduri europene # SafeNews
Federica Mogherini, fost Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și actual rector al Colegiului Europei din Bruges, a fost reținută de autoritățile belgiene, într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene. Mogherini se află în custodia poliției belgiene, iar percheziții au fost efectuate la sediul Serviciului European pentru Acțiuni Externe (SEAE) din Bruxelles, la […] Articolul BREAKING NEWS | Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia într-un dosar de fraudă cu fonduri europene apare prima dată în SafeNews.
14:50
ALARMANT! Aproximativ 100.000 de persoane din sudul României, fără apă potabilă pentru a patra zi consecutiv # SafeNews
Peste zece localități din județele Prahova și Dâmbovița, cu un total de peste 100.000 de locuitori, rămân fără apă potabilă de vineri, din cauza unor probleme tehnice combinate, transmite SafeNews.md cu referire la Digi24. Situația a apărut după deversarea apei din lacul Paltinu pentru reparații la echipamentele care s-au defectat în urma ploilor abundente, când […] Articolul ALARMANT! Aproximativ 100.000 de persoane din sudul României, fără apă potabilă pentru a patra zi consecutiv apare prima dată în SafeNews.
14:40
FLASH | Percheziții la serviciul diplomatic al UE și la Colegiul Europei, în Belgia, în cadrul unui dosar de fraudă cu fonduri europene # SafeNews
Autoritățile belgiene au efectuat marți dimineață percheziții la sediul Serviciului European pentru Acțiuni Externe (EEAS) din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges și la mai multe locuințe private, în cadrul unei anchete privind posibila utilizare necorespunzătoare a fondurilor UE. Potrivit surselor Euractiv și martorilor citați de „Eвропейская правда”, poliția a ridicat documente și a reținut […] Articolul FLASH | Percheziții la serviciul diplomatic al UE și la Colegiul Europei, în Belgia, în cadrul unui dosar de fraudă cu fonduri europene apare prima dată în SafeNews.
14:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis suspendarea din funcție a unui judecător cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe care provoacă stare de ebrietate. Ședința în care a fost luată decizia a avut loc cu ușile închise. Președintele CSM, Sergiu Caraman, a explicat că suspendarea va fi valabilă […] Articolul CSM suspendă un judecător implicat într-un accident rutier și agresiune apare prima dată în SafeNews.
14:20
Sentința în dosarul lui Chiril Lucinschi, amânată: Precizările procurorilor și reacția învinuitului # SafeNews
Instanța a amânat, la 1 decembrie, pentru a doua oară pronunțarea sentinței pentru fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi, care este și unul dintre fii ex-președintelui Petru Lucnschi, transmite SafeNews.md cu referire la tv8.md. Magistrații au cerut reluarea cercetării judecătorești în cazul anumitor probe. Chiar și așa, au mai rămas zile numărate până acesta își va […] Articolul Sentința în dosarul lui Chiril Lucinschi, amânată: Precizările procurorilor și reacția învinuitului apare prima dată în SafeNews.
14:10
PRIMA DATĂ ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR: Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, prezent în instanță # SafeNews
Astăzi, 2 decembrie, Vlad Plahotniuc a ajuns la sediul Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru a participa la o nouă ședință de judecată în dosarul „Frauda Bancară”. Avocatul său, Lucian Rogac, a anunțat că Plahotniuc va face declarații de presă imediat după încheierea ședinței. Reprezentantul legal nu a oferit, deocamdată, detalii despre ce intenționează să comunice. […] Articolul PRIMA DATĂ ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR: Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, prezent în instanță apare prima dată în SafeNews.
14:10
Poliția de Frontieră anunță că punctul de trecere „Cahul–Oancea” va fi închis temporar astăzi, marți, 2 decembrie, în intervalul 14:00–15:30. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări planificate de întreținere a rețelei de internet. Șoferii sunt îndemnați să își planifice traseul din timp și, dacă este posibil, să utilizeze punctele de trecere alternative — Giurgiulești, […] Articolul ATENȚIE, ȘOFERI! Punctul „Cahul–Oancea” își sistează activitatea între 14:00 și 15:30 apare prima dată în SafeNews.
14:00
Vasilii Homko, regizor al cunoscutei emisiuni de divertisment despre călătorii „Orel i Reșka”, a murit pe front în Ucraina, unde lupta sub indicativul „Beirut”. Tragedia a fost anunțată de soția sa, Galina Spivak, printr-o postare pe Instagram. Galina a publicat fotografii cu ei împreună și un mesaj emoționant, în care a scris că soțul ei […] Articolul Regizorul emisiunii „Orel i Reșka”, Vasilii Homko, a murit pe frontul din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
13:40
Polițiștii din sectorul Botanica au reținut un bărbat de 33 de ani, originar din Soroca, bănuit că distribuia droguri în Chișinău. El a fost prins chiar în momentul în care ascundea pachețele cu substanțe interzise. Asupra lui, polițiștii au găsit 31 de pachețele cu o substanță vegetală care pare să fie marijuana. La locuința în […] Articolul VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant cu marfă de peste 300.000 de lei apare prima dată în SafeNews.
13:30
Mircea Surdu anunță că a sesizat Procuratura Generală în legătură cu presupuse nereguli la TRM # SafeNews
A fost depusă o sesizare la Procuratura Generală privind presupuse ilegalități și nereguli la Televiziunea Publică (TRM). Un anunț în acest sens a fost făcut public chiar de fostul director al Televiziunii Publice, Mircea Surdu, printr-o postare pe rețelele de socializare. În mesajul său, Mircea Surdu enumeră o serie de acuzații care vizează atât managementul […] Articolul Mircea Surdu anunță că a sesizat Procuratura Generală în legătură cu presupuse nereguli la TRM apare prima dată în SafeNews.
