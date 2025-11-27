Rețetă: mic dejun delicios, echilibrat și ușor de preparat
ZdGust, 27 noiembrie 2025 09:40
Dovleacul aduce în orice mic dejun o notă caldă, aromată și reconfortantă, iar această rețetă de baked oatmeal îl pune cu adevărat în valoare, notează All Recipes. Textura cremoasă a piureului de dovleac se combină perfect cu fulgii de ovăz, aromele de toamnă și dulceața siropului de arțar. Preparatul este sățios, ușor de făcut și ideal pentru [...]
• • •
Acum o oră
09:40
Acum 24 ore
17:30
Parlamentul European cere reguli mai stricte pentru protejarea minorilor online: vârstă minimă de 16 ani pentru acces la rețelele sociale # ZdGust
Parlamentul European solicită măsuri ambițioase la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea unei limite de vârstă de 16 ani pentru accesarea platformelor digitale și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență. Recomandările sunt incluse într-un raport non-legislativ adoptat miercuri, 26 noiembrie, cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și [...]
17:00
9 greșeli frecvente în alimentația copiilor pe care le fac părinții și soluțiile sănătoase prin care le pot repara # ZdGust
Într-o epocă dominată de fast-food și marketing agresiv al produselor pline de zahăr, efortul de a crește copii cu obiceiuri alimentare sănătoase este o provocare constantă pentru părinți. Deși intențiile sunt cele mai bune din partea celor mari, micile erori zilnice pe care le pot face adulții în planificarea, porționarea și gestionarea comportamentului alimentar îi [...]
15:40
Transportul școlar va fi monitorizat printr-o platformă digitală pentru sporirea siguranței elevilor # ZdGust
Autobuzele școlare din Republica Moldova au fost echipate cu dispozitive GPS pentru a îmbunătăți siguranța elevilor și a eficientiza gestionarea transportului școlar. Acestea vor fi monitorizate în timp real printr-o platformă digitală accesibilă prin interfață web și aplicații mobile, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Noul sistem permite controlul consumului de combustibil, automatizarea foilor de [...]
14:50
Cu peisaje diverse, o istorie bogată și o cultură vibrantă, Turcia este o destinație potrivită în orice perioadă a anului. Totuși, alegerea momentului potrivit pentru a o vizita îți poate transforma experiența din memorabilă în de neuitat, transmite Euronews. Fie că vânezi florile primăverii, agitația estivală a coastei, culorile aurii ale toamnei sau farmecul iernii [...]
14:10
Șase culori pe care persoanele cu încredere în sine scăzută le folosesc în mod obișnuit, conform psihologiei # ZdGust
Probabil că majoritatea dintre noi ne alegem culorile hainelor în funcție de gusturile personale, confort sau obiceiuri. Cu toate acestea, unele studii psihologice sugerează că preferințele noastre de culoare pot dezvălui mult mai multe despre noi decât ne dăm seama. Fără îndoială, cu toții știm că fiecare culoare este asociată cu o serie de semnificații, așadar utilizarea lor regulată [...]
13:10
Ai primit factura la gaz neobișnuit de mare? Iată ce recomandă Centrul European al Consumatorului din R. Moldova # ZdGust
Mai mulți consumatori de gaze naturale din Republica Moldova au raportat în ultimele zile că au primit facturi cu valori neobișnuit de mari. Potrivit Centrului European al Consumatorului din Republica Moldova (ECC Moldova), situația ar putea fi cauzată de erori în procesarea indicilor de consum transmise de furnizori. Reprezentanții ECC reamintesc că fiecare utilizator are [...]
12:00
Cum gestionăm bugetul personal rațional: sfaturi practice pentru economisire și planificarea financiară # ZdGust
Bugetul personal sau bugetul familiei, la fel ca și bugetul de stat sau bugetul unei organizații, reprezintă totalitatea veniturilor și a cheltuielilor efectuate într-o perioadă de timp. Un buget poate fi: Deficitar: cheltuielile depășesc veniturile. Echilibrat: veniturile sunt egale cu cheltuielile. Excedentar: veniturile depășesc cheltuielile. Funcțiile bugetului personalConform Băncii Naționale a Moldovei, bugetul personal are [...]
11:00
Adolescentele din Republica Moldova beneficiază acum de resurse mai bune pentru a vorbi deschis despre sănătatea și igiena menstruală. Materialele informative, dezvoltate în cadrul Programului „Școala EduLIFE”, oferă sprijin atât fetelor, cât și părinților și cadrelor didactice, contribuind la un mediu școlar sigur, empatic și deschis, în care menstruația este privită ca un proces natural. [...]
Ieri
10:00
Astăzi, 16 spălătorii sociale din Republica Moldova oferă persoanelor în etate, persoanelor cu dizabilități și familiilor aflate în dificultate servicii gratuite de spălare și uscare a hainelor, acces la duș cu apă caldă și spații pentru socializare și activități comunitare. Aceste servicii au fost create cu sprijinul Uniunii Europene, printr-un grant de circa un milion [...]
09:20
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun, primul moldovean decorat cu Ordinul Artelor și Literelor al Franței # ZdGust
Emilian Galaicu-Păun, una dintre cele mai importante și influente voci ale literaturii contemporane din Republica Moldova, a intrat ieri, 25 noiembrie, în posesia Ordinului Artelor și Literelor, în grad de Cavaler. Distincția i-a fost înmânată în prezența ministrului Culturii, Cristian Jardan, la Ambasada Franței în Republica Moldova. Autor a numeroase volume de poezie și proză, [...]
25 noiembrie 2025
17:30
Glosar de termeni privind violența digitală împotriva femeilor și copiilor: „flaming”, „doxing”, „upskirting” și alți termeni explicați # ZdGust
Astăzi, 25 noiembrie, a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Campania din acest an este lansată sub sloganul unificator „Moldova fără Violență”, iar componenta tematică dedicată violenței digitale este promovată sub mesajul complementar #NICIOSCUZĂ pentru violența digitală. Pe 18 noiembrie, Centrul Internațional ,,La Strada” a lansat un Glosar de [...]
17:00
16:50
14:30
Tinerii din Republica Moldova pot beneficia de burse oferite de Colegiul Europei, care pune la dispoziție șapte specialități pentru absolvenții de licență interesați de studii avansate în domeniul afacerilor europene. Toate bursele oferite candidaților din Moldova au acoperire integrală pentru: taxe de școlarizare, cazare și masă, două excursii de studiu, cursuri de limbă și cursuri [...]
13:30
Supa de pui, ceaiul cald cu ghimbir, usturoiul și fructele bogate în vitamina C pot accelera vindecarea răcelii sau gripei, în timp ce alcoolul și cofeina în exces pot deshidrata organismul și prelungi simptomele, transmite HotNews. Nasul înfundat, durerile în gât și starea generală de oboseală fac ca apetitul să dispară aproape complet în timpul [...]
12:20
Mierea de albine este un aliment natural apreciat pentru gustul său inconfundabil și beneficiile pentru sănătate. Cu toate acestea, pentru a menține mierea proaspătă și savuroasă, este important să fie depozitată corect, arată G4Food.ro. Iată cinci sfaturi esențiale pentru a te asigura că mierea ta își păstrează calitățile nutritive și aromatice pentru o perioadă îndelungată. Păstrează mierea [...]
12:10
Consumatorii trebuie să știe că garanția și termenul de valabilitate nu sunt același lucru: garanția asigură repararea, înlocuirea sau returnarea produsului dacă acesta nu corespunde standardelor promise, în timp ce termenul de valabilitate garantează că un bun sau un produs alimentar poate fi utilizat sau consumat în siguranță până la data indicată. Conform Legii nr. [...]
11:20
Un vulcan din nord-estul Etiopiei a erupt duminică, 23 noiembrie, pentru prima dată în aproape 12 mii de ani, aruncând în aer coloane dense de fum care au ajuns la 14 km altitudine și s-au extins peste Marea Roșie, în direcția Yemenului și Omanului, transmite The Guardian. Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar, la aproximativ [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
(Videografic) Cum procedezi atunci când produsul cumpărat nu funcționează conform descrierii # ZdGust
Atunci când produsul cumpărat nu funcționează conform descrierii, legea îți oferă protecție prin garanție. Dacă în această perioadă apar defecte, poți solicita repararea sau înlocuirea produsului, iar dacă problema persistă, reducerea prețului sau restituirea banilor. Garanția legală este valabilă doi ani pentru produsele de folosință îndelungată, iar garanția comercială, oferită suplimentar, poate extinde termenul sau [...]
09:10
Cum arată o dimineață sănătoasă și realistă? Science Focus enumeră opt moduri simple, susținute de cercetări, potrivite de a începe ziua în mod inteligent. Nu încercați să vă treziți foarte devreme Ora naturală de trezire diferă în funcție de cronotip și vârstă. Forțarea trezirii înainte de ritmul intern duce la privare de somn și la „jet [...]
24 noiembrie 2025
16:50
(VIDEO) Doi români care au ratat îmbarcarea au alergat pe pista aeroportului din Köln după un avion Wizz Air cu motoarele pornite # ZdGust
Doi români au fost arestați de autoritățile germane, după ce au spart geamul unei ieșiri de urgență și au încercat să alerge după avion pe pista de decolare, după ce au ratat îmbarcarea pentru un zbor spre România, transmite DailyMail. Cei doi bărbați, în vârstă de 28 și 47 de ani, au fost văzuți alergând [...]
16:30
Inteligența artificială (AI) a avansat în ultimii ani, permițând crearea de videoclipuri și imagini extrem de realiste. Aceste tehnologii sunt folosite în principal pentru divertisment, însă un aspect negativ îl reprezintă faptul că acestea sunt utilizate ca un instrument de inducere în eroare a oamenilor, cu scopul de a obține câștiguri financiare nelegale. Deepfake-urile (videoclipuri [...]
15:20
După trei arestări pentru o piesă anti-Kremlin, vocalista trupei Stoptime, Diana Loginova, părăsește Rusia # ZdGust
Vocalista trupei de stradă Stoptime, Diana Loginova, cunoscută sub pseudonimul „Naoko”, a părăsit Rusia după trei arestări administrative consecutive, transmite publicația Meduza. Membrii formaţiei „Stoptime” (pe lângă Diana Loghinova) – Vladislav Leontiev (tobe) şi Alexandr Orlov (chitară) – au fost, de asemenea, arestaţi după interpretarea pieselor interzise în Rusia. Potrivit Meduza, Aleksandr Orlov a părăsit și el Rusia, împreună cu vocalista. [...]
15:00
Monument funerar în cinstea lui Robert Badinter, personalitate cu rădăcini basarabene, inaugurat la Panthéon # ZdGust
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul dedicat marilor personalități ale națiunii franceze. „Este un gest de recunoaștere națională pentru una dintre conștiințele morale ale Europei, o personalitate cu origini din Republica Moldova”, transmite Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Robert Badinter, fost ministru al Justiției [...]
13:20
Deși aurora boreală este vizibilă doar în regiunile nordice ale planetei, în ultimele luni fenomenul a luminat cerul în zone ale lumii unde apare mult mai rar, scrie MediaFax. Aurora boreală, ca spectacol de lumină, este rezultatul unor explozii intense de vânt solar. Puterea ei este legată de vârful ciclului solar, o perioadă de activitate crescută [...]
12:20
12:10
12:10
11:40
11:00
Experiment video: Un tânăr în scaun cu rotile testează accesibilitatea unui cunoscut centru comercial și a parcării din preajma străzii pietonale din Chișinău. „Nota 4” # ZdGust
Olimp Ilievici, un tânăr care se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, a testat cât de accesibile pentru persoanele cu dizabilități sunt parcarea și baia unui cunoscut centru comercial din Chișinău. Ulterior, a testat și locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități din zona străzii pietonale Eugen Doga din Chișinău. În ambele locații au [...]
10:50
35.000 de lei pentru tineri cu inițiativă: a fost lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025 # ZdGust
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret (ediția 2025). Sunt invitați să participe tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Ediția din acest an include 10 categorii: Cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL de [...]
09:40
„Electing Ms Santa” – documentar moldovenesc premiat la cel mai mare festival de film din Europa de Nord și de Est # ZdGust
Documentarul „Electing Ms Santa”, realizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a fost distins cu Premiul Special al Juriului la renumitul PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival – unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Filmul a fost difuzat în premieră în secțiunea Doc@PÖFF, alături de alte [...]
23 noiembrie 2025
15:00
Trei exerciții considerate eficiente pentru dezvoltarea masei musculare, potrivit cercetătorilor # ZdGust
Construirea masei musculare nu este rezervată sportivilor sau culturiștilor. Este esențială pentru sănătatea tuturor, indiferent de vârstă, deoarece contribuie la forță, mobilitate, echilibru și o funcționare corectă a organismului, notează publicația Parade. „Construirea mușchilor nu ține doar de felul în care arăți; ține de cum te simți și cum funcționezi”, spune Juliana Andrea Betancur, antrenor personal certificat la [...]
13:10
Scena este foarte comună, dar atât de încărcată de frustrare încât mesele ajung deseori să se transforme în adevărate câmpuri de luptă pentru multe familii: pui farfuria pe masă, iar copilul dă din cap și spune răspicat „Nu vreau!”. Părinții, de obicei, încep să se întrebe dacă este un capriciu, dacă ei au greșit ceva [...]
12:20
Un produs alimentar perisabil este un aliment care se strică repede și trebuie păstrat la o anumită temperatură ca să rămână sigur și bun de mâncat. Dacă un produs este alterat, atunci acesta nu mai este sigur pentru consum. El devine periculos pentru sănătate din cauza contaminării cu bacterii, substanțe chimice, corpuri străine sau alergeni. [...]
11:20
Somelierul din Domulgeni care a intrat în Cartea Recordurilor la 19 ani. Acum gestionează un local de vinuri în Danemarca # ZdGust
Daniel Frumusachi este un tânăr din R. Moldova, stabilit în prezent în Danemarca, care a reușit să intre în Cartea Recordurilor Guinness pe când avea doar 19 ani, pentru că a reușit să deschidă cel mai rapid sticle de spumant. În același timp, Daniel este și unul dintre cei mai tineri somelieri din R. Moldova. [...]
09:50
5 smoothie-uri pentru un boost de vitamine și minerale: combinații eficiente și ușor de preparat # ZdGust
Sezonul rece este anotimpul în care alimentația este foarte importantă. Avem mai mult ca oricând confirmarea că imunitatea este foarte mult influențată de obiceiurile noastre în această perioadă, notează G4Food. Shake-urile ne ajută să ne hidratăm și oferă ceva mai mult decât apă, vitamine, minerale, fibre, energie rapidă. Smoothie pentru sprijinirea imunității Un mix ideal [...]
22 noiembrie 2025
15:30
Vis împlinit pentru Emilian Crețu! Satul Negureni prinde rădăcini: 10 hectare de pădure au fost plantate în localitatea natală a actorului # ZdGust
Campania de împădurire #GenerațiaPădurii a ajuns în acest weekend la Negureni, Telenești, unde visul actorului Emilian Crețu de a transforma satul natal într-un spațiu mai verde prinde contur. Astăzi, 22 noiembrie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori, au plantat o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare. Inițiativa [...]
11:20
Multe proteine vegetale nu conțin toți aminoacizii esențiali, ceea ce a dus la ideea că ar fi necesar să combinăm alimente pentru a obține un echilibru corect. Un exemplu clasic este asocierea orezului cu fasolea. Totuși, specialiștii susțin că asocierea alimentelor pentru aminoacizi nu este, în general, necesară. O dietă echilibrată furnizează probabil suficiente cantități [...]
09:50
Bol cu iaurt, fruct și granola de ciocolată: un mic dejun care aduce energia necesară de la prima oră # ZdGust
Deși magazinele sunt pline de granola procesată, e mult mai recomandat să o prepari singur acasă. Un astfel de mic dejun va deveni un obicei la prima oră și îți va oferi energia necesară prin combinația de iaurt, un fruct și o granola de ciocolată, notează G4Food. Ce este granola Granola este un amestec de [...]
21 noiembrie 2025
23:50
(VIDEO) S-au duelat la Vocea României, iar Tudor Chirilă a făcut alegerea. Irina Rimes și Theo Rose & Horia Brenciu s-au „bătut” pe celălalt concurent # ZdGust
Doi concurenți din R. Moldova s-au duelat la Vocea României, într-un nou episod din show-ul muzical difuzat vineri, 21 noiembrie, de Pro TV. Soledad Baciu și Ștefan Burlacu au interpretat piesa „Fluturi în stomac”. La finalul prestației, Tudor a ales să meargă în etapa următoare cu Soledad. Nici Ștefan Burlacu însă nu a fost eliminat. [...]
18:00
O grădiniță din Hîncești a fost complet renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene # ZdGust
O grădiniță din Hîncești a fost complet renovată și eficientizată energetic datorită sprijinului Uniunii Europene. Potrivit autorităților locale, aceste intervenții contribuie direct la reducerea pierderilor de energie, la scăderea facturilor lunare și la crearea unui mediu sănătos și confortabil pentru copii și angajați. Lucrările au vizat izolarea termică a clădirii, reabilitarea acoperișului, înlocuirea pardoselilor, modernizarea [...]
16:10
Atât prebioticele, cât și probioticele susțin sănătatea intestinală, dar e firesc să te întrebi care te ajută mai mult, pe termen lung. Specialiștii tind să pună accent mai mult pe prebiotice, pe care, potrivit eatingwell.com, le poți obține din alimente, dacă mănânci ovăz, usturoi, ceapă, praz, sparanghel și cereale cu tărâțe. Ce sunt prebioticele și probioticele [...]
15:20
În contextul Zilei Mondiale a Televiziunii, sărbătorită astăzi, 21 noiembrie să ne amintim despre începuturile postului național de televiziune, Moldova 1. Istoria postului începe în 1958, în perioada când Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică, acesta fiind și primul post de televiziune de pe acest teritoriu. Numită pe atunci Televiziunea Moldovei, aceasta a fost înfiinţată [...]
15:10
Agenda culturală și profesională a Chișinăului devine din ce în ce mai bogată, oferind oportunități diverse pentru cei care vor să își petreacă timpul activ și relevant. În perioada următoare, orașul găzduiește o serie de evenimente care aduc împreună tehnologia, muzica, sănătatea, gastronomia și cultura antreprenorială. Am selectat cinci dintre cele mai interesante evenimente care [...]
14:30
Somnul insuficient, alimentația haotică, fumatul, igiena precară și stresul cronic, dar considerat, de multe ori normal, sabotează sistemul imunitar. Medicii avertizează că vulnerabilitatea la infecții, de la răceli banale până la afecțiuni grave, e provocată în mare măsură de stilul de viață, nu de factorii genetici sau de circumstanțe de necontrolat, scrie HotNews. „Stresul este [...]
13:30
Odată cu apariția unui nou studiu care arată că mâncatul pe fond de anxietate ne poate face să poftim la dulciuri, un nutriționist explică, pentru BBC Good Food, cum putem întrerupe acest ciclu și, mai ales, cum putem reduce „zgomotul alimentar” și scăpa de foamea declanșată de stres. Consumul alimentelor bogate în zahăr este adesea asociat [...]
12:30
În 1996, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a declarat 21 noiembrie Ziua Mondială a Televiziunii pentru a evidenția importanța televiziunii ca mijloc de informare, educație, dialog cultural și coeziune socială. Alegerea acestei date nu e întâmplătoare: Pe 21–22 noiembrie 1996 a avut loc primul Forum Mondial al Televiziunii, organizat la sediul ONU, ce [...]
11:30
De ce articulațiile dor mai tare când vine frigul: explicații și sfaturi de la reumatologa Liliana Groppa # ZdGust
Pe măsură ce temperaturile scad, mai multe persoane observă că durerile articulare devin mai frecvente și mai intense, afectând în special articulațiile mari și zonele deja vulnerabile. Frigul, umiditatea și infecțiile respiratorii, care se activează în sezonul rece, pot agrava inflamațiile existente sau chiar declanșa altele noi, fenomen resimțit mai mult de persoanele în vârstă [...]
