Fructele care ajută la digestie. Câte fibre conține fiecare și ce cantitate se recomandă pe zi

13:10

Scena este foarte comună, dar atât de încărcată de frustrare încât mesele ajung deseori să se transforme în adevărate câmpuri de luptă pentru multe familii: pui farfuria pe masă, iar copilul dă din cap și spune răspicat „Nu vreau!”. Părinții, de obicei, încep să se întrebe dacă este un capriciu, dacă ei au greșit ceva [...]