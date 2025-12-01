Zelenski solicită Franței sprijin pentru o pace demnă în Ucraina la Palatul Élysée
1 decembrie 2025
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut la Palatul Élysée, unde s-a întâlnit cu preşedintele francez Emmanuel Macron, „terminarea acestui...
• • •
Schimbările meteo din Republica Moldova pentru data de 02.12.2025 nu vor aduce surprize semnificative. Temperaturile rămân constante, menținându-se...
Generalul Ben Hodges: Europa, considerată nesemnificativă de SUA lui Trump, trebuie să își regăsească încrederea și voința pentru a opri Rusia # Ziarul National
Continentul european începe să realizeze încet că Statele Unite nu sunt un partener echitabil, atenționează generalul în retragere Ben Hodges, fost...
Atac devastator la Dnipro: patru morți și 40 de răniți în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina # Ziarul National
Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 40 rănite într-un atac cu rachetă al Rusiei asupra orașului Dnipro, situat în partea central-estică ...
Dialog constructiv între ministrul Educației și ambasadoarea UE despre progresele academice din Republica Moldova # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut pe 1 decembrie o întrevedere oficială cu ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova,...
Elevii din întreaga țară și-au unit vocile la Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor din 2025 # Ziarul National
În perioada 29–30 noiembrie 2025, s-a desfășurat Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor. Această activitate a reunit peste 60 de repr...
Profesori pregătiți pentru examenele din 2026: O premieră în educația din Republica Moldova # Ziarul National
Într-o premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1000 de profesori din diverse raioane și municipii au participat la ...
Maia Sandu îi mulțumește ambasadorului Japoniei pentru sprijinul de peste 140 de milioane de dolari acordat Moldovei și îi oferă „Ordinul de Onoare” la plecare # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întâlnire cu Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoichiro Yamada, marcând încheierea mandatului său în...
Premiile Concursului Lingvistic „A Chance, Une Chance, Eine Chance” Ediția a V-a au fost acordate celor mai creativi elevi ai anului 2025 # Ziarul National
19 grupuri de elevi de la diverse instituții de învățământ general au fost desemnate câștigătoare în cadrul Concursului Republican „A Chance, Une C...
Moscova critică dur NATO pentru declarațiile privind un posibil atac preventiv împotriva Rusiei # Ziarul National
Rusia a criticat luni afirmațiile amiralului Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului militar al NATO, susținând că acestea sunt extrem de irespons...
Ilan Şor renunță la proiectele sociale din Moldova și promite un "front național" împotriva guvernării. # Ziarul National
Oligarhul fugar Ilan Şor, adăpostit în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul &quo...
Producătorii moldoveni de spumante strălucesc la nivel mondial cu 20 de medalii câștigate în Franța # Ziarul National
1 decembrie 2025, Chișinău - Producătorii de spumante din Republica Moldova au obținut succese notabile la competiția internațională Effervescents ...
Peste 225 de specialiști dezbat viitorul educației incluzive în Moldova la Conferința Națională dedicată echității și protecției în învățământ # Ziarul National
Peste 225 de specialiști, inclusiv cadre didactice și manageriale, copii, părinți și reprezentanți ai autorităților publice s-au întâlnit la cea de...
Trump consideră corupția din Ucraina un impediment pentru pace, dar speră la un acord cu Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump consideră că vastul scandal de corupție din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace care sunt în prezent în desfă...
Vernisajul Vinului 2025: Gustă cele mai premiate vinuri moldovenești la Palatul Republicii! # Ziarul National
1 decembrie 2025, Chișinău - Pe 12 decembrie, la ora 17:00, se va desfășura ediția de iarnă a Vernisajului Vinului, ajunsă la cea de-a XXIV-a ediți...
Comisarul european pentru justiție avertizează SUA: Putin nu poate scăpa nepedepsit pentru crimele din Ucraina în acordurile de pace propuse de Trump # Ziarul National
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a avertizat că eforturile lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina nu ar trebui să-l abso...
Sprijinirea tinerilor romi printr-o rețea națională: o nouă inițiativă a Ministerului Educației și ANMC în Moldova # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Asociatia Nationala a Mediatorilor Comunitari (ANMC), a lansat proiectul „Reteaua Tinerilor Romi pe...
Tânăr din Chișinău acuzat de omorul mamei sale, cazul ajunge în instanță în plină campanie de combatere a violenței de gen # Ziarul National
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova aduce în atenție un alt caz șoca...
NATO consideră intensificarea reacțiilor împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, în contextul tensiunilor persistente în Europa # Ziarul National
NATO analizează posibilitatea unei abordări „mai agresive” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian din pa...
România, pilon al educației și inovației în Republica Moldova: Parteneriat strategic pentru viitorul comun # Ziarul National
România este unul dintre susținătorii principali ai sistemului educațional din Republica Moldova. Pe parcursul anilor, Guvernul României a sprijini...
ULTIMA ORĂ // Șor își ABANDONEAZĂ oamenii din R. Moldova, cărora le-a promis că vor trăi ca în Monaco. „Închid toate proiectele mele sociale și îmi retrag sprijinul politic pentru aleșii noștri” # Ziarul National
Fugarul Ilan Șor, care a constituit o adevărată rețea de cumpărare a voturilor la alegerile parlamentare din 2024, dar și la referendumul privin...
Trei tineri condamnați pentru atac și jaf violent lângă gara din Chișinău: pedeapsa severă a instanței pentru infracțiunea de tâlhărie # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați au fost condamn...
Maia Sandu atrage atenția: Valorile libertății și democrației, deschise de 1 decembrie 1918, sunt acum în pericol mai mult ca oricând în România # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României că momentul istoric de la 1 decembrie 19...
Vizita lui Zelenski la Paris pe fondul tensiunilor politice și militare și al marginalizării europene în negocierile de pace din Ucraina # Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, îl primește luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care se află sub o presiune militar...
Trump prezice un acord iminent între Ucraina și Rusia, dar secretarul de stat rămâne sceptic față de negocierile dificile din Florida # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că există „șanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, în urm...
♈️ BerbecÎntâlnirile neașteptate pot aduce o schimbare pozitivă în planurile tale. Un flux de energie îți va permite să finalizezi sarcini amânate...
România își consolidează rolul în NATO cu un angajament istoric pentru apărare și cooperare economică sporită cu SUA până în 2035 # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Naționale, că angajamentul României de a aloca 5% din PI...
Autoritățile georgiene, acuzate de folosirea unei arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor # Ziarul National
Există dovezi care sugerează că autoritățile georgiene au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a înăbuși protestele a...
Discuții intense între SUA și Ucraina pentru pace și prosperitatea Ucrainei, dar provocările continuă # Ziarul National
Oficialii americani și cei ucraineni au desfășurat duminică discuții timp de aproximativ patru ore. În centrul atenției a fost căutarea unei soluți...
În zilele următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant noros cu episoade de ploaie. Temperaturile vor fi normale pentru această perioad...
Oksana Markarova devine consilieră pentru reconstrucție și investiții în echipa lui Zelenski # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea Oksanei Markarova, fostă ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, în postul de...
Kazahstanul cere Ucrainei să oprească atacurile asupra terminalului petrolier crucial din Rusia, afectând exportul de petrol kazah # Ziarul National
Autoritățile din Kazahstan solicită Ucrainei să înceteze atacurile asupra unui terminal petrolier esențial, situat în sudul Rusiei, care a fost ava...
Rubio și Umerov negociază în Florida pentru un plan de pace care să asigure suveranitatea Ucrainei # Ziarul National
Negocieri între o delegație ucraineană și oficiali americani de rang înalt au început duminică, în Florida, conform unui jurnalist al agenției, pen...
Europa abandonează negocierile de pace privind Ucraina, acuzată de subminarea acordurilor anterioare, potrivit lui Lavrov # Ziarul National
Europa a ales să se retragă de la negocierile de pace cu privire la Ucraina, după ce ar fi subminat acorduri anterioare, potrivit ministrului rus d...
♈️ BerbecVibrațiile pozitive te înconjoară în această zi, iar energia creativă începe să prindă contur. Simți nevoia de a te implica în proiecte n...
Dronă rusească face ravagii lângă Kiev: un mort și 11 răniți, inclusiv un copil, în urma unui atac nocturn # Ziarul National
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac cu drone atribuit Rusiei a avut loc în Ucraina, aproape de Kiev, soldându-se cu uciderea unei persoane...
Ungaria își afirmă independența în politica externă: Vizitele lui Orban la Moscova nu necesită aprobarea UE, susține Szijjarto # Ziarul National
Ungaria urmează o politică externă independentă și nu necesită acordul Uniunii Europene pentru a purta discuții cu Rusia, a declarat ministrul de e...
Întâlnire de anvergură în Florida: Marco Rubio și Steve Witkoff discuta planul de pace SUA-Ucraina sub presiunea unui ultimatum american # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegație ...
Maia Sandu condamnă vehement agresiunea rusă și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă vehement atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță cu fermitate încălcarea spațiul...
Cum l-a pus la punct președinta Maia Sandu dintr-un singur cuvânt pe temutul Andrii Iermak, cel mai influen om din anturajul lui Zelenski până vineri # Ziarul National
Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza a relatat într-o postare publică despre o întâmplare de culise între Maia Sandu, Volodimir Zele...
Întâlnire crucială la Paris: Macron și Zelenski discută despre pacea în Ucraina în mijlocul tensiunilor internaționale # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se pregătește să-l primească din nou pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, luni. Aceasta are loc la ...
Ziua de duminică, 30 noiembrie 2025, va aduce o schimbare ușoară a vremii în Republica Moldova. Precipitațiile și cerul acoperit vor fi predominant...
Zelenski trimite negociatori în SUA pentru a redefini planul de pace al lui Trump, cu scopul de a încheia războiul din Ucraina! # Ziarul National
O echipă de negociatori ucraineni a călătorit sâmbătă spre Statele Unite pentru a discuta despre planul american ce își propune să pună capăt Războ...
Drone navale ucrainene lovesc petroliere rusești și închid terminalul petrolier din Novorossiisk în urma atacurilor din Marea Neagră # Ziarul National
Ucraina a revendicat sâmbătă un atac asupra a două petroliere din Marea Neagră și a anunțat că aceste nave, parte din flota fantomă rusă folosită d...
Petroliere ale flotei fantomă ruse, ținte repetate ale atacurilor cu drone la Marea Neagră # Ziarul National
Un petrolier al flotei fantomă rusești, care naviga în largul coastelor Turciei la Marea Neagră, a fost atacat sâmbătă cu o dronă navală, după ce v...
Un atac cu drone și rachete rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, a provocat decesul a cel puțin o persoană și a rănit alte șapte, au declarat ...
Spațiul aerian din nordul Moldovei închis temporar după survolul ilegal al dronelor # Ziarul National
Două drone au survolat din nou, ilegal, nordul Republicii Moldova, vineri seară. Drept urmare, autoritățile moldovenești au decis să închidă tempor...
ULTIMA ORĂ // Spațiul aerian al R. Moldova a fost ÎNCHIS temporar aproape de miezul nopții din cauza unor DRONE străine. Câteva aeronave au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău # Ziarul National
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și zece minute în noaptea de 28-29 noiembrie 2025 ca măsură de u...
Human Rights Watch, interzisă de Rusia într-o nouă mișcare de represiune a Kremlinului # Ziarul National
Ministerul Justiției din Rusia a inclus organizația Human Rights Watch pe lista organizațiilor neguvernamentale internaționale și străine ale căror...
