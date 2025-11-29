Spațiul aerian din nordul Moldovei închis temporar după survolul ilegal al dronelor
Ziarul National, 29 noiembrie 2025 10:15
Două drone au survolat din nou, ilegal, nordul Republicii Moldova, vineri seară. Drept urmare, autoritățile moldovenești au decis să închidă tempor...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
10:15
Un atac cu drone și rachete rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, a provocat decesul a cel puțin o persoană și a rănit alte șapte, au declarat ...
10:15
Spațiul aerian din nordul Moldovei închis temporar după survolul ilegal al dronelor # Ziarul National
Două drone au survolat din nou, ilegal, nordul Republicii Moldova, vineri seară. Drept urmare, autoritățile moldovenești au decis să închidă tempor...
Acum 2 ore
09:15
ULTIMA ORĂ // Spațiul aerian al R. Moldova a fost ÎNCHIS temporar aproape de miezul nopții din cauza unor DRONE străine. Câteva aeronave au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău # Ziarul National
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și zece minute în noaptea de 28-29 noiembrie 2025 ca măsură de u...
Acum 4 ore
08:15
Human Rights Watch, interzisă de Rusia într-o nouă mișcare de represiune a Kremlinului # Ziarul National
Ministerul Justiției din Rusia a inclus organizația Human Rights Watch pe lista organizațiilor neguvernamentale internaționale și străine ale căror...
08:15
♈️ BerbecE timpul să îți urmezi instinctele și să te bazezi pe capacitatea ta de a lua decizii rapide. O oportunitate neașteptată ar putea apărea ...
Acum 8 ore
04:15
Secretarul de stat Marco Rubio nu va participa la reuniunea NATO într-un moment crucial pentru Ucraina, stârnind îngrijorări deschise privind angajamentul SUA față de securitatea europeană. # Ziarul National
Un eveniment neobișnuit va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat că nu va participa la reun...
Acum 12 ore
02:15
Explozii misterioase aprind două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră, fără victime raportate # Ziarul National
Explozioni de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră. Acest...
02:15
Delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru negocieri cheie privind planul de pace propus de Trump # Ziarul National
O delegație ucraineană călătorește spre SUA pentru discuții suplimentare asupra planului de pace propus de președintele Donald Trump, conform unei ...
28 noiembrie 2025
23:15
O demisie surprinzătoare agită scena politică din Ucraina: Iermak, „Cardinalul verde”, părăsește echipa lui Zelenski pe fondul unui scandal uriaș de corupție. # Ziarul National
Plecarea lui Andrii Iermak din funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, o poziție de mare influență, marchează o schimbare se...
22:15
Putin și Orban discută despre posibilitatea unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a primit vineri la Moscova pe premierul Ungariei, Viktor Orban. Această vizită este una rară din partea unui lider ...
Acum 24 ore
21:15
Sâmbătă, Republica Moldova va experimenta o ușoară schimbare de vreme în mai multe regiuni, cu temperaturi în creștere și condiții meteo variabile....
19:15
Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina: recunoașterea controlului rus asupra Crimeei și a altor teritorii ocupate # Ziarul National
Statele Unite sunt dispuse să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ucrainene ocupate de ruși. Acest pas ar putea duce la o...
19:15
Criză de securitate în Polonia: Cinci suspecți, inclusiv minori, arestați pentru spionaj în favoarea unor puteri străine # Ziarul National
Polonia a reținut doi cetățeni ucraineni și trei belaruși sub acuzația de a acționa la ordinele serviciilor de informații străine, au anunțat viner...
19:15
Iermak eliberat din funcție pe fondul scandalului de corupție: Zelenski reorganizează conducerea Ucrainei sub presiunea Washingtonului # Ziarul National
Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, a fost eliberat din funcţie vineri de către preşedintele Volodimir Zelenski. Decizia a ve...
18:15
Ministrul Apărării din România demisionează după scandalul CV-ului falsificat, într-un moment critic pentru securitatea națională și cooperarea UE-NATO # Ziarul National
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale, care evidențiază că România are cea mai lungă g...
18:15
Edineț încheie cu succes mandatul de „Capitala Tineretului 2025”, marcând un an de inițiative și investiții pentru viitorul tinerilor din Moldova # Ziarul National
Municipiul Edineț a celebrat astăzi evenimentul de închidere al Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Acest program a benefici...
18:15
Republica Moldova face pași importanți spre integrarea în piața energetică a UE cu sprijin european continuu # Ziarul National
Ministrul Energiei din Republica Moldova a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko. Ace...
17:15
Delegatie din Moldova preia bune practici spaniole pentru integrarea științei în serviciile publice # Ziarul National
O delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Educatiei și Cercetării, Cancelariei de Stat și mediului academic din tara a participat la un...
15:30
Moldova, lider în inovație, apreciată la Berlin pentru progresele remarcabile în cercetare în cadrul Parteneriatului Estic # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educatiei si Cercetarii au luat parte la a 7-a ședință informală a grupului de lucru axat pe cercetare-inovare din Part...
15:30
Gala Premiilor TVR Moldova 2025, un nou eveniment de EXCEPȚIE organizat la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău # Ziarul National
TVR Moldova premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării euro...
14:45
Întâlnire la Moscova: Viktor Orban discută cu Putin despre pacea în Ucraina și aprovizionarea cu hidrocarburi rusești # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, îl primește vineri, la Moscova, pe premierul ungar Viktor Orban, a anunțat un purtător de cuvânt al Kremlinului, ...
14:45
Perchezițiile la șeful de cabinet al lui Zelenski, un semnal al eficienței instanțelor anticorupție din Ucraina, apreciază Comisia Europeană # Ziarul National
Comisia Europeană afirmă că investigațiile în desfășurare din Ucraina, în cadrul cărora vineri au avut loc percheziții la domiciliul influentului ș...
13:45
Mii de elevi și profesori din toată țara învață despre riscurile fumatului într-un proiect ambițios de prevenire # Ziarul National
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a prezentat rezultatele proiectului „Viitorul fără fumat. NEXT STEP” la o ceremonie of...
13:45
Republica Moldova își întărește parteneriatul economic cu Germania pentru a stimula modernizarea și inovația # Ziarul National
28 noiembrie 2025 – Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a luat parte la Forumul Economic Ge...
13:45
Ludmila Catlabuga și Peter Hauk consolidează parteneriatul pentru agricultură durabilă între Chișinău și Baden-Württemberg # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinau - Ludmila Catlabuga și Peter Hauk, ministrul Alimentației, Afacerilor Rurale și Protecției Consumatorilor din Landul Ba...
12:45
Ministra Ludmila Catlabuga, prezentă la Stuttgart pentru dialog economic între Germania, România și Republica Moldova # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost prezentă la Forumul Economic Germania – Rom...
11:45
Ministerul Agriculturii își unește forțele cu proiectul UE–UNIDO pentru a întări controlul reziduurilor în produsele agroalimentare # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a discutat cu reprezentanții proiectului UE–UNIDO privind arm...
Ieri
10:45
Un vecin din sudul țării, condamnat la 7 ani pentru abuz repetat asupra unei femei în vârstă # Ziarul National
Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen” ne reamintește că violența sexuală nu este limitată de vârstă sau granițe. Procuratura UT...
10:45
Profesorii de limbă găgăuză din autonomia găgăuză își îmbunătățesc abilitățile printr-un program de formare inovator # Ziarul National
Profesorii care predau limba găgăuză în grădinițele din UTA Găgăuzia au încheiat recent programul de perfecționare care a avut loc între august și ...
10:45
Medicul acuzat de neglijență fatală după o operație nereușită asupra unei femei însărcinate în Ștefan Vodă # Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, a anunțat condamnarea într-o cauză penală a unui bărbat ce ocupa funcția de șef al secției obstetrico-gin...
09:45
Dan Perciun sprijină educația multilingvă și cultura găgăuză în cadrul unei vizite la Comrat # Ziarul National
Peste 200 de profesori de limba gagauză din UTA Găgăuzia s-au întâlnit cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la Comrat, pentru a discu...
08:45
♈️ BerbecSe întrevede o zi plină de energie și entuziasm, cu oportunități de a avansa profesional. Apare șansa de a-ți demonstra abilitățile în fa...
07:45
Sectorul militar impulsionează neașteptat producția industrială a Rusiei în octombrie # Ziarul National
Expansiunea rapidă a sectoarelor industriale legate de apărare a generat o creștere neașteptată a producției industriale rusești în octombrie, marc...
04:45
Tragedie lângă Casa Albă: O tânără membră a Gărzii Naționale a fost ucisă de un atacator afgan, iar colegul ei se zbate între viață și moarte # Ziarul National
Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani, membră a Gărzii Naționale, a fost împușcată miercuri la Washington de către un suspect afgan. Atacul a avut...
04:45
Contrabandă cu armament rusesc prin Transnistria înainte de alegeri: O nouă provocare pentru securitatea Republicii Moldova # Ziarul National
Armele descoperite în camionul de la vama Albiţa ar fi fost introduse în Republica Moldova prin contrabandă, cel puțin în 13 curse, înainte de aleg...
27 noiembrie 2025
22:30
Curtea de Apel Salonic oprește extrădarea lui Sorin Oprescu și ridică restricțiile impuse în Grecia # Ziarul National
Curtea de Apel din Salonic a hotărât joi că fostul primar al Bucureștiului, Sorin Opreșcu, în vârstă de 74 ani, condamnat la zece ani și opt luni d...
21:30
Vremea în Republica Moldova se va afla într-o ușoară tranziție pe 28 noiembrie 2025. În unele regiuni, temperaturile vor scădea cu până la 5 grade ...
21:30
Universitatea de Stat din Comrat deschide un centru dedicat promovării culturii și limbii bulgare în UTA Găgăuzia # Ziarul National
La Universitatea de Stat din Comrat, se va deschide un Centru de Limbă și Cultură Bulgară, având ca scop principal promovarea patrimoniului cultura...
20:30
Suspectul ucrainean al exploziei conductei Nord Stream, extrădat din Italia în Germania, neagă implicarea în sabotaj # Ziarul National
Un cetățean ucrainean suspectat de coordonarea sabotajului conductei de gaz Nord Stream, în 2022, a sosit joi în Germania. Instanța supremă italian...
20:30
Boeing va echipa Polonia cu cel mai mare lot de elicoptere Apache din afara SUA, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari # Ziarul National
Boeing a anunțat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulți clienți internaționali. Printre aceștia se numără și Forț...
19:30
Germania susține o armată ucraineană robustă și garanții de securitate după un acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Ucraina va avea nevoie de forte armate puternice și de garanții de securitate după orice acord de pace încheiat cu Rusia. Kievul nu ar trebui să fi...
19:30
Lucrările la Podul de Flori de peste Prut continuă cu ritm susținut pe ambele maluri # Ziarul National
Lucrările de construcție ale podului peste râul Prut, la Ungheni, sunt realizate în proporție de aproximativ 20% pe malul stâng și 25% pe malul dre...
19:30
Moldova și Kazahstan își consolidează parteneriatul economic și agroindustrial prin noi oportunități de cooperare # Ziarul National
27 noiembrie 2025, Chișinău - Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a participat la o conferinț...
19:30
Universitatea din Comrat inaugurează o centrală solară pentru un viitor sustenabil și eficient energetic # Ziarul National
Universitatea de Stat din Comrat a instalat o centrală solară pentru a îmbunătăți eficiența energetică a campusului, integrând surse regenerabile d...
18:30
Conducerea școlilor din țară descoperă noi orizonturi în pedagogia umană la un curs inovator în Chișinău # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL), a lansat pentru prima dată un program de ...
18:30
Educația din Republica Moldova primește un impuls digital: România donează echipamente moderne pentru 40 de școli # Ziarul National
Un număr de 40 de școli din Republica Moldova vor primi laptopuri, table interactive, imprimante și computere moderne, furnizate de Departamentul p...
17:30
Conferința Națională despre Evoluțiile Pieței Fructelor și Ocupația cheie a Agricultorilor din Moldova # Ziarul National
27 noiembrie 2025, Chișinău - Evoluțiile din piața fructelor din Moldova și ultimele tendințe din sectorul horticol au fost în prim-plan la Conferi...
17:30
Elevii din Chișinău, inclusiv refugiați, beneficiază de orientare profesională modernă la Liceul „Mihail Koțiubinski” # Ziarul National
Peste 80 de elevi din clasele IX–XII, inclusiv refugiați din Ucraina, de la Liceul Teoretic „Mihail Koțiubinski” din Chișinău, au fost parte a unei...
16:30
Dialog între Moldova și Uzbekistan pentru protecția copiilor în sistemul de justiție # Ziarul National
La 26 noiembrie 2025, s-a desfășurat la Procuratura Generală o întâlnire oficială între reprezentanții instituției și delegația procurorilor și alt...
15:30
Experți internaționali dezbat integrarea metodelor inovative în educația central-europeană la atelierul regional UPSHIFT organizat de CEI și UNICEF # Ziarul National
Consolidarea dialogului regional în jurul introducerii metodelor inovative de învățare în sistemele educaționale ale membrilor CEI a fost tema cent...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.