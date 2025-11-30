Kazahstanul cere Ucrainei să oprească atacurile asupra terminalului petrolier crucial din Rusia, afectând exportul de petrol kazah
Ziarul National, 30 noiembrie 2025 19:00
Autoritățile din Kazahstan solicită Ucrainei să înceteze atacurile asupra unui terminal petrolier esențial, situat în sudul Rusiei, care a fost ava...
Rubio și Umerov negociază în Florida pentru un plan de pace care să asigure suveranitatea Ucrainei # Ziarul National
Negocieri între o delegație ucraineană și oficiali americani de rang înalt au început duminică, în Florida, conform unui jurnalist al agenției, pen...
18:00
Europa abandonează negocierile de pace privind Ucraina, acuzată de subminarea acordurilor anterioare, potrivit lui Lavrov # Ziarul National
Europa a ales să se retragă de la negocierile de pace cu privire la Ucraina, după ce ar fi subminat acorduri anterioare, potrivit ministrului rus d...
09:45
Dronă rusească face ravagii lângă Kiev: un mort și 11 răniți, inclusiv un copil, în urma unui atac nocturn # Ziarul National
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac cu drone atribuit Rusiei a avut loc în Ucraina, aproape de Kiev, soldându-se cu uciderea unei persoane...
Ungaria își afirmă independența în politica externă: Vizitele lui Orban la Moscova nu necesită aprobarea UE, susține Szijjarto # Ziarul National
Ungaria urmează o politică externă independentă și nu necesită acordul Uniunii Europene pentru a purta discuții cu Rusia, a declarat ministrul de e...
Întâlnire de anvergură în Florida: Marco Rubio și Steve Witkoff discuta planul de pace SUA-Ucraina sub presiunea unui ultimatum american # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegație ...
Maia Sandu condamnă vehement agresiunea rusă și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă vehement atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță cu fermitate încălcarea spațiul...
Cum l-a pus la punct președinta Maia Sandu dintr-un singur cuvânt pe temutul Andrii Iermak, cel mai influen om din anturajul lui Zelenski până vineri # Ziarul National
Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza a relatat într-o postare publică despre o întâmplare de culise între Maia Sandu, Volodimir Zele...
Întâlnire crucială la Paris: Macron și Zelenski discută despre pacea în Ucraina în mijlocul tensiunilor internaționale # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se pregătește să-l primească din nou pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, luni. Aceasta are loc la ...
Ziua de duminică, 30 noiembrie 2025, va aduce o schimbare ușoară a vremii în Republica Moldova. Precipitațiile și cerul acoperit vor fi predominant...
Zelenski trimite negociatori în SUA pentru a redefini planul de pace al lui Trump, cu scopul de a încheia războiul din Ucraina! # Ziarul National
O echipă de negociatori ucraineni a călătorit sâmbătă spre Statele Unite pentru a discuta despre planul american ce își propune să pună capăt Războ...
Drone navale ucrainene lovesc petroliere rusești și închid terminalul petrolier din Novorossiisk în urma atacurilor din Marea Neagră # Ziarul National
Ucraina a revendicat sâmbătă un atac asupra a două petroliere din Marea Neagră și a anunțat că aceste nave, parte din flota fantomă rusă folosită d...
Petroliere ale flotei fantomă ruse, ținte repetate ale atacurilor cu drone la Marea Neagră # Ziarul National
Un petrolier al flotei fantomă rusești, care naviga în largul coastelor Turciei la Marea Neagră, a fost atacat sâmbătă cu o dronă navală, după ce v...
Un atac cu drone și rachete rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, a provocat decesul a cel puțin o persoană și a rănit alte șapte, au declarat ...
Spațiul aerian din nordul Moldovei închis temporar după survolul ilegal al dronelor # Ziarul National
Două drone au survolat din nou, ilegal, nordul Republicii Moldova, vineri seară. Drept urmare, autoritățile moldovenești au decis să închidă tempor...
ULTIMA ORĂ // Spațiul aerian al R. Moldova a fost ÎNCHIS temporar aproape de miezul nopții din cauza unor DRONE străine. Câteva aeronave au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău # Ziarul National
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și zece minute în noaptea de 28-29 noiembrie 2025 ca măsură de u...
Human Rights Watch, interzisă de Rusia într-o nouă mișcare de represiune a Kremlinului # Ziarul National
Ministerul Justiției din Rusia a inclus organizația Human Rights Watch pe lista organizațiilor neguvernamentale internaționale și străine ale căror...
Secretarul de stat Marco Rubio nu va participa la reuniunea NATO într-un moment crucial pentru Ucraina, stârnind îngrijorări deschise privind angajamentul SUA față de securitatea europeană. # Ziarul National
Un eveniment neobișnuit va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat că nu va participa la reun...
Explozii misterioase aprind două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră, fără victime raportate # Ziarul National
Explozioni de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră. Acest...
Delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru negocieri cheie privind planul de pace propus de Trump # Ziarul National
O delegație ucraineană călătorește spre SUA pentru discuții suplimentare asupra planului de pace propus de președintele Donald Trump, conform unei ...
O demisie surprinzătoare agită scena politică din Ucraina: Iermak, „Cardinalul verde”, părăsește echipa lui Zelenski pe fondul unui scandal uriaș de corupție. # Ziarul National
Plecarea lui Andrii Iermak din funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, o poziție de mare influență, marchează o schimbare se...
Putin și Orban discută despre posibilitatea unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a primit vineri la Moscova pe premierul Ungariei, Viktor Orban. Această vizită este una rară din partea unui lider ...
Sâmbătă, Republica Moldova va experimenta o ușoară schimbare de vreme în mai multe regiuni, cu temperaturi în creștere și condiții meteo variabile....
Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina: recunoașterea controlului rus asupra Crimeei și a altor teritorii ocupate # Ziarul National
Statele Unite sunt dispuse să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ucrainene ocupate de ruși. Acest pas ar putea duce la o...
Criză de securitate în Polonia: Cinci suspecți, inclusiv minori, arestați pentru spionaj în favoarea unor puteri străine # Ziarul National
Polonia a reținut doi cetățeni ucraineni și trei belaruși sub acuzația de a acționa la ordinele serviciilor de informații străine, au anunțat viner...
Iermak eliberat din funcție pe fondul scandalului de corupție: Zelenski reorganizează conducerea Ucrainei sub presiunea Washingtonului # Ziarul National
Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, a fost eliberat din funcţie vineri de către preşedintele Volodimir Zelenski. Decizia a ve...
Ministrul Apărării din România demisionează după scandalul CV-ului falsificat, într-un moment critic pentru securitatea națională și cooperarea UE-NATO # Ziarul National
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale, care evidențiază că România are cea mai lungă g...
Edineț încheie cu succes mandatul de „Capitala Tineretului 2025”, marcând un an de inițiative și investiții pentru viitorul tinerilor din Moldova # Ziarul National
Municipiul Edineț a celebrat astăzi evenimentul de închidere al Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Acest program a benefici...
Republica Moldova face pași importanți spre integrarea în piața energetică a UE cu sprijin european continuu # Ziarul National
Ministrul Energiei din Republica Moldova a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko. Ace...
Delegatie din Moldova preia bune practici spaniole pentru integrarea științei în serviciile publice # Ziarul National
O delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Educatiei și Cercetării, Cancelariei de Stat și mediului academic din tara a participat la un...
Moldova, lider în inovație, apreciată la Berlin pentru progresele remarcabile în cercetare în cadrul Parteneriatului Estic # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educatiei si Cercetarii au luat parte la a 7-a ședință informală a grupului de lucru axat pe cercetare-inovare din Part...
Gala Premiilor TVR Moldova 2025, un nou eveniment de EXCEPȚIE organizat la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău # Ziarul National
TVR Moldova premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării euro...
Întâlnire la Moscova: Viktor Orban discută cu Putin despre pacea în Ucraina și aprovizionarea cu hidrocarburi rusești # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, îl primește vineri, la Moscova, pe premierul ungar Viktor Orban, a anunțat un purtător de cuvânt al Kremlinului, ...
Perchezițiile la șeful de cabinet al lui Zelenski, un semnal al eficienței instanțelor anticorupție din Ucraina, apreciază Comisia Europeană # Ziarul National
Comisia Europeană afirmă că investigațiile în desfășurare din Ucraina, în cadrul cărora vineri au avut loc percheziții la domiciliul influentului ș...
Mii de elevi și profesori din toată țara învață despre riscurile fumatului într-un proiect ambițios de prevenire # Ziarul National
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a prezentat rezultatele proiectului „Viitorul fără fumat. NEXT STEP” la o ceremonie of...
Republica Moldova își întărește parteneriatul economic cu Germania pentru a stimula modernizarea și inovația # Ziarul National
28 noiembrie 2025 – Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a luat parte la Forumul Economic Ge...
Ludmila Catlabuga și Peter Hauk consolidează parteneriatul pentru agricultură durabilă între Chișinău și Baden-Württemberg # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinau - Ludmila Catlabuga și Peter Hauk, ministrul Alimentației, Afacerilor Rurale și Protecției Consumatorilor din Landul Ba...
Ministra Ludmila Catlabuga, prezentă la Stuttgart pentru dialog economic între Germania, România și Republica Moldova # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost prezentă la Forumul Economic Germania – Rom...
Ministerul Agriculturii își unește forțele cu proiectul UE–UNIDO pentru a întări controlul reziduurilor în produsele agroalimentare # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a discutat cu reprezentanții proiectului UE–UNIDO privind arm...
Un vecin din sudul țării, condamnat la 7 ani pentru abuz repetat asupra unei femei în vârstă # Ziarul National
Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen” ne reamintește că violența sexuală nu este limitată de vârstă sau granițe. Procuratura UT...
Profesorii de limbă găgăuză din autonomia găgăuză își îmbunătățesc abilitățile printr-un program de formare inovator # Ziarul National
Profesorii care predau limba găgăuză în grădinițele din UTA Găgăuzia au încheiat recent programul de perfecționare care a avut loc între august și ...
Medicul acuzat de neglijență fatală după o operație nereușită asupra unei femei însărcinate în Ștefan Vodă # Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, a anunțat condamnarea într-o cauză penală a unui bărbat ce ocupa funcția de șef al secției obstetrico-gin...
Dan Perciun sprijină educația multilingvă și cultura găgăuză în cadrul unei vizite la Comrat # Ziarul National
Peste 200 de profesori de limba gagauză din UTA Găgăuzia s-au întâlnit cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la Comrat, pentru a discu...
Sectorul militar impulsionează neașteptat producția industrială a Rusiei în octombrie # Ziarul National
Expansiunea rapidă a sectoarelor industriale legate de apărare a generat o creștere neașteptată a producției industriale rusești în octombrie, marc...
Tragedie lângă Casa Albă: O tânără membră a Gărzii Naționale a fost ucisă de un atacator afgan, iar colegul ei se zbate între viață și moarte # Ziarul National
Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani, membră a Gărzii Naționale, a fost împușcată miercuri la Washington de către un suspect afgan. Atacul a avut...
Contrabandă cu armament rusesc prin Transnistria înainte de alegeri: O nouă provocare pentru securitatea Republicii Moldova # Ziarul National
Armele descoperite în camionul de la vama Albiţa ar fi fost introduse în Republica Moldova prin contrabandă, cel puțin în 13 curse, înainte de aleg...
Curtea de Apel Salonic oprește extrădarea lui Sorin Oprescu și ridică restricțiile impuse în Grecia # Ziarul National
Curtea de Apel din Salonic a hotărât joi că fostul primar al Bucureștiului, Sorin Opreșcu, în vârstă de 74 ani, condamnat la zece ani și opt luni d...
