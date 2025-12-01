Trump consideră corupția din Ucraina un impediment pentru pace, dar speră la un acord cu Rusia
Ziarul National, 1 decembrie 2025 14:15
Președintele american Donald Trump consideră că vastul scandal de corupție din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace care sunt în prezent în desfă...
Acum 15 minute
14:15
Trump consideră corupția din Ucraina un impediment pentru pace, dar speră la un acord cu Rusia # Ziarul National
Președintele american Donald Trump consideră că vastul scandal de corupție din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace care sunt în prezent în desfă...
14:15
Vernisajul Vinului 2025: Gustă cele mai premiate vinuri moldovenești la Palatul Republicii! # Ziarul National
1 decembrie 2025, Chișinău - Pe 12 decembrie, la ora 17:00, se va desfășura ediția de iarnă a Vernisajului Vinului, ajunsă la cea de-a XXIV-a ediți...
Acum 2 ore
13:00
Comisarul european pentru justiție avertizează SUA: Putin nu poate scăpa nepedepsit pentru crimele din Ucraina în acordurile de pace propuse de Trump # Ziarul National
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a avertizat că eforturile lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina nu ar trebui să-l abso...
13:00
Sprijinirea tinerilor romi printr-o rețea națională: o nouă inițiativă a Ministerului Educației și ANMC în Moldova # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, impreuna cu Asociatia Nationala a Mediatorilor Comunitari (ANMC), a lansat proiectul „Reteaua Tinerilor Romi pe...
Acum 4 ore
12:00
Tânăr din Chișinău acuzat de omorul mamei sale, cazul ajunge în instanță în plină campanie de combatere a violenței de gen # Ziarul National
În cea de-a șaptea zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, Procuratura Republicii Moldova aduce în atenție un alt caz șoca...
12:00
NATO consideră intensificarea reacțiilor împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, în contextul tensiunilor persistente în Europa # Ziarul National
NATO analizează posibilitatea unei abordări „mai agresive” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian din pa...
12:00
România, pilon al educației și inovației în Republica Moldova: Parteneriat strategic pentru viitorul comun # Ziarul National
România este unul dintre susținătorii principali ai sistemului educațional din Republica Moldova. Pe parcursul anilor, Guvernul României a sprijini...
12:00
ULTIMA ORĂ // Șor își ABANDONEAZĂ oamenii din R. Moldova, cărora le-a promis că vor trăi ca în Monaco. „Închid toate proiectele mele sociale și îmi retrag sprijinul politic pentru aleșii noștri” # Ziarul National
Fugarul Ilan Șor, care a constituit o adevărată rețea de cumpărare a voturilor la alegerile parlamentare din 2024, dar și la referendumul privin...
12:00
Trei tineri condamnați pentru atac și jaf violent lângă gara din Chișinău: pedeapsa severă a instanței pentru infracțiunea de tâlhărie # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, trei inculpați au fost condamn...
11:00
Maia Sandu atrage atenția: Valorile libertății și democrației, deschise de 1 decembrie 1918, sunt acum în pericol mai mult ca oricând în România # Ziarul National
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă în mesajul transmis cu ocazia Zilei Naţionale a României că momentul istoric de la 1 decembrie 19...
11:00
Maia Sandu, mesaj emoționant pentru români cu ocazia Zilei Naționale: "Este datoria noastră să apărăm valorile Marii Uniri" # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare României cu ocazia Zilei sale Naționale, subliniind importanța momentului istoric de la 1 d...
Acum 6 ore
10:00
Vizita lui Zelenski la Paris pe fondul tensiunilor politice și militare și al marginalizării europene în negocierile de pace din Ucraina # Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, îl primește luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care se află sub o presiune militar...
09:00
Trump prezice un acord iminent între Ucraina și Rusia, dar secretarul de stat rămâne sceptic față de negocierile dificile din Florida # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că există „șanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, în urm...
09:00
♈️ BerbecÎntâlnirile neașteptate pot aduce o schimbare pozitivă în planurile tale. Un flux de energie îți va permite să finalizezi sarcini amânate...
09:00
România își consolidează rolul în NATO cu un angajament istoric pentru apărare și cooperare economică sporită cu SUA până în 2035 # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Naționale, că angajamentul României de a aloca 5% din PI...
Acum 8 ore
08:00
Autoritățile georgiene, acuzate de folosirea unei arme chimice din Primul Război Mondial împotriva protestatarilor # Ziarul National
Există dovezi care sugerează că autoritățile georgiene au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a înăbuși protestele a...
Acum 24 ore
01:00
Discuții intense între SUA și Ucraina pentru pace și prosperitatea Ucrainei, dar provocările continuă # Ziarul National
Oficialii americani și cei ucraineni au desfășurat duminică discuții timp de aproximativ patru ore. În centrul atenției a fost căutarea unei soluți...
30 noiembrie 2025
20:00
În zilele următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant noros cu episoade de ploaie. Temperaturile vor fi normale pentru această perioad...
20:00
Oksana Markarova devine consilieră pentru reconstrucție și investiții în echipa lui Zelenski # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea Oksanei Markarova, fostă ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, în postul de...
19:00
Kazahstanul cere Ucrainei să oprească atacurile asupra terminalului petrolier crucial din Rusia, afectând exportul de petrol kazah # Ziarul National
Autoritățile din Kazahstan solicită Ucrainei să înceteze atacurile asupra unui terminal petrolier esențial, situat în sudul Rusiei, care a fost ava...
19:00
Rubio și Umerov negociază în Florida pentru un plan de pace care să asigure suveranitatea Ucrainei # Ziarul National
Negocieri între o delegație ucraineană și oficiali americani de rang înalt au început duminică, în Florida, conform unui jurnalist al agenției, pen...
18:00
Europa abandonează negocierile de pace privind Ucraina, acuzată de subminarea acordurilor anterioare, potrivit lui Lavrov # Ziarul National
Europa a ales să se retragă de la negocierile de pace cu privire la Ucraina, după ce ar fi subminat acorduri anterioare, potrivit ministrului rus d...
Ieri
09:45
♈️ BerbecVibrațiile pozitive te înconjoară în această zi, iar energia creativă începe să prindă contur. Simți nevoia de a te implica în proiecte n...
07:45
Dronă rusească face ravagii lângă Kiev: un mort și 11 răniți, inclusiv un copil, în urma unui atac nocturn # Ziarul National
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac cu drone atribuit Rusiei a avut loc în Ucraina, aproape de Kiev, soldându-se cu uciderea unei persoane...
07:45
Ungaria își afirmă independența în politica externă: Vizitele lui Orban la Moscova nu necesită aprobarea UE, susține Szijjarto # Ziarul National
Ungaria urmează o politică externă independentă și nu necesită acordul Uniunii Europene pentru a purta discuții cu Rusia, a declarat ministrul de e...
05:45
Întâlnire de anvergură în Florida: Marco Rubio și Steve Witkoff discuta planul de pace SUA-Ucraina sub presiunea unui ultimatum american # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegație ...
29 noiembrie 2025
23:45
Maia Sandu condamnă vehement agresiunea rusă și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă vehement atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță cu fermitate încălcarea spațiul...
22:15
Cum l-a pus la punct președinta Maia Sandu dintr-un singur cuvânt pe temutul Andrii Iermak, cel mai influen om din anturajul lui Zelenski până vineri # Ziarul National
Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza a relatat într-o postare publică despre o întâmplare de culise între Maia Sandu, Volodimir Zele...
21:30
Întâlnire crucială la Paris: Macron și Zelenski discută despre pacea în Ucraina în mijlocul tensiunilor internaționale # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se pregătește să-l primească din nou pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, luni. Aceasta are loc la ...
21:30
Ziua de duminică, 30 noiembrie 2025, va aduce o schimbare ușoară a vremii în Republica Moldova. Precipitațiile și cerul acoperit vor fi predominant...
17:30
Zelenski trimite negociatori în SUA pentru a redefini planul de pace al lui Trump, cu scopul de a încheia războiul din Ucraina! # Ziarul National
O echipă de negociatori ucraineni a călătorit sâmbătă spre Statele Unite pentru a discuta despre planul american ce își propune să pună capăt Războ...
16:30
Drone navale ucrainene lovesc petroliere rusești și închid terminalul petrolier din Novorossiisk în urma atacurilor din Marea Neagră # Ziarul National
Ucraina a revendicat sâmbătă un atac asupra a două petroliere din Marea Neagră și a anunțat că aceste nave, parte din flota fantomă rusă folosită d...
14:30
Petroliere ale flotei fantomă ruse, ținte repetate ale atacurilor cu drone la Marea Neagră # Ziarul National
Un petrolier al flotei fantomă rusești, care naviga în largul coastelor Turciei la Marea Neagră, a fost atacat sâmbătă cu o dronă navală, după ce v...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:15
Un atac cu drone și rachete rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, a provocat decesul a cel puțin o persoană și a rănit alte șapte, au declarat ...
10:15
Spațiul aerian din nordul Moldovei închis temporar după survolul ilegal al dronelor # Ziarul National
Două drone au survolat din nou, ilegal, nordul Republicii Moldova, vineri seară. Drept urmare, autoritățile moldovenești au decis să închidă tempor...
09:15
ULTIMA ORĂ // Spațiul aerian al R. Moldova a fost ÎNCHIS temporar aproape de miezul nopții din cauza unor DRONE străine. Câteva aeronave au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău # Ziarul National
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și zece minute în noaptea de 28-29 noiembrie 2025 ca măsură de u...
08:15
Human Rights Watch, interzisă de Rusia într-o nouă mișcare de represiune a Kremlinului # Ziarul National
Ministerul Justiției din Rusia a inclus organizația Human Rights Watch pe lista organizațiilor neguvernamentale internaționale și străine ale căror...
08:15
♈️ BerbecE timpul să îți urmezi instinctele și să te bazezi pe capacitatea ta de a lua decizii rapide. O oportunitate neașteptată ar putea apărea ...
04:15
Secretarul de stat Marco Rubio nu va participa la reuniunea NATO într-un moment crucial pentru Ucraina, stârnind îngrijorări deschise privind angajamentul SUA față de securitatea europeană. # Ziarul National
Un eveniment neobișnuit va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat că nu va participa la reun...
02:15
Explozii misterioase aprind două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră, fără victime raportate # Ziarul National
Explozioni de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră. Acest...
02:15
Delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru negocieri cheie privind planul de pace propus de Trump # Ziarul National
O delegație ucraineană călătorește spre SUA pentru discuții suplimentare asupra planului de pace propus de președintele Donald Trump, conform unei ...
28 noiembrie 2025
23:15
O demisie surprinzătoare agită scena politică din Ucraina: Iermak, „Cardinalul verde”, părăsește echipa lui Zelenski pe fondul unui scandal uriaș de corupție. # Ziarul National
Plecarea lui Andrii Iermak din funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, o poziție de mare influență, marchează o schimbare se...
22:15
Putin și Orban discută despre posibilitatea unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a primit vineri la Moscova pe premierul Ungariei, Viktor Orban. Această vizită este una rară din partea unui lider ...
21:15
Sâmbătă, Republica Moldova va experimenta o ușoară schimbare de vreme în mai multe regiuni, cu temperaturi în creștere și condiții meteo variabile....
19:15
Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina: recunoașterea controlului rus asupra Crimeei și a altor teritorii ocupate # Ziarul National
Statele Unite sunt dispuse să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ucrainene ocupate de ruși. Acest pas ar putea duce la o...
19:15
Criză de securitate în Polonia: Cinci suspecți, inclusiv minori, arestați pentru spionaj în favoarea unor puteri străine # Ziarul National
Polonia a reținut doi cetățeni ucraineni și trei belaruși sub acuzația de a acționa la ordinele serviciilor de informații străine, au anunțat viner...
19:15
Iermak eliberat din funcție pe fondul scandalului de corupție: Zelenski reorganizează conducerea Ucrainei sub presiunea Washingtonului # Ziarul National
Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, a fost eliberat din funcţie vineri de către preşedintele Volodimir Zelenski. Decizia a ve...
18:15
Ministrul Apărării din România demisionează după scandalul CV-ului falsificat, într-un moment critic pentru securitatea națională și cooperarea UE-NATO # Ziarul National
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale, care evidențiază că România are cea mai lungă g...
18:15
Edineț încheie cu succes mandatul de „Capitala Tineretului 2025”, marcând un an de inițiative și investiții pentru viitorul tinerilor din Moldova # Ziarul National
Municipiul Edineț a celebrat astăzi evenimentul de închidere al Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Acest program a benefici...
18:15
Republica Moldova face pași importanți spre integrarea în piața energetică a UE cu sprijin european continuu # Ziarul National
Ministrul Energiei din Republica Moldova a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko. Ace...
