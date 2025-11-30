Oksana Markarova devine consilieră pentru reconstrucție și investiții în echipa lui Zelenski
Ziarul National, 30 noiembrie 2025 20:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea Oksanei Markarova, fostă ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, în postul de...
• • •
Acum o oră
20:00
În zilele următoare, vremea în Republica Moldova va fi predominant noros cu episoade de ploaie. Temperaturile vor fi normale pentru această perioad...
20:00
Oksana Markarova devine consilieră pentru reconstrucție și investiții în echipa lui Zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea Oksanei Markarova, fostă ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, în postul de...
Acum 2 ore
19:00
Kazahstanul cere Ucrainei să oprească atacurile asupra terminalului petrolier crucial din Rusia, afectând exportul de petrol kazah # Ziarul National
Autoritățile din Kazahstan solicită Ucrainei să înceteze atacurile asupra unui terminal petrolier esențial, situat în sudul Rusiei, care a fost ava...
19:00
Rubio și Umerov negociază în Florida pentru un plan de pace care să asigure suveranitatea Ucrainei # Ziarul National
Negocieri între o delegație ucraineană și oficiali americani de rang înalt au început duminică, în Florida, conform unui jurnalist al agenției, pen...
Acum 4 ore
18:00
Europa abandonează negocierile de pace privind Ucraina, acuzată de subminarea acordurilor anterioare, potrivit lui Lavrov # Ziarul National
Europa a ales să se retragă de la negocierile de pace cu privire la Ucraina, după ce ar fi subminat acorduri anterioare, potrivit ministrului rus d...
Acum 12 ore
09:45
♈️ BerbecVibrațiile pozitive te înconjoară în această zi, iar energia creativă începe să prindă contur. Simți nevoia de a te implica în proiecte n...
Acum 24 ore
07:45
Dronă rusească face ravagii lângă Kiev: un mort și 11 răniți, inclusiv un copil, în urma unui atac nocturn # Ziarul National
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac cu drone atribuit Rusiei a avut loc în Ucraina, aproape de Kiev, soldându-se cu uciderea unei persoane...
07:45
Ungaria își afirmă independența în politica externă: Vizitele lui Orban la Moscova nu necesită aprobarea UE, susține Szijjarto # Ziarul National
Ungaria urmează o politică externă independentă și nu necesită acordul Uniunii Europene pentru a purta discuții cu Rusia, a declarat ministrul de e...
05:45
Întâlnire de anvergură în Florida: Marco Rubio și Steve Witkoff discuta planul de pace SUA-Ucraina sub presiunea unui ultimatum american # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegație ...
29 noiembrie 2025
23:45
Maia Sandu condamnă vehement agresiunea rusă și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă vehement atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei și denunță cu fermitate încălcarea spațiul...
22:15
Cum l-a pus la punct președinta Maia Sandu dintr-un singur cuvânt pe temutul Andrii Iermak, cel mai influen om din anturajul lui Zelenski până vineri # Ziarul National
Fostul premier al Republicii Moldova Ion Sturza a relatat într-o postare publică despre o întâmplare de culise între Maia Sandu, Volodimir Zele...
21:30
Întâlnire crucială la Paris: Macron și Zelenski discută despre pacea în Ucraina în mijlocul tensiunilor internaționale # Ziarul National
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se pregătește să-l primească din nou pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, luni. Aceasta are loc la ...
21:30
Ziua de duminică, 30 noiembrie 2025, va aduce o schimbare ușoară a vremii în Republica Moldova. Precipitațiile și cerul acoperit vor fi predominant...
Ieri
17:30
Zelenski trimite negociatori în SUA pentru a redefini planul de pace al lui Trump, cu scopul de a încheia războiul din Ucraina! # Ziarul National
O echipă de negociatori ucraineni a călătorit sâmbătă spre Statele Unite pentru a discuta despre planul american ce își propune să pună capăt Războ...
16:30
Drone navale ucrainene lovesc petroliere rusești și închid terminalul petrolier din Novorossiisk în urma atacurilor din Marea Neagră # Ziarul National
Ucraina a revendicat sâmbătă un atac asupra a două petroliere din Marea Neagră și a anunțat că aceste nave, parte din flota fantomă rusă folosită d...
14:30
Petroliere ale flotei fantomă ruse, ținte repetate ale atacurilor cu drone la Marea Neagră # Ziarul National
Un petrolier al flotei fantomă rusești, care naviga în largul coastelor Turciei la Marea Neagră, a fost atacat sâmbătă cu o dronă navală, după ce v...
10:15
Un atac cu drone și rachete rusești asupra capitalei ucrainene, Kiev, a provocat decesul a cel puțin o persoană și a rănit alte șapte, au declarat ...
10:15
Spațiul aerian din nordul Moldovei închis temporar după survolul ilegal al dronelor # Ziarul National
Două drone au survolat din nou, ilegal, nordul Republicii Moldova, vineri seară. Drept urmare, autoritățile moldovenești au decis să închidă tempor...
09:15
ULTIMA ORĂ // Spațiul aerian al R. Moldova a fost ÎNCHIS temporar aproape de miezul nopții din cauza unor DRONE străine. Câteva aeronave au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău # Ziarul National
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și zece minute în noaptea de 28-29 noiembrie 2025 ca măsură de u...
08:15
Human Rights Watch, interzisă de Rusia într-o nouă mișcare de represiune a Kremlinului # Ziarul National
Ministerul Justiției din Rusia a inclus organizația Human Rights Watch pe lista organizațiilor neguvernamentale internaționale și străine ale căror...
08:15
♈️ BerbecE timpul să îți urmezi instinctele și să te bazezi pe capacitatea ta de a lua decizii rapide. O oportunitate neașteptată ar putea apărea ...
04:15
Secretarul de stat Marco Rubio nu va participa la reuniunea NATO într-un moment crucial pentru Ucraina, stârnind îngrijorări deschise privind angajamentul SUA față de securitatea europeană. # Ziarul National
Un eveniment neobișnuit va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a anunțat că nu va participa la reun...
02:15
Explozii misterioase aprind două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră, fără victime raportate # Ziarul National
Explozioni de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turcești din Marea Neagră. Acest...
02:15
Delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru negocieri cheie privind planul de pace propus de Trump # Ziarul National
O delegație ucraineană călătorește spre SUA pentru discuții suplimentare asupra planului de pace propus de președintele Donald Trump, conform unei ...
28 noiembrie 2025
23:15
O demisie surprinzătoare agită scena politică din Ucraina: Iermak, „Cardinalul verde”, părăsește echipa lui Zelenski pe fondul unui scandal uriaș de corupție. # Ziarul National
Plecarea lui Andrii Iermak din funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, o poziție de mare influență, marchează o schimbare se...
22:15
Putin și Orban discută despre posibilitatea unei întâlniri Trump-Putin la Budapesta, în contextul tensiunilor dintre Rusia și Ucraina # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a primit vineri la Moscova pe premierul Ungariei, Viktor Orban. Această vizită este una rară din partea unui lider ...
21:15
Sâmbătă, Republica Moldova va experimenta o ușoară schimbare de vreme în mai multe regiuni, cu temperaturi în creștere și condiții meteo variabile....
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina: recunoașterea controlului rus asupra Crimeei și a altor teritorii ocupate # Ziarul National
Statele Unite sunt dispuse să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ucrainene ocupate de ruși. Acest pas ar putea duce la o...
19:15
Criză de securitate în Polonia: Cinci suspecți, inclusiv minori, arestați pentru spionaj în favoarea unor puteri străine # Ziarul National
Polonia a reținut doi cetățeni ucraineni și trei belaruși sub acuzația de a acționa la ordinele serviciilor de informații străine, au anunțat viner...
19:15
Iermak eliberat din funcție pe fondul scandalului de corupție: Zelenski reorganizează conducerea Ucrainei sub presiunea Washingtonului # Ziarul National
Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, a fost eliberat din funcţie vineri de către preşedintele Volodimir Zelenski. Decizia a ve...
18:15
Ministrul Apărării din România demisionează după scandalul CV-ului falsificat, într-un moment critic pentru securitatea națională și cooperarea UE-NATO # Ziarul National
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale, care evidențiază că România are cea mai lungă g...
18:15
Edineț încheie cu succes mandatul de „Capitala Tineretului 2025”, marcând un an de inițiative și investiții pentru viitorul tinerilor din Moldova # Ziarul National
Municipiul Edineț a celebrat astăzi evenimentul de închidere al Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Acest program a benefici...
18:15
Republica Moldova face pași importanți spre integrarea în piața energetică a UE cu sprijin european continuu # Ziarul National
Ministrul Energiei din Republica Moldova a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko. Ace...
17:15
Delegatie din Moldova preia bune practici spaniole pentru integrarea științei în serviciile publice # Ziarul National
O delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Educatiei și Cercetării, Cancelariei de Stat și mediului academic din tara a participat la un...
15:30
Moldova, lider în inovație, apreciată la Berlin pentru progresele remarcabile în cercetare în cadrul Parteneriatului Estic # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educatiei si Cercetarii au luat parte la a 7-a ședință informală a grupului de lucru axat pe cercetare-inovare din Part...
15:30
Gala Premiilor TVR Moldova 2025, un nou eveniment de EXCEPȚIE organizat la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău # Ziarul National
TVR Moldova premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării euro...
14:45
Întâlnire la Moscova: Viktor Orban discută cu Putin despre pacea în Ucraina și aprovizionarea cu hidrocarburi rusești # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, îl primește vineri, la Moscova, pe premierul ungar Viktor Orban, a anunțat un purtător de cuvânt al Kremlinului, ...
14:45
Perchezițiile la șeful de cabinet al lui Zelenski, un semnal al eficienței instanțelor anticorupție din Ucraina, apreciază Comisia Europeană # Ziarul National
Comisia Europeană afirmă că investigațiile în desfășurare din Ucraina, în cadrul cărora vineri au avut loc percheziții la domiciliul influentului ș...
13:45
Mii de elevi și profesori din toată țara învață despre riscurile fumatului într-un proiect ambițios de prevenire # Ziarul National
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a prezentat rezultatele proiectului „Viitorul fără fumat. NEXT STEP” la o ceremonie of...
13:45
Republica Moldova își întărește parteneriatul economic cu Germania pentru a stimula modernizarea și inovația # Ziarul National
28 noiembrie 2025 – Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a luat parte la Forumul Economic Ge...
13:45
Ludmila Catlabuga și Peter Hauk consolidează parteneriatul pentru agricultură durabilă între Chișinău și Baden-Württemberg # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinau - Ludmila Catlabuga și Peter Hauk, ministrul Alimentației, Afacerilor Rurale și Protecției Consumatorilor din Landul Ba...
12:45
Ministra Ludmila Catlabuga, prezentă la Stuttgart pentru dialog economic între Germania, România și Republica Moldova # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost prezentă la Forumul Economic Germania – Rom...
11:45
Ministerul Agriculturii își unește forțele cu proiectul UE–UNIDO pentru a întări controlul reziduurilor în produsele agroalimentare # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a discutat cu reprezentanții proiectului UE–UNIDO privind arm...
10:45
Un vecin din sudul țării, condamnat la 7 ani pentru abuz repetat asupra unei femei în vârstă # Ziarul National
Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen” ne reamintește că violența sexuală nu este limitată de vârstă sau granițe. Procuratura UT...
10:45
Profesorii de limbă găgăuză din autonomia găgăuză își îmbunătățesc abilitățile printr-un program de formare inovator # Ziarul National
Profesorii care predau limba găgăuză în grădinițele din UTA Găgăuzia au încheiat recent programul de perfecționare care a avut loc între august și ...
10:45
Medicul acuzat de neglijență fatală după o operație nereușită asupra unei femei însărcinate în Ștefan Vodă # Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, a anunțat condamnarea într-o cauză penală a unui bărbat ce ocupa funcția de șef al secției obstetrico-gin...
09:45
Dan Perciun sprijină educația multilingvă și cultura găgăuză în cadrul unei vizite la Comrat # Ziarul National
Peste 200 de profesori de limba gagauză din UTA Găgăuzia s-au întâlnit cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la Comrat, pentru a discu...
08:45
♈️ BerbecSe întrevede o zi plină de energie și entuziasm, cu oportunități de a avansa profesional. Apare șansa de a-ți demonstra abilitățile în fa...
07:45
Sectorul militar impulsionează neașteptat producția industrială a Rusiei în octombrie # Ziarul National
Expansiunea rapidă a sectoarelor industriale legate de apărare a generat o creștere neașteptată a producției industriale rusești în octombrie, marc...
04:45
Tragedie lângă Casa Albă: O tânără membră a Gărzii Naționale a fost ucisă de un atacator afgan, iar colegul ei se zbate între viață și moarte # Ziarul National
Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani, membră a Gărzii Naționale, a fost împușcată miercuri la Washington de către un suspect afgan. Atacul a avut...
