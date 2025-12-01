Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: SUA și România împărtășesc un parteneriat solid
TVR Moldova, 1 decembrie 2025 12:30
Președintele american Donald Trump a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale. În scrisoarea adresată președintelui României, Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a transmis că SUA au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România, potrivit TVR Info.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
12:40
Vladimir Plahotniuc, trimis pe banca acuzaților pentru implicarea sa în „Frauda Bancară”, își anunță participarea la ședințele de judecată, pentru a prezenta magistraților dovezile sale vizavi de acuzațiile formulate dosarul pentru furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc.
Acum 30 minute
12:30
Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: SUA și România împărtășesc un parteneriat solid # TVR Moldova
Președintele american Donald Trump a trimis României un mesaj elogios cu ocazia Zilei Naționale. În scrisoarea adresată președintelui României, Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a transmis că SUA au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România, potrivit TVR Info.
Acum o oră
12:00
„Avem în continuare o colaborare frumoasă”. Ion Ceban felicită România cu ocazia zilei naționale # TVR Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, care are interdicție de intrare pentru un termen de cinci ani în spațiul Schengen, în urma sancțiunilor aplicate de autoritățile române, a transmis un mesaj de felicitare României cu ocazia zilei naționale de 1 decembrie.
Acum 2 ore
11:20
Marco Rubio: Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă dezvoltare # TVR Moldova
Într-un mesaj de Ziua Națională a României, secretarul de stat american Marco Rubio a evidențiat parteneriatul puternic și în continuă dezvoltare între SUA și România, bazat pe interese strategice comune.
11:20
Cristian-Leon Țurcanu: „Republica Moldova nu va fi niciodată singură în eforturile sale” # TVR Moldova
România rămâne cel mai activ și vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, iar acest lucru nu se va schimba. Datorită meritelor proprii, Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare pe clusterele 1, 2 și 6, iar Bucureștiul susține avansarea cât mai rapidă pe această componentă. Declarațiile au fost făcute de Excelența Sa, Cristian-Leon Țurcanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Agenția MOLDPRES, cu prilejul marcării, pe 1 decembrie, a Zilei Naționale a României.
11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi.
11:00
Patru locuitori din Hâncești, reținuți pentru trafic de persoane și jefuirea a doi nepalezi # TVR Moldova
Procuratura specializată în combaterea criminalității organizate anunță reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hâncești, cu vârste între 32 și 58 de ani, după ce au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului, contra sumei de 9.000 euro.
Acum 4 ore
09:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în care a felicitat românii de pretutindeni, accentuând că este a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează.
09:30
Militari din R. Moldova vor defila pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României # TVR Moldova
Militari din Republica Moldova vor participa la parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României se desfășoară luni, în Piața Arcului de Triumf.
09:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: Celebrăm România și legătura noastră indestructibilă # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, accentuând că astăzi „celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București".
09:00
Maia Sandu, de 1 Decembrie: Să lăsăm copiilor un spațiu românesc în care să poată trăi liber # TVR Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, subliniind importanța apărării valorilor de pace, libertate și democrație, afirmând că acestea sunt „amenințate acum mai mult ca oricând”.
Acum 6 ore
08:40
08:10
1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Trei sărbători naţionale şi semnificaţia acestora # TVR Moldova
Începând din anul 1866, România şi-a sărbătorit Ziua naţională în 10 mai, în 23 august şi, din 1990, în 1 decembrie. Reper în calendarul sărbătorilor naţionale, românii au participat mereu în număr mare. Şi-au cinstit patria şi regele, au fost scoşi la defilări şi la manifestări de elogiere a comandantului suprem, iar în ultimii ani, românii de pretutindeni sărbătoresc un act de voinţă al naţiunii române – Marea Unire de la 1 decembrie 1918.
Acum 24 ore
20:10
Bătrânul continent a intrat oficial în magia sărbătorilor de iarnă. De la brazi uriași şi târguri pline de bunătăţi, până la scrisori către Moșul, trimise din toate colțurile lumii, marile oraşe europene s-au transformat într-o adevărată hartă a Crăciunului, potrivit tvrinfo.ro.
19:10
Cunoașteți povestea lui Ilie Viziru, care își construiește o carieră în imobiliare în România # TVR Moldova
Mereu ne inspiră poveștile frumoase de viață ale unor tineri conaționali, ce reușesc în carieră și dincolo de Prut. Ilie Viziru, după ce a activat ca funcționar public la Chișinău, a plecat, acum doi ani, la București, și s-a făcut agent imobiliar. Despre oportunitățile profesionale și traiul de acolo, aflăm în următorul material.
18:10
Vaccinarea antigripală și categoriile de risc: „Imunizarea este gratuită și poate salva vieți” # TVR Moldova
Gripa afectează anual milioane de oameni și poate duce la complicații grave, mai ales la vârstnici, copii și bolnavii cronici. Vaccinarea antigripală este recomandată de medici ca cea mai eficientă metodă de prevenție și care reduce severitatea simptomelor. Elena Robu, medic de familie, a explicat, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” despre importanța vaccinării și ce putem face pentru a ne întări imunitatea.
17:00
TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, în domeniul educației, dar şi al integrării europene. Evenimentul, găzduit de Teatrul Naţional „Mihai Eminescu" din Chişinău este transmis, în direct, la TVR MOLDOVA, TVR INTERNAŢIONAL şi TVR 1.
15:20
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina a sincronizat măsurile de sancțiuni cu cele ale SUA, astfel impunând restricții împotriva companiilor petroliere rusești „Rosneft” și „Lukoil”.
14:20
Judocanul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi.
14:10
Drone navale ucrainene au lovit două petroliere aflate sub sancțiuni în Marea Neagră, în timp ce se îndreptau spre un port rusesc pentru a încărca petrol destinat piețelor externe, a declarat sâmbătă un oficial, în contextul în care Kievul încearcă să intensifice presiunea asupra vastei industrii petroliere a Rusiei, notează The Guardian, potrivit tvrinfo.ro.
13:40
R. Moldova va beneficia de investiții în valoare de 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană. Despre acest lucru a declarat Înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Declarațiile oficialului european vin după ce în ultimul timp spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat de mai multe drone rusești.
13:10
Liniștea din propria locuință nu este doar un confort, ci și un drept garantat de lege. Totuși, nu de puține ori, liniștea noastră este perturbată de vecinii gălăgioși sau de lucrările de reparație, efectuate la ore nepermise.
Ieri
12:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia.
10:50
În regiunea transnistreană au loc „alegeri”. Peste șase mii de persoane au votat anticipat # TVR Moldova
În regiunea transnistreană au loc alegeri pentru Sovietul Suprem, așa-numitul „parlament”, pentru membrii consiliilor locale și președinții consiliilor sătești și orășenești.
09:10
Ultima zi de toamnă aduce vreme posomorâtă, ploi și ceață.
08:10
Astăzi, la ora 17:00, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu" din Chişinău, TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, excelența în educației, dar şi în efortul de integrare europenă.
29 noiembrie 2025
19:20
Unsprezece ani în Kosovo: Geniștii Armatei Naționale în una dintre cele mai sensibile misiuni NATO # TVR Moldova
OLGA SARIVAN, jurnalist TVR MOLDOVA: În vestul statului Kosovo, într-o regiune unde liniștea poate fi înșelătoare, iar orice pas greșit poate schimba o misiune de succes într-un eșec, militarii KFOR continuă să vegheze asupra unei păci fragile. La poalele masivului Rugova, echipa TVR Moldova a fost alături de trupele R. Moldova dislocate în teren. Acolo, ploaia, vizibilitatea redusă și riscurile ascunse sub pământ fac parte din rutina de zi cu zi. Am urmărit îndeaproape intervențiile geniștilor, patrulele de securitate și munca militarilor care, de 11 ani, reprezintă Republica Moldova în una dintre cele mai sensibile misiuni NATO. Într-o zonă încă marcată de rănile conflictelor din anii '90, am văzut modul în care contingentul din R. Moldova asigură protecția localnicilor, a obiectivelor culturale și a patrimoniului european. Acolo unde presiunea este mare, iar responsabilitatea uriașă, militarii noștri demonstrează profesionalism, disciplină și curaj zi de zi, pas cu pas.
18:40
Magia Crăciunului ajunge mai greu în casele unor copii. În Chișinău, o campanie socială inedita arată cum generozitatea poate încăpea simbolic într-o simplă cutie de pantofi. Campania "Cadoul din cutia de pantofi" a adunat deja primele daruri, oferite de elevi care cred că niciun copil nu ar trebui să petreacă sărbătorile fără speranță.
18:00
CRĂCIUNUL mEU ACASĂ: Expoziție inedită cu aproape 60 de lucrări plastice din toată Republica Moldova # TVR Moldova
Biroul pentru Integrare Europeană a lansat o expoziție inedită cu o colecție de ilustrații, cu aproape 60 de lucrări realizate de copii și artiști plastici din toate regiunile Republicii Moldova. Lucrările au fost înscrise în cadrul unui concurs, iar marele premiu a fost câștigat de artista plastică Olga Rogozenco. Ilustrația ei va fi tipărită în 500 de exemplare și expediată partenerilor și prietenilor Republicii Moldova din întreaga lume.
17:50
„Riscuri pentru securitate”. Jeff Monson, cetățean „Z” al FR, nu a fost lăsat să intre în Moldova # TVR Moldova
Luptătorul de arte marțiale mixte şi kickboxing, Jeff Monson, american la origine, dar cu cetățenie rusă, nu a fost lăsat vineri să intre în Republica Moldova. Potrivit Poliţiei de Frontieră, interdicţia a fost stabilită din cauza riscurilor pentru securitatea națională.
17:30
Consiliul Superior al Procurorilor dă afară trei procurori din Bălți, Edineț și Hâncești pentru fapte de corupție, conform unei decizii luate pe 28 noiembrie. Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor a constatat încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate în cazul celor trei persoane.
15:20
În Chișinău, un șofer a scăpat cu viață după ce s-a izbit cu mașina într-un bloc de locuințe # TVR Moldova
Un șofer de 26 de ani a scăpat cu viață ca prin minune, după ce a provocat un accident în Chișinău iar mașina lui a luat foc. Accidentul s-a produs în jurul orei 2, pe strada Gheorghe Asachi.
15:10
Un șofer de 26 de ani a scăpat cu viață ca prin minune, după ce a provocat un accident în Chișinău iar mașina lui a luat foc. Accidentul s-a produs în jurul orei 2, pe strada Gheorghe Asachi.
15:00
Dronele navale ucrainene „Sea Baby” au lovit două petroliere rusești sancționate, Kairos și Virat, pe 28 noiembrie, scoțând din uz navele legate de „flota din umbră” a Kremlinului, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent pe 29 noiembrie.
14:00
Perioada de solicitare a compensaţiilor pentru încălzire s-a încheiat. Potrivit Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, aproape 800.000 de gospodării s-au înregistrat pentru a beneficia de ajutor, începând cu luna noiembrie.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Fostul consilier principal al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se îndreaptă spre linia întâi la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție în urma unor percheziții efectuate la domiciliul său de către Biroul național anticorupție din Kiev, potrivit nypost.com.
12:00
Victimele Holodomorului și ale Foametei din RSSM, comemorate de Comunitatea ucrainenilor # TVR Moldova
Comunitatea Ucrainenilor din Republica Moldova, condusă de Vitalii Mrug, a organizat, pe 21 noiembrie, o masă rotundă dedicată comemorării victimelor Holodomorului organizat de în RSS Ucraineană (1932–1933) și ale Foametei (1946–1947) din RSS Moldovenescă. Ambetele cataclisme au fost organizate de regimul sovietic. Manifestarea organizată vineri de Comunitatea Ucrainenilor din Republica Moldova a reunit membri ai comunității, cercetători și persoane interesate de păstrare a memoriei istorice.
10:40
Două aeronave deviate spre România, iar o navă - ținută la sol după închiderea spațiului aerian # TVR Moldova
Două aeronave aflate pe curs de aterizare spre Aeroportul Internațional Chișinău în noaptea de vineri spre sâmbără au fost deviate către un aeroport alternativ din România, iar o aeronavă care se pregătea de decolare a fost menținută temporar la sol, până la ridicarea pericolului din cauza restricțiilor impuse din motive de securitate, potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
10:20
Putin l-a primit cu brațele deschise pe Orban la Kremlin. Ce urmărește Budapesta după experții ruși? # TVR Moldova
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a mers la Kremlin, pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, în pofida protestelor liderilor europeni. Cei doi au discutat timp de trei ore. Despre scopul vizitei lui Viktor Orban ne spune Liviu Iurea, corespondent TVR la Moscova, transmite TVRINFO.RO.
09:50
Drone deasupra Moldovei / Andronachi o face pe victima / Extrădarea lui Platon se amână # TVR Moldova
TVR Moldova îți amintește principalele evenimentele ale săptămânii 24 – 29 noiembrie.
09:40
Poliția de Frontieră a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova.
08:30
Două drone au traversat spațiul aerian al R. Moldova. Spațiul aerian a fost închis temporar în nord # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că a fost informată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova.
08:30
O persoană a murit și 15 au fost rănite la Kiev, în urma unui atac masiv cu rachete rusești # TVR Moldova
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 15 rănite, inclusiv un copil, în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului, în noaptea de 29 noiembrie, au raportat autoritățile locale, transmite kyivindependent.com.
00:20
Două drone au traversat spațiul aerian al R. Moldova. Spațiul aerian, închis temporar în Nord # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova.
28 noiembrie 2025
20:50
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a depus declarația de avere pentru anul 2024. Documentul arată că acesta deține active financiare în mai multe țări.
20:10
Conferința Shift Happens: Cum transformă inteligența artificială marketingul și business-ul? # TVR Moldova
Inovația în business, comunicarea strategică, sustenabilitatea, rolul noilor tehnologii și al inteligenței artificiale în viața profesională și personală, precum și bunele practici de analiză de business din România. Au fost principalele subiecte abordate în cadrul conferinţei susţinută la Chişinău de antreprenori de succes, creatori de conținut și lideri de opinie din diverse domenii. În prezent, la nivel global, 88% dintre companii utilizează cel puţin un instrument AI.
19:40
Instruire în realitate virtuală și mixtă la Universitatea de Medicină grație Guvernului României # TVR Moldova
Viitorii medici din Republica Moldova vor studia într-un spaţiu care combină știința cu tehnologia modernă. La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" au fost inaugurate două săli complet echipate pentru instruirea în realitate virtuală și mixtă. Echipamentele au fost oferite prin proiectul "Digitalizarea educației", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.
19:10
Flashmob la Chișinău pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și promovarea incluziunii # TVR Moldova
Peste 160 de mii de persoane cu dizabilități din Republica Moldova se confruntă zilnic cu mai multe provocări: accesul la infrastructură, la muncă și viața socială. La Chișinău, comunitatea s-a reunit într-un flashmob pentru a atrage atenția asupra drepturilor lor și a promova incluziunea. Evenimentul a reunit persoane cu dizabilități și autorități locale, care au transmis mesaje privind importanța unei societăți unite.
18:40
Pod digital între RM și România: Trei proiecte transfrontaliere pentru inovație și tehnologie # TVR Moldova
Inovaţia digitală uneşte R. Moldova şi România. Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale lansează trei proiecte transfrontaliere, între Universitatea Tehnică de la Chişinău şi Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași. Inițiativele își propun să aducă un impact real în mediul academic și economic, prin digitalizare, tehnologizare și investiții în infrastructuri moderne.
18:00
Mesaj tranșant de la Bruxelles pentru Kiev: Condamnați oficialii corupți dacă vreți în UE! # TVR Moldova
Kievul trebuie să urmărească penal figurile corupte din politică și afaceri dacă vrea să adere la Uniunea Europeană, a avertizat un oficial de rang înalt de la Bruxelles, pe măsură ce presiunea asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski crește din cauza acuzațiilor tot mai numeroase de corupție.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.